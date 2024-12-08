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РосСМИ утверждают, что Асад с семьей прибыл в Москву

Башар Асад

Диктатор Башар Ассад после бегства из Сирии прибыл в Москву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сообщил ТАСС кремлевский чиновник.

Повідомлення про прибуття Асада в Москву

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

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30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Автор: 

россия (95502) Сирия (3146) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+56
Кто бы сомневался, все отбросы как и пологается попадают в помойку!
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08.12.2024 20:05
+26
Нечисть пригріває нечисть.
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08.12.2024 20:06
+25
Усі відходи стікаються до мацькви. Слово "москва" з фінської мови - брудна вода.
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08.12.2024 20:10
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Правила форума Совет форумчан
Кто бы сомневался, все отбросы как и пологается попадают в помойку!
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08.12.2024 20:05 Ответить
Кацап'яче мичання теж має звучати лише на смітнику паРаші.
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08.12.2024 20:07 Ответить
успішно прибув на паРашу

.
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08.12.2024 20:49 Ответить
ну на місце Асада теж не зайчики прийшли.
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09.12.2024 08:33 Ответить
Нечисть пригріває нечисть.
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08.12.2024 20:06 Ответить
Домой в Дамаск он больше не вернётся.. как в песне.
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08.12.2024 20:06 Ответить
іего встретіл лічно Прежнев
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08.12.2024 20:08 Ответить
Цих два опудала ганебно профукали всі Близькосхідні війни
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08.12.2024 20:23 Ответить
Ещё египетского не хватает...
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08.12.2024 20:31 Ответить
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08.12.2024 20:31 Ответить
Ну то ще з більшим остервінням повстанці будуть різати тих росіян, що знайдуть в Сірії
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08.12.2024 20:09 Ответить
вони різатимуть не тільки русскіх, а усіх, хто проти них. Талібан 2.0
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09.12.2024 08:35 Ответить
Клоака з покидьками.
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08.12.2024 20:09 Ответить
Усі відходи стікаються до мацькви. Слово "москва" з фінської мови - брудна вода.
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08.12.2024 20:10 Ответить
Взагалі-то, "вода" фінською -- це vesi.

"Чорна річка" -- це mustajoki. Будьмо точними!
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08.12.2024 20:24 Ответить
Москва, Нева, Протва, Непрядва, Лысьва, Сосьва, Калитва, Сылва, Вильва, Койва… Здесь в основе каждого названия слово «ва», которое означает «вода» или «река» на одном из финно-угорских языков, а именно на современном коми-зырянском или древнем мерянском (народ меря соседствовал когда-то со славянскими и другими племенами, а затем растворился в них).

А какая это вода или река - Талая (Сылва), Новая (Вильва) или Птичья (Койва), - об этом говорит первый слог гидронима.

Ця ж назва річки, я думаю, походить від того, що вода смерділа, як дірка у бомжихи.

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08.12.2024 22:30 Ответить
Скоріш просто моква.
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08.12.2024 20:44 Ответить
А, якщо українською, то помийна яма.
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08.12.2024 21:46 Ответить
растов абідіцца! ))
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08.12.2024 20:10 Ответить

Не вносьте плутанину: добре відомо, що растов - нєрєзінавий!
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08.12.2024 20:49 Ответить
По соседству с януковичем пристроят..
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08.12.2024 20:11 Ответить
Асад в Ростов не захотел. Улетел в Тегеран. Боится,что Янукович тюбетейку сопрет.
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08.12.2024 21:43 Ответить
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08.12.2024 20:12 Ответить
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08.12.2024 20:18 Ответить
Так це ж актор Юрій Яковлєв
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08.12.2024 20:22 Ответить
Двайник??
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08.12.2024 20:25 Ответить
Ніт, трайнік його онук.
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08.12.2024 20:50 Ответить
Тут ще третього бракує:

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08.12.2024 20:53 Ответить
"Передайте Путину, что я не Янукович и никуда из Сирии не уеду". Президент Сирии Башар Асад. https://www.unian.net/world/amp-904871-asad-zayavil-chto-on-ne-yanukovich-i-nikuda-ne-uedet-iz-stranyi.html 10 лет назад
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08.12.2024 20:36 Ответить
В Ростов прямого рейса небыло?
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08.12.2024 20:13 Ответить
Та які там "гуманітарні міркування", лицеміри! Ваш "гуманізм" по-справжньому проявив себе в Україні.
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08.12.2024 20:14 Ответить
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08.12.2024 20:15 Ответить
Сирійські опозиціонери будуть просто лохами,якщо пробачать Рашці варварські бомбардування,підтримку Асада і те,що Рашка приютила цього різника!
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08.12.2024 20:16 Ответить
москва не резиновая хватить диктаторов принимать
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08.12.2024 20:17 Ответить
А Вам шкода? Хай собі збираються докупи. Коли якийсь шахед "локаційно втратиться", імовірнішою буде більша ефективність тої "локаційної втрати".
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08.12.2024 20:56 Ответить
З приводу, що в масквє збирається весь непотріб, є анекдот в тему:

Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, ******, на этот корабль три года собирал!

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08.12.2024 22:00 Ответить
Рашка - Дім застарілих Диктаторів.
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08.12.2024 20:18 Ответить
гереатрічне відділення
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09.12.2024 08:36 Ответить
За "повстанцями" стоїть країна НАТО - Турція. Такий собі договорняк.

Сирійська збройна опозиція гарантувала безпеку російським військовим базам, а також усім дипломатичним установам.
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08.12.2024 20:18 Ответить
І тому кацапи евакуюються, як з пожежі.
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08.12.2024 20:32 Ответить
А-ха-х.

Дивлюсь кацапські ваєнкори зараз прям усираються розказуючи шо, - да, хоч расєюшку і викинули з Сирії як шолудивого кота але зробили це уважітєльно, по "дагаварняку з Турцієй". Паєтому вялічіє практічєскі нє пастрадало...
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08.12.2024 20:52 Ответить
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09.12.2024 09:10 Ответить
більше тікати було нікуди
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08.12.2024 20:20 Ответить
Висновок - все світове лайно має золотий парашют на парашію. Виходить знищивши парашу можна радикально зменшити кількість лайна у всьому світі.
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08.12.2024 20:20 Ответить
Скоро в этой помойке вынернут ещё пару *********....зелеДрочеры будут удивлены...
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08.12.2024 20:20 Ответить
Поїхали в москву розгонити тоску
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08.12.2024 20:20 Ответить
Пора в Ростове создать улицу Бывших диктаторов
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08.12.2024 20:20 Ответить
Та краще вже той ростов перейменувати в Бувші диктатори.
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08.12.2024 21:04 Ответить
І Сирію мокша профукала. За все що не візьмуться - все обгадять. Ціна - знищенні міста і сотні тисяч вбитих-поранених, втікачів из Сирії.
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08.12.2024 20:22 Ответить
Ну втікачі з Сирії Москве только спасибо сказали. Без неё (Москвы) им бы ЕС не светило.
Я еще одних знаю которым тоже не подфартило бы, без войны
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08.12.2024 20:59 Ответить
Всього лише новий етап дурної гри старих дітей, які називають себе світовими лідерами.
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08.12.2024 20:23 Ответить
На барвиху из с витьком,и пенсион пожизненно
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08.12.2024 20:23 Ответить
Вислизнув - а міг би стать поміняти
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08.12.2024 20:23 Ответить
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08.12.2024 20:24 Ответить
А куда Путин побежит в Северную Корею?
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08.12.2024 20:24 Ответить
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08.12.2024 20:30 Ответить
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08.12.2024 20:31 Ответить
а як же народ Сирії ? кинутий напризволяще в піч імперіалізму .
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08.12.2024 20:32 Ответить
Скільки оборонявся Дамаск? Він здався.На це розраховують москалі щодо Харкова,Запоріжжя,Одеси.Маячня? А як щодо Луганська та Донецька?(((
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08.12.2024 20:33 Ответить
Хтось колекціонує марки, хтось монети, а ***** диктаторів.
Жаль бульбофюрер затримується...
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08.12.2024 20:38 Ответить
Злі язики стверджують, що бульбофюреру було вже замало керувати якоюсь БССР. Він мріяв стати ****** Другим. А тут ***** Перший, курва, замість ціхо здохнути в Україну полізло.
І фсьопашлонєтак.
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08.12.2024 21:02 Ответить
Тепер Асад і Вітя будуть разом жити!
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08.12.2024 20:42 Ответить
Да там етих диктаторов не только ети двое. Там уже целое общежитие беглецов диктаторов и террористов из разных стран. Сосия теперь может подать в книгу рекордов Гиннеса по самому большому скоплению мразей со всего мира
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08.12.2024 20:46 Ответить
На самом деле всё чуть не так. Сколько за последние пусть 70 лет перебежало в подмосковье со всех концов мира диктаторов считать не стоит. А вот бабло они все задолго до подсрачника стоговали в совок и потом в кацапию. Асад похоже возможно шапкокрада здесь опередил. Скорее и даже председатель радгоспу давно всё втрамбовал детям своим в том числе тоже, лукашенка имею в виду. Таких принимать дело выгодное.
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08.12.2024 20:43 Ответить
Говорят Асад храбро прорывался в аеропорт в женском платье с двумя младенцами один спереди другой привязан к спине. Ну зато теперь будет спать с открытыми глазами пришлушиваясь к шагам в коридоре или щупая дверные ручки и трусы на предмет Новичка
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08.12.2024 20:43 Ответить
Хто наступний, не зелебоба часом .
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08.12.2024 20:44 Ответить
Буде в маскві "кладбіщє" диктаторів. Прийде час можна буде всіх сразу обісцяти.
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08.12.2024 20:49 Ответить
Треба в Засрашці висушити болота та заснувати новий стольний град Ізгнанск,а може Диктаторск,ну,або Ізгойск!.
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08.12.2024 20:52 Ответить
Вітя у Ростові, а Петю куди запхнуть? Два президенти і два виродки.
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08.12.2024 20:57 Ответить
Раша відстійник режимних тіранів , ,а от Ізраель це відстійних для тих, хто вміє добре грабувати ,принаймі Україну ...гроші це фсьооо ,навіть на крові ...
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08.12.2024 21:08 Ответить
теперь в рашке 2 обосравшихся-янек и он
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08.12.2024 21:16 Ответить
Куди ж податись садисту, як не до колеги на московію?
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08.12.2024 21:16 Ответить
А куди ж йому ще... Стоматологом працюватиме на рубльовці. Чи в барвісі...
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08.12.2024 21:21 Ответить
Я б цьому лузерові свої зуби не довірив.
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08.12.2024 21:39 Ответить
- Милости прошу к нашэму шалашу...

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08.12.2024 21:24 Ответить
По сусідству з Януковичем поселять?
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08.12.2024 21:25 Ответить
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08.12.2024 21:32 Ответить
- В нашем доме поселілся
- Замєчатєльний сосєд .!

.
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08.12.2024 21:40 Ответить
Козирна фраза - Асад із члєнами прибув.
В Ростові на одну шконку прибуде.
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08.12.2024 22:36 Ответить
Легитимный.
Вторая серия.
" Сирии госпереворот. Самооборона. Самое время референдумы проводить."
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08.12.2024 22:40 Ответить
Когда начнут утверждать, что новое правительство Сирии не легитимное?

или согласно заявления - попрощались навсгегда
Асад "дал указание осуществить передачу власти мирным путем", говорится далее в документе. "Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство
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08.12.2024 22:49 Ответить
Двійник Асада прибув до двійника путіна.
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08.12.2024 23:27 Ответить
отброси всього світу в 1 місці
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09.12.2024 00:33 Ответить
Кацапи завжди брешуть. Може і не долетів. А, як що так, то будемйому санкція Малюка- Буданова, сам блище підібрався)))
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09.12.2024 03:02 Ответить
Каждому ****** рассийское убежище.
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09.12.2024 09:56 Ответить
 
 