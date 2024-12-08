Асад пал. Так будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина, - Сибига

Российский диктатор Владимир Путин всегда предает тех, кто на него полагается.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Сейчас главная цель - восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, сейчас необходимо приложить все усилия для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии ради функционирующих государственных институтов.

"Мы выражаем готовность проложить путь к восстановлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа", - резюмирует украинский министр.

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Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

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8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.