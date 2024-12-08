Байден следит за ситуацией в Сирии, - Белый дом

Президент США Джо Байден и его администрация сейчас внимательно следят за развитием ситуации вокруг Сирии.

Об этом информирует представитель Совета нацбезопасности Белого дома Шон Саветт в сети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден и его команда внимательно следят за чрезвычайными событиями в Сирии и постоянно находятся в контакте с партнерами в регионе", - отметил Саветт.

Белый дом, Госдепартамент и Пентагон пока воздерживаются от публичных комментариев внезапного наступления сирийских оппозиционных сил и потерю режимом Башара Асада контроля над большей частью страны и его вероятное бегство в Иран.

Читайте: Сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад через ОАЭ и Орбана пытается выйти на США, чтобы попытаться сохранить власть в Сирии, - Bloomberg