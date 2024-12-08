РосСМИ утверждают, что Асад с семьей прибыл в Москву

Диктатор Башар Ассад после бегства из Сирии прибыл в Москву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - сообщил ТАСС кремлевский чиновник.

Читайте также: РФ помогла Асаду бежать из Сирии, прикрывая это дезинформацией об авиакатастрофе, - ГУР

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

Читайте также: Шольц приветствует свержение режима Асада в Сирии: Закон и порядок нужно быстро восстановить

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Читайте также: Падение диктатуры Асада свидетельствует о слабости России и Ирана, - Каллас