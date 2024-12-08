Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Падіння режиму диктатора Башара Асада в Сирії показує, що Росію можна прогнати з регіонів, де вона спричиняє хаос.

Про це у соцмережі Х заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Приклад Сирії показує, що Росію можна вигнати і вона поїде додому",- сказав дипломат.

Він додав, що балтійці були праві – Захід достатньо сильний, щоб перемогти.

"Нам не потрібно боятися "ведмедя" (маючи на увазі Росію, - ред.) в Україні чи деінде, він спричиняє хаос", - додав Ландсбергіс.

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Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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