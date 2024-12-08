Пример Сирии показывает, что Россию можно прогнать, – глава МИД Литвы Ландсбергис

Падение режима диктатора Башара Асада в Сирии показывает, что Россию можно прогнать из регионов, где она вызывает хаос.

Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ.

"Пример Сирии показывает, что Россию можно выгнать и она поедет домой",- сказал дипломат.

Он добавил, что балтийцы были правы - Запад достаточно силен, чтобы победить.

"Нам не нужно бояться "медведя" (имея в виду Россию. - Ред.) в Украине или где-то еще, он вызывает хаос", - добавил Ландсбергис.

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Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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