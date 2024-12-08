Асад через ОАЕ та Орбана намагається вийти на США, щоб спробувати зберегти владу у Сирії, - Bloomberg

На тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає агентство, Асад наказує своїй армії відступити для захисту Дамаска, по суті поступившись більшою частиною країни повстанцям, які в ході наступу за останній тиждень захопили такі великі міста, як Алеппо і Хама. Наразі вони перебувають на околиці Хомса, менш ніж за 100 миль на північ.

Водночас сирійський диктатор подає сигнали про готовність укласти угоду, яка б дозволила йому утримати частину території під контролем його армії. Або ж укласти угоду про гарантію безпечного від'їзду у вигнання, якщо це буде потрібно.

Одна з пропозицій, яку Асад зробив США через ОАЕ, за даними джерел, полягає в тому, щоб Сирія припинила будь-яку участь у підтримуваних Іраном бойових групах, таких як "Хезболла", якщо Захід сприятиме зупинці бойових дій в країні.

Читайте також: Війська та дипломати РФ тікають із Дамаска, - ГУР МО

За інформацією співрозмовників, іншим посередником Асада у зв'язках із США є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Bloomberg пише, що сирійський диктатор направив високопоставленого християнського лідера на зустріч із Орбаном, щоб передати, що вважає загрозою існування християнської меншини Сирії, якщо переможуть ісламістські повстанці.

За словами джерел, передбачалося, що Орбан донесе цю думку новообраному президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, що напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Читайте також: Українців закликають залишити Сирію через погіршення безпекової ситуації, - МЗС

Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Читайте також: В адміністрації Байдена допускають падіння режиму Асада за кілька днів,- CNN