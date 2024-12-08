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Падение режима Асада в Сирии: россияне выводят корабли с базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима, - ГУР. КАРТА

Стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии обозначился позорным бегством российского контингента с территории арабской республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, в столице Сирии Дамаске под контролем оппозиционных к Асаду сил находится резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения.

После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование москве в качестве платы за свою безопасность.

"8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" северного флота РФ. Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмемими. После взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью - вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение кремля на Ближнем Востоке", - отмечают в ГУР.

бази РФ в Сирії

Читайте: Байден следит за ситуацией в Сирии, - Белый дом

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

Читайте также: Асад через ОАЭ и Орбана пытается выйти на США, чтобы попытаться сохранить власть в Сирии, - Bloomberg

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Автор: 

россия (95502) Сирия (3146) ГУР (425)


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Топ комментарии
+45
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08.12.2024 13:34
+34
"Нє нужен нам бєрєг турєцкій, і Афріка Сірія нам нє нужна" (с)

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08.12.2024 13:56
+31
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08.12.2024 14:13
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08.12.2024 13:34 Ответить
Ну, не скажи... Кацапня у "траурі"... За Курщину не так переживають, як за Сирію...
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08.12.2024 13:39 Ответить
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08.12.2024 14:13 Ответить
никагда не інтересовалась політікой до подорожанія продуктов... і вот послушала владімір владіміровіча - вот же правільніе весчі гаваріт - нужно поднімать сельхозгозяйсво, налажівать свое проізводство взамен западного, строіть больніці, школи...
... вот іменно такой ПРЕЗІДЕНТ нужон росііі - давайте віберем владімір владіміровіча презідентом!!!
... что? в смісле он 20 лет прехзіден???
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08.12.2024 13:42 Ответить
"Нє нужен нам бєрєг турєцкій, і Афріка Сірія нам нє нужна" (с)

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08.12.2024 13:56 Ответить
Рускіє сваіх нє бгасают(с)...
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08.12.2024 14:02 Ответить
Біжать, залишаючи за собою жовто-коричнєву доріжки, щоб не наздогнали "терористи", яких вони вже "пабєділі". Але біжать геройські і па-русскі. Настане той час, коли після виборів президента і парламента в Україні (бо збаригами і мародерами ми не виживимо), наші ЗСУ будуть гнати цю сатану з нашої землі до китайців в концтабір. Іншого майбутнього Засрашки не буде. Ну хай ще пови..буються в Україні максимум рік і зруйнувють декілька міст, а далі видохнуть всі, хто сюди заліз. Вже декілька днів наші ЗСУ контратакують і звільняють клаптики територій.
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08.12.2024 15:54 Ответить
Краще б цим підарам Україна була б нє нужна(
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08.12.2024 15:28 Ответить
" А в кремле зазвонил телефон
- Кто говорит?
- Он!
- Откуда?
- Откуда надо! Позовите к телефону Асада!!
- Этот ужасный Асад подтер демократией зад!
А потом позвонили сирийцы
- На нас нападают убийцы,
Иранцы, повстанцы, засранцы и всякие американцы!
Не могли бы вы их побомбить, чтоб заставить их нас полюбить?
А потом позвонили зайчата
- Пришлите быстрей автоматы!
А потом звонили вороны
- Пришлите скорее патроны!..." (с) Орлуша
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08.12.2024 16:11 Ответить
голий акт "доброї волі" ))
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08.12.2024 13:35 Ответить
мені останній час чуйка весь час шепче, що час акта "доброї волі" москальні з України ось-ось почнеться. а чуйка мене до цього часу ніколи не підводила...
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08.12.2024 13:49 Ответить
2-3 тижні...
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08.12.2024 13:51 Ответить
Я Вас розцілую!
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08.12.2024 14:57 Ответить
ви оптиміст і вам легко жити. А я вам кажу, що все буде погано
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09.12.2024 01:03 Ответить
Шкода, що наші водні безпілотники не можуть туди добратись зараз - була б гарна охота на "рижих собак".
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08.12.2024 13:37 Ответить
карта не повна:
немає знизу підпису бАданова а вверху підпису Боневтіка....
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08.12.2024 13:38 Ответить
Повна карта в бульбофюрера, він по картах)
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08.12.2024 14:45 Ответить
Дають кацапам втекти - до баз підходять в останню чергу
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08.12.2024 13:39 Ответить
А навіщо їм дарма людей "класти"? Видавлять - і почнуть "порядки наводить" в країні... Когось заріжуть, когось - пристрелять...
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08.12.2024 13:41 Ответить
Таки так! Алавіти - релігійна секта - 14% населення Сірії - свого часу узурпувала владу і розставили на всі посади виключно алавітів, а самого Асада "обожествили". От їх зараз і почнуть відстрілювати та вирізати. Є ж за що! Памятаєте хлопчика з Алєппо? Він Аллаху все розказав...
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08.12.2024 14:29 Ответить
Є історична гіпотеза, що алавіти, - це в основному нащадки вірмен, які здавна жили у Сірії і Кілікії, - ще з часів Великої Вірменії. Це більше 2 тисяч років.

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08.12.2024 14:46 Ответить
Саме ці "залишки озброєння" і будуть кошмарити нашу Україну. Сирія як те дишло, куди повернеш туди й вийшло...
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08.12.2024 13:40 Ответить
Как ві думаєте - нє могла лі ето біть многодовочка мудрейшего Владім Владіміровічя чтоб вівєсті вайска із Сіріі і пєрєбросіть на Донбас?
Тєпєрь то Кієв за трі дня гарантірован...
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08.12.2024 14:07 Ответить
Много ходов очка (по-нашому крутити задницею) завжди закінчується одним - виїбуть.
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08.12.2024 17:43 Ответить
А можна чимось оті кацапсячі корита прямо на базі іПануть?
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08.12.2024 13:41 Ответить
Не можна... Бо вони їх уже в море вивели... Можливо - в нейтральні води... Крім того - повстанці не з кацапами воюють - а з "асадитами"... Кацапів вони лише блокують чи витісняють... У перестрілки вступають лише тоді, коли кацапня по них стрілять починає...
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08.12.2024 13:45 Ответить
А як вони їх у Чорне море заведуть? А ніяк.
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08.12.2024 13:55 Ответить
Я про це вже писав... Єдине місце - Балтика... Або Кенігсберг, або СПБ... Ну - можуть ще на Мурманськ з Сєвєроморськом погнать...
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08.12.2024 14:00 Ответить
через ирак в иран и по каспию на оркостан
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08.12.2024 14:47 Ответить
У кацапів прислів"я є - "За морем телушка - "полушка"... Да рубль - перевозу..."
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08.12.2024 14:57 Ответить
Пока Тунис. Дальше будет видно
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08.12.2024 16:17 Ответить
А жаль... Краще б іПануть...
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08.12.2024 13:56 Ответить
Магурами б їх пригостити було чудово...
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08.12.2024 14:54 Ответить
А скільки пафосу було:"Защіщяєм родіну на дальніх рубєжах", "Наше прісутствіє в Средізємном морє і на Бліжнєм Востокє", "Всє задачі будут виполнєни", "Ми можем там тренироваться бесконєчно долго" та інша лабуда...А скльки гівнофільмів пафосних про "узкіх чудо-богатирєй" зняли:"Пальмира", "Небо", "Сирийская соната" та інший шлак...
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08.12.2024 13:52 Ответить
От тільки хор зря потонув. Той шо канцерт в Пальмірі давав в честь вєлікай пабєди...
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08.12.2024 14:09 Ответить
)) а от хор потонув не зря!! він щас з кабздохом такі концерти пєстні та пляски закатує!
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08.12.2024 14:36 Ответить
А скільки пафосу було:"Защіщяєм родіну на дальніх рубєжах"

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08.12.2024 14:18 Ответить
Пуйло ж казав ми в Сирії тренуємось,потім поліз в Україну.Може вони знов тренуються як драпати з України.
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08.12.2024 14:28 Ответить
"Люлёк! Как там в Чили - я волнуюсь!" (с)
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08.12.2024 13:52 Ответить
Накрылась вся геополитика Путина в Африке. А не надо было Пригожина убивать. Кретин привык мочить всех, кто против него.
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08.12.2024 13:52 Ответить
В Африці то туареги, не плутайте..
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08.12.2024 13:55 Ответить
Путин использовал Сирию как перевалочную базу для Африки.
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08.12.2024 13:56 Ответить
А ты ботяра злой что путя убил другого головореза прихожина? Иди бухни и под унитаз!!!
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08.12.2024 15:05 Ответить
Кацапи драпають з Сирії, аж лапті ******* по дорозі
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08.12.2024 13:55 Ответить
а скільки ж дурне ***** вгатило туди бабок ойййййй, треба збивати всі літаки і топити лоханки *****, повстанцям потрібні пзрк і малі торпедоносці негайно
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08.12.2024 13:57 Ответить
Короче, повстанці проти руских не нагнітають і не ескалірують, дають їм цілими втекти, для нас це погано
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08.12.2024 13:57 Ответить
Буданову догана! Чому в Середньоземному морі дронів "Магура-5" немає?
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08.12.2024 13:59 Ответить
Сейчас ***** будет продавливать перемирие с Украиной потому что ему нужно все ети корабли в Черное море завести. Но пока горячая фаза войны проход в Черное море Турция закрыла.
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08.12.2024 14:04 Ответить
😀
Та нема там в кацапів нічого критичного. Ескадрілія сушок, пару С-300/400, декілька станцій РЕБ, 30 БТРів і два-три батальони обслуги і охорони на цих базах.
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08.12.2024 14:04 Ответить
Русня , а пам'ятаєш як ти знущалася з американців , які виходили з Афгану .
А класно бумеранг повернувся ,, правда ж ??
Шо з є.лом ?
.
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08.12.2024 14:10 Ответить
Ситуаціі не схожі навіть близько.
В Афгані Штати вивели війська і режим посипався. В Сирії він посипався в присутності кацапів які замість допомоги тупо драпанули...
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08.12.2024 14:15 Ответить
Мова не про схожість ситуацій .
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08.12.2024 14:18 Ответить
Какоє унилоє ***** у етой ********!
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08.12.2024 14:20 Ответить
це того, шо вона боброєдством не увлєкається )))
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08.12.2024 14:38 Ответить
головне, що б до нас не бігли
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08.12.2024 14:19 Ответить
Це все направиться до нас на війну
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08.12.2024 14:21 Ответить
Яким чином? Туреччина хіба пропустить ("за конвенцією Монтрьо") військові кораблі країни, що воює, через Босфор?
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08.12.2024 15:00 Ответить
за літаки мова, реб, ппо
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09.12.2024 01:06 Ответить
Хотілося що б така долдя спіткала кривавого терориста путіна і всю його злочину банду ,але кацапи надто тупий народ і далі будуть здихати за царя.
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08.12.2024 14:25 Ответить
Вже зараз має працювати українська дипломатічя з їхнфм лідером аль джулаєм щоб мочити якомога більше русні в Сирії... бо вони всі прийдуть до України..
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08.12.2024 14:26 Ответить
Цікаво, а куди і чим будуть перевозити озброєння з Сирії? До Балтики далеко, а через Чорне море не можна, хіба прикинуться дурнями і повезуть як турецькі помідори. Можна такий вантаж з помідорами та бананами втопити.
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08.12.2024 14:27 Ответить
Тут хтось жалів, що у Середземному морі наших БЕК немає... А, можливо, вони, яв вовки, зачаїлися на виході з Босфору (у нейтральних водах) І чекають, коли там з"являться судна "сирійського експресу"... Вести свої кораблі з Туапсе і Новоросійська, для їх конвоювання, кацапня боїться. Так само боїться і вести їх самостійно... Значить - поженуть на Балтику ...
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08.12.2024 17:17 Ответить
Очень жаль что им удалось сбежать. Пролили реки крови и не ответили за єто.
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08.12.2024 14:28 Ответить
Ты прав. Всем этим преступникам удалось убежать. И Асаду и расейским пилотам которые убивали сирийцев а также иранским батальонам фанатикам!! Все они в добром здравии бежали. И никто их не накажут за пролитые крови простых сириицев..
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08.12.2024 15:10 Ответить
Своіх нє брасаєм ) , так русня ??
..
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08.12.2024 14:30 Ответить
Бабы выправят демографию, лет эдак через 200-300, при условии, если свинособакти и дальше не будут дохнуть вот так, по-сруцки, нелепо в Алеппо. Справка: в 2010(2011) Пыня, в вояже по Ставрополью, пел дифирамбы кавказским и среднеазиатским нацменшинам, мол, виват по приросту населения. Типо (для того времени) , в позапрошлом году нацменшин в нарабсее было 17%, а в 2010(2011?) стало 20% . Не трудно подсчитать, что при такой арифметике в дальнейшем, лица кацапского происхождения станут 2-х - 3-х процентной нацменшиной уже в 2060 году. Но видно эта дата передвигается к 2040-ому году , в связи с мясными штурмами племенными отарами свинособак.
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08.12.2024 14:43 Ответить
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08.12.2024 16:13 Ответить
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08.12.2024 16:14 Ответить
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08.12.2024 16:45 Ответить
Можливо "найвеличніший" відправить президентський борт в Сирію і вивезе братів по-духу, як він це зробив під час пандемії коронавірусу. 19 лютого літак прибув до Китаю, а 20 лютого о 9:36 авіалайнер SkyUp рейсу PQ 7302 приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Співробітники Держприкордонслужби оформили 94 осіб, які прибули спецрейсом із Китаю. На борту літака - 22 осіб-членів екіпажу і супровідного медперсоналу, а також 72 пасажири.

Серед пасажирів, які будуть направленні на обсервацію, 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).
А потім президентський борт злітав по даму з собачкою.
Президент пообіцяв дівчині знайти способи і кошти для повернення її до України разом із улюбленицею.
Ось такий у нас добрєйшєй душі чєлавєк!
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08.12.2024 15:05 Ответить
Где это видано, где это слыхано - Тартус не сруцкий, пыне - УРА !!!
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08.12.2024 14:31 Ответить
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08.12.2024 15:09 Ответить
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08.12.2024 16:16 Ответить
Мені не здається, що тут росія багато програла, ось через деякий час дізнаємось, що і бази російські залишаться, і з "повстанцями" почнуть дружити. Кацапам завжди краще вдавалось будувати відносини з диктаторами і релігійними фанатиками, ніж з режимами, що намагались бодай в очах Заходу виглядати світськими, як той же Асад.
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08.12.2024 15:10 Ответить
А от Пєрдоганов потирає свої турєцкіє ручьонки від задоволення...)
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08.12.2024 15:17 Ответить
В свій час , коцапи клєймілі позором Талібан,а зараз прямо не разлєй друзья.
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08.12.2024 15:18 Ответить
Не бачу чому радіти! Питання риторичне - а саме куди перекидають озброєння, "контингент" і т.д.?! Здогадатися не важко "саме куди"!
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08.12.2024 16:27 Ответить
російське прислівʼя "скатертью дорога" на мові перекладається "пішли нах@@р"
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08.12.2024 16:53 Ответить
 
 