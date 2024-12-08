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Новини Війна в Сирії
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Асад пав. Так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна, - Сибіга

Башар Асад

Російський диктатор Володимир Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета - відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", - наголосив він.

За словами Сибіги, наразі необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", - резюмує український міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння режиму Асада в Сирії: росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма, - ГУР. КАРТА

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

Читайте також: Асад через ОАЕ та Орбана намагається вийти на США, щоб спробувати зберегти владу у Сирії, - Bloomberg

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Автор: 

путін володимир (23785) Сирія (1857) Асад Башар (200) Сибіга Андрій (393)


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Топ коментарі
+23
В Сиріі путлєр би тримався -- але Украіна иого вимотала
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08.12.2024 15:45
+21
Диктату́ра - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.

Підкажіть, а ми хіба не підходимо під це визначення?
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08.12.2024 15:49
+16
Заяву зробив представник диктатури Зеленського-Єрмака.
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08.12.2024 15:54
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Що там з кримскім мостом?Ще не пав? А треба.
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08.12.2024 15:44 Відповісти
Навіщо витрачати дуже обмежені сили? Цього року кацапи добудують залізницю від Таганрога до Мелітополя.
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08.12.2024 15:51 Відповісти
котра, за дивним збігом обставин, не заважає найЗеличнішому .ідору та його гомосексуальним партнерам в ОПі.
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08.12.2024 16:01 Відповісти
В Сиріі путлєр би тримався -- але Украіна иого вимотала
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08.12.2024 15:45 Відповісти
Дуже стране відчуття того ,що стався глобальний розмін України на Сирію . Так то чи ні - ми скороно побачимо за наступними новинами протягом трьох місяців ,а може і раніше ,бо конче птрібно зробити вибори.....
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08.12.2024 16:31 Відповісти
зрада! скрізь ЗРАДА! Поправте шапочку з фольги - сповзла...

А якщо суто по темі: Ердоган 4 роки вигодовував 100'000 бойовиків ХТШ в Ідлібі, які за тиждень пройшли від Алєппо до Хомса. Але довбодятлам здається, що що це "глобальний розмін України на Сирію". І розмінювати все це, виявляється, Ердоган почав ще за 2 роки до початку повномасштабки в Україні.

Давай, народи ще якусь ідею, брєдогенератор. Бо щось це марення не вставляє - легко піддається логічному аналізу і виставляє тебе ідіотом...
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08.12.2024 17:07 Відповісти
Тобі 3 місяці почекати діарея заважає?Такі операції плануються за десятиріччя .Про шапочку з фольги сходи роскажи жителям Маріуполя ,Мелитополя або хоча б Покровська .Отож вони тебе послухають
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08.12.2024 19:56 Відповісти
Ага, значить Ердоган задумав нажучити ***** в Сирії ще в 2013 році, коли ***** ще не почав навіть "допомагати" диктатору Асаду бомбити лікарні в Алєпо... І поставив собі умовою - розміняти Україну на Сирію. Ага...

Та в тебе не шапочка з фольги - а ти покусав санітара, якось виборсався з камери з гратами та хєром зараз настукуєш щось ідіотське на клаві, бо руки в тебе спєц.рубашкою скуті...
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08.12.2024 20:38 Відповісти
Я тобі відкрию страшну тайну - османи завжди намагались нахлобучити московію-росію ,а росія за босфор влазила у дуже тяжкі авантюри та здогадайся , хто тягнув мазу за османів.Мені ліньки все це писати ,питання вдругому - які в тебе реальні аргументи окрім форумної діареї,слиння та випучених очей на форумі?
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08.12.2024 22:40 Відповісти
асад)(уйла пав лише завдяки нашій війні з )(уйлоКассапами, але чи будуть пам'ятати хоча б в найближче десятиліття. 👀
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08.12.2024 15:46 Відповісти
На планеті ж нічого більше немає, окрім України та війни з кацапами. Все, що відбувається в будь-якому куточку світу - це "завдяки подіям в Україні".

Але правда в тому, що до 2020 року війна "всі зі всіма" в Сирії вже тривала 8+ років. Контингент засрашки в Сирії ніколи не перевищував 15'000 осіб - 3 бригади. І це включаючи всіх охоронців та технічний персонал всіх баз, всіх "військових радників" та всіх РЛС-ників. Тобто, реально засрашка в Сирії ніколи більше 2-3 стрілецьких батальйонів не тримала. І силову "проекцію" робила майже виключно через бомбардування.

Для порівняння: операція "Джерело миру" Турції на території Сирії в 2019 році - це введення на територію Сирії 80'000 військового контингенту. Ніяке *****, ні з якими парою батальйонів в 2019 році цьому не завадав. Спокійно окупували все, що захотіли.

Для розуміння нинішньої ситуації: загальна чисельність тільки "військ ХТШ" (підтримувані Турцією бойовики з провінції Ідліб) - це 100'000 осіб. І вони навчались/формувались з 2020 року.

При цьому достеменно відомо, що Асад свою армію не навчав і не готував системно. Тож ніяке ***** за 10 днів не змогло б, з парою стрілецьких батальйонів НІЧОГО зробити в 2024 році. А втримувався ***** з 2015 року в Сирії тільки тому, що у війні "всі проти всіх" - великих сил не треба було, аби "ловити рибку в мутній воді". От і доловилися. Тож Україна тут майже ні до чого. Якби не наша війна, то все, що змінилось би в Сирії - це ***** б встиг на 3-5 лікарень більше розбомбити. Все.
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08.12.2024 17:19 Відповісти
Крім того, як стверджують джерела, близькі до Офісу президента, одним з важливих завдань Банкової є політична нейтралізація Залужного - переконати його не брати участь у виборчих перегонах. А якщо він вирішить іти, то тільки на чолі списку партії Зеленського.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/739137-ermak_i_zaluhnyj_vstretilisj_v_londone

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08.12.2024 15:47 Відповісти
Залужний сам розбереться з ким йому іти. якщо він піде на цю мальку, гріш ціна йому як політику.
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08.12.2024 16:30 Відповісти
система може і вбити якщо відчує небезпеку
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08.12.2024 16:57 Відповісти
У Катарі зараз Туреччина, Іран і рф радяться що далі робити з Сирією.
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08.12.2024 15:48 Відповісти
Повідомляється, що Ердоган дав дозвіл на виведення російських баз з Сирії.
Ось кілька скрінів з рашистських паблік:



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08.12.2024 16:28 Відповісти
Це вчора було, коли ще Асад сидів у Дамаску...
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08.12.2024 16:45 Відповісти
Якщо і "радились", то не в тому сенсі, який витікає з реального значення цього слова.

Бо всі ці події розпочаті були Туреччиною ще в 2019 році. Коли вона зробила інтервенцію в Сирію, окупувала частину території іншої держави і почала формувати своє безпосереднє "проксі". І в 2024 році, коли це "проксі" (ХТШ) розрослося до 100'000 бойовиків, туго натягнуту тятиву відпустили. В результаті - армія бойовиків захопила за 10 днів більшу частину країни. Ото тільки Дамаск не встигли - його захопили бойовики ВСА. Що створує передумови для чергової хвилі громадянської війни. Бо курди теж нікуди не ділися, а вони дуже не ******* турків.

Тож скоріше "зустріч" в Катарі можна описати як "посланець Туреччини ліцемірно співчував нічого не вирішучим представникам ірану і засрашки".
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08.12.2024 17:31 Відповісти
Диктату́ра - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.

Підкажіть, а ми хіба не підходимо під це визначення?
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08.12.2024 15:49 Відповісти
Ні, ******* Україна не підходе під це визначення.
Ми лише на шляху від популізму до авторитаризму.
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08.12.2024 15:55 Відповісти
Якщо так думати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:
1. Концентрація влади - є.
2. Обмеження політичної конкуренції - є.
3. Порушення прав і свобод - є.
4. Відсутність незалежності судової системи - є.
5. Мілітаризація суспільства - ну, тут нічого, визнаю.
6. Ідеологічна домінанта - тут теж мінус.
7. Контроль за економікою - є.
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08.12.2024 16:05 Відповісти
Я вважаю що ще не дійшли хоч і є багато ознак. Бо зелено-ригівська влада зараз тримається лише на воєнному стані і на загарбницькій війні фашизації проти нас. Якби не постійна зовнішня загроза ті антимайданівські "авторитарники" вже давно пензлювали би до лави підсудних, або до Ростову.
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08.12.2024 16:22 Відповісти
Саме з-за того, що ключові критерії не виконані - слово "диктатура" для України недоречне. І ляпають його в основному прокацапські мразоти. Бо для них в Україні "хунта" та "диктатура" ще з 2014 року.

А якщо спробувати характеризувати - то це скоре "олігархат з ознаками охлократії". І щодо цього нічого в країні не змінилось з початку 1990х років. Просто в нас, без масових, багатотисячних, вбивств, виконується часткова зміна олігархів кожні 4-8 років за рахунок примх охлосу, який в політичну владу регулярно приводить "нових осіб", які зовсім не по новому просто долучаються до наявного олігархату, частково витискаючи його з країни.

Просто останнього разу охлос привів до влади зовсім вже робітників перукарень. Тож вони просто фізично не стигають "якісно" долучитися до олігархії - для цього ж треба ще навчитись хо якось віджимати "заводи-пароходи".
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08.12.2024 17:37 Відповісти
Ні, В умовах війни не може бути й мови про демократію.
Інакше держава Україна зникне з політичної карти світу.
Таке враження, що ви ще навчаєтесь у школі...
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08.12.2024 16:34 Відповісти
По-перше: У нас не війна, а лише воєнний стан. Якщо докопуватись, то це абсолютно різні терміни і поняття. Схоже, що це саме я у школі вчився...

По-друге: Ми воюємо саме за європейський спосіб життя. Але впроваджувати кацапський спосіб життя прикриваючись війною і розповідаючи, що демократія під час війни не працює, це як мінімум лицемірство і підміна понять.

По-третє: Окей, ввели диктатуру, влада зосереджена у руках однієї людини, але чомусь переможних новин з фронту немає скільки, місяць/два/три?

По-четверте: Повноваження президента автоматично в явному вигляді (саме в ЯВНОМУ, ще раз підкреслюю це) в Конституції не продовжуються під час воєнного стану. ВР - так, це прописано. А знаєте чому? Для того, щоб не прийшов черговий "сонцесяйний" і не ввів безкінечний воєнний стан для утримання влади. Щось я не бачив роз'яснень щодо даного моменту выд конституційного суду. А, наголошую, трактувати конституцію це прерогатива лише конституційного суду, а не свині типу Стефанчука.
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08.12.2024 16:45 Відповісти
1. Варто спочатку згадати про повагу до своєї країни, а потім вже змішувати ненависть до тимчасових менеджерів та розповідати про уявну диктатуру в Україні.
Не варто "доколупиватися" бо в нас саме війна, війна з 2014 року. Гібридна війна з 2003 року (це якщо розглядати лише це століття). "Стан війни" - саме у ньому ми знаходимося з моменту нападу фашизації на Україну на Кримі і його не потрібно якось "проголошувати", як й не потрібно оголошувати війну тому хто на тебе підступно напав.
Якщо комусь не вистачає закону про правовий режим воєнного стану який Блазень здебільшого ігнорує у тому що йому не подобається і буде бити по рейтингах, тоді можна вимагати якогось закону про "стан війни" який буде дублювати положення того що вже є і десь там щось підсилювати. Законів можна наліпити багато, але Блазень та його менеджери навіть Конституцію не виконують, що вже казати про закони...
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08.12.2024 17:47 Відповісти
Повага - це таке поняття, яке не існує просто так. Повагу потрібно заслужити, в тому числі і країні, де живеш. Не потрібно тут про патріотизм розповідати, про повагу. Якщо країна забирає все: роботу, гроші, свободу - про повагу тут не варто говорити.
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08.12.2024 18:33 Відповісти
Ось і сутність остаточно вилізла назовні: "я етай странє нічєво нє должен, ана мнє нічєво нє дала" та "какая разніца"...
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08.12.2024 19:23 Відповісти
І що тут такого? Так, за всі послуги, які деражава надає мені і моїй сім'ї сплачено із податків. Ніяких подачок, субсидій я не брав. Навіть за паспорт, і той платив. Іншими словами, вас чомусь дивує, що я не відчуваю якогось відчуття боргу перед карїною, яка, секундочку, абсолютно вірно - нічого мені просто так не дала. Тепер же, без поцілунку в сраку ТЦК, я не можу:
1. Вільно пересуватись по території.
2. Не можу змінити роботу

І в мене логічне питання: а ви очікували якоїсь іншої відповіді? Що я буду просити щось, виправдовуватись? Так ідіть і цілуйте в сраку зелене шобло, але не треба агітувати це робити всіх.
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08.12.2024 19:29 Відповісти
Логічна відповідь: від вас іншого вже не й очікував. Особливо "сподобалося" те що ви прирівнюєте Україну до вашої зеленої "шобли" у якої ви розчарувалися.
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08.12.2024 19:47 Відповісти
Країна і держава - це дві сутності одного цілого. Одне не може існувати без іншого. І якщо ви думаєте, що країна - це не влада, то тут мені сказати нічого.
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08.12.2024 20:00 Відповісти
Конституція: "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."

Ви достатньо сказали, далі мабуть - не варто...
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08.12.2024 20:10 Відповісти
Сам то хоч зрозумів, що написав? Це в нас давно не працює
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09.12.2024 07:41 Відповісти
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08.12.2024 15:50 Відповісти
***** приготуватися!
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08.12.2024 15:52 Відповісти
Він вже давно готовий.війна продовжується завдяки лисому упирю патрушеву та герасімову
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08.12.2024 16:01 Відповісти
Не відмазуйте.
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08.12.2024 16:05 Відповісти
Кого? Того хто поміняв форму черепа в порівнянні з з 2022 роком? чи тушку в морозильнику? Завтра його вб'ють і ви скажете справжній путєн помер.ви ж завжди вірите кацапам і чекаєте від них офіційної інформації.
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08.12.2024 16:09 Відповісти
Регулярно дивлюся місцеві новини . Поки що про таке не інформували.
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08.12.2024 18:29 Відповісти
Регулярно думаю своєю головою,чого й вам бажаю.
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08.12.2024 19:04 Відповісти
Припиняйте. Краще дивіться новини.
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09.12.2024 00:02 Відповісти
це він про шось дєрьмозекам так товсто намекує ? ))) вигонять його за такі намеки, це як мінімум! ))
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08.12.2024 15:52 Відповісти
намеки натяки, щодо намекує не заперечую.
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08.12.2024 16:04 Відповісти
"намекує" - це круто!!
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08.12.2024 16:29 Відповісти
я знаю, просто від слова "мекати", по мну, це ближче до змісту всих повідомлень від зеленої шобли ))
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08.12.2024 16:59 Відповісти
З точки зору логіки для України. Усунення прокремлівського ви...бка асада в Сирії для нас суттєвий мінус. Окупаційні сили кацапів разом із озброєнням з великою долею вирогідності буде евакуйоване на росію. І напевно, що ці вивільнені сили будуть зідіяні в Україні. Так чому Україні радіти? Ну ок, погоджуюсь, одним диктатором менше у Світі. Але нам від того не легше.
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08.12.2024 15:53 Відповісти
Оружие они побросали, а мяса да, добавится
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08.12.2024 16:03 Відповісти
Где побросали, на базе Хмеймим? Я думаю, что там договорняк с Эрдоганом о беспрепятственном выводе. Побросали асадовские войска, это точно.
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08.12.2024 17:08 Відповісти
Контингент кацапів у Сирії, - близько 7 тисяч осіб. Це разом з екіпажами суден. Судна вони не заведуть в Чорне море. А ті кілька батальйонів піхоти, які там є - це на 3-4 дні кацапських втрат у війні з Україною.
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08.12.2024 16:06 Відповісти
Шо таке, зідіяні?
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08.12.2024 16:06 Відповісти
Вибачте-пробачте)
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08.12.2024 16:07 Відповісти
Вони вже в Україні. Тому Асад і впав.
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08.12.2024 16:07 Відповісти
От тому нам і не легше.
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08.12.2024 16:09 Відповісти
Заяву зробив представник диктатури Зеленського-Єрмака.
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08.12.2024 15:54 Відповісти
Асад такий же диктатор як більшість правителів близькосхідного і африканського свинарника. Не пощастило, став черговою іграшкою білих людей. Кажуть вже здох, ну хоча б не зґвалтували.
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08.12.2024 15:58 Відповісти
sky hawkA4! Як Вам не тяжко, скиньте пруф на "Кажуть вже здох (с)", цікаво прочитати.
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08.12.2024 16:35 Відповісти
Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/8/7488219/
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08.12.2024 16:49 Відповісти
моя подяка! 👍
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08.12.2024 16:55 Відповісти
писали, що він у москві, приїхав до сина
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08.12.2024 16:37 Відповісти
Правльно сибіга. З зеленським і його шоблою теж так буде.
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08.12.2024 15:58 Відповісти
"Русские сваих не брасают..."
Они их "кидают"...
Кацапи вже визначилися з "винними" в "сірійській катастрофі" - Іран, КСІР і "Хезболла"... "Білі та пухнасті" кацапи - "не при ділах"...
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08.12.2024 15:59 Відповісти
Заходив на кацапсяче маіл.сру, про цю подію пишуть просто. Боєвікі зашлі в Дамаск. Без всяких подробиць і тіпа шо це не їхній інтерес взагалі.
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08.12.2024 16:09 Відповісти
А що ж їм ще писать? Що обісралися? Вони ж кілька місяців "утюжили Алеппо бомбардуваннями - і лише тоді змогли його захопить... А повстанці півкраїни за кілька днів захопили...
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08.12.2024 16:15 Відповісти
Все це дивно, майже без боїв і дуже схоже на договір. путлер віддав Сирію. Скоро дізнаємося в обмін на що.
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08.12.2024 16:21 Відповісти
А чим він її утримувать міг? Більшу половину сил (і людей, і зброї з технікою), він вивів і кинув на Україну...
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08.12.2024 16:44 Відповісти
Згоден з вами. Але мене більше дивує сирійська армія. Вона досить боєздатна і досвідчена, але виходить з міст без бою. Є інформація (не перевірена), що Асад помер/загинув і армія виконує наказ когось іншого. А тому іншому путлер сказав - не чинити опір, всі вже порішали зацікавлені сторони.
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08.12.2024 16:53 Відповісти
Диктатор пав, демократія перемогла
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08.12.2024 16:00 Відповісти
"Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разграничении с Сирией от 1974 года рухнуло из-за ухода сирийских войск, поэтому Израиль занял буферную зону.

Саудовские источники тем временем заявляют, что подразделения Армии обороны Израиля заняли сирийскую часть вершины горы Хермон."
-Дядя Фуйло, чому ти захопив Крим?
-Так как после смені власті в Украине єто еже не то государство с какім ми заключали договора.
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08.12.2024 16:01 Відповісти
Фіговим він був посол у Туреччині з 2016 і такий же зараз голова МЗС. Коротше, невч від попередньої влади цей Сибіга.
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08.12.2024 16:02 Відповісти
Якщо впаде режим Пуйла, то режим ЗЄрмаків буде розмазаний по асфальту в той же день.
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08.12.2024 16:09 Відповісти
***** своїх одічалих з Сирії в Україну пожене. Краще б вони дохли там.
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08.12.2024 16:10 Відповісти
Там "одічалих" було 3 батальони обслуги і охорони на військових базах і на блокпостах навколо баз (300-400×3=1000-1200), плюс - літуни, морячки, зв'язківці, військова поліція, повари та банщики.

З іншого боку :
- присутність у Сірії робила кацапстан глобальним гравцем, що дозволяло кацапам торгуватись із Заходом по інших питаннях (у т.ч. по війні кацапів проти України);
- бази кацапів у Сирії використовувались для "підскоку", для логістичної підтримки кацапських ЧВК в Африці.

Геополітика вона така - у перервах між приготуванням борщу і вареників не ...
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08.12.2024 16:39 Відповісти
Одружіться, щоб самому не готувати борщ та вареники. Будете займатись виключно геополітикою.
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08.12.2024 16:55 Відповісти
А на кого робив ставку Афганістан та Ірак, пане Сибіго?
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08.12.2024 16:12 Відповісти
Так буде з усіма диктатороми,в т.ч. з тими які роблять собі піар на темі путіна?
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08.12.2024 16:13 Відповісти
Які відносини з сирійським народом? Що воно меле? Нах.я вам та Сирія впердикнулась? Дружити потрібно з Канадою, Великобританією, Японією, США. Чим Сирія може бути корисною для України? Одне недорозвинене з гондурасом відносини будує, а друге за сирійський народ переживає. Це клініка якась.
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08.12.2024 16:24 Відповісти
а шоб була
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08.12.2024 16:43 Відповісти
Тіпа: ворог мого ворога - мій друг?
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08.12.2024 16:51 Відповісти
Режим асада тримався 54 роки(((
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08.12.2024 16:35 Відповісти
Династіі асад
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08.12.2024 16:59 Відповісти
Сибіга....А що,в Україні є Міністр закордонних справ?? Дивно. А Єрмак про це не знав...А Зеленський в курсі??
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08.12.2024 18:05 Відповісти
Сирія тепер буде протурецькою.Тобто буде політика штибу торгаша Ердогана- і вашим і нашим.
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08.12.2024 21:18 Відповісти
Це він так лихо про Зе і його гопкомпанію?
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08.12.2024 21:41 Відповісти
 
 