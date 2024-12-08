РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4419 посетителей онлайн
Новости
10 581 37

РФ помогла Асаду бежать из Сирии, прикрывая это дезинформацией об авиакатастрофе, - ГУР

ГУР про втечу Асада

Россияне помогли сирийскому диктатору Башару Асаду сбежать из страны, прикрывая это распространением дезинформации о якобы аварии самолета на борту с ним.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В разведке отметили, что бегство Асада из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбиванием или авиакатастрофой.

Однако, как утверждают в ГУР, указанную дезинформацию РФ использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц.

Читайте также: Асад пал. Так будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина, - Сибига

"Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством", - говорится в сообщении украинской разведки.

В ГУР также заявляют, что положение российского контингента в Сирии - стабильно тяжелое и плачевное. Остатки группировки государства-агрессора продолжают впопыхах паковаться и отчаливать морем и небом.

По данным разведки, первыми Сирию покинули "шишки" российской армии. В частности, бывший и нынешний командующие группировки войск РФ в Сирии Сергей Кисель и Александр Чайко.

"Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности из состава балтийского флота государства-агрессора", - добавили в ГУР.

Читайте также: Пример Сирии показывает, что Россию можно прогнать, – глава МИД Литвы Ландсбергис

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Читайте также: Шольц приветствует свержение режима Асада в Сирии: Закон и порядок нужно быстро восстановить

Автор: 

побег (379) россия (95502) самолет (3589) Сирия (3146) Асад Башар (289) ГУР (425)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
08.12.2024 19:57
+17
Росія не захищала Сирію роками, як написав вчора у ТВІТТЕРі політичний лузер і двієчник Трамп, а руйнувала та терзала. Вона прийшла туди, так само як і в Афганістан, утримати там при владі нелегітимну династію Асадів, батечка та синочка, аналогів українського Януковича, яким сирійці мали вказати на чергових виборах на двері.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:46
+13
Все світове лайно тікає на московію!
показать весь комментарий
08.12.2024 19:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не розумію навіщо такі складнощі.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:41 Ответить
для росії асад - відпрацьований матеріал
зроблять пластіку обличчя і відправлять в теплі краї доживати віку для зустрічі з льодорубом
показать весь комментарий
08.12.2024 19:45 Ответить
Нафіга? Певен, що у Асада були і засоби, і можливості з'їбатися самостійно.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:47 Ответить
Так він перед тим в москву втік, звідки його віником випхали назад в сирію...
ліліпутін на граблі януковіча два рази не наступить.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:51 Ответить
Росія не захищала Сирію роками, як написав вчора у ТВІТТЕРі політичний лузер і двієчник Трамп, а руйнувала та терзала. Вона прийшла туди, так само як і в Афганістан, утримати там при владі нелегітимну династію Асадів, батечка та синочка, аналогів українського Януковича, яким сирійці мали вказати на чергових виборах на двері.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:46 Ответить
Уточнення. В Афганістан росія увійшла, щоб врятувати збанкрутілого Бабрака Кармаля, який мав нульову підтримку в афганців.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:49 Ответить
В Афганістані ссср проводила інтернаціональну підтримку комуністичних поплічників - там була ІДЕЯ "світової революції за диктатуру пролетаріату".
В сирії же російські олігархи організували плацдарм боротьби з американським олігархами...
Це абсолютно різні речі.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:54 Ответить
Чому це Бабрак Кармаль, який жодного дня не був бізнєсменом став банкротом?
А про демократичні вибори в сирії - це такий жарт да?
показать весь комментарий
08.12.2024 20:04 Ответить
в політичній термінології ссср "політичний банкрот" - ви не знайдете... достатньо тут методички мєдінского листати
показать весь комментарий
08.12.2024 20:10 Ответить
цікавлюсь історією... тим паче, що я жив у ті часи і все бачив та читав у газетах ОСОБИСТО.
В чому проблема?
Я добре пам'ятаю настрої людей в ті часи, лозунги, ідеї... Це НЕ заборонено - свідчити очевидцю про реальні події.
показать весь комментарий
08.12.2024 20:15 Ответить
08.‎12.‎2024

На території Сирії оточені і ізольовані військові підрозділи ЗС РФ в районах:

1. Авіабаза Хмеймім القاعدة الجوية الحميمين Латакія. Спорадичний вогонь зі стрілецької зброї, удари по території мінометів. Кількість оточених біля 100.

2. Північний захід від Саада(Холмс), вірогідніше всього підрозділи 120-ї артилерійської бригади ЗС РФ. Кількість оточених невідома. Гаубичний вогонь з території блокованих.

3. Авіабаза Хмеймім القاعدة الجوية الحميمين Латакія. Три-чотири зони опору. Кількість оточених невідома.

4. Летовище Эт-Тияс (араб. قاعدة طياس الجوية الملقب مطار التيفور‎) (Хомс). Опір чинять біля 300 осіб змішаного складу.

В етері постійно згадується якийсь російський генерал, що мов би потрапив у полон. але прізвище Рогач(ш\щ)ьов нам невідомо.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:46 Ответить
зараз і дізнаємося, чи є в Сирії бандерівці
показать весь комментарий
08.12.2024 20:30 Ответить
До Яника у Ростов...
показать весь комментарий
08.12.2024 19:46 Ответить
Все світове лайно тікає на московію!
показать весь комментарий
08.12.2024 19:50 Ответить
щасливого лома в сраці тобі асаде….. а відосик хутіну передайте нехай з кабаїхою наніч подивляться….
показать весь комментарий
08.12.2024 19:53 Ответить
і про Трампа поширюють дезінформацією , а у нас хавають
показать весь комментарий
08.12.2024 19:53 Ответить
У данному випадку (на відміну від сповіщень ГУР про війну в Україні), я схильний більше довіряти ГУР.
Остаточно визначимося через кілька тижнів, коли повстанці знайдуть(?) зниклий літак.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:54 Ответить
Пропал Виктор Фёдрович . Теперь Асад не даст ему спокойно жить , своими намазами.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:55 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2024 19:57 Ответить
Пуйлу ніхто не допоможе.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:58 Ответить
Хіба що корейський пухляк на пару з бульбофюрером.
показать весь комментарий
08.12.2024 20:03 Ответить
Нємного погуй...
показать весь комментарий
08.12.2024 20:00 Ответить
Анальний бомбер знову ниє. Але головне, що вони вже готові розповідати своїй біомасі, що в Україні їх чекає така сама доля.
"Ну и естественно, если подавляющая часть аборигенов очень даже радо исламистам, и вообще не пытается за свою страну бороться, а скорее даже наоборот, то ты там много неназащищаешь."
За что и за кого нашим воинам там гибнуть сегодня никому непонятно."
показать весь комментарий
08.12.2024 20:08 Ответить
кацапы пишут что асад с семьёй прибыл в москву.теперь в рашке 2 обосравшихся-янек и он?
показать весь комментарий
08.12.2024 20:16 Ответить
Зольдат беглый у штрафбат на бамбас
Это не ест отшень карашо
показать весь комментарий
08.12.2024 20:20 Ответить
Зольдат беглый у штрафбат
Вы знаете разницу между штрафными батальонами и штрафными ротами?
показать весь комментарий
08.12.2024 20:33 Ответить
"нинішній командувачі угруповання військ рф в Сирії Сергій Кісєль та Олександр Чайко". Кисіль та Чайко - покручі, служки брудної кацапні.
показать весь комментарий
08.12.2024 20:25 Ответить
Сергей Кисель (по версии филолога ihor ihor Кісєль) российской военный, командующий в Сирии. Род. (не смейтесь) Кизил Орда.
Сергій Кисіль - украинский актер кино. Род. Хмельницкий
показать весь комментарий
08.12.2024 20:45 Ответить
Осталось расхерачить к чертям в Москве кубло диктаторов, бежавших из разных районов мира.
Вместе с х*уйлом, разумеется...
Может тогда мир вздохнет облегченно...
показать весь комментарий
08.12.2024 20:34 Ответить
.. Ну от . Я так і знав . Все це з самого початку було дивним - Асад і транспортний літак ,, його дивний маршрут , якісь дивні розвороти у повітрі . Повстанці катастрофу літака не підтверджували ніде .
Казали що літак випадково збила ППО сирійської армії , тоді питання - навіщо і по кому вони взагалі стріляли , коли знали точно що в повстанців авіації ( та ще й транспортної ) не було й немає ?
показать весь комментарий
08.12.2024 20:44 Ответить
Хіба можна було в цьому сумніватися? А інформагентства з таким натхненням рознесли дезу про можливе збиття.
показать весь комментарий
08.12.2024 21:23 Ответить
Наша ГУР з Будановим все знає. Навіть про Асада. Який і нахер нікому не потрібен.
Розвідник з ним на літаку летів. Доповідав онлайн.
І про каву в Криму - можливо це і правда була. Тільки не всім потрібно про це знати.
показать весь комментарий
08.12.2024 21:39 Ответить
Для чого ця "індича" поведінка з роздуваннями "щік"? Кому потрібна ця дитяча гра "я все знав, але мовчав"? ГУР "розродилося "всезнайством" коли літак з асадом вже був у мАЦкві і почалися повідомлення у ЗМІ, а не тоді коли він зник з радарів. Таким "псевдознайством" репутацію не заробиш - лише зіпсуєш... "Курам на сміх" ваше "викриття" дези паРаши, до речі, вони самі про це і заявили
показать весь комментарий
09.12.2024 00:32 Ответить
 
 