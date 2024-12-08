Асад через ОАЭ и Орбана пытается выйти на США, чтобы попытаться сохранить власть в Сирии, - Bloomberg
На фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает агентство, Асад приказывает своей армии отступить для защиты Дамаска, по сути уступив большую часть страны повстанцам, которые в ходе наступления за последнюю неделю захватили такие крупные города, как Алеппо и Хама. В настоящее время они находятся на окраине Хомса, менее чем в 100 милях к северу.
В то же время сирийский диктатор подаёт сигналы о готовности заключить соглашение, которое бы позволило ему удержать часть территории под контролем его армии. Или же заключить соглашение о гарантии безопасного отъезда в изгнание, если это потребуется.
Одно из предложений, которое Асад сделал США через ОАЭ, по данным источников, заключается в том, чтобы Сирия прекратила любое участие в поддерживаемых Ираном боевых группах, таких как "Хезболла", если Запад будет способствовать остановке боевых действий в стране.
По информации собеседников, другим посредником Асада в связях с США является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Bloomberg пишет, что сирийский диктатор направил высокопоставленного христианского лидера на встречу с Орбаном, чтобы передать, что считает угрозой существование христианского меньшинства Сирии, если победят исламистские повстанцы.
По словам источников, предполагалось, что Орбан донесет эту мысль новоизбранному президенту США Дональду Трампу.
Напомним, что накануне новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Что происходит в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
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Ты хто "по жизні"?
Тодi багато загинуло людей...😰
Я запам'ятала цю дитину та його сльози...😟
"розумний" асад зв`язався з руSSкіми гопниками.....
як би цей диктатор хоч щось міг проаналізувати...про "зв`язки" з раZZією:
чаушеску....хонекер....наджибулла...покладали "великі надії" на раZZію....
як тільки мілошевич "знюхався" з руZZкіми...то через 5-6 років здох в тюремній камері...
якби асад це прочитав: руZZкому міру повірити - себе обманути!
- то, можливо б трішки задумався......
Остановите Землю я сойду, ето называется. Асад оказывается переживает очень сильно за христиан
хвуйлу
А що Асаду не знайшлося місця на якомусь кацапському кориті? Ай-яй-яй...