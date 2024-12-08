РФ помогла Асаду бежать из Сирии, прикрывая это дезинформацией об авиакатастрофе, - ГУР

Россияне помогли сирийскому диктатору Башару Асаду сбежать из страны, прикрывая это распространением дезинформации о якобы аварии самолета на борту с ним.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В разведке отметили, что бегство Асада из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбиванием или авиакатастрофой.

Однако, как утверждают в ГУР, указанную дезинформацию РФ использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц.

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"Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством", - говорится в сообщении украинской разведки.

В ГУР также заявляют, что положение российского контингента в Сирии - стабильно тяжелое и плачевное. Остатки группировки государства-агрессора продолжают впопыхах паковаться и отчаливать морем и небом.

По данным разведки, первыми Сирию покинули "шишки" российской армии. В частности, бывший и нынешний командующие группировки войск РФ в Сирии Сергей Кисель и Александр Чайко.

"Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности из состава балтийского флота государства-агрессора", - добавили в ГУР.

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Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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