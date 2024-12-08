РосСМИ утверждают, что Асад с семьей прибыл в Москву
Диктатор Башар Ассад после бегства из Сирии прибыл в Москву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.
"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сообщил ТАСС кремлевский чиновник.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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"Чорна річка" -- це mustajoki. Будьмо точними!
А какая это вода или река - Талая (Сылва), Новая (Вильва) или Птичья (Койва), - об этом говорит первый слог гидронима.
Ця ж назва річки, я думаю, походить від того, що вода смерділа, як дірка у бомжихи.
Не вносьте плутанину: добре відомо, що растов - нєрєзінавий!
трайнікйого онук.
Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, ******, на этот корабль три года собирал!
Сирійська збройна опозиція гарантувала безпеку російським військовим базам, а також усім дипломатичним установам.
Дивлюсь кацапські ваєнкори зараз прям усираються розказуючи шо, - да, хоч расєюшку і викинули з Сирії як шолудивого кота але зробили це уважітєльно, по "дагаварняку з Турцієй". Паєтому вялічіє практічєскі нє пастрадало...
Я еще одних знаю которым тоже не подфартило бы, без войны
Жаль бульбофюрер затримується...
І фсьопашлонєтак.
- Замєчатєльний сосєд .!
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В Ростові на одну шконку прибуде.
Вторая серия.
" Сирии госпереворот. Самооборона. Самое время референдумы проводить."
или согласно заявления - попрощались навсгегда
Асад "дал указание осуществить передачу власти мирным путем", говорится далее в документе. "Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство