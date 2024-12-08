Падіння диктатури Асада свідчить про слабкість Росії та Ірану, - Каллас
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії. Вона вбачає в цьому слабкість прихильників Асада - Росії та Сирії.
Про це Каллас написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Кінець диктатури Асада є позитивною і довгоочікуваною подією. Це також свідчить про слабкість прихильників Асада, Росії та Ірану", - заявила топдипломатка.
За її словами, наразі пріорітет ЄС полягає в забезпеченні безпеки в регіоні.
"Я буду працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні. Я перебуваю в тісному контакті з міністрами з регіону. Процес відновлення Сирії буде довгим і складним, і всі сторони повинні бути готові до конструктивної взаємодії", - написала очільниця дипломатії Європейського Союзу.
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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«Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Белого Братства. Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся».
«Это Новое Учение,но построенное на основах старого. Старое здесь можно сравнить с корнями, а новое - как цветок, распустившийся на солнце».
"Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придет это время?» Нет, не скоро. ЕЩЕ СИРИЯ НЕ ПАЛА!"
1. геополітична точка впливу на близький схід і північну африку, за яку рашка балися десятиліття зазнала краху.
2. асад - 100% вассал кремля, шо публічно благав про допомогу і її не отримав - це втрата обличчя.
3. рашка показала свою безпорадність, а значить і слабкість, попри усі понти, шо кидала. значить її можна давити далі і більше. вони не такі сильні і їм дуже скрутно. це побачили всі, хто хотів.
4. поганий (насправді хороший) приклад для ірану. вісь зла почала гнутися.
5. рашка ніколи остаточно не відмовлялася від європейського ринку енергоносіїв. тепер повернення в Європу і дійсно примарне.
6. мінус точка нестабільності на близькому сході, що благотворно (для них) впливала на ціни.
7. постання нового геополітичного гравця - турції, що має свої плани також і на північний кавказ, і на середню азію. а там і казань недалеко.
8. потенційне повернення мільйонів мігрантів, що дасть передихнути самим туркам, а також дещо девальвує акції ультраправих в Європі.
дійсно, і навіщо був потрібен той ассад?
Проте, на питання, «чи розмовляв він з путіним?», Трамп відповів - «ні». За його словами, «це може перешкодити переговорам».
Військово-повітряна база РФ у Хмеймімі
А СЕЙЧАС ПОЧЕМУ НЕ СМЕЕТЕСЬ, НЕ СМЕШНО?? ЭТО РОССИЯ 🤣🤣🤣
Кацапи налом забашляють за "продовження оренди", а повстанцям бабло треба буде - навряд чи МВФ чи **** їм гроші будуть давати...