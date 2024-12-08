Асад пав. Так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна, - Сибіга
Російський диктатор Володимир Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається.
Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета - відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", - наголосив він.
За словами Сибіги, наразі необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.
"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", - резюмує український міністр.
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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А якщо суто по темі: Ердоган 4 роки вигодовував 100'000 бойовиків ХТШ в Ідлібі, які за тиждень пройшли від Алєппо до Хомса. Але довбодятлам здається, що що це "глобальний розмін України на Сирію". І розмінювати все це, виявляється, Ердоган почав ще за 2 роки до початку повномасштабки в Україні.
Давай, народи ще якусь ідею, брєдогенератор. Бо щось це марення не вставляє - легко піддається логічному аналізу і виставляє тебе ідіотом...
Та в тебе не шапочка з фольги - а ти покусав санітара, якось виборсався з камери з гратами та хєром зараз настукуєш щось ідіотське на клаві, бо руки в тебе спєц.рубашкою скуті...
Але правда в тому, що до 2020 року війна "всі зі всіма" в Сирії вже тривала 8+ років. Контингент засрашки в Сирії ніколи не перевищував 15'000 осіб - 3 бригади. І це включаючи всіх охоронців та технічний персонал всіх баз, всіх "військових радників" та всіх РЛС-ників. Тобто, реально засрашка в Сирії ніколи більше 2-3 стрілецьких батальйонів не тримала. І силову "проекцію" робила майже виключно через бомбардування.
Для порівняння: операція "Джерело миру" Турції на території Сирії в 2019 році - це введення на територію Сирії 80'000 військового контингенту. Ніяке *****, ні з якими парою батальйонів в 2019 році цьому не завадав. Спокійно окупували все, що захотіли.
Для розуміння нинішньої ситуації: загальна чисельність тільки "військ ХТШ" (підтримувані Турцією бойовики з провінції Ідліб) - це 100'000 осіб. І вони навчались/формувались з 2020 року.
При цьому достеменно відомо, що Асад свою армію не навчав і не готував системно. Тож ніяке ***** за 10 днів не змогло б, з парою стрілецьких батальйонів НІЧОГО зробити в 2024 році. А втримувався ***** з 2015 року в Сирії тільки тому, що у війні "всі проти всіх" - великих сил не треба було, аби "ловити рибку в мутній воді". От і доловилися. Тож Україна тут майже ні до чого. Якби не наша війна, то все, що змінилось би в Сирії - це ***** б встиг на 3-5 лікарень більше розбомбити. Все.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/739137-ermak_i_zaluhnyj_vstretilisj_v_londone
Ось кілька скрінів з рашистських паблік:
Бо всі ці події розпочаті були Туреччиною ще в 2019 році. Коли вона зробила інтервенцію в Сирію, окупувала частину території іншої держави і почала формувати своє безпосереднє "проксі". І в 2024 році, коли це "проксі" (ХТШ) розрослося до 100'000 бойовиків, туго натягнуту тятиву відпустили. В результаті - армія бойовиків захопила за 10 днів більшу частину країни. Ото тільки Дамаск не встигли - його захопили бойовики ВСА. Що створує передумови для чергової хвилі громадянської війни. Бо курди теж нікуди не ділися, а вони дуже не ******* турків.
Тож скоріше "зустріч" в Катарі можна описати як "посланець Туреччини ліцемірно співчував нічого не вирішучим представникам ірану і засрашки".
Підкажіть, а ми хіба не підходимо під це визначення?
Ми лише на шляху від популізму до авторитаризму.
1. Концентрація влади - є.
2. Обмеження політичної конкуренції - є.
3. Порушення прав і свобод - є.
4. Відсутність незалежності судової системи - є.
5. Мілітаризація суспільства - ну, тут нічого, визнаю.
6. Ідеологічна домінанта - тут теж мінус.
7. Контроль за економікою - є.
А якщо спробувати характеризувати - то це скоре "олігархат з ознаками охлократії". І щодо цього нічого в країні не змінилось з початку 1990х років. Просто в нас, без масових, багатотисячних, вбивств, виконується часткова зміна олігархів кожні 4-8 років за рахунок примх охлосу, який в політичну владу регулярно приводить "нових осіб", які зовсім не по новому просто долучаються до наявного олігархату, частково витискаючи його з країни.
Просто останнього разу охлос привів до влади зовсім вже робітників перукарень. Тож вони просто фізично не стигають "якісно" долучитися до олігархії - для цього ж треба ще навчитись хо якось віджимати "заводи-пароходи".
Інакше держава Україна зникне з політичної карти світу.
Таке враження, що ви ще навчаєтесь у школі...
По-друге: Ми воюємо саме за європейський спосіб життя. Але впроваджувати кацапський спосіб життя прикриваючись війною і розповідаючи, що демократія під час війни не працює, це як мінімум лицемірство і підміна понять.
По-третє: Окей, ввели диктатуру, влада зосереджена у руках однієї людини, але чомусь переможних новин з фронту немає скільки, місяць/два/три?
По-четверте: Повноваження президента автоматично в явному вигляді (саме в ЯВНОМУ, ще раз підкреслюю це) в Конституції не продовжуються під час воєнного стану. ВР - так, це прописано. А знаєте чому? Для того, щоб не прийшов черговий "сонцесяйний" і не ввів безкінечний воєнний стан для утримання влади. Щось я не бачив роз'яснень щодо даного моменту выд конституційного суду. А, наголошую, трактувати конституцію це прерогатива лише конституційного суду, а не свині типу Стефанчука.
Не варто "доколупиватися" бо в нас саме війна, війна з 2014 року. Гібридна війна з 2003 року (це якщо розглядати лише це століття). "Стан війни" - саме у ньому ми знаходимося з моменту нападу фашизації на Україну на Кримі і його не потрібно якось "проголошувати", як й не потрібно оголошувати війну тому хто на тебе підступно напав.
Якщо комусь не вистачає закону про правовий режим воєнного стану який Блазень здебільшого ігнорує у тому що йому не подобається і буде бити по рейтингах, тоді можна вимагати якогось закону про "стан війни" який буде дублювати положення того що вже є і десь там щось підсилювати. Законів можна наліпити багато, але Блазень та його менеджери навіть Конституцію не виконують, що вже казати про закони...
1. Вільно пересуватись по території.
2. Не можу змінити роботу
І в мене логічне питання: а ви очікували якоїсь іншої відповіді? Що я буду просити щось, виправдовуватись? Так ідіть і цілуйте в сраку зелене шобло, але не треба агітувати це робити всіх.
Ви достатньо сказали, далі мабуть - не варто...
намекинатяки, щодо намекує не заперечую.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/8/7488219/
Они их "кидают"...
Кацапи вже визначилися з "винними" в "сірійській катастрофі" - Іран, КСІР і "Хезболла"... "Білі та пухнасті" кацапи - "не при ділах"...
Саудовские источники тем временем заявляют, что подразделения Армии обороны Израиля заняли сирийскую часть вершины горы Хермон."
-Дядя Фуйло, чому ти захопив Крим?
-Так как после смені власті в Украине єто еже не то государство с какім ми заключали договора.
З іншого боку :
- присутність у Сірії робила кацапстан глобальним гравцем, що дозволяло кацапам торгуватись із Заходом по інших питаннях (у т.ч. по війні кацапів проти України);
- бази кацапів у Сирії використовувались для "підскоку", для логістичної підтримки кацапських ЧВК в Африці.
Геополітика вона така - у перервах між приготуванням борщу і вареників не ...