РФ помогла Асаду бежать из Сирии, прикрывая это дезинформацией об авиакатастрофе, - ГУР
Россияне помогли сирийскому диктатору Башару Асаду сбежать из страны, прикрывая это распространением дезинформации о якобы аварии самолета на борту с ним.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В разведке отметили, что бегство Асада из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбиванием или авиакатастрофой.
Однако, как утверждают в ГУР, указанную дезинформацию РФ использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц.
"Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством", - говорится в сообщении украинской разведки.
В ГУР также заявляют, что положение российского контингента в Сирии - стабильно тяжелое и плачевное. Остатки группировки государства-агрессора продолжают впопыхах паковаться и отчаливать морем и небом.
По данным разведки, первыми Сирию покинули "шишки" российской армии. В частности, бывший и нынешний командующие группировки войск РФ в Сирии Сергей Кисель и Александр Чайко.
"Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности из состава балтийского флота государства-агрессора", - добавили в ГУР.
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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зроблять пластіку обличчя і відправлять в теплі краї
доживати вікудля зустрічі з льодорубом
ліліпутін на граблі януковіча два рази не наступить.
В сирії же російські олігархи організували плацдарм боротьби з американським олігархами...
Це абсолютно різні речі.
А про демократичні вибори в сирії - це такий жарт да?
В чому проблема?
Я добре пам'ятаю настрої людей в ті часи, лозунги, ідеї... Це НЕ заборонено - свідчити очевидцю про реальні події.
На території Сирії оточені і ізольовані військові підрозділи ЗС РФ в районах:
1. Авіабаза Хмеймім القاعدة الجوية الحميمين Латакія. Спорадичний вогонь зі стрілецької зброї, удари по території мінометів. Кількість оточених біля 100.
2. Північний захід від Саада(Холмс), вірогідніше всього підрозділи 120-ї артилерійської бригади ЗС РФ. Кількість оточених невідома. Гаубичний вогонь з території блокованих.
3. Авіабаза Хмеймім القاعدة الجوية الحميمين Латакія. Три-чотири зони опору. Кількість оточених невідома.
4. Летовище Эт-Тияс (араб. قاعدة طياس الجوية الملقب مطار التيفور) (Хомс). Опір чинять біля 300 осіб змішаного складу.
В етері постійно згадується якийсь російський генерал, що мов би потрапив у полон. але прізвище Рогач(ш\щ)ьов нам невідомо.
Остаточно визначимося через кілька тижнів, коли повстанці знайдуть(?) зниклий літак.
"Ну и естественно, если подавляющая часть аборигенов очень даже радо исламистам, и вообще не пытается за свою страну бороться, а скорее даже наоборот, то ты там много неназащищаешь."
За что и за кого нашим воинам там гибнуть сегодня никому непонятно."
Это не ест отшень карашо
Вы знаете разницу между штрафными батальонами и штрафными ротами?
Сергій Кисіль - украинский актер кино. Род. Хмельницкий
Вместе с х*уйлом, разумеется...
Может тогда мир вздохнет облегченно...
Казали що літак випадково збила ППО сирійської армії , тоді питання - навіщо і по кому вони взагалі стріляли , коли знали точно що в повстанців авіації ( та ще й транспортної ) не було й немає ?
Розвідник з ним на літаку летів. Доповідав онлайн.
І про каву в Криму - можливо це і правда була. Тільки не всім потрібно про це знати.