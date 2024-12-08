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Новости
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Байден следит за ситуацией в Сирии, - Белый дом

режим Асада може скоро впасти

Президент США Джо Байден и его администрация сейчас внимательно следят за развитием ситуации вокруг Сирии.

Об этом информирует представитель Совета нацбезопасности Белого дома Шон Саветт в сети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и постоянно находятся в контакте с партнерами в регионе", - отметил Саветт.

Белый дом, Госдепартамент и Пентагон пока воздерживаются от публичных комментариев внезапного наступления сирийских оппозиционных сил и потерю режимом Башара Асада контроля над большей частью страны и его вероятное бегство в Иран.

Читайте: Сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад через ОАЭ и Орбана пытается выйти на США, чтобы попытаться сохранить власть в Сирии, - Bloomberg

Автор: 

Байден Джо (2789) Сирия (3146) США (26620) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+7
Яка радість.
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08.12.2024 09:38
+7
Що там стежить, Ассад - фсьо, "Сірія наш!"- фсьо. Тільки з х.йлом тягнуть - "ескалація, занепокоєння, стурбованість" а десь ї таемне "партнерство".
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08.12.2024 09:57
+6
- Уважно стежать
- закупили додатково запаси памперсів і попкорну
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08.12.2024 09:48
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Яка радість.
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08.12.2024 09:38 Ответить
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08.12.2024 09:42 Ответить
- Уважно стежать
- закупили додатково запаси памперсів і попкорну
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08.12.2024 09:48 Ответить
Це Ви про кацапів і їх братів іранців?
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08.12.2024 09:53 Ответить
Хай дідусь пу, побачить в цьому свою майбутню долю.
Тільки куди воно буде тікати.
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08.12.2024 09:52 Ответить
Який пуйло дідусь, він терорист і вбивця жінок і дітей по всьому світу. На Цапії не прийнято кудись втікати, там ще з часів андрія суздальського, якого кацапи назвали Боголюбським і ввели в ранг святих в свою РПЦ просто вбивають і знущаються над трупом.
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08.12.2024 09:56 Ответить
Що там стежить, Ассад - фсьо, "Сірія наш!"- фсьо. Тільки з х.йлом тягнуть - "ескалація, занепокоєння, стурбованість" а десь ї таемне "партнерство".
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08.12.2024 09:57 Ответить
Для чого стежить ?
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08.12.2024 10:03 Ответить
Це одне що залишається робити команді Байдена, тільки стежити.
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08.12.2024 10:09 Ответить
Йому показали на мапі Сирію і він вже кілька годин уважно за нею стежить...
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08.12.2024 10:54 Ответить
У війні в Україні теж можна співати пісню -"Я дивився, дивись (на рашиського вбивцю українського народу) і пізнати його мені було годі"(ла- ла- ла)
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08.12.2024 10:06 Ответить
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08.12.2024 10:07 Ответить
США стежать за ситуацією в Сирії, щоб "повстанці" не повернули своїм натовпом і захопленою зброєю на територію друга американців Ізраїля. То ізраїльтяни підписали таку угоду, що американці крім постачання зброї і грошей інколи воюють на їх боці. А Володя Боневтік проназаключав різних "угод", які були ним використані тільки в якості піару.
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08.12.2024 10:22 Ответить
І дійсно, всі так хотіли воювати за Україну, а боневтік їх розігнав.
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08.12.2024 11:49 Ответить
"Президент Байден та його команда уважно стежать..." Джерело: https://censor.net/ua/n3523988

Сидять перед теліком, жеруть поп-корн?
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08.12.2024 10:47 Ответить
Я це саме так і бачу
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08.12.2024 11:07 Ответить
Скажите деду чтобы включил телевизор, всё уже, Асад приплыл
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08.12.2024 10:50 Ответить
Очі не протріть, спостерігачі довбані
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08.12.2024 11:05 Ответить
рашисти перетягнуть зброю з Сирії на війну в Україну,нічого хорошого...
Нам було б вигідніше ,щоб цей конфлікт сирійський тягнувся,щоб рашка кидала туда контингент,але Дамаск впав.
Думаю,що рашисти домовляться з повстанцями,так само ,як з Хамасом який є в рашки забороненим але в кремлі їх чудово зустрічають
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08.12.2024 11:10 Ответить
узкіе своїх не бросають ? або сирийці не свої ?
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08.12.2024 11:12 Ответить
я тут... недавно писав, що )(уйлу насрати на Сирію...мені не вірили...ну що ж ?
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08.12.2024 11:16 Ответить
Якщо це не наївність, то помилка фатальна. ***** нічого не буває "насрати", коли цк не вкладається у його план зробити світ біполярним: московія + США. Або ринг : московія проти США.
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08.12.2024 12:23 Ответить
Тепер біженці з Європи повернуться до Сирії?
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08.12.2024 11:50 Ответить
Багато емігрантів повернулось на батьківщину ? Біженці - це "змушені" емігранти.
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08.12.2024 12:06 Ответить
Так *асадфсьо*. Нехай повертаються.
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08.12.2024 12:09 Ответить
Хтось питає чому у всьому світі прийшло багато придурків. Відповідь дуже проста. Тільки придурок знає напевно як ошукати придурків. Мудрі люди знають лише як допомогти людині. Та хіба придурки можуть розрізнити допомогу від обіцянок ???
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08.12.2024 12:11 Ответить
IT'S ALRIGHT! 😂
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08.12.2024 12:12 Ответить
Байден єдине що вміє-стежити і бути занепокоєним.
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08.12.2024 12:49 Ответить
 
 