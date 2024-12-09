Путин лично решил предоставить политическое убежище Асаду и его семье, - Песков

Решение о предоставлении политического убежища сирийскому диктатору Башару Асаду и его семье принял лично российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сказал Песков.

Однако сообщить точное местонахождение Асада и комментировать вероятность его встречи с Путиным представитель Кремля отказался.

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Российские информационные агентства со ссылкой на неназванный источник в Кремле 8 декабря сообщили, что Асад находится в Москве со своей семьей.

По словам Пескова, в "официальном графике" Путина якобы пока нет встречи с Асадом.

Он добавил, что Россия "будет анализировать ситуацию в Сирии".

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Напомним, накануне вечером российские государственные СМИ сообщили со ссылкой на источники о том, что Асад, который покинул Сирию после взятия повстанцами Дамаска и других крупных городов, прибыл в Россию, где получил убежище.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

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30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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