Пример Сирии показывает, что Россию можно прогнать, – глава МИД Литвы Ландсбергис
Падение режима диктатора Башара Асада в Сирии показывает, что Россию можно прогнать из регионов, где она вызывает хаос.
Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, информирует Цензор.НЕТ.
"Пример Сирии показывает, что Россию можно выгнать и она поедет домой",- сказал дипломат.
Он добавил, что балтийцы были правы - Запад достаточно силен, чтобы победить.
"Нам не нужно бояться "медведя" (имея в виду Россию. - Ред.) в Украине или где-то еще, он вызывает хаос", - добавил Ландсбергис.
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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Військово-повітряна база РФ у Хмеймімі
Перше - Це ЛІКВІДАЦІЯ ХАБУ, що перекидав зброю з ірану до росії.
Друге - Ви реально вважаєте, що ліліпутін зможе за декілька днів ПЕРЕКИНУТИ ВСЮ зброю з Сирії до росії? Що фізично НЕМОЖЛИВО.
гойда!
факт очевидний - ВЕЛИЧЕЗНИЙ кацапський ХАБ ліквідовано
да не переживай так - всьо па-плану
ЗДАЧА СИРІЇ - це такий хітрій план многоходовочніка ліліпутіна 👍
ліліпутін має ХАБ з США та Європою в Китаї - і ЩО?
да й зброї там було мало...
да і рускіє там вообще не собіралісь довго бути...
да і кому єнта сірія вааще нах нужна...
мелочи жізні - десят лет бамбіліалепо раді асада-масада - ну так получілось - не получілось
Африку... Карлє, Афріку... мттт еее туди - пра*ралі
І сірію росія втратила по ПРОСТІЙ причині:
1. ВІДСУТНІСТЬ ІДЕЙНИХ головорізів покійного женькі пірожиного, що відбивали сирію і ЗА бабки і ЗА ІДЕЮ. просто бабаки - не працюють - цього мало...
яким чином це його зупинить ?
він менше спати, срати, їсти стане ?
та йому пох на всі катастрофи в Кацапії.
Кацапія - то його іграшка, тіпа "Моя ферма" або "Сімс". Не більше.
Не забываем что Рашка это тюрьма народов и около 40% населения Рашки - чеченцы, буряты, башкиры, татары, дагестанцы могут начать большую резню русских во имя независимости. Именно этот феномен ограничивает мобилизационный ресурс на внешние войны. Поэтому, демографическая катастрофа это то что гарантировано приведет к гражданской войне.
територія Кацапстану настільки велика, а густота населення настільки мала, шо громадянська війна, а тим більше за національною складовою, може йти десятиліттями, ніяк не впливаючи на мобільні безпекові можливості отца нацыї
Я до того, що слова "геноцид та гегемонія" - це нацисько-фашиські лозунги.
Будьмо політкоректними - тотальне знищення кацапського та тріумф демократії - це саме те...
Союзники Асада, зайняті своїми справами, по суті, покинули його. Без їхньої підмоги війська не змогли - а часом, очевидно, і не хотіли - зупинити повстанців, яких очолює ісламістське бойове угруповання Хаят Тахрір аш-Шам (HTS).
Асад назавжди залишиться в пам'яті як людина, яка жорстоко придушила мирні протести проти свого режиму в 2011 році, що призвело до громадянської війни. Тоді убили понад півмільйона людей, ще шість мільйонів стали біженцями.
За допомогою Росії та Ірану Башар Асад розгромив повстанців і вижив. Росія допомогла в повітрі, тоді як Іран відправив військових радників до Сирії, а ліванське угрупування Хезболла відправила своїх добре навчених бійців.
Cамолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.
Этот самолет приземлился в Шардже вовремя. Однако дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил журналистам в Бахрейне, что ему неизвестно, находится ли Асад в ОАЭ.
Армія з ідеєю, без грошей = бусіфікація - ЗЕдерьмаковське ноухау, подобається?
Пузырь сдувается
Помните, как под фанфары и литавры начиналась российская интервенция в Сирию? Россия опять сверхдержава, важный игрок на мировой арене! Смотрите, как мы мочим чертей-исламистов за тысячи километров от своих границ! Ура! Поддержали Ассада и получили заморскую провинцию «Сирия» для своей Третье-Римской империи!
Российский плебс радостно смотрел по телевизору как «наши» самолеты "красиво", как на параде, сносят ракетами под ноль чужие города. Гордость и самодовольство охватывало его, он как бы брал взаймы немного величия у своей «державы» и становился больше в собственных глазах. Мы великие, крутые, мощные!
И вот за пару недель все это заемное величие сдулось, оказалось лажей и туфтой, обратилось в прах. Путинская королевская карета превратилась в гнилую тыкву, запряженную чекистскими крысами.
Есть такой термин - «переоцененная компания». Чаще всего это дешевая, пустая компания, главное достоинство которой - умение пустить пыль в глаза, то есть с помощью пиара и рекламы убедить рынок в своей крутизне. Россия - самая переоценнная компания в мире.
Путинская верхушка пришла к власти с помощью манипулятивных пиар-технологий, это ее главная квалификация. Она умудряется продавать Россию не только собственному плебсу, но и многим в мире в качестве «великой державы», будучи технологически отсталой страной, достижения которой, даже в военной области - пропагандисткий пузырь, который может лопнуть в любой момент.
Сирийская катастрофа Кремля показала как это происходит. Подобная его катастрофа в Украине тоже вполне реальна. Именно поэтому российские власти сейчас так спешно пытаются, уже не особо надеясь победить в бою, решить исход войны в свою пользу с помощью привычного надувания «пузыря величия»: агрессивной рекламы ракетного «сверхоружия», дезинформации о своем военном превосходстве и кидания внешнеполитических «понтов»."