Сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада
Объединенные силы сирийской оппозиции в воскресенье утром объявили об освобождении столицы страны города Дамаск и бегстве президента Башара Асада из города.
Об этом со ссылкой на командира боевой группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" Хасана Абдул-Гани сообщает NBC News, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада", - написал Абдул-Гани в заметке на WhatsApp.
Он также обратился к сирийским беженцам и призвал их возвращаться в страну.
"Для перемещенных лиц во всем мире - свободная Сирия ждет вас", - отмечается в заметке.
Местонахождение Асада пока не известно, однако в многочисленных сообщениях СМИ утверждается, что он сбежал из страны в Иран.
Абдул-Гани также сказал, что Асад сбежал, однако NBC News пишет, что не может подтвердить или опровергнуть отъезд сирийского диктатора.
Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, избранным сирийским народом, и принимать любые меры по "передаче" власти, передает саудовский телеканал Al Arabiya.
"Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и со всем миром (...), но этот вопрос придется решать любому руководству, избранному сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним, чтобы обеспечить ему все возможные условия", - сказал глава правительства во время стрима в фейсбуке.
Он призвал сохранить "все институты сирийского государства" и заявил, что готов поддержать дальнейшее управление государственными делами.
В то же время аль-Джалали подчеркнул, что ему не нужны какие-либо должности и привилегии, и заверил, что находится в своем доме и не намерен покидать его.
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
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