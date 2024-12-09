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Новости Война в Сирии
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Путин лично решил предоставить политическое убежище Асаду и его семье, - Песков

Путін надав політичний притулок Башару Асаду, який втік із Сирії після падіння свого режиму

Решение о предоставлении политического убежища сирийскому диктатору Башару Асаду и его семье принял лично российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сказал Песков.

Однако сообщить точное местонахождение Асада и комментировать вероятность его встречи с Путиным представитель Кремля отказался.

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Российские информационные агентства со ссылкой на неназванный источник в Кремле 8 декабря сообщили, что Асад находится в Москве со своей семьей.

По словам Пескова, в "официальном графике" Путина якобы пока нет встречи с Асадом.

Он добавил, что Россия "будет анализировать ситуацию в Сирии".

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Напомним, накануне вечером российские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что Асад, который покинул Сирию после взятия повстанцами Дамаска и других крупных городов, прибыл в Россию, где получил убежище.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

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30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1866) путин владимир (31252) Сирия (3146) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+8
куда ви всі! ростов не резиновий.
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09.12.2024 15:09
+5
В Сирії це спрацювало, бо кацапи не мають можливості швидко підтягувати резерви через кордон. Нажаль, Україна має дуже довгий спільний кордон зі свинособаками, і це навряд чи зміниться.
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09.12.2024 15:24
+2
Події в Сирії це чітка відповідь на тупі питання кацапів "Як ви звільните окуповані нами території"
Ось, так і звільнемо. Як чуваки на мопедах , що змусили підтримиваний кацапами диктаторський режим впасти , а кацапів - тікати
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09.12.2024 15:10
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куда ви всі! ростов не резиновий.
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09.12.2024 15:09 Ответить
Зуб даю. А ещё Гамсахурдия в 2007 в Ростове был. В госпитале на обследовании
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09.12.2024 15:40 Ответить
буйло все своє гівн.... біологічєські отходи складає в чемоданчик і носить із собою

.
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09.12.2024 16:24 Ответить
Події в Сирії це чітка відповідь на тупі питання кацапів "Як ви звільните окуповані нами території"
Ось, так і звільнемо. Як чуваки на мопедах , що змусили підтримиваний кацапами диктаторський режим впасти , а кацапів - тікати
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09.12.2024 15:10 Ответить
В Сирії це спрацювало, бо кацапи не мають можливості швидко підтягувати резерви через кордон. Нажаль, Україна має дуже довгий спільний кордон зі свинособаками, і це навряд чи зміниться.
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09.12.2024 15:24 Ответить
у нас є эксклюзинва перевага від сірійців - можливість массово, тисячами знищувати туристів з парашчини.
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09.12.2024 15:31 Ответить
Ну і у нас слава богу не мопеди.
А кацапи - кінечні , інакше б не залучали війська Чучхе.

От тільки цікаво коли ЗеШапіто планує фінансувати власне ВПК ,а не марафон?
Хоча хто ж тоді розповідатиме про "поганий захід", вірно

Тим не меньш є прецедент і він показує , що якщо вміло користуватися "вікном можливостей" ,а не усувати найкращих генералів і замінювати їх на бездарних , але лояльних - то приходить успіх
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09.12.2024 15:32 Ответить
Так. У нас аж цілих 31 абрамсів від США, і ще 49 списаних з Австралії. Ну і ще десятки три Леопардів залишилось. Не сильно корелює зі звільненням фронту в 1500 км
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09.12.2024 16:12 Ответить
абрамси та лео зараз просто дорогезні ********

війна в Україні змінила пріоритети військової техніки:
масово,
дешево,
швидко

.
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09.12.2024 16:29 Ответить
Воно наче й так, але посадки і нори зачищають спочатку технікою. І в цьому ще одна відмінність Сирії від України: в Сирії кацапи не окопуються. Там не було і немає чіткої лінії фронту.
А щодо "масово, дешево, швидко" - тут повністю погоджуюсь, бо саме тому кацапи стабільно рухаються вперед. Адже немає нічого дешевшого і простішого, ніж свинособача тушка.
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09.12.2024 16:54 Ответить
Оголоси увесь список наданої зброї ,бо інакше це дешева маніпуляція рівня великого зомбофону.
І друге питання, а як там наш ВПК , який був потужно знищений у 2019-2021 роках , після відродження у 2015-2019

Ось до прикладу
Влада зупинила фінансування заводу, що виробляє ракетне паливо для оборони
От ,як зробите роботу над помилкою 2019 років , тоді і будете наративи про "поганий Захід" поширювати
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09.12.2024 21:04 Ответить
Звільняти територію від пари десятків кацапських блок постів та звільняти територію від регулярної армії (піхота, танки, артилерія, авіація) - це зовсім різні речі і масштаби.
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09.12.2024 15:33 Ответить
Вже відповідав. Цитую

АРТЕМ Булискерия 55fa506a

Ну і у нас слава богу не мопеди.
А кацапи - кінечні , інакше б не залучали війська Чучхе.

От тільки цікаво коли ЗеШапіто планує фінансувати власне ВПК ,а не марафон?
Хоча хто ж тоді розповідатиме про "поганий захід", вірно

Тим не меньш є прецедент і він показує , що якщо вміло користуватися "вікном можливостей" ,а не усувати найкращих генералів і замінювати їх на бездарних , але лояльних - то приходить успіх

09.12.2024 15:32 Відповісти Видалити
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09.12.2024 15:36 Ответить
За рахунок масштабів, все трохи складніше. Якщо в Сирії все можна виміряти умовно кількістю мопедів і автоматів, то у нас лише бронемашине декілька десятків моделей/модифікацій. І не завжди те, що нагально потрібно - є під рукою.
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09.12.2024 15:51 Ответить
Ну так і Сирійці не найбільша країна Європи при допомозі Заходу
Хоча , звичайно, я не чув щоб хтось з Сирійських лідерів, що звільнили країну від рашки і сосада марадерили так сильно ,як ЗеШапіто
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09.12.2024 21:05 Ответить
Особисто з морозилки.досить перепощуватитфсбешну брехню справжнє фуйло здохло.плотнік з Могільову не має повноважень надавати притулки політичним лузерами.
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09.12.2024 15:10 Ответить
Ну якщо у вас нарасєє уже прутні приймають самостійно рішення, про що з вами розмовляти?
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09.12.2024 15:12 Ответить
волання з Ростову - Астанавітесь!!!
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09.12.2024 15:13 Ответить
А само воно куди тікати збирається, чи одразу - на концерт до Кобзона?
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09.12.2024 15:18 Ответить
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09.12.2024 15:20 Ответить
Пуйло саме ходячий труп, як і піськов
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09.12.2024 15:24 Ответить
69 😁
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09.12.2024 15:25 Ответить
Казали,що путлєр в холодильнику ...Цілий "генерал" бачив,коли кефір брав з холодильника ...А тут якесь особисте рішення ....Може Асада теж до морозилки ??
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09.12.2024 15:35 Ответить
За кефир и генерала 100500+
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09.12.2024 15:51 Ответить
Асад - нова фаворітка старого збочинця !
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09.12.2024 15:37 Ответить
І чо? І нічо. Реакції буде нуль. Він же поганий хлопець, йому можна. Нєт протів нєго мєтодов.
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09.12.2024 15:39 Ответить
>Рішення про надання політичного притулку

А как пафосно звучит! Словно Асад - диссидент, пострадавший за высказывание своего мнения
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09.12.2024 15:48 Ответить
Друзі, ця новина дуже показова. Як наші ЗМІ перетворюються у смітник. При всій повазі до гарних журналістів, я зазначаю, що редактори та ті, хто друкує новини - це кацапські рупори пропаганди. Що вчора ми бачили в ю-тубі на сторінках всіх каналів та інтернет-видань ? Асад мертвий, літак Асада збив СУ-24 кацапів, США ракетою збили літак з Асадом, знайшли труп Асада. І т.п. І раптом, Асад в кремлі живий і не пошкоджений. Як це вам, яка це, трясця, журналістика ??? Я жодне відео не подивився, де була подібна назва. Бо знав, що у понеділок все буде спростовано іншою Новиною. Сором бере за таку журналістику. Чи колір дитячого проносу вже у моді ?
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09.12.2024 15:50 Ответить
Мадуро в чергу записався?
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09.12.2024 16:31 Ответить
куда йому поперед Бацька в пекло пхатись

.?
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09.12.2024 16:42 Ответить
Подонкі всіх країн об'єднуємося, ху... лостану таке потрібно, та легче одному подонку дати притулок, за його гроші, чім допомогати Сирії згідно взятим обов'язкам. Так що друзям ху....лостану слід задуматися
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09.12.2024 16:33 Ответить
Тепер асада кинуть на передову відпрацьовувати захист.
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09.12.2024 18:45 Ответить
Новый Янукович
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10.12.2024 10:38 Ответить
 
 