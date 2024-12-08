Сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада

Об’єднані сили сирійської опозиції у неділю вранці оголосили про звільнення столиці країни міста Дамаск і втечу президента Башара Асада з міста.

Про це з посиланням на командира бойового угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" Хасана Абдул-Гані повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада", - написав Абдул-Гані в дописі на WhatsApp.

Він також звернувся до сирійських біженців та закликав їх повертатися до країни.

"Для переміщених осіб у всьому світі – вільна Сирія чекає на вас", – зазначається в дописі.

Місцезнаходження Асада наразі не відоме, проте в численних повідомленнях ЗМІ стверджується, що він втік із країни до Ірану.

Абдул-Гані також сказав, що Асад втік, проте NBC News пише, що не може підтвердити чи заперечити від’їзд сирійського диктатора.

Прем'єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом, і вживати будь-яких заходів щодо "передачі" влади, передає саудівський телеканал Al Arabiya.

"Ця країна може бути нормальною країною, країною, яка будує добрі стосунки зі своїми сусідами та з усім світом (...), але це питання доведеться вирішувати будь-якому керівництву, обраному сирійським народом. Ми готові співпрацювати з ним, щоб забезпечити йому всі можливі умови", - сказав глава уряду під час стріму у фейсбуці.

Він закликав зберегти "всі інститути сирійської держави" і заявив, що готовий підтримати подальше управління державними справами.

Водночас аль-Джалалі наголосив, що йому не потрібні будь-які посади та привілеї, і запевнив, що перебуває у своєму домі й не має наміру залишати його.

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

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