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Новини
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Асад через ОАЕ та Орбана намагається вийти на США, щоб спробувати зберегти владу у Сирії, - Bloomberg

Асад шукає шляхи збереження влади

На тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає агентство, Асад наказує своїй армії відступити для захисту Дамаска, по суті поступившись більшою частиною країни повстанцям, які в ході наступу за останній тиждень захопили такі великі міста, як Алеппо і Хама. Наразі вони перебувають на околиці Хомса, менш ніж за 100 миль на північ.

Водночас сирійський диктатор подає сигнали про готовність укласти угоду, яка б дозволила йому утримати частину території під контролем його армії. Або ж укласти угоду про гарантію безпечного від'їзду у вигнання, якщо це буде потрібно.

Одна з пропозицій, яку Асад зробив США через ОАЕ, за даними джерел, полягає в тому, щоб Сирія припинила будь-яку участь у підтримуваних Іраном бойових групах, таких як "Хезболла", якщо Захід сприятиме зупинці бойових дій в країні.

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За інформацією співрозмовників, іншим посередником Асада у зв'язках із США є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Bloomberg пише, що сирійський диктатор направив високопоставленого християнського лідера на зустріч із Орбаном, щоб передати, що вважає загрозою існування християнської меншини Сирії, якщо переможуть ісламістські повстанці.

За словами джерел, передбачалося, що Орбан донесе цю думку новообраному президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, що напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

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Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

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Автор: 

Сирія (1857) США (22685) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+30
Педофил вообще берега попутал. Еще вчера детей насиловал и убивал и больницы бомбил а теперь просит чтобы ему власть сохранили. Ето ему в ООН нужно срочно обращаться.
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08.12.2024 00:42
+23
сирійський диктатор направив високопоставленого християнського лідера на зустріч із Орбаном, щоб передати, що вважає загрозою існування християнської меншини Сирії
Остановите Землю я сойду, ето называется. Асад оказывается переживает очень сильно за христиан
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08.12.2024 00:46
+22
Скоро Орбан тоже побежит в Иран к своим христианам
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08.12.2024 00:49
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Педофил вообще берега попутал. Еще вчера детей насиловал и убивал и больницы бомбил а теперь просит чтобы ему власть сохранили. Ето ему в ООН нужно срочно обращаться.
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08.12.2024 00:42 Відповісти
Ето все что нужно знать о тиранах, гопниках, диктаторах и маньяках. Пока они у власти они гордые как петухи. А когда их загонят в угол так они сразу дрыщут в штаны, пускают сопли и визжат милиция памаги. То же самое будет и с ******. Когда его будут вытаскивать из бункера на улицу оно будет визжать как свинья, срать и сцать в штаны и кричать что оно хочет честного суда
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08.12.2024 01:00 Відповісти
Кстати ета тварь Асад бомбил свое же население запрещенным во всем мире химическим оружием. Повстанцы нашли склады забитые химическим оружием хотя Асад божился что у него нету химического оружия. И теперь етот выродок еще просит чтобы ему сохранили власть. Ето как педофил которого застукали на горячем просит чтобы его не выгоняли из детского сада
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08.12.2024 01:20 Відповісти
Тихо сам с собою я веду беседу...
Ты хто "по жизні"?
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08.12.2024 09:45 Відповісти
Не пам'ятаю сiрiйський то був члопчик, який пiсля масованого обстрiла цивiльного населення, плакав та сказав:"Я все Аллаху розкажу"...
Тодi багато загинуло людей...😰
Я запам'ятала цю дитину та його сльози...😟
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08.12.2024 10:45 Відповісти
Із Алеппо хлопчик був. Після чергового російського бомбардування міста.
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08.12.2024 15:45 Відповісти
🥺☹️😢
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08.12.2024 16:49 Відповісти
зате армія асада встановила новий рекорд Гіннеса по драпанню від ворога, перевершивши афганську армію, що тікала від талібів
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08.12.2024 01:38 Відповісти
Нах∆й - нехай до ху∆ла та бородачів звертається.
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08.12.2024 00:43 Відповісти
так-то сам ху..ло "активізував" Агента орбана для "відмивки" асада....

"розумний" асад зв`язався з руSSкіми гопниками.....
як би цей диктатор хоч щось міг проаналізувати...про "зв`язки" з раZZією:
чаушеску....хонекер....наджибулла...покладали "великі надії" на раZZію....

як тільки мілошевич "знюхався" з руZZкіми...то через 5-6 років здох в тюремній камері...
якби асад це прочитав: руZZкому міру повірити - себе обманути!

 - то, можливо б трішки задумався......
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08.12.2024 10:05 Відповісти
До ху*ла не хочо зводить?
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08.12.2024 00:43 Відповісти
сирійський диктатор направив високопоставленого християнського лідера на зустріч із Орбаном, щоб передати, що вважає загрозою існування християнської меншини Сирії
Остановите Землю я сойду, ето называется. Асад оказывается переживает очень сильно за христиан
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08.12.2024 00:46 Відповісти
Скоро Орбан тоже побежит в Иран к своим христианам
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08.12.2024 00:49 Відповісти
Асаду уж очень сильно не хочется уходить от «кормушки» , то он уже готов и сало жрать и переживать за христиан , лишь бы остаться у власти
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08.12.2024 09:22 Відповісти
це нож у дупу
хвуйлу
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08.12.2024 00:50 Відповісти
Та кому він потрібен? В расход, і питання закрите.
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08.12.2024 00:51 Відповісти
а что узкие своих не бросают ? Или сирийцы не свои ?
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08.12.2024 00:52 Відповісти
Русскім ************ війська, які знаходились в Сірії для бойових дій в Україні, або в Курській області.
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08.12.2024 08:01 Відповісти
Україна бореться за Захід, за світ самостійно вже три роки. Польща в 1939 році хоробро захищали той же Захід лише місяць. 5-10 тисяч розбещених кацапів на полі бою не змінять розклад сил. Як і ті корейці. Звісно нам треба зброя та ті, хто вміє нею воювати. Чи дойде до цього Захід нарешті ? Як до Черчилля у 1939 році.
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08.12.2024 11:04 Відповісти
Йому буде час розкинути мізками з лопатою в дупі.
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08.12.2024 00:54 Відповісти
Асаду конец, еще б хтось орбана вальнув.
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08.12.2024 00:59 Відповісти
Этого пид..ра и кремлевского ***** должна ждать судьба Каддафи за все преступления
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08.12.2024 01:03 Відповісти
або мілошевича.....
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08.12.2024 10:09 Відповісти
Щось пішло не так, або брехню вліпили, або, панове журналісти, щось наплутали. Жона з трьома дітьми в москві, зяті в аравіїї. Або пишіть ,як Є, або не пи,,,,,тіть. Курва, все можна знайти в цьому їбучому інеті( вибачте за мій французський). Кацапія вислала ,чи послала 4 літаки своїх забрати.
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08.12.2024 01:05 Відповісти
пізно, всі шляхи вже заблоковані ребелами, і фури з боржомі у Дамаск вже не доїдуть.
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08.12.2024 01:06 Відповісти
хіба що можно гутерешу подзвонить, ну і під кінець ще понтифіку. І начебто більших ліцемірів вже не залишилось в живих.
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08.12.2024 01:15 Відповісти
зачем США договариваться с диктатором который уже почти на чемоданах ?
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08.12.2024 01:36 Відповісти
зачем США договариваться с диктатором который уже почти срьот в чімадан.....
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08.12.2024 10:11 Відповісти
Це Асад просить того самого Трампа, який зафігачив томагавками по Сирії за застосування хімічної зброї, чи якогось іншого?

А що Асаду не знайшлося місця на якомусь кацапському кориті? Ай-яй-яй...
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08.12.2024 01:57 Відповісти
А шо х%йло вже "ніпамагаіт" своєму "викормишу" "арєшнікам"?, - бульбадрочер той хоч собі висмоктав; 6000 км дальність, а до Дамаска біля 3000 від мацкви - нехай "влупить" по повстанцям, щоби і від Тартуса залишився "пєпіл".
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08.12.2024 02:29 Відповісти
по яким "скоплєніям"? накроють усі траси з мотоциклами та пікапами чи як?
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08.12.2024 02:36 Відповісти
Вітюша Орбан весною вмовив свою президентшу помилувати десяток педофілів (одного свого друзяку-директора дитбудинку). Правда, після скандалу, вона відставилась. Видно, Асад таки знайшов свого. Хоча Блумберг за гроші замовника що хочеш надрукує.
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08.12.2024 03:30 Відповісти
До Трампа треба попробувати провисіти десь півтора місяця. Тримай шию рівно і не забувай дихати, друже.
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08.12.2024 03:38 Відповісти
Трамп а Парижі вже сказав, що йому пох. …
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08.12.2024 06:21 Відповісти
а путин шо уже всьо
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08.12.2024 04:56 Відповісти
CNN: президент Сирії Асад, імовірно, покинув Дамаск
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08.12.2024 04:59 Відповісти
А как же слова российских пропагандистов, о том что Сирия - священная русская земля?
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08.12.2024 06:37 Відповісти
.. свищенная узкая ...
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08.12.2024 07:55 Відповісти
Дякую, поржав з ранку...
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08.12.2024 08:21 Відповісти
Цікаво, а чи будуть в ішака якісь покровителі.
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08.12.2024 08:36 Відповісти
Живодери. Вони ж кацапи, вони ж московіти, вони ж фіно-угри.
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08.12.2024 10:58 Відповісти
Ішак здох.
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08.12.2024 13:09 Відповісти
Нехай Асад передивляється відео того хлопчика Алеппо, який прокляв кацапів та їх літаки. Це Асад їх найняв для вбивства дітей своєї країни.
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08.12.2024 10:57 Відповісти
 
 