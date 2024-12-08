Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Падіння режиму диктатора Башара Асада в Сирії показує, що Росію можна прогнати з регіонів, де вона спричиняє хаос.
Про це у соцмережі Х заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ.
"Приклад Сирії показує, що Росію можна вигнати і вона поїде додому",- сказав дипломат.
Він додав, що балтійці були праві – Захід достатньо сильний, щоб перемогти.
"Нам не потрібно боятися "ведмедя" (маючи на увазі Росію, - ред.) в Україні чи деінде, він спричиняє хаос", - додав Ландсбергіс.
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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Військово-повітряна база РФ у Хмеймімі
Перше - Це ЛІКВІДАЦІЯ ХАБУ, що перекидав зброю з ірану до росії.
Друге - Ви реально вважаєте, що ліліпутін зможе за декілька днів ПЕРЕКИНУТИ ВСЮ зброю з Сирії до росії? Що фізично НЕМОЖЛИВО.
гойда!
факт очевидний - ВЕЛИЧЕЗНИЙ кацапський ХАБ ліквідовано
да не переживай так - всьо па-плану
ЗДАЧА СИРІЇ - це такий хітрій план многоходовочніка ліліпутіна 👍
ліліпутін має ХАБ з США та Європою в Китаї - і ЩО?
да й зброї там було мало...
да і рускіє там вообще не собіралісь довго бути...
да і кому єнта сірія вааще нах нужна...
мелочи жізні - десят лет бамбіліалепо раді асада-масада - ну так получілось - не получілось
Африку... Карлє, Афріку... мттт еее туди - пра*ралі
І сірію росія втратила по ПРОСТІЙ причині:
1. ВІДСУТНІСТЬ ІДЕЙНИХ головорізів покійного женькі пірожиного, що відбивали сирію і ЗА бабки і ЗА ІДЕЮ. просто бабаки - не працюють - цього мало...
яким чином це його зупинить ?
він менше спати, срати, їсти стане ?
та йому пох на всі катастрофи в Кацапії.
Кацапія - то його іграшка, тіпа "Моя ферма" або "Сімс". Не більше.
Не забываем что Рашка это тюрьма народов и около 40% населения Рашки - чеченцы, буряты, башкиры, татары, дагестанцы могут начать большую резню русских во имя независимости. Именно этот феномен ограничивает мобилизационный ресурс на внешние войны. Поэтому, демографическая катастрофа это то что гарантировано приведет к гражданской войне.
територія Кацапстану настільки велика, а густота населення настільки мала, шо громадянська війна, а тим більше за національною складовою, може йти десятиліттями, ніяк не впливаючи на мобільні безпекові можливості отца нацыї
Я до того, що слова "геноцид та гегемонія" - це нацисько-фашиські лозунги.
Будьмо політкоректними - тотальне знищення кацапського та тріумф демократії - це саме те...
Союзники Асада, зайняті своїми справами, по суті, покинули його. Без їхньої підмоги війська не змогли - а часом, очевидно, і не хотіли - зупинити повстанців, яких очолює ісламістське бойове угруповання Хаят Тахрір аш-Шам (HTS).
Асад назавжди залишиться в пам'яті як людина, яка жорстоко придушила мирні протести проти свого режиму в 2011 році, що призвело до громадянської війни. Тоді убили понад півмільйона людей, ще шість мільйонів стали біженцями.
За допомогою Росії та Ірану Башар Асад розгромив повстанців і вижив. Росія допомогла в повітрі, тоді як Іран відправив військових радників до Сирії, а ліванське угрупування Хезболла відправила своїх добре навчених бійців.
Cамолет Airbus A320 авиакомпании Cham Wings Airlines вылетел в ночь с субботы на воскресенье около 00:56, направившись в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.
Этот самолет приземлился в Шардже вовремя. Однако дипломатический советник президента Объединенных Арабских Эмиратов заявил журналистам в Бахрейне, что ему неизвестно, находится ли Асад в ОАЭ.
Армія з ідеєю, без грошей = бусіфікація - ЗЕдерьмаковське ноухау, подобається?
Пузырь сдувается
Помните, как под фанфары и литавры начиналась российская интервенция в Сирию? Россия опять сверхдержава, важный игрок на мировой арене! Смотрите, как мы мочим чертей-исламистов за тысячи километров от своих границ! Ура! Поддержали Ассада и получили заморскую провинцию «Сирия» для своей Третье-Римской империи!
Российский плебс радостно смотрел по телевизору как «наши» самолеты "красиво", как на параде, сносят ракетами под ноль чужие города. Гордость и самодовольство охватывало его, он как бы брал взаймы немного величия у своей «державы» и становился больше в собственных глазах. Мы великие, крутые, мощные!
И вот за пару недель все это заемное величие сдулось, оказалось лажей и туфтой, обратилось в прах. Путинская королевская карета превратилась в гнилую тыкву, запряженную чекистскими крысами.
Есть такой термин - «переоцененная компания». Чаще всего это дешевая, пустая компания, главное достоинство которой - умение пустить пыль в глаза, то есть с помощью пиара и рекламы убедить рынок в своей крутизне. Россия - самая переоценнная компания в мире.
Путинская верхушка пришла к власти с помощью манипулятивных пиар-технологий, это ее главная квалификация. Она умудряется продавать Россию не только собственному плебсу, но и многим в мире в качестве «великой державы», будучи технологически отсталой страной, достижения которой, даже в военной области - пропагандисткий пузырь, который может лопнуть в любой момент.
Сирийская катастрофа Кремля показала как это происходит. Подобная его катастрофа в Украине тоже вполне реальна. Именно поэтому российские власти сейчас так спешно пытаются, уже не особо надеясь победить в бою, решить исход войны в свою пользу с помощью привычного надувания «пузыря величия»: агрессивной рекламы ракетного «сверхоружия», дезинформации о своем военном превосходстве и кидания внешнеполитических «понтов»."