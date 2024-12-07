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Новини Війна в Сирії
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В адміністрації Байдена допускають падіння режиму Асада за кілька днів,- CNN

режим Асада може скоро впасти

Посадовці адміністрації чинного президента США Джо Байдена спостерігають за швидкістю просування сирійських повстанців. Вони вважають, що режим сирійського диктатора Башара Асада може впасти впродовж декількох днів.

Про це пише CNN з посиланням на американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

CNN зазначає, що у разі, якщо американський аналіз підтвердиться, це буде "напрочуд швидке" падіння влади сирійського диктатора після війни, що почалася у 2011 році, яка до минулого тижня перебувала у відносному застої.

Водночас посадовці застерігають, що офіційної оцінки долі Асада ще немає, і що думки розходяться.

"Консенсус, що складається, полягає в тому, що цей сценарій стає все більш правдоподібним", - сказав один високопоставлений американський чиновник.

"Ймовірно, до наступних вихідних режим Асада втратить будь-яку видимість влади", - заявив інший посадовець.

Дивіться також: Повстанці в Сирії зайшли в центр Алеппо, РФ пообіцяла Дамаску додаткову допомогу, - Reuters. ФОТОрепортаж

Асада немає в жодному з місць Дамаску

Також CNN з посиланням на джерела пише, що Асада немає в Дамаску. Однак офіційна влада заперечує, що той покинув столицю.

За інформацією джерела, Асада немає в жодному з місць у Дамаску, де його можна було б знайти.

Президентська гвардія Асада більше не дислокується в його звичайному місці проживання, як це було б, якби він був там, повідомило джерело.

За словами джерела, повстанські сили не мають достовірних розвідувальних даних про місцезнаходження Асада і продовжують пошуки.

Нагадаємо, що напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Читайте також: Війська та дипломати РФ тікають із Дамаска, - ГУР МО

Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Читайте також: Повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо, - Al Arabia

Автор: 

Сирія (1858) США (22769) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+18
Всі диктатори закінчують однаково, вчора «рейтинг» 98 %, а сьогодні вже висить в петлі…
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07.12.2024 22:43
+12
Ще один приклад, що не варто чіплятися за території, а потрібно берегти людей, накопичувати зброю і чекати слушної нагоди повернути втрачене.
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07.12.2024 22:42
+9
Ага.
Побіжуть, втрачаючи тапки, з Німеччини, Франції, Італії у ту срану Сирію. 😁

ЗЄ теж мріяв, що люди, які асемилювалися у нормальних країнах, захочуть повернутися у Шапітолій.
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07.12.2024 22:57
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Добре! - повернуться мільиони біженців
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07.12.2024 22:37 Відповісти
Ага.
Побіжуть, втрачаючи тапки, з Німеччини, Франції, Італії у ту срану Сирію. 😁

ЗЄ теж мріяв, що люди, які асемилювалися у нормальних країнах, захочуть повернутися у Шапітолій.
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07.12.2024 22:57 Відповісти
Більшість біженців (не плутати із нелегальними мігрантами) повернуться по закінченню конфлікту і в Сирію, і в Україну. Строк перебування закінчиться і виставять.
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07.12.2024 23:00 Відповісти
Канєчна!!! 😁
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07.12.2024 23:09 Відповісти
Шо "канєчна"🤡? Якщо припиниться конфлікт - закінчаться тимчасові програми допомоги, тимчасові статуси біженця і далі максимум 90 днів в ЄС, США і потім чумодан-вокзал-Україна на 90 днів мінімум, після чого знов зможеш по безвізу в ЄС на 90 днів приїхати.
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07.12.2024 23:15 Відповісти
Вы читали здесь несколько недель назад чешские данные? Сколько потратили на беженцев из Украины и сколько они уже в казну занесли, видели? Надо быть совсем идиотам, шо б выставить их из своей страны.
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08.12.2024 02:56 Відповісти
Виставлять тих, хто не влаштувався працювати.
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08.12.2024 01:30 Відповісти
Виставлять всіх, хто має статус біженця. Незалежно від того, працює він чи ні. Я пам'ятаю, як повертали додому біженців з колишньої Югославії. Тиждень на збори і до побачення! У нас був знайомий, що влаштувався та працював тренером баскетбольної команди, що могла з ним мати дуже гарні результати. Власники команди навіть ходили до тих організацій по біженцям, щоб його залишили. Але ні! Як біженець - геть додому! А як ви його так хочете, то за півроку робить йому робочу візу, і нехай приїздить та працює. Але вже за зовсім іншим параграфом.
Вчора спілкувалася з нашими українськими біженцями. Усі вже працюють, влаштовані, мову вчать. Але усі сумують за домом та готові побігти додому буквально завтра - аби закінчилася війна. Звісно, Перемогою. Бо під рашку точно ніхто не побіжить своєю волею. І отут вже буде проблема!..
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08.12.2024 10:37 Відповісти
Там ше декілька млн в Турціі в таборах для біженців проживають
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07.12.2024 23:02 Відповісти
От ці, скоріше за все повернуться, незалежно від своїх бажань. Якщо Ердоган не захоче знов ЄС тероризувати біженцями.
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07.12.2024 23:08 Відповісти
Та майже всі біженці повернуться, з усіх країн. Статус біженця блокує будь які можливості асимілюватися.
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07.12.2024 23:10 Відповісти
Здача кацапами Сирії - ще один доказ того що справжнє фуйло здохло.
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07.12.2024 23:15 Відповісти
А сколько бы продержался режим путина, если бы его не поддерживали?
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07.12.2024 22:38 Відповісти
Всьому свій час..
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07.12.2024 22:41 Відповісти
А скільки Пригожин їхав на Москву?

Днів 5, якщо не помиляюся. Ну ще день на п'янку у Москві.
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07.12.2024 23:16 Відповісти
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07.12.2024 22:38 Відповісти
Ця скажена бабка тепер буде казати "данах%я нам он нужОн ващє тот асад?"
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07.12.2024 23:11 Відповісти
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08.12.2024 00:13 Відповісти
ХА! Четвертую минуту мне смешно на это глядя. Вот спасибо.
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08.12.2024 01:00 Відповісти
Кацапня втратить свій вплив в тому регіоні. Кажуть, що кораблі потихеньку вже почали виводити з бази. На ..., і в ....!
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07.12.2024 22:40 Відповісти
А на "выборах", была чуть ли не 100% поддержка... Но видимо, что-то пошло не так.
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07.12.2024 22:41 Відповісти
Всі диктатори закінчують однаково, вчора «рейтинг» 98 %, а сьогодні вже висить в петлі…
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07.12.2024 22:43 Відповісти
Ще один приклад, що не варто чіплятися за території, а потрібно берегти людей, накопичувати зброю і чекати слушної нагоди повернути втрачене.
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07.12.2024 22:42 Відповісти
Так і намагається робити, не завжди виходить.
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07.12.2024 22:44 Відповісти
Треба теж зміна режиму в Україні. Присосались до влади як безсмінні
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07.12.2024 22:48 Відповісти
Треба. Але чи є хоч маленька надія, що "мудрий нарід" вибере когось розумного, а не чергову мавпочку з телевізора - нового актора, футболіста чи телеведучого?! Дивлячись на коменти у соцмережах (та навіть і тут!), з жахом розумію, що багато хто ще не "наржався"...
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08.12.2024 10:43 Відповісти
Ху…сос обрізаний на ростові
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07.12.2024 22:48 Відповісти
У Асада достатньо грошей, щоб жити у роскоші в Еміратах. Нах йому той Ростов...
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07.12.2024 23:13 Відповісти
У овоча теж було достатньо грошей, щоб жити у роскоші в Еміратах.. Але там і вивіз цих грошей, і вивіз тіла - достатньо коштовна послуга, а надавач цих послуг в Ростов дає великі знижки)
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07.12.2024 23:24 Відповісти
Ізраїльтяне кажуть, що Асад вже з Еміратів пише потужні відосики.
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07.12.2024 23:29 Відповісти
Не дивися марафон. Януовощ спокійно проживає в Австрії
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08.12.2024 00:31 Відповісти
Шо там у ***** ?
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07.12.2024 23:31 Відповісти
Десятилетие великих и ярких побед вдруг сменили двадцать трудных лет впереди.
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08.12.2024 00:57 Відповісти
Тяжелые годы уходят, дальше будет только трудней…
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08.12.2024 03:00 Відповісти
У нього "нєт вибора".
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08.12.2024 01:11 Відповісти
Отак би грузини...А то ходять то з розами, то з апельсинами ...та отримують п..й від прокацапського режиму....
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08.12.2024 00:30 Відповісти
Залишились лічені години - режим Асада вже повністю падає.
Ще би чим пошвидше знищити москальські військові бази.
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08.12.2024 00:45 Відповісти
То шо, Сирия за три дня, а они разве не знают, ***** ведь в Сирии четыре раза пабядило, как же так?
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08.12.2024 00:55 Відповісти
Та ви шо🤣
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08.12.2024 01:01 Відповісти
асад капут а за ним і ***** капут
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08.12.2024 01:54 Відповісти
Щось мене лякають оті прогнози "за три дні"! Забагато помилок у тих "аналітиків"...
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08.12.2024 10:46 Відповісти
 
 