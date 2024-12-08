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Новини Війна в Сирії
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Байден стежить за ситуацією в Сирії, - Білий дім

режим Асада може скоро впасти

Президент США Джо Байден та його адміністрація наразі уважно стежать за розвитком ситуації довкола Сирії.

Про це інформує речник Ради нацбезпеки Білого дому Шон Саветт у мережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден та його команда уважно стежать за надзвичайними подіями в Сирії і постійно перебувають у контакті з партнерами в регіоні", - зауважив Саветт.

Білий дім, Держдепартамент та Пентагон поки що утримуються від публічних коментарів раптового наступу сирійських опозиційних сил і втрату режимом Башара Асада контролю над більшою частиною країни та його ймовірну втечу до Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

Читайте також: Асад через ОАЕ та Орбана намагається вийти на США, щоб спробувати зберегти владу у Сирії, - Bloomberg

Автор: 

Байден Джо (2885) Сирія (1857) США (22685) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+7
Яка радість.
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08.12.2024 09:38
+7
Що там стежить, Ассад - фсьо, "Сірія наш!"- фсьо. Тільки з х.йлом тягнуть - "ескалація, занепокоєння, стурбованість" а десь ї таемне "партнерство".
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08.12.2024 09:57
+6
- Уважно стежать
- закупили додатково запаси памперсів і попкорну
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08.12.2024 09:48
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Яка радість.
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08.12.2024 09:38 Відповісти
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08.12.2024 09:42 Відповісти
- Уважно стежать
- закупили додатково запаси памперсів і попкорну
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08.12.2024 09:48 Відповісти
Це Ви про кацапів і їх братів іранців?
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08.12.2024 09:53 Відповісти
Хай дідусь пу, побачить в цьому свою майбутню долю.
Тільки куди воно буде тікати.
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08.12.2024 09:52 Відповісти
Який пуйло дідусь, він терорист і вбивця жінок і дітей по всьому світу. На Цапії не прийнято кудись втікати, там ще з часів андрія суздальського, якого кацапи назвали Боголюбським і ввели в ранг святих в свою РПЦ просто вбивають і знущаються над трупом.
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08.12.2024 09:56 Відповісти
Що там стежить, Ассад - фсьо, "Сірія наш!"- фсьо. Тільки з х.йлом тягнуть - "ескалація, занепокоєння, стурбованість" а десь ї таемне "партнерство".
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08.12.2024 09:57 Відповісти
Для чого стежить ?
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08.12.2024 10:03 Відповісти
Це одне що залишається робити команді Байдена, тільки стежити.
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08.12.2024 10:09 Відповісти
Йому показали на мапі Сирію і він вже кілька годин уважно за нею стежить...
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08.12.2024 10:54 Відповісти
У війні в Україні теж можна співати пісню -"Я дивився, дивись (на рашиського вбивцю українського народу) і пізнати його мені було годі"(ла- ла- ла)
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08.12.2024 10:06 Відповісти
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08.12.2024 10:07 Відповісти
США стежать за ситуацією в Сирії, щоб "повстанці" не повернули своїм натовпом і захопленою зброєю на територію друга американців Ізраїля. То ізраїльтяни підписали таку угоду, що американці крім постачання зброї і грошей інколи воюють на їх боці. А Володя Боневтік проназаключав різних "угод", які були ним використані тільки в якості піару.
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08.12.2024 10:22 Відповісти
І дійсно, всі так хотіли воювати за Україну, а боневтік їх розігнав.
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08.12.2024 11:49 Відповісти
"Президент Байден та його команда уважно стежать..." Джерело: https://censor.net/ua/n3523988

Сидять перед теліком, жеруть поп-корн?
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08.12.2024 10:47 Відповісти
Я це саме так і бачу
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08.12.2024 11:07 Відповісти
Скажите деду чтобы включил телевизор, всё уже, Асад приплыл
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08.12.2024 10:50 Відповісти
Очі не протріть, спостерігачі довбані
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08.12.2024 11:05 Відповісти
рашисти перетягнуть зброю з Сирії на війну в Україну,нічого хорошого...
Нам було б вигідніше ,щоб цей конфлікт сирійський тягнувся,щоб рашка кидала туда контингент,але Дамаск впав.
Думаю,що рашисти домовляться з повстанцями,так само ,як з Хамасом який є в рашки забороненим але в кремлі їх чудово зустрічають
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08.12.2024 11:10 Відповісти
узкіе своїх не бросають ? або сирийці не свої ?
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08.12.2024 11:12 Відповісти
я тут... недавно писав, що )(уйлу насрати на Сирію...мені не вірили...ну що ж ?
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08.12.2024 11:16 Відповісти
Якщо це не наївність, то помилка фатальна. ***** нічого не буває "насрати", коли цк не вкладається у його план зробити світ біполярним: московія + США. Або ринг : московія проти США.
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08.12.2024 12:23 Відповісти
Тепер біженці з Європи повернуться до Сирії?
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08.12.2024 11:50 Відповісти
Багато емігрантів повернулось на батьківщину ? Біженці - це "змушені" емігранти.
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08.12.2024 12:06 Відповісти
Так *асадфсьо*. Нехай повертаються.
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08.12.2024 12:09 Відповісти
Хтось питає чому у всьому світі прийшло багато придурків. Відповідь дуже проста. Тільки придурок знає напевно як ошукати придурків. Мудрі люди знають лише як допомогти людині. Та хіба придурки можуть розрізнити допомогу від обіцянок ???
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08.12.2024 12:11 Відповісти
IT'S ALRIGHT! 😂
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08.12.2024 12:12 Відповісти
Байден єдине що вміє-стежити і бути занепокоєним.
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08.12.2024 12:49 Відповісти
 
 