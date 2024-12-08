Байден стежить за ситуацією в Сирії, - Білий дім
Президент США Джо Байден та його адміністрація наразі уважно стежать за розвитком ситуації довкола Сирії.
Про це інформує речник Ради нацбезпеки Білого дому Шон Саветт у мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден та його команда уважно стежать за надзвичайними подіями в Сирії і постійно перебувають у контакті з партнерами в регіоні", - зауважив Саветт.
Білий дім, Держдепартамент та Пентагон поки що утримуються від публічних коментарів раптового наступу сирійських опозиційних сил і втрату режимом Башара Асада контролю над більшою частиною країни та його ймовірну втечу до Ірану.
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
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- закупили додатково запаси памперсів і попкорну
Тільки куди воно буде тікати.
Сидять перед теліком, жеруть поп-корн?
Нам було б вигідніше ,щоб цей конфлікт сирійський тягнувся,щоб рашка кидала туда контингент,але Дамаск впав.
Думаю,що рашисти домовляться з повстанцями,так само ,як з Хамасом який є в рашки забороненим але в кремлі їх чудово зустрічають