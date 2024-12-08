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Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Ландсбергіс про події в Сирії

Падіння режиму диктатора Башара Асада в Сирії показує, що Росію можна прогнати з регіонів, де вона спричиняє хаос.

Про це у соцмережі Х заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Приклад Сирії показує, що Росію можна вигнати і вона поїде додому",- сказав дипломат.

Він додав, що балтійці були праві – Захід достатньо сильний, щоб перемогти.

"Нам не потрібно боятися "ведмедя" (маючи на увазі Росію, - ред.) в Україні чи деінде, він спричиняє хаос", - додав Ландсбергіс.

Читайте також: Падіння диктатури Асада свідчить про слабкість Росії та Ірану, - Каллас

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Читайте також: Асад пав. Так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна, - Сибіга

Автор: 

росія (65052) Сирія (1857) Асад Башар (200) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+13
Звісно, що можна, було б бажання. У іноземних партнерів
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08.12.2024 17:55
+10
Парашу мало прогнать. Она залижет раны и вернётся. Парашу надо полностью уничтожить.
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08.12.2024 18:20
+7
Захід так збудився на подіях Сирії, наче вони особисто на віслюках з калашами допомагали народові. Отак ( дай Боже перемоги) буде і з Україною - на лаври всі повилазять, будуть один одного вітати , цілувати, вручати гранти, нагороди, ордена, ключі від міста і т.д. фу чому це так гидко 🤢🤢🤢
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08.12.2024 17:57
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Звісно, що можна, було б бажання. У іноземних партнерів
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08.12.2024 17:55 Відповісти
Захід так збудився на подіях Сирії, наче вони особисто на віслюках з калашами допомагали народові. Отак ( дай Боже перемоги) буде і з Україною - на лаври всі повилазять, будуть один одного вітати , цілувати, вручати гранти, нагороди, ордена, ключі від міста і т.д. фу чому це так гидко 🤢🤢🤢
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08.12.2024 17:57 Відповісти
це так гидко мабуть тому, що немає ніякого легітимного і законного способу зміни найгеніальнішого гомо майже сапієнса
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08.12.2024 18:14 Відповісти
7 грудня на авіабазі Хмеймім з'явилися військово-транспортні літаки Іл-76 та Ан-124, призначені для перекидання особового складу та важкої техніки для повернення до Росії.

Військово-повітряна база РФ у Хмеймімі
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08.12.2024 17:59 Відповісти
Військові бази русні в Тартусі і Латакії теж звільнені. Відомо, що і до них дістались повстанські війська.
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08.12.2024 18:02 Відповісти
Це на нашу голову.
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08.12.2024 18:15 Відповісти
апять срада?
Перше - Це ЛІКВІДАЦІЯ ХАБУ, що перекидав зброю з ірану до росії.
Друге - Ви реально вважаєте, що ліліпутін зможе за декілька днів ПЕРЕКИНУТИ ВСЮ зброю з Сирії до росії? Що фізично НЕМОЖЛИВО.
гойда!
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08.12.2024 18:21 Відповісти
"перекидав зброю з ірану до росії" - а по Каспію не простіше, без прокладок у вигляді Сирії?
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08.12.2024 18:37 Відповісти
це відомо лише ліліпутіну що простіше
факт очевидний - ВЕЛИЧЕЗНИЙ кацапський ХАБ ліквідовано
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08.12.2024 18:49 Відповісти
Ніякого хаба між Іраном і рф в Сирії бути не може. Географія проти.
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08.12.2024 19:27 Відповісти
звичайно не може - бо його знищили...
да не переживай так - всьо па-плану
ЗДАЧА СИРІЇ - це такий хітрій план многоходовочніка ліліпутіна 👍
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08.12.2024 19:34 Відповісти
Якщо Сирія хаб між Іраном і рф, то хабом між Болгарією і Україною повинен бути Казахстан.
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08.12.2024 20:04 Відповісти
може бути - в чому проблема?
ліліпутін має ХАБ з США та Європою в Китаї - і ЩО?
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08.12.2024 20:12 Відповісти
Во-первых, не так много там оружия. Во-вторых, наверняка ситуация в Сирии - результат договорняка с Эрдоганом, и насчёт беспрепятственного вывода войск. Не забываем, что Эрдоган в своё время предоставил в аренду флот для снабжения базы Хмеймим.
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08.12.2024 19:17 Відповісти
всьо па-плану - хітрій многоходовочній дагаварняк старіка ліліпутіна
да й зброї там було мало...
да і рускіє там вообще не собіралісь довго бути...
да і кому єнта сірія вааще нах нужна...
мелочи жізні - десят лет бамбіліалепо раді асада-масада - ну так получілось - не получілось
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08.12.2024 19:38 Відповісти
Они то собирались, но кто ж им даст... А если серьёзно, читай реальные новости, а не пропаганду. Мало там тех войск на самом деле. И повстанцы не атакуют росийские базы. Может, пока, не знаю, время покажет... И кстати, только долбо&бы переправляли бы оружие из Ирана через Сирию, имея границу через внутреннее Каспийское море... Вспомни Карабахский конфликт - там был договорняк 100%.
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08.12.2024 19:53 Відповісти
Друже - сірія це ХАБ ліліпутіна на Іран, а ще більше на Африку...
Африку... Карлє, Афріку... мттт еее туди - пра*ралі
І сірію росія втратила по ПРОСТІЙ причині:
1. ВІДСУТНІСТЬ ІДЕЙНИХ головорізів покійного женькі пірожиного, що відбивали сирію і ЗА бабки і ЗА ІДЕЮ. просто бабаки - не працюють - цього мало...
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08.12.2024 20:00 Відповісти
Вот сейчас ты всё верно написал - хаб на Африку. Ну и в остальном согласен.
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08.12.2024 20:23 Відповісти
І чого ж союзнички по антипутлерівській коаліції не ******* далекобійними ракетами по аеродрому в момент зосередження там найбільшої кількості кремлівських холуїв та рашистської авіатехніки? Ах, так путлєр і ********* - це ж торгові партнери, а страшна ната не воює з рашкою. Кому ж тоді продавати дорогі високотехнологічні компоненти для виробництва зброї?
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08.12.2024 18:25 Відповісти
В связи с позицией Трампа, Украине нужны миллионы FPV дронов чтобы устроить настоящий геноцид оккупантам. Бункерного остановит только демографическая катастрофа в Рашке. Украина же имеет возможность стать мировым гегемоном. Есть коалиция Дронов, есть страны которые боятся за свою безопасность и с этими странами нужно договариваться о совместном производстве дронов
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08.12.2024 18:00 Відповісти
Бункерного остановит только демографическая катастрофа в Рашке.

яким чином це його зупинить ?

він менше спати, срати, їсти стане ?

та йому пох на всі катастрофи в Кацапії.

Кацапія - то його іграшка, тіпа "Моя ферма" або "Сімс". Не більше.
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08.12.2024 18:18 Відповісти
Все просто. Это приведет к несостоятельности мобилизовать достаточное количество мяса для мясных штурмов. При этом бункерному придется тщательно позаботится о собственной безопасности внутри страны.

Не забываем что Рашка это тюрьма народов и около 40% населения Рашки - чеченцы, буряты, башкиры, татары, дагестанцы могут начать большую резню русских во имя независимости. Именно этот феномен ограничивает мобилизационный ресурс на внешние войны. Поэтому, демографическая катастрофа это то что гарантировано приведет к гражданской войне.
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08.12.2024 18:28 Відповісти
Поэтому, демографическая катастрофа это то что гарантировано приведет к гражданской войне.

територія Кацапстану настільки велика, а густота населення настільки мала, шо громадянська війна, а тим більше за національною складовою, може йти десятиліттями, ніяк не впливаючи на мобільні безпекові можливості отца нацыї
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08.12.2024 19:21 Відповісти
"геноцид... гегемонія... катастрофа..." - срочно санітаров в студію
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08.12.2024 18:23 Відповісти
Уничтожение русских оккупантов в промышленных масштабах, привело к бегству рашистов из Армении, теперь уже из Сирии. Это явный показатель слабости Рашки. Рашка сейчас напоминает рыбу Фугу которая раздувает сама себя чтобы размерами отпугнуть хищников, а на самом деле не представляет из себя ничего.
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08.12.2024 18:33 Відповісти
Подивися на карту, друже - арменія приречена бути сателітом росії, бо турки та азербайджан - її вороги, іран та грузія - проросійські.
Я до того, що слова "геноцид та гегемонія" - це нацисько-фашиські лозунги.
Будьмо політкоректними - тотальне знищення кацапського та тріумф демократії - це саме те...
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08.12.2024 18:47 Відповісти
BBC

Союзники Асада, зайняті своїми справами, по суті, покинули його. Без їхньої підмоги війська не змогли - а часом, очевидно, і не хотіли - зупинити повстанців, яких очолює ісламістське бойове угруповання Хаят Тахрір аш-Шам (HTS).

Асад назавжди залишиться в пам'яті як людина, яка жорстоко придушила мирні протести проти свого режиму в 2011 році, що призвело до громадянської війни. Тоді убили понад півмільйона людей, ще шість мільйонів стали біженцями.

За допомогою Росії та Ірану Башар Асад розгромив повстанців і вижив. Росія допомогла в повітрі, тоді як Іран відправив військових радників до Сирії, а ліванське угрупування Хезболла відправила своїх добре навчених бійців.
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08.12.2024 18:02 Відповісти
BBC

Cамолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот самолет приземлился в Шардже вовремя. Однако дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил журналистам в Бахрейне, что ему неизвестно, находится ли Асад в ОАЭ.
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08.12.2024 18:17 Відповісти
Брехливим чалматоголовим виродкам ніколи нічого "ніізвєсно"
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08.12.2024 18:27 Відповісти
Свою сімʼю Асад ще тиждень тому перевіз в Росію. Поселився десь поруч з януковичем.
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08.12.2024 18:36 Відповісти
Особливо після того як обмудок Трамп заявив про скорочення допомоги Україні. Кацапи побігли-аж патли назад.
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08.12.2024 18:03 Відповісти
США сказали шо своі бази в Сиріі виводити не будуть - хочуть добити Іділ
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08.12.2024 18:09 Відповісти
А де він той іділ? У яких краях засідає?
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08.12.2024 18:27 Відповісти
Зараз з іншими ісламістами беруть владу в Сиріі -- США насторожі
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08.12.2024 18:30 Відповісти
Значить треба, щоб росія почала воювати з Китаєм, тоді її можна буде прогнати з України. Логіка в Ландсбергіса якась така собі...
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08.12.2024 18:11 Відповісти
Парашу мало прогнать. Она залижет раны и вернётся. Парашу надо полностью уничтожить.
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08.12.2024 18:20 Відповісти
приклад сирії показує, що Армія БЕЗ ІДЕЇ, що воює за ГРОШІ рано чи пізно розбіжиться як щурі від пустого відра...
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08.12.2024 18:27 Відповісти
Ага. В якій країні контрактна (як це має бути) армія воює не за гроші, а за ідею? Напевно Штати в Афгані?
Армія з ідеєю, без грошей = бусіфікація - ЗЕдерьмаковське ноухау, подобається?
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08.12.2024 21:11 Відповісти
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08.12.2024 18:35 Відповісти
Якщо хотіти, то так. Але якщо запрошувати, знищуючи Армію, оборонку та укріплення, розміновуючи весь південь: захадітє братушкі, тут рядом АЕС, сухопутні коридори на вибір.
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08.12.2024 18:36 Відповісти
Ще зовсім не факт, що кацапи закриють свої бази в Сирії - забашляють повстанцям налом пару лямів і домовляться про "продовження оренди"...
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08.12.2024 18:36 Відповісти
Ну тоді нам для початку треба зкинути продажну владу!
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08.12.2024 18:39 Відповісти
Хутiн, што с летцом?!!!

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08.12.2024 18:40 Відповісти
А приклад Афганістану що показує?
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08.12.2024 18:45 Відповісти
В Афгані Штати спочатку заявили про вихід а потім почався обвал а тут навпаки. Аби війска Штатів там були, Таліби до сих пір були б в будці.
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08.12.2024 18:59 Відповісти
Не путай тепле з м`яким, Ландсбергіс.
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08.12.2024 19:06 Відповісти
@ "https://t.me/igoreidman Eidmannews

Пузырь сдувается

Помните, как под фанфары и литавры начиналась российская интервенция в Сирию? Россия опять сверхдержава, важный игрок на мировой арене! Смотрите, как мы мочим чертей-исламистов за тысячи километров от своих границ! Ура! Поддержали Ассада и получили заморскую провинцию «Сирия» для своей Третье-Римской империи!

Российский плебс радостно смотрел по телевизору как «наши» самолеты "красиво", как на параде, сносят ракетами под ноль чужие города. Гордость и самодовольство охватывало его, он как бы брал взаймы немного величия у своей «державы» и становился больше в собственных глазах. Мы великие, крутые, мощные!

И вот за пару недель все это заемное величие сдулось, оказалось лажей и туфтой, обратилось в прах. Путинская королевская карета превратилась в гнилую тыкву, запряженную чекистскими крысами.

Есть такой термин - «переоцененная компания». Чаще всего это дешевая, пустая компания, главное достоинство которой - умение пустить пыль в глаза, то есть с помощью пиара и рекламы убедить рынок в своей крутизне. Россия - самая переоценнная компания в мире.

Путинская верхушка пришла к власти с помощью манипулятивных пиар-технологий, это ее главная квалификация. Она умудряется продавать Россию не только собственному плебсу, но и многим в мире в качестве «великой державы», будучи технологически отсталой страной, достижения которой, даже в военной области - пропагандисткий пузырь, который может лопнуть в любой момент.

Сирийская катастрофа Кремля показала как это происходит. Подобная его катастрофа в Украине тоже вполне реальна. Именно поэтому российские власти сейчас так спешно пытаются, уже не особо надеясь победить в бою, решить исход войны в свою пользу с помощью привычного надувания «пузыря величия»: агрессивной рекламы ракетного «сверхоружия», дезинформации о своем военном превосходстве и кидания внешнеполитических «понтов»."
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08.12.2024 19:27 Відповісти
Так якщо б, захід надав Ф16 в достатній кількості, а не торгував з рашею та грався в неескалацію, то б вийшло б нейтралізувати авіацію орків, так як це відбулось в Сирії і ситуація на передовій була б зовсім інша.
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08.12.2024 19:35 Відповісти
ждём тебя на передовой
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08.12.2024 20:52 Відповісти
В Сирії сиділо 5-7 тисяч рашистів.В нас сидить 400 тисяч рашонацистського озброєного стада і задіяно 70 % всієї воєнної техніки рашки.І навіть таку орду ЗСУ могли би вимести,якби наші західні партнери не були ссикливими деескалаторами і надавали б нам важке озброєння в тисячах одиниць,а літаки в сотнях одиниць.
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08.12.2024 22:09 Відповісти
россию в Сирии победил эрдоганыч и израиль
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09.12.2024 06:43 Відповісти
 
 