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Сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада

Башар Асад покинув Дамаск

Объединенные силы сирийской оппозиции в воскресенье утром объявили об освобождении столицы страны города Дамаск и бегстве президента Башара Асада из города.

Об этом со ссылкой на командира боевой группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" Хасана Абдул-Гани сообщает NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада", - написал Абдул-Гани в заметке на WhatsApp.

Он также обратился к сирийским беженцам и призвал их возвращаться в страну.

"Для перемещенных лиц во всем мире - свободная Сирия ждет вас", - отмечается в заметке.

Местонахождение Асада пока не известно, однако в многочисленных сообщениях СМИ утверждается, что он сбежал из страны в Иран.

Абдул-Гани также сказал, что Асад сбежал, однако NBC News пишет, что не может подтвердить или опровергнуть отъезд сирийского диктатора.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством, избранным сирийским народом, и принимать любые меры по "передаче" власти, передает саудовский телеканал Al Arabiya.

"Эта страна может быть нормальной страной, страной, которая строит хорошие отношения со своими соседями и со всем миром (...), но этот вопрос придется решать любому руководству, избранному сирийским народом. Мы готовы сотрудничать с ним, чтобы обеспечить ему все возможные условия", - сказал глава правительства во время стрима в фейсбуке.

Он призвал сохранить "все институты сирийского государства" и заявил, что готов поддержать дальнейшее управление государственными делами.

В то же время аль-Джалали подчеркнул, что ему не нужны какие-либо должности и привилегии, и заверил, что находится в своем доме и не намерен покидать его.

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В администрации Байдена допускают падение режима Асада за несколько дней, - CNN

Автор: 

Сирия (3146) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+52
Теперь самое время протянуть нефте- и газопроводы из стран Залива через територию Сирии и Турции на Европу, после чего параше придёт окончательный писец.
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08.12.2024 07:37
+51
Русскій, я тобі по секрету скажу- українцям Зеленський дуже і дуже як мінімум по барабану. Більшість взагалі воліла б побачити його з відрізаними яйцями на шибениці. Ми воюємо за свою землю і свою свободу. А тепер біжи зроби мінета своєму чеченському хазяїну. Бо розсердиться і заріже тебе на Курбан-Байрам замість ягняти.
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08.12.2024 07:45
+35
Наташа, снімі какошнік и вали за паребрик. Здесь водкі нет.
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08.12.2024 07:40
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пропала вєковая мєчта русскіх рабочіх і крєстьян
прєкрасная мєчта "помить сапогі в срєдізємном морє"
подєліться сольоной сєлєдкой з ізмучєнимі пєрсікамі і віноградом дєхканамі
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08.12.2024 17:05 Ответить
Про Сектор Газа "голова боліть" повинна саме у Єгипту - бо це його територія... Коли Ізраїль запропонував Єгипту повернуть йому його (але з умовою - "палестинці" залишаються жить там) , єгиптяни відмовилися... Бо на пам"яті ще була спроба державного перевороту, вчиненого "патріотами Палестини", у Йорданії. Єгиптянам той "гнійник", з ТАКИМ "наповненням", абсолютно не був потрібен... А буде Ізраїль "віджимать сирійську територію", чи ні - побачимо...
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09.12.2024 01:31 Ответить
Немецкие ресурсы в нете сегодня пухнут от призывов к сирийцам вернуться восстанавливать обретшую мир родину. А на подходе в феврале досрочные выборы в бундестаг, с неизбежным ужесточением иммиграционной политики. Ох и шухер у нас тут сейчас начнется.
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08.12.2024 17:33 Ответить
Де саме перебуває Асад, невідомо. За даними Reuters, він нібито загинув під час втечі внаслідок збиття його літака.
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08.12.2024 17:48 Ответить
7 грудня на авіабазі Хмеймім з'явилися військово-транспортні літаки Іл-76 та Ан-124, призначені для перекидання особового складу та важкої техніки для повернення до Росії.
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08.12.2024 17:54 Ответить
BBC

Cамолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот самолет приземлился в Шардже вовремя. Однако дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил журналистам в Бахрейне, что ему неизвестно, находится ли Асад в ОАЭ.
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08.12.2024 18:16 Ответить
Свою сімʼю Асад ще тиждень тому перевіз в Росію. Поселився десь поруч з януковичем.
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08.12.2024 18:37 Ответить
За даними Reuters, Асад полетiв на Сiрiус.
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08.12.2024 18:34 Ответить
За "повстанцями" стоїть країна НАТО - Турція. Такий собі договорняк.

Сирійська збройна опозиція гарантувала безпеку російським військовим базам, а також усім дипломатичним установам.
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08.12.2024 20:23 Ответить
Легитимный - 2
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08.12.2024 21:33 Ответить
цікаво зараз подивитися на мігр. політику ЄС. Теоретично, всі біженці мають вийти з речами на вихід.
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09.12.2024 01:42 Ответить
Ні армії, ні техніки.... І як вони все захопили майже за тиждень. Цікаво, а скіки СЗЧ було у них при штурмах міст.
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09.12.2024 04:15 Ответить
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