РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4444 посетителя онлайн
Новости Война в Сирии
7 376 85

Асад пал. Так будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина, - Сибига

Башар Асад

Российский диктатор Владимир Путин всегда предает тех, кто на него полагается.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, сейчас необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институтов.

"Мы выражаем готовность проложить путь к восстановлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", - резюмирует украинский министр.

Также читайте: Падение режима Асада в Сирии: россияне выводят корабли с базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима, - ГУР. КАРТА

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

Также читайте: Асад через ОАЭ и Орбана пытается выйти на США, чтобы попытаться сохранить власть в Сирии, - Bloomberg

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Автор: 

путин владимир (31252) Сирия (3146) Асад Башар (289) Сибига Андрей (396)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
В Сиріі путлєр би тримався -- але Украіна иого вимотала
показать весь комментарий
08.12.2024 15:45
+21
Диктату́ра - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.

Підкажіть, а ми хіба не підходимо під це визначення?
показать весь комментарий
08.12.2024 15:49
+16
Заяву зробив представник диктатури Зеленського-Єрмака.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там з кримскім мостом?Ще не пав? А треба.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:44 Ответить
Навіщо витрачати дуже обмежені сили? Цього року кацапи добудують залізницю від Таганрога до Мелітополя.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:51 Ответить
котра, за дивним збігом обставин, не заважає найЗеличнішому .ідору та його гомосексуальним партнерам в ОПі.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:01 Ответить
В Сиріі путлєр би тримався -- але Украіна иого вимотала
показать весь комментарий
08.12.2024 15:45 Ответить
Дуже стране відчуття того ,що стався глобальний розмін України на Сирію . Так то чи ні - ми скороно побачимо за наступними новинами протягом трьох місяців ,а може і раніше ,бо конче птрібно зробити вибори.....
показать весь комментарий
08.12.2024 16:31 Ответить
зрада! скрізь ЗРАДА! Поправте шапочку з фольги - сповзла...

А якщо суто по темі: Ердоган 4 роки вигодовував 100'000 бойовиків ХТШ в Ідлібі, які за тиждень пройшли від Алєппо до Хомса. Але довбодятлам здається, що що це "глобальний розмін України на Сирію". І розмінювати все це, виявляється, Ердоган почав ще за 2 роки до початку повномасштабки в Україні.

Давай, народи ще якусь ідею, брєдогенератор. Бо щось це марення не вставляє - легко піддається логічному аналізу і виставляє тебе ідіотом...
показать весь комментарий
08.12.2024 17:07 Ответить
Тобі 3 місяці почекати діарея заважає?Такі операції плануються за десятиріччя .Про шапочку з фольги сходи роскажи жителям Маріуполя ,Мелитополя або хоча б Покровська .Отож вони тебе послухають
показать весь комментарий
08.12.2024 19:56 Ответить
Ага, значить Ердоган задумав нажучити ***** в Сирії ще в 2013 році, коли ***** ще не почав навіть "допомагати" диктатору Асаду бомбити лікарні в Алєпо... І поставив собі умовою - розміняти Україну на Сирію. Ага...

Та в тебе не шапочка з фольги - а ти покусав санітара, якось виборсався з камери з гратами та хєром зараз настукуєш щось ідіотське на клаві, бо руки в тебе спєц.рубашкою скуті...
показать весь комментарий
08.12.2024 20:38 Ответить
Я тобі відкрию страшну тайну - османи завжди намагались нахлобучити московію-росію ,а росія за босфор влазила у дуже тяжкі авантюри та здогадайся , хто тягнув мазу за османів.Мені ліньки все це писати ,питання вдругому - які в тебе реальні аргументи окрім форумної діареї,слиння та випучених очей на форумі?
показать весь комментарий
08.12.2024 22:40 Ответить
асад)(уйла пав лише завдяки нашій війні з )(уйлоКассапами, але чи будуть пам'ятати хоча б в найближче десятиліття. 👀
показать весь комментарий
08.12.2024 15:46 Ответить
На планеті ж нічого більше немає, окрім України та війни з кацапами. Все, що відбувається в будь-якому куточку світу - це "завдяки подіям в Україні".

Але правда в тому, що до 2020 року війна "всі зі всіма" в Сирії вже тривала 8+ років. Контингент засрашки в Сирії ніколи не перевищував 15'000 осіб - 3 бригади. І це включаючи всіх охоронців та технічний персонал всіх баз, всіх "військових радників" та всіх РЛС-ників. Тобто, реально засрашка в Сирії ніколи більше 2-3 стрілецьких батальйонів не тримала. І силову "проекцію" робила майже виключно через бомбардування.

Для порівняння: операція "Джерело миру" Турції на території Сирії в 2019 році - це введення на територію Сирії 80'000 військового контингенту. Ніяке *****, ні з якими парою батальйонів в 2019 році цьому не завадав. Спокійно окупували все, що захотіли.

Для розуміння нинішньої ситуації: загальна чисельність тільки "військ ХТШ" (підтримувані Турцією бойовики з провінції Ідліб) - це 100'000 осіб. І вони навчались/формувались з 2020 року.

При цьому достеменно відомо, що Асад свою армію не навчав і не готував системно. Тож ніяке ***** за 10 днів не змогло б, з парою стрілецьких батальйонів НІЧОГО зробити в 2024 році. А втримувався ***** з 2015 року в Сирії тільки тому, що у війні "всі проти всіх" - великих сил не треба було, аби "ловити рибку в мутній воді". От і доловилися. Тож Україна тут майже ні до чого. Якби не наша війна, то все, що змінилось би в Сирії - це ***** б встиг на 3-5 лікарень більше розбомбити. Все.
показать весь комментарий
08.12.2024 17:19 Ответить
Крім того, як стверджують джерела, близькі до Офісу президента, одним з важливих завдань Банкової є політична нейтралізація Залужного - переконати його не брати участь у виборчих перегонах. А якщо він вирішить іти, то тільки на чолі списку партії Зеленського.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/739137-ermak_i_zaluhnyj_vstretilisj_v_londone

показать весь комментарий
08.12.2024 15:47 Ответить
Залужний сам розбереться з ким йому іти. якщо він піде на цю мальку, гріш ціна йому як політику.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:30 Ответить
система може і вбити якщо відчує небезпеку
показать весь комментарий
08.12.2024 16:57 Ответить
У Катарі зараз Туреччина, Іран і рф радяться що далі робити з Сирією.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:48 Ответить
Повідомляється, що Ердоган дав дозвіл на виведення російських баз з Сирії.
Ось кілька скрінів з рашистських паблік:



показать весь комментарий
08.12.2024 16:28 Ответить
Це вчора було, коли ще Асад сидів у Дамаску...
показать весь комментарий
08.12.2024 16:45 Ответить
Якщо і "радились", то не в тому сенсі, який витікає з реального значення цього слова.

Бо всі ці події розпочаті були Туреччиною ще в 2019 році. Коли вона зробила інтервенцію в Сирію, окупувала частину території іншої держави і почала формувати своє безпосереднє "проксі". І в 2024 році, коли це "проксі" (ХТШ) розрослося до 100'000 бойовиків, туго натягнуту тятиву відпустили. В результаті - армія бойовиків захопила за 10 днів більшу частину країни. Ото тільки Дамаск не встигли - його захопили бойовики ВСА. Що створує передумови для чергової хвилі громадянської війни. Бо курди теж нікуди не ділися, а вони дуже не ******* турків.

Тож скоріше "зустріч" в Катарі можна описати як "посланець Туреччини ліцемірно співчував нічого не вирішучим представникам ірану і засрашки".
показать весь комментарий
08.12.2024 17:31 Ответить
Диктату́ра - нічим не обмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або певному регіоні однієї чи кількох осіб, класу, соціальних груп, які у своїх діях спираються на безпосереднє застосування апарату насильства (армії, поліції, карних установ), а також відповідний політичний режим.

Підкажіть, а ми хіба не підходимо під це визначення?
показать весь комментарий
08.12.2024 15:49 Ответить
Ні, ******* Україна не підходе під це визначення.
Ми лише на шляху від популізму до авторитаризму.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:55 Ответить
Якщо так думати, то ми вже дійшли до авторитаризму. Як не крути, ми відповідаємо всім критеріям:
1. Концентрація влади - є.
2. Обмеження політичної конкуренції - є.
3. Порушення прав і свобод - є.
4. Відсутність незалежності судової системи - є.
5. Мілітаризація суспільства - ну, тут нічого, визнаю.
6. Ідеологічна домінанта - тут теж мінус.
7. Контроль за економікою - є.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:05 Ответить
Я вважаю що ще не дійшли хоч і є багато ознак. Бо зелено-ригівська влада зараз тримається лише на воєнному стані і на загарбницькій війні фашизації проти нас. Якби не постійна зовнішня загроза ті антимайданівські "авторитарники" вже давно пензлювали би до лави підсудних, або до Ростову.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:22 Ответить
Саме з-за того, що ключові критерії не виконані - слово "диктатура" для України недоречне. І ляпають його в основному прокацапські мразоти. Бо для них в Україні "хунта" та "диктатура" ще з 2014 року.

А якщо спробувати характеризувати - то це скоре "олігархат з ознаками охлократії". І щодо цього нічого в країні не змінилось з початку 1990х років. Просто в нас, без масових, багатотисячних, вбивств, виконується часткова зміна олігархів кожні 4-8 років за рахунок примх охлосу, який в політичну владу регулярно приводить "нових осіб", які зовсім не по новому просто долучаються до наявного олігархату, частково витискаючи його з країни.

Просто останнього разу охлос привів до влади зовсім вже робітників перукарень. Тож вони просто фізично не стигають "якісно" долучитися до олігархії - для цього ж треба ще навчитись хо якось віджимати "заводи-пароходи".
показать весь комментарий
08.12.2024 17:37 Ответить
Ні, В умовах війни не може бути й мови про демократію.
Інакше держава Україна зникне з політичної карти світу.
Таке враження, що ви ще навчаєтесь у школі...
показать весь комментарий
08.12.2024 16:34 Ответить
По-перше: У нас не війна, а лише воєнний стан. Якщо докопуватись, то це абсолютно різні терміни і поняття. Схоже, що це саме я у школі вчився...

По-друге: Ми воюємо саме за європейський спосіб життя. Але впроваджувати кацапський спосіб життя прикриваючись війною і розповідаючи, що демократія під час війни не працює, це як мінімум лицемірство і підміна понять.

По-третє: Окей, ввели диктатуру, влада зосереджена у руках однієї людини, але чомусь переможних новин з фронту немає скільки, місяць/два/три?

По-четверте: Повноваження президента автоматично в явному вигляді (саме в ЯВНОМУ, ще раз підкреслюю це) в Конституції не продовжуються під час воєнного стану. ВР - так, це прописано. А знаєте чому? Для того, щоб не прийшов черговий "сонцесяйний" і не ввів безкінечний воєнний стан для утримання влади. Щось я не бачив роз'яснень щодо даного моменту выд конституційного суду. А, наголошую, трактувати конституцію це прерогатива лише конституційного суду, а не свині типу Стефанчука.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:45 Ответить
1. Варто спочатку згадати про повагу до своєї країни, а потім вже змішувати ненависть до тимчасових менеджерів та розповідати про уявну диктатуру в Україні.
Не варто "доколупиватися" бо в нас саме війна, війна з 2014 року. Гібридна війна з 2003 року (це якщо розглядати лише це століття). "Стан війни" - саме у ньому ми знаходимося з моменту нападу фашизації на Україну на Кримі і його не потрібно якось "проголошувати", як й не потрібно оголошувати війну тому хто на тебе підступно напав.
Якщо комусь не вистачає закону про правовий режим воєнного стану який Блазень здебільшого ігнорує у тому що йому не подобається і буде бити по рейтингах, тоді можна вимагати якогось закону про "стан війни" який буде дублювати положення того що вже є і десь там щось підсилювати. Законів можна наліпити багато, але Блазень та його менеджери навіть Конституцію не виконують, що вже казати про закони...
показать весь комментарий
08.12.2024 17:47 Ответить
Повага - це таке поняття, яке не існує просто так. Повагу потрібно заслужити, в тому числі і країні, де живеш. Не потрібно тут про патріотизм розповідати, про повагу. Якщо країна забирає все: роботу, гроші, свободу - про повагу тут не варто говорити.
показать весь комментарий
08.12.2024 18:33 Ответить
Ось і сутність остаточно вилізла назовні: "я етай странє нічєво нє должен, ана мнє нічєво нє дала" та "какая разніца"...
показать весь комментарий
08.12.2024 19:23 Ответить
І що тут такого? Так, за всі послуги, які деражава надає мені і моїй сім'ї сплачено із податків. Ніяких подачок, субсидій я не брав. Навіть за паспорт, і той платив. Іншими словами, вас чомусь дивує, що я не відчуваю якогось відчуття боргу перед карїною, яка, секундочку, абсолютно вірно - нічого мені просто так не дала. Тепер же, без поцілунку в сраку ТЦК, я не можу:
1. Вільно пересуватись по території.
2. Не можу змінити роботу

І в мене логічне питання: а ви очікували якоїсь іншої відповіді? Що я буду просити щось, виправдовуватись? Так ідіть і цілуйте в сраку зелене шобло, але не треба агітувати це робити всіх.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:29 Ответить
Логічна відповідь: від вас іншого вже не й очікував. Особливо "сподобалося" те що ви прирівнюєте Україну до вашої зеленої "шобли" у якої ви розчарувалися.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:47 Ответить
Країна і держава - це дві сутності одного цілого. Одне не може існувати без іншого. І якщо ви думаєте, що країна - це не влада, то тут мені сказати нічого.
показать весь комментарий
08.12.2024 20:00 Ответить
Конституція: "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування."

Ви достатньо сказали, далі мабуть - не варто...
показать весь комментарий
08.12.2024 20:10 Ответить
Сам то хоч зрозумів, що написав? Це в нас давно не працює
показать весь комментарий
09.12.2024 07:41 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2024 15:50 Ответить
***** приготуватися!
показать весь комментарий
08.12.2024 15:52 Ответить
Він вже давно готовий.війна продовжується завдяки лисому упирю патрушеву та герасімову
показать весь комментарий
08.12.2024 16:01 Ответить
Не відмазуйте.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:05 Ответить
Кого? Того хто поміняв форму черепа в порівнянні з з 2022 роком? чи тушку в морозильнику? Завтра його вб'ють і ви скажете справжній путєн помер.ви ж завжди вірите кацапам і чекаєте від них офіційної інформації.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:09 Ответить
Регулярно дивлюся місцеві новини . Поки що про таке не інформували.
показать весь комментарий
08.12.2024 18:29 Ответить
Регулярно думаю своєю головою,чого й вам бажаю.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:04 Ответить
Припиняйте. Краще дивіться новини.
показать весь комментарий
09.12.2024 00:02 Ответить
це він про шось дєрьмозекам так товсто намекує ? ))) вигонять його за такі намеки, це як мінімум! ))
показать весь комментарий
08.12.2024 15:52 Ответить
намеки натяки, щодо намекує не заперечую.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:04 Ответить
"намекує" - це круто!!
показать весь комментарий
08.12.2024 16:29 Ответить
я знаю, просто від слова "мекати", по мну, це ближче до змісту всих повідомлень від зеленої шобли ))
показать весь комментарий
08.12.2024 16:59 Ответить
З точки зору логіки для України. Усунення прокремлівського ви...бка асада в Сирії для нас суттєвий мінус. Окупаційні сили кацапів разом із озброєнням з великою долею вирогідності буде евакуйоване на росію. І напевно, що ці вивільнені сили будуть зідіяні в Україні. Так чому Україні радіти? Ну ок, погоджуюсь, одним диктатором менше у Світі. Але нам від того не легше.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:53 Ответить
Оружие они побросали, а мяса да, добавится
показать весь комментарий
08.12.2024 16:03 Ответить
Где побросали, на базе Хмеймим? Я думаю, что там договорняк с Эрдоганом о беспрепятственном выводе. Побросали асадовские войска, это точно.
показать весь комментарий
08.12.2024 17:08 Ответить
Контингент кацапів у Сирії, - близько 7 тисяч осіб. Це разом з екіпажами суден. Судна вони не заведуть в Чорне море. А ті кілька батальйонів піхоти, які там є - це на 3-4 дні кацапських втрат у війні з Україною.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:06 Ответить
Шо таке, зідіяні?
показать весь комментарий
08.12.2024 16:06 Ответить
Вибачте-пробачте)
показать весь комментарий
08.12.2024 16:07 Ответить
Вони вже в Україні. Тому Асад і впав.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:07 Ответить
От тому нам і не легше.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:09 Ответить
Заяву зробив представник диктатури Зеленського-Єрмака.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:54 Ответить
Асад такий же диктатор як більшість правителів близькосхідного і африканського свинарника. Не пощастило, став черговою іграшкою білих людей. Кажуть вже здох, ну хоча б не зґвалтували.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:58 Ответить
sky hawkA4! Як Вам не тяжко, скиньте пруф на "Кажуть вже здох (с)", цікаво прочитати.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:35 Ответить
Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/8/7488219/
показать весь комментарий
08.12.2024 16:49 Ответить
моя подяка! 👍
показать весь комментарий
08.12.2024 16:55 Ответить
писали, що він у москві, приїхав до сина
показать весь комментарий
08.12.2024 16:37 Ответить
Правльно сибіга. З зеленським і його шоблою теж так буде.
показать весь комментарий
08.12.2024 15:58 Ответить
"Русские сваих не брасают..."
Они их "кидают"...
Кацапи вже визначилися з "винними" в "сірійській катастрофі" - Іран, КСІР і "Хезболла"... "Білі та пухнасті" кацапи - "не при ділах"...
показать весь комментарий
08.12.2024 15:59 Ответить
Заходив на кацапсяче маіл.сру, про цю подію пишуть просто. Боєвікі зашлі в Дамаск. Без всяких подробиць і тіпа шо це не їхній інтерес взагалі.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:09 Ответить
А що ж їм ще писать? Що обісралися? Вони ж кілька місяців "утюжили Алеппо бомбардуваннями - і лише тоді змогли його захопить... А повстанці півкраїни за кілька днів захопили...
показать весь комментарий
08.12.2024 16:15 Ответить
Все це дивно, майже без боїв і дуже схоже на договір. путлер віддав Сирію. Скоро дізнаємося в обмін на що.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:21 Ответить
А чим він її утримувать міг? Більшу половину сил (і людей, і зброї з технікою), він вивів і кинув на Україну...
показать весь комментарий
08.12.2024 16:44 Ответить
Згоден з вами. Але мене більше дивує сирійська армія. Вона досить боєздатна і досвідчена, але виходить з міст без бою. Є інформація (не перевірена), що Асад помер/загинув і армія виконує наказ когось іншого. А тому іншому путлер сказав - не чинити опір, всі вже порішали зацікавлені сторони.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:53 Ответить
Диктатор пав, демократія перемогла
показать весь комментарий
08.12.2024 16:00 Ответить
"Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разграничении с Сирией от 1974 года рухнуло из-за ухода сирийских войск, поэтому Израиль занял буферную зону.

Саудовские источники тем временем заявляют, что подразделения Армии обороны Израиля заняли сирийскую часть вершины горы Хермон."
-Дядя Фуйло, чому ти захопив Крим?
-Так как после смені власті в Украине єто еже не то государство с какім ми заключали договора.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:01 Ответить
Фіговим він був посол у Туреччині з 2016 і такий же зараз голова МЗС. Коротше, невч від попередньої влади цей Сибіга.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:02 Ответить
Якщо впаде режим Пуйла, то режим ЗЄрмаків буде розмазаний по асфальту в той же день.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:09 Ответить
***** своїх одічалих з Сирії в Україну пожене. Краще б вони дохли там.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:10 Ответить
Там "одічалих" було 3 батальони обслуги і охорони на військових базах і на блокпостах навколо баз (300-400×3=1000-1200), плюс - літуни, морячки, зв'язківці, військова поліція, повари та банщики.

З іншого боку :
- присутність у Сірії робила кацапстан глобальним гравцем, що дозволяло кацапам торгуватись із Заходом по інших питаннях (у т.ч. по війні кацапів проти України);
- бази кацапів у Сирії використовувались для "підскоку", для логістичної підтримки кацапських ЧВК в Африці.

Геополітика вона така - у перервах між приготуванням борщу і вареників не ...
показать весь комментарий
08.12.2024 16:39 Ответить
Одружіться, щоб самому не готувати борщ та вареники. Будете займатись виключно геополітикою.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:55 Ответить
А на кого робив ставку Афганістан та Ірак, пане Сибіго?
показать весь комментарий
08.12.2024 16:12 Ответить
Так буде з усіма диктатороми,в т.ч. з тими які роблять собі піар на темі путіна?
показать весь комментарий
08.12.2024 16:13 Ответить
Які відносини з сирійським народом? Що воно меле? Нах.я вам та Сирія впердикнулась? Дружити потрібно з Канадою, Великобританією, Японією, США. Чим Сирія може бути корисною для України? Одне недорозвинене з гондурасом відносини будує, а друге за сирійський народ переживає. Це клініка якась.
показать весь комментарий
08.12.2024 16:24 Ответить
а шоб була
показать весь комментарий
08.12.2024 16:43 Ответить
Тіпа: ворог мого ворога - мій друг?
показать весь комментарий
08.12.2024 16:51 Ответить
Режим асада тримався 54 роки(((
показать весь комментарий
08.12.2024 16:35 Ответить
Династіі асад
показать весь комментарий
08.12.2024 16:59 Ответить
Сибіга....А що,в Україні є Міністр закордонних справ?? Дивно. А Єрмак про це не знав...А Зеленський в курсі??
показать весь комментарий
08.12.2024 18:05 Ответить
Сирія тепер буде протурецькою.Тобто буде політика штибу торгаша Ердогана- і вашим і нашим.
показать весь комментарий
08.12.2024 21:18 Ответить
Це він так лихо про Зе і його гопкомпанію?
показать весь комментарий
08.12.2024 21:41 Ответить
 
 