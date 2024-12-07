В адміністрації Байдена допускають падіння режиму Асада за кілька днів,- CNN
Посадовці адміністрації чинного президента США Джо Байдена спостерігають за швидкістю просування сирійських повстанців. Вони вважають, що режим сирійського диктатора Башара Асада може впасти впродовж декількох днів.
Про це пише CNN з посиланням на американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.
CNN зазначає, що у разі, якщо американський аналіз підтвердиться, це буде "напрочуд швидке" падіння влади сирійського диктатора після війни, що почалася у 2011 році, яка до минулого тижня перебувала у відносному застої.
Водночас посадовці застерігають, що офіційної оцінки долі Асада ще немає, і що думки розходяться.
"Консенсус, що складається, полягає в тому, що цей сценарій стає все більш правдоподібним", - сказав один високопоставлений американський чиновник.
"Ймовірно, до наступних вихідних режим Асада втратить будь-яку видимість влади", - заявив інший посадовець.
Асада немає в жодному з місць Дамаску
Також CNN з посиланням на джерела пише, що Асада немає в Дамаску. Однак офіційна влада заперечує, що той покинув столицю.
За інформацією джерела, Асада немає в жодному з місць у Дамаску, де його можна було б знайти.
Президентська гвардія Асада більше не дислокується в його звичайному місці проживання, як це було б, якби він був там, повідомило джерело.
За словами джерела, повстанські сили не мають достовірних розвідувальних даних про місцезнаходження Асада і продовжують пошуки.
Нагадаємо, що напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Що відбувається у Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
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Побіжуть, втрачаючи тапки, з Німеччини, Франції, Італії у ту срану Сирію. 😁
ЗЄ теж мріяв, що люди, які асемилювалися у нормальних країнах, захочуть повернутися у Шапітолій.
Вчора спілкувалася з нашими українськими біженцями. Усі вже працюють, влаштовані, мову вчать. Але усі сумують за домом та готові побігти додому буквально завтра - аби закінчилася війна. Звісно, Перемогою. Бо під рашку точно ніхто не побіжить своєю волею. І отут вже буде проблема!..
Днів 5, якщо не помиляюся. Ну ще день на п'янку у Москві.
Ще би чим пошвидше знищити москальські військові бази.