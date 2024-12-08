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Асад через ОАЭ и Орбана пытается выйти на США, чтобы попытаться сохранить власть в Сирии, - Bloomberg

Асад шукає шляхи збереження влади

На фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает агентство, Асад приказывает своей армии отступить для защиты Дамаска, по сути уступив большую часть страны повстанцам, которые в ходе наступления за последнюю неделю захватили такие крупные города, как Алеппо и Хама. В настоящее время они находятся на окраине Хомса, менее чем в 100 милях к северу.

В то же время сирийский диктатор подаёт сигналы о готовности заключить соглашение, которое бы позволило ему удержать часть территории под контролем его армии. Или же заключить соглашение о гарантии безопасного отъезда в изгнание, если это потребуется.

Одно из предложений, которое Асад сделал США через ОАЭ, по данным источников, заключается в том, чтобы Сирия прекратила любое участие в поддерживаемых Ираном боевых группах, таких как "Хезболла", если Запад будет способствовать остановке боевых действий в стране.

Читайте также: Войска и дипломаты РФ бегут из Дамаска, - ГУР МО

По информации собеседников, другим посредником Асада в связях с США является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Bloomberg пишет, что сирийский диктатор направил высокопоставленного христианского лидера на встречу с Орбаном, чтобы передать, что считает угрозой существование христианского меньшинства Сирии, если победят исламистские повстанцы.

По словам источников, предполагалось, что Орбан донесет эту мысль новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Напомним, что накануне новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Читайте: Украинцев призывают покинуть Сирию из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности, - МИД

Что происходит в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В администрации Байдена допускают падение режима Асада за несколько дней, - CNN

Автор: 

Сирия (3146) США (26620) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+30
Педофил вообще берега попутал. Еще вчера детей насиловал и убивал и больницы бомбил а теперь просит чтобы ему власть сохранили. Ето ему в ООН нужно срочно обращаться.
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08.12.2024 00:42
+23
сирійський диктатор направив високопоставленого християнського лідера на зустріч із Орбаном, щоб передати, що вважає загрозою існування християнської меншини Сирії
Остановите Землю я сойду, ето называется. Асад оказывается переживает очень сильно за христиан
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08.12.2024 00:46
+22
Скоро Орбан тоже побежит в Иран к своим христианам
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08.12.2024 00:49
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Педофил вообще берега попутал. Еще вчера детей насиловал и убивал и больницы бомбил а теперь просит чтобы ему власть сохранили. Ето ему в ООН нужно срочно обращаться.
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08.12.2024 00:42 Ответить
Ето все что нужно знать о тиранах, гопниках, диктаторах и маньяках. Пока они у власти они гордые как петухи. А когда их загонят в угол так они сразу дрыщут в штаны, пускают сопли и визжат милиция памаги. То же самое будет и с ******. Когда его будут вытаскивать из бункера на улицу оно будет визжать как свинья, срать и сцать в штаны и кричать что оно хочет честного суда
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08.12.2024 01:00 Ответить
Кстати ета тварь Асад бомбил свое же население запрещенным во всем мире химическим оружием. Повстанцы нашли склады забитые химическим оружием хотя Асад божился что у него нету химического оружия. И теперь етот выродок еще просит чтобы ему сохранили власть. Ето как педофил которого застукали на горячем просит чтобы его не выгоняли из детского сада
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08.12.2024 01:20 Ответить
Тихо сам с собою я веду беседу...
Ты хто "по жизні"?
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08.12.2024 09:45 Ответить
Не пам'ятаю сiрiйський то був члопчик, який пiсля масованого обстрiла цивiльного населення, плакав та сказав:"Я все Аллаху розкажу"...
Тодi багато загинуло людей...😰
Я запам'ятала цю дитину та його сльози...😟
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08.12.2024 10:45 Ответить
Із Алеппо хлопчик був. Після чергового російського бомбардування міста.
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08.12.2024 15:45 Ответить
🥺☹️😢
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08.12.2024 16:49 Ответить
зате армія асада встановила новий рекорд Гіннеса по драпанню від ворога, перевершивши афганську армію, що тікала від талібів
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08.12.2024 01:38 Ответить
Нах∆й - нехай до ху∆ла та бородачів звертається.
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08.12.2024 00:43 Ответить
так-то сам ху..ло "активізував" Агента орбана для "відмивки" асада....

"розумний" асад зв`язався з руSSкіми гопниками.....
як би цей диктатор хоч щось міг проаналізувати...про "зв`язки" з раZZією:
чаушеску....хонекер....наджибулла...покладали "великі надії" на раZZію....

як тільки мілошевич "знюхався" з руZZкіми...то через 5-6 років здох в тюремній камері...
якби асад це прочитав: руZZкому міру повірити - себе обманути!

 - то, можливо б трішки задумався......
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08.12.2024 10:05 Ответить
До ху*ла не хочо зводить?
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08.12.2024 00:43 Ответить
сирійський диктатор направив високопоставленого християнського лідера на зустріч із Орбаном, щоб передати, що вважає загрозою існування християнської меншини Сирії
Остановите Землю я сойду, ето называется. Асад оказывается переживает очень сильно за христиан
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08.12.2024 00:46 Ответить
Скоро Орбан тоже побежит в Иран к своим христианам
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08.12.2024 00:49 Ответить
Асаду уж очень сильно не хочется уходить от «кормушки» , то он уже готов и сало жрать и переживать за христиан , лишь бы остаться у власти
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08.12.2024 09:22 Ответить
це нож у дупу
хвуйлу
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08.12.2024 00:50 Ответить
Та кому він потрібен? В расход, і питання закрите.
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08.12.2024 00:51 Ответить
а что узкие своих не бросают ? Или сирийцы не свои ?
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08.12.2024 00:52 Ответить
Русскім ************ війська, які знаходились в Сірії для бойових дій в Україні, або в Курській області.
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08.12.2024 08:01 Ответить
Україна бореться за Захід, за світ самостійно вже три роки. Польща в 1939 році хоробро захищали той же Захід лише місяць. 5-10 тисяч розбещених кацапів на полі бою не змінять розклад сил. Як і ті корейці. Звісно нам треба зброя та ті, хто вміє нею воювати. Чи дойде до цього Захід нарешті ? Як до Черчилля у 1939 році.
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08.12.2024 11:04 Ответить
Йому буде час розкинути мізками з лопатою в дупі.
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08.12.2024 00:54 Ответить
Асаду конец, еще б хтось орбана вальнув.
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08.12.2024 00:59 Ответить
Этого пид..ра и кремлевского ***** должна ждать судьба Каддафи за все преступления
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08.12.2024 01:03 Ответить
або мілошевича.....
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08.12.2024 10:09 Ответить
Щось пішло не так, або брехню вліпили, або, панове журналісти, щось наплутали. Жона з трьома дітьми в москві, зяті в аравіїї. Або пишіть ,як Є, або не пи,,,,,тіть. Курва, все можна знайти в цьому їбучому інеті( вибачте за мій французський). Кацапія вислала ,чи послала 4 літаки своїх забрати.
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08.12.2024 01:05 Ответить
пізно, всі шляхи вже заблоковані ребелами, і фури з боржомі у Дамаск вже не доїдуть.
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08.12.2024 01:06 Ответить
хіба що можно гутерешу подзвонить, ну і під кінець ще понтифіку. І начебто більших ліцемірів вже не залишилось в живих.
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08.12.2024 01:15 Ответить
зачем США договариваться с диктатором который уже почти на чемоданах ?
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08.12.2024 01:36 Ответить
зачем США договариваться с диктатором который уже почти срьот в чімадан.....
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08.12.2024 10:11 Ответить
Це Асад просить того самого Трампа, який зафігачив томагавками по Сирії за застосування хімічної зброї, чи якогось іншого?

А що Асаду не знайшлося місця на якомусь кацапському кориті? Ай-яй-яй...
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08.12.2024 01:57 Ответить
А шо х%йло вже "ніпамагаіт" своєму "викормишу" "арєшнікам"?, - бульбадрочер той хоч собі висмоктав; 6000 км дальність, а до Дамаска біля 3000 від мацкви - нехай "влупить" по повстанцям, щоби і від Тартуса залишився "пєпіл".
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08.12.2024 02:29 Ответить
по яким "скоплєніям"? накроють усі траси з мотоциклами та пікапами чи як?
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08.12.2024 02:36 Ответить
Вітюша Орбан весною вмовив свою президентшу помилувати десяток педофілів (одного свого друзяку-директора дитбудинку). Правда, після скандалу, вона відставилась. Видно, Асад таки знайшов свого. Хоча Блумберг за гроші замовника що хочеш надрукує.
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08.12.2024 03:30 Ответить
До Трампа треба попробувати провисіти десь півтора місяця. Тримай шию рівно і не забувай дихати, друже.
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08.12.2024 03:38 Ответить
Трамп а Парижі вже сказав, що йому пох. …
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08.12.2024 06:21 Ответить
а путин шо уже всьо
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08.12.2024 04:56 Ответить
CNN: президент Сирії Асад, імовірно, покинув Дамаск
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08.12.2024 04:59 Ответить
А как же слова российских пропагандистов, о том что Сирия - священная русская земля?
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08.12.2024 06:37 Ответить
.. свищенная узкая ...
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08.12.2024 07:55 Ответить
Дякую, поржав з ранку...
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08.12.2024 08:21 Ответить
Цікаво, а чи будуть в ішака якісь покровителі.
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08.12.2024 08:36 Ответить
Живодери. Вони ж кацапи, вони ж московіти, вони ж фіно-угри.
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08.12.2024 10:58 Ответить
Ішак здох.
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08.12.2024 13:09 Ответить
Нехай Асад передивляється відео того хлопчика Алеппо, який прокляв кацапів та їх літаки. Це Асад їх найняв для вбивства дітей своєї країни.
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08.12.2024 10:57 Ответить
 
 