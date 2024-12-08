Байден следит за ситуацией в Сирии, - Белый дом
Президент США Джо Байден и его администрация сейчас внимательно следят за развитием ситуации вокруг Сирии.
Об этом информирует представитель Совета нацбезопасности Белого дома Шон Саветт в сети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и постоянно находятся в контакте с партнерами в регионе", - отметил Саветт.
Белый дом, Госдепартамент и Пентагон пока воздерживаются от публичных комментариев внезапного наступления сирийских оппозиционных сил и потерю режимом Башара Асада контроля над большей частью страны и его вероятное бегство в Иран.
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
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- закупили додатково запаси памперсів і попкорну
Тільки куди воно буде тікати.
Сидять перед теліком, жеруть поп-корн?
Нам було б вигідніше ,щоб цей конфлікт сирійський тягнувся,щоб рашка кидала туда контингент,але Дамаск впав.
Думаю,що рашисти домовляться з повстанцями,так само ,як з Хамасом який є в рашки забороненим але в кремлі їх чудово зустрічають