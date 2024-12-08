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Пример Сирии показывает, что Россию можно прогнать, – глава МИД Литвы Ландсбергис

Ландсбергіс про події в Сирії

Падение режима диктатора Башара Асада в Сирии показывает, что Россию можно прогнать из регионов, где она вызывает хаос.

Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ.

"Пример Сирии показывает, что Россию можно выгнать и она поедет домой",- сказал дипломат.

Он добавил, что балтийцы были правы - Запад достаточно силен, чтобы победить.

"Нам не нужно бояться "медведя" (имея в виду Россию. - Ред.) в Украине или где-то еще, он вызывает хаос", - добавил Ландсбергис.

Читайте также: Падение диктатуры Асада свидетельствует о слабости России и Ирана, - Каллас

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Читайте также: Асад пал. Так будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина, - Сибига

Автор: 

россия (95502) Сирия (3146) Асад Башар (289) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+13
Звісно, що можна, було б бажання. У іноземних партнерів
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08.12.2024 17:55
+10
Парашу мало прогнать. Она залижет раны и вернётся. Парашу надо полностью уничтожить.
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08.12.2024 18:20
+7
Захід так збудився на подіях Сирії, наче вони особисто на віслюках з калашами допомагали народові. Отак ( дай Боже перемоги) буде і з Україною - на лаври всі повилазять, будуть один одного вітати , цілувати, вручати гранти, нагороди, ордена, ключі від міста і т.д. фу чому це так гидко 🤢🤢🤢
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08.12.2024 17:57
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Правила форума Совет форумчан
Звісно, що можна, було б бажання. У іноземних партнерів
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08.12.2024 17:55 Ответить
Захід так збудився на подіях Сирії, наче вони особисто на віслюках з калашами допомагали народові. Отак ( дай Боже перемоги) буде і з Україною - на лаври всі повилазять, будуть один одного вітати , цілувати, вручати гранти, нагороди, ордена, ключі від міста і т.д. фу чому це так гидко 🤢🤢🤢
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08.12.2024 17:57 Ответить
це так гидко мабуть тому, що немає ніякого легітимного і законного способу зміни найгеніальнішого гомо майже сапієнса
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08.12.2024 18:14 Ответить
7 грудня на авіабазі Хмеймім з'явилися військово-транспортні літаки Іл-76 та Ан-124, призначені для перекидання особового складу та важкої техніки для повернення до Росії.

Військово-повітряна база РФ у Хмеймімі
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08.12.2024 17:59 Ответить
Військові бази русні в Тартусі і Латакії теж звільнені. Відомо, що і до них дістались повстанські війська.
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08.12.2024 18:02 Ответить
Це на нашу голову.
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08.12.2024 18:15 Ответить
апять срада?
Перше - Це ЛІКВІДАЦІЯ ХАБУ, що перекидав зброю з ірану до росії.
Друге - Ви реально вважаєте, що ліліпутін зможе за декілька днів ПЕРЕКИНУТИ ВСЮ зброю з Сирії до росії? Що фізично НЕМОЖЛИВО.
гойда!
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08.12.2024 18:21 Ответить
"перекидав зброю з ірану до росії" - а по Каспію не простіше, без прокладок у вигляді Сирії?
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08.12.2024 18:37 Ответить
це відомо лише ліліпутіну що простіше
факт очевидний - ВЕЛИЧЕЗНИЙ кацапський ХАБ ліквідовано
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08.12.2024 18:49 Ответить
Ніякого хаба між Іраном і рф в Сирії бути не може. Географія проти.
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08.12.2024 19:27 Ответить
звичайно не може - бо його знищили...
да не переживай так - всьо па-плану
ЗДАЧА СИРІЇ - це такий хітрій план многоходовочніка ліліпутіна 👍
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08.12.2024 19:34 Ответить
Якщо Сирія хаб між Іраном і рф, то хабом між Болгарією і Україною повинен бути Казахстан.
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08.12.2024 20:04 Ответить
може бути - в чому проблема?
ліліпутін має ХАБ з США та Європою в Китаї - і ЩО?
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08.12.2024 20:12 Ответить
Во-первых, не так много там оружия. Во-вторых, наверняка ситуация в Сирии - результат договорняка с Эрдоганом, и насчёт беспрепятственного вывода войск. Не забываем, что Эрдоган в своё время предоставил в аренду флот для снабжения базы Хмеймим.
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08.12.2024 19:17 Ответить
всьо па-плану - хітрій многоходовочній дагаварняк старіка ліліпутіна
да й зброї там було мало...
да і рускіє там вообще не собіралісь довго бути...
да і кому єнта сірія вааще нах нужна...
мелочи жізні - десят лет бамбіліалепо раді асада-масада - ну так получілось - не получілось
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08.12.2024 19:38 Ответить
Они то собирались, но кто ж им даст... А если серьёзно, читай реальные новости, а не пропаганду. Мало там тех войск на самом деле. И повстанцы не атакуют росийские базы. Может, пока, не знаю, время покажет... И кстати, только долбо&бы переправляли бы оружие из Ирана через Сирию, имея границу через внутреннее Каспийское море... Вспомни Карабахский конфликт - там был договорняк 100%.
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08.12.2024 19:53 Ответить
Друже - сірія це ХАБ ліліпутіна на Іран, а ще більше на Африку...
Африку... Карлє, Афріку... мттт еее туди - пра*ралі
І сірію росія втратила по ПРОСТІЙ причині:
1. ВІДСУТНІСТЬ ІДЕЙНИХ головорізів покійного женькі пірожиного, що відбивали сирію і ЗА бабки і ЗА ІДЕЮ. просто бабаки - не працюють - цього мало...
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08.12.2024 20:00 Ответить
Вот сейчас ты всё верно написал - хаб на Африку. Ну и в остальном согласен.
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08.12.2024 20:23 Ответить
І чого ж союзнички по антипутлерівській коаліції не ******* далекобійними ракетами по аеродрому в момент зосередження там найбільшої кількості кремлівських холуїв та рашистської авіатехніки? Ах, так путлєр і ********* - це ж торгові партнери, а страшна ната не воює з рашкою. Кому ж тоді продавати дорогі високотехнологічні компоненти для виробництва зброї?
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08.12.2024 18:25 Ответить
В связи с позицией Трампа, Украине нужны миллионы FPV дронов чтобы устроить настоящий геноцид оккупантам. Бункерного остановит только демографическая катастрофа в Рашке. Украина же имеет возможность стать мировым гегемоном. Есть коалиция Дронов, есть страны которые боятся за свою безопасность и с этими странами нужно договариваться о совместном производстве дронов
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08.12.2024 18:00 Ответить
Бункерного остановит только демографическая катастрофа в Рашке.

яким чином це його зупинить ?

він менше спати, срати, їсти стане ?

та йому пох на всі катастрофи в Кацапії.

Кацапія - то його іграшка, тіпа "Моя ферма" або "Сімс". Не більше.
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08.12.2024 18:18 Ответить
Все просто. Это приведет к несостоятельности мобилизовать достаточное количество мяса для мясных штурмов. При этом бункерному придется тщательно позаботится о собственной безопасности внутри страны.

Не забываем что Рашка это тюрьма народов и около 40% населения Рашки - чеченцы, буряты, башкиры, татары, дагестанцы могут начать большую резню русских во имя независимости. Именно этот феномен ограничивает мобилизационный ресурс на внешние войны. Поэтому, демографическая катастрофа это то что гарантировано приведет к гражданской войне.
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08.12.2024 18:28 Ответить
Поэтому, демографическая катастрофа это то что гарантировано приведет к гражданской войне.

територія Кацапстану настільки велика, а густота населення настільки мала, шо громадянська війна, а тим більше за національною складовою, може йти десятиліттями, ніяк не впливаючи на мобільні безпекові можливості отца нацыї
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08.12.2024 19:21 Ответить
"геноцид... гегемонія... катастрофа..." - срочно санітаров в студію
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08.12.2024 18:23 Ответить
Уничтожение русских оккупантов в промышленных масштабах, привело к бегству рашистов из Армении, теперь уже из Сирии. Это явный показатель слабости Рашки. Рашка сейчас напоминает рыбу Фугу которая раздувает сама себя чтобы размерами отпугнуть хищников, а на самом деле не представляет из себя ничего.
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08.12.2024 18:33 Ответить
Подивися на карту, друже - арменія приречена бути сателітом росії, бо турки та азербайджан - її вороги, іран та грузія - проросійські.
Я до того, що слова "геноцид та гегемонія" - це нацисько-фашиські лозунги.
Будьмо політкоректними - тотальне знищення кацапського та тріумф демократії - це саме те...
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08.12.2024 18:47 Ответить
BBC

Союзники Асада, зайняті своїми справами, по суті, покинули його. Без їхньої підмоги війська не змогли - а часом, очевидно, і не хотіли - зупинити повстанців, яких очолює ісламістське бойове угруповання Хаят Тахрір аш-Шам (HTS).

Асад назавжди залишиться в пам'яті як людина, яка жорстоко придушила мирні протести проти свого режиму в 2011 році, що призвело до громадянської війни. Тоді убили понад півмільйона людей, ще шість мільйонів стали біженцями.

За допомогою Росії та Ірану Башар Асад розгромив повстанців і вижив. Росія допомогла в повітрі, тоді як Іран відправив військових радників до Сирії, а ліванське угрупування Хезболла відправила своїх добре навчених бійців.
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08.12.2024 18:02 Ответить
BBC

Cамолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот самолет приземлился в Шардже вовремя. Однако дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил журналистам в Бахрейне, что ему неизвестно, находится ли Асад в ОАЭ.
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08.12.2024 18:17 Ответить
Брехливим чалматоголовим виродкам ніколи нічого "ніізвєсно"
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08.12.2024 18:27 Ответить
Свою сімʼю Асад ще тиждень тому перевіз в Росію. Поселився десь поруч з януковичем.
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08.12.2024 18:36 Ответить
Особливо після того як обмудок Трамп заявив про скорочення допомоги Україні. Кацапи побігли-аж патли назад.
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08.12.2024 18:03 Ответить
США сказали шо своі бази в Сиріі виводити не будуть - хочуть добити Іділ
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08.12.2024 18:09 Ответить
А де він той іділ? У яких краях засідає?
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08.12.2024 18:27 Ответить
Зараз з іншими ісламістами беруть владу в Сиріі -- США насторожі
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08.12.2024 18:30 Ответить
Значить треба, щоб росія почала воювати з Китаєм, тоді її можна буде прогнати з України. Логіка в Ландсбергіса якась така собі...
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08.12.2024 18:11 Ответить
Парашу мало прогнать. Она залижет раны и вернётся. Парашу надо полностью уничтожить.
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08.12.2024 18:20 Ответить
приклад сирії показує, що Армія БЕЗ ІДЕЇ, що воює за ГРОШІ рано чи пізно розбіжиться як щурі від пустого відра...
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08.12.2024 18:27 Ответить
Ага. В якій країні контрактна (як це має бути) армія воює не за гроші, а за ідею? Напевно Штати в Афгані?
Армія з ідеєю, без грошей = бусіфікація - ЗЕдерьмаковське ноухау, подобається?
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08.12.2024 21:11 Ответить
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08.12.2024 18:35 Ответить
Якщо хотіти, то так. Але якщо запрошувати, знищуючи Армію, оборонку та укріплення, розміновуючи весь південь: захадітє братушкі, тут рядом АЕС, сухопутні коридори на вибір.
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08.12.2024 18:36 Ответить
Ще зовсім не факт, що кацапи закриють свої бази в Сирії - забашляють повстанцям налом пару лямів і домовляться про "продовження оренди"...
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08.12.2024 18:36 Ответить
Ну тоді нам для початку треба зкинути продажну владу!
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08.12.2024 18:39 Ответить
Хутiн, што с летцом?!!!

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08.12.2024 18:40 Ответить
А приклад Афганістану що показує?
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08.12.2024 18:45 Ответить
В Афгані Штати спочатку заявили про вихід а потім почався обвал а тут навпаки. Аби війска Штатів там були, Таліби до сих пір були б в будці.
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08.12.2024 18:59 Ответить
Не путай тепле з м`яким, Ландсбергіс.
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08.12.2024 19:06 Ответить
@ "https://t.me/igoreidman Eidmannews

Пузырь сдувается

Помните, как под фанфары и литавры начиналась российская интервенция в Сирию? Россия опять сверхдержава, важный игрок на мировой арене! Смотрите, как мы мочим чертей-исламистов за тысячи километров от своих границ! Ура! Поддержали Ассада и получили заморскую провинцию «Сирия» для своей Третье-Римской империи!

Российский плебс радостно смотрел по телевизору как «наши» самолеты "красиво", как на параде, сносят ракетами под ноль чужие города. Гордость и самодовольство охватывало его, он как бы брал взаймы немного величия у своей «державы» и становился больше в собственных глазах. Мы великие, крутые, мощные!

И вот за пару недель все это заемное величие сдулось, оказалось лажей и туфтой, обратилось в прах. Путинская королевская карета превратилась в гнилую тыкву, запряженную чекистскими крысами.

Есть такой термин - «переоцененная компания». Чаще всего это дешевая, пустая компания, главное достоинство которой - умение пустить пыль в глаза, то есть с помощью пиара и рекламы убедить рынок в своей крутизне. Россия - самая переоценнная компания в мире.

Путинская верхушка пришла к власти с помощью манипулятивных пиар-технологий, это ее главная квалификация. Она умудряется продавать Россию не только собственному плебсу, но и многим в мире в качестве «великой державы», будучи технологически отсталой страной, достижения которой, даже в военной области - пропагандисткий пузырь, который может лопнуть в любой момент.

Сирийская катастрофа Кремля показала как это происходит. Подобная его катастрофа в Украине тоже вполне реальна. Именно поэтому российские власти сейчас так спешно пытаются, уже не особо надеясь победить в бою, решить исход войны в свою пользу с помощью привычного надувания «пузыря величия»: агрессивной рекламы ракетного «сверхоружия», дезинформации о своем военном превосходстве и кидания внешнеполитических «понтов»."
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08.12.2024 19:27 Ответить
Так якщо б, захід надав Ф16 в достатній кількості, а не торгував з рашею та грався в неескалацію, то б вийшло б нейтралізувати авіацію орків, так як це відбулось в Сирії і ситуація на передовій була б зовсім інша.
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08.12.2024 19:35 Ответить
ждём тебя на передовой
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08.12.2024 20:52 Ответить
В Сирії сиділо 5-7 тисяч рашистів.В нас сидить 400 тисяч рашонацистського озброєного стада і задіяно 70 % всієї воєнної техніки рашки.І навіть таку орду ЗСУ могли би вимести,якби наші західні партнери не були ссикливими деескалаторами і надавали б нам важке озброєння в тисячах одиниць,а літаки в сотнях одиниць.
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08.12.2024 22:09 Ответить
россию в Сирии победил эрдоганыч и израиль
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09.12.2024 06:43 Ответить
 
 