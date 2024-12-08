Падение режима Асада в Сирии: россияне выводят корабли с базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима, - ГУР. КАРТА
Стремительный процесс свержения режима Башара Асада в Сирии обозначился позорным бегством российского контингента с территории арабской республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, в столице Сирии Дамаске под контролем оппозиционных к Асаду сил находится резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения.
После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование москве в качестве платы за свою безопасность.
"8 декабря 2024 года из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" северного флота РФ. Также россияне перебрасывают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами с авиабазы в Хмемими. После взятия Дамаска оппозиционные к Асаду силы движутся к побережью - вероятная потеря Россией военных баз в Тартусе и Хмеймиме финализирует поражение кремля на Ближнем Востоке", - отмечают в ГУР.
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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... вот іменно такой ПРЕЗІДЕНТ нужон росііі - давайте віберем владімір владіміровіча презідентом!!!
... что? в смісле он 20 лет прехзіден???
АфрікаСірія нам нє нужна" (с)
- Кто говорит?
- Он!
- Откуда?
- Откуда надо! Позовите к телефону Асада!!
- Этот ужасный Асад подтер демократией зад!
А потом позвонили сирийцы
- На нас нападают убийцы,
Иранцы, повстанцы, засранцы и всякие американцы!
Не могли бы вы их побомбить, чтоб заставить их нас полюбить?
А потом позвонили зайчата
- Пришлите быстрей автоматы!
А потом звонили вороны
- Пришлите скорее патроны!..." (с) Орлуша
немає знизу підпису бАданова а вверху підпису Боневтіка....
Тєпєрь то Кієв за трі дня гарантірован...
Та нема там в кацапів нічого критичного. Ескадрілія сушок, пару С-300/400, декілька станцій РЕБ, 30 БТРів і два-три батальони обслуги і охорони на цих базах.
А класно бумеранг повернувся ,, правда ж ??
Шо з є.лом ?
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В Афгані Штати вивели війська і режим посипався. В Сирії він посипався в присутності кацапів які замість допомоги тупо драпанули...
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Співробітники Держприкордонслужби оформили 94 осіб, які прибули спецрейсом із Китаю. На борту літака - 22 осіб-членів екіпажу і супровідного медперсоналу, а також 72 пасажири.
Серед пасажирів, які будуть направленні на обсервацію, 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).
А потім президентський борт злітав по даму з собачкою.
Президент пообіцяв дівчині знайти способи і кошти для повернення її до України разом із улюбленицею.
Ось такий у нас добрєйшєй душі чєлавєк!