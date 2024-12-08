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Новини Війна в Сирії
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Сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада

Башар Асад покинув Дамаск

Об’єднані сили сирійської опозиції у неділю вранці оголосили про звільнення столиці країни міста Дамаск і втечу президента Башара Асада з міста.

Про це з посиланням на командира бойового угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Хасана Абдул-Гані повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада", - написав Абдул-Гані в дописі на WhatsApp.

Він також звернувся до сирійських біженців та закликав їх повертатися до країни.

"Для переміщених осіб у всьому світі – вільна Сирія чекає на вас", – зазначається в дописі.

Місцезнаходження Асада наразі не відоме, проте в численних повідомленнях ЗМІ стверджується, що він втік із країни до Ірану. 

Абдул-Гані також сказав, що Асад втік, проте NBC News пише, що не може підтвердити чи заперечити від’їзд сирійського диктатора.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, і вживати будь-яких заходів щодо "передачі" влади, передає саудівський телеканал Al Arabiya.

"Ця країна може бути нормальною країною, країною, яка будує добрі стосунки зі своїми сусідами та з усім світом (...), але це питання доведеться вирішувати будь-якому керівництву, обраному сирійським народом. Ми готові співпрацювати з ним, щоб забезпечити йому всі можливі умови", - сказав глава уряду під час стріму у фейсбуці.

Він закликав зберегти "всі інститути сирійської держави" і заявив, що готовий підтримати подальше управління державними справами.

Водночас аль-Джалалі наголосив, що йому не потрібні будь-які посади та привілеї, і запевнив, що перебуває у своєму домі й не має наміру залишати його.

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

Читайте також: Асад через ОАЕ та Орбана намагається вийти на США, щоб спробувати зберегти владу у Сирії, - Bloomberg

Автор: 

Сирія (1857) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+52
Теперь самое время протянуть нефте- и газопроводы из стран Залива через територию Сирии и Турции на Европу, после чего параше придёт окончательный писец.
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08.12.2024 07:37
+51
Русскій, я тобі по секрету скажу- українцям Зеленський дуже і дуже як мінімум по барабану. Більшість взагалі воліла б побачити його з відрізаними яйцями на шибениці. Ми воюємо за свою землю і свою свободу. А тепер біжи зроби мінета своєму чеченському хазяїну. Бо розсердиться і заріже тебе на Курбан-Байрам замість ягняти.
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08.12.2024 07:45
+35
Наташа, снімі какошнік и вали за паребрик. Здесь водкі нет.
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08.12.2024 07:40
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пропала вєковая мєчта русскіх рабочіх і крєстьян
прєкрасная мєчта "помить сапогі в срєдізємном морє"
подєліться сольоной сєлєдкой з ізмучєнимі пєрсікамі і віноградом дєхканамі
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08.12.2024 17:05 Відповісти
Про Сектор Газа "голова боліть" повинна саме у Єгипту - бо це його територія... Коли Ізраїль запропонував Єгипту повернуть йому його (але з умовою - "палестинці" залишаються жить там) , єгиптяни відмовилися... Бо на пам"яті ще була спроба державного перевороту, вчиненого "патріотами Палестини", у Йорданії. Єгиптянам той "гнійник", з ТАКИМ "наповненням", абсолютно не був потрібен... А буде Ізраїль "віджимать сирійську територію", чи ні - побачимо...
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09.12.2024 01:31 Відповісти
Немецкие ресурсы в нете сегодня пухнут от призывов к сирийцам вернуться восстанавливать обретшую мир родину. А на подходе в феврале досрочные выборы в бундестаг, с неизбежным ужесточением иммиграционной политики. Ох и шухер у нас тут сейчас начнется.
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08.12.2024 17:33 Відповісти
Де саме перебуває Асад, невідомо. За даними Reuters, він нібито загинув під час втечі внаслідок збиття його літака.
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08.12.2024 17:48 Відповісти
7 грудня на авіабазі Хмеймім з'явилися військово-транспортні літаки Іл-76 та Ан-124, призначені для перекидання особового складу та важкої техніки для повернення до Росії.
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08.12.2024 17:54 Відповісти
BBC

Cамолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот самолет приземлился в Шардже вовремя. Однако дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил журналистам в Бахрейне, что ему неизвестно, находится ли Асад в ОАЭ.
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08.12.2024 18:16 Відповісти
Свою сімʼю Асад ще тиждень тому перевіз в Росію. Поселився десь поруч з януковичем.
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08.12.2024 18:37 Відповісти
За даними Reuters, Асад полетiв на Сiрiус.
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08.12.2024 18:34 Відповісти
За "повстанцями" стоїть країна НАТО - Турція. Такий собі договорняк.

Сирійська збройна опозиція гарантувала безпеку російським військовим базам, а також усім дипломатичним установам.
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08.12.2024 20:23 Відповісти
Легитимный - 2
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08.12.2024 21:33 Відповісти
цікаво зараз подивитися на мігр. політику ЄС. Теоретично, всі біженці мають вийти з речами на вихід.
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09.12.2024 01:42 Відповісти
Ні армії, ні техніки.... І як вони все захопили майже за тиждень. Цікаво, а скіки СЗЧ було у них при штурмах міст.
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09.12.2024 04:15 Відповісти
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