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Новини Війна в Сирії
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Падіння режиму Асада в Сирії: росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма, - ГУР. КАРТА

Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, у столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.

Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку.

"8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Інженер тТрубін" північного флоту РФ. Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі. Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя - ймовірна втрата росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході", - наголошують у ГУР.

бази РФ в Сирії

Читайте: Байден стежить за ситуацією в Сирії, - Білий дім

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

Читайте також: Асад через ОАЕ та Орбана намагається вийти на США, щоб спробувати зберегти владу у Сирії, - Bloomberg

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Автор: 

росія (65052) Сирія (1857) ГУР (495)


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Топ коментарі
+45
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08.12.2024 13:34
+34
"Нє нужен нам бєрєг турєцкій, і Афріка Сірія нам нє нужна" (с)

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08.12.2024 13:56
+31
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08.12.2024 14:13
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08.12.2024 13:34 Відповісти
Ну, не скажи... Кацапня у "траурі"... За Курщину не так переживають, як за Сирію...
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08.12.2024 13:39 Відповісти
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08.12.2024 14:13 Відповісти
никагда не інтересовалась політікой до подорожанія продуктов... і вот послушала владімір владіміровіча - вот же правільніе весчі гаваріт - нужно поднімать сельхозгозяйсво, налажівать свое проізводство взамен западного, строіть больніці, школи...
... вот іменно такой ПРЕЗІДЕНТ нужон росііі - давайте віберем владімір владіміровіча презідентом!!!
... что? в смісле он 20 лет прехзіден???
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08.12.2024 13:42 Відповісти
"Нє нужен нам бєрєг турєцкій, і Афріка Сірія нам нє нужна" (с)

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08.12.2024 13:56 Відповісти
Рускіє сваіх нє бгасают(с)...
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08.12.2024 14:02 Відповісти
Біжать, залишаючи за собою жовто-коричнєву доріжки, щоб не наздогнали "терористи", яких вони вже "пабєділі". Але біжать геройські і па-русскі. Настане той час, коли після виборів президента і парламента в Україні (бо збаригами і мародерами ми не виживимо), наші ЗСУ будуть гнати цю сатану з нашої землі до китайців в концтабір. Іншого майбутнього Засрашки не буде. Ну хай ще пови..буються в Україні максимум рік і зруйнувють декілька міст, а далі видохнуть всі, хто сюди заліз. Вже декілька днів наші ЗСУ контратакують і звільняють клаптики територій.
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08.12.2024 15:54 Відповісти
Краще б цим підарам Україна була б нє нужна(
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08.12.2024 15:28 Відповісти
" А в кремле зазвонил телефон
- Кто говорит?
- Он!
- Откуда?
- Откуда надо! Позовите к телефону Асада!!
- Этот ужасный Асад подтер демократией зад!
А потом позвонили сирийцы
- На нас нападают убийцы,
Иранцы, повстанцы, засранцы и всякие американцы!
Не могли бы вы их побомбить, чтоб заставить их нас полюбить?
А потом позвонили зайчата
- Пришлите быстрей автоматы!
А потом звонили вороны
- Пришлите скорее патроны!..." (с) Орлуша
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08.12.2024 16:11 Відповісти
голий акт "доброї волі" ))
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08.12.2024 13:35 Відповісти
мені останній час чуйка весь час шепче, що час акта "доброї волі" москальні з України ось-ось почнеться. а чуйка мене до цього часу ніколи не підводила...
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08.12.2024 13:49 Відповісти
2-3 тижні...
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08.12.2024 13:51 Відповісти
Я Вас розцілую!
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08.12.2024 14:57 Відповісти
ви оптиміст і вам легко жити. А я вам кажу, що все буде погано
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09.12.2024 01:03 Відповісти
Шкода, що наші водні безпілотники не можуть туди добратись зараз - була б гарна охота на "рижих собак".
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08.12.2024 13:37 Відповісти
карта не повна:
немає знизу підпису бАданова а вверху підпису Боневтіка....
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08.12.2024 13:38 Відповісти
Повна карта в бульбофюрера, він по картах)
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08.12.2024 14:45 Відповісти
Дають кацапам втекти - до баз підходять в останню чергу
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08.12.2024 13:39 Відповісти
А навіщо їм дарма людей "класти"? Видавлять - і почнуть "порядки наводить" в країні... Когось заріжуть, когось - пристрелять...
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08.12.2024 13:41 Відповісти
Таки так! Алавіти - релігійна секта - 14% населення Сірії - свого часу узурпувала владу і розставили на всі посади виключно алавітів, а самого Асада "обожествили". От їх зараз і почнуть відстрілювати та вирізати. Є ж за що! Памятаєте хлопчика з Алєппо? Він Аллаху все розказав...
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08.12.2024 14:29 Відповісти
Є історична гіпотеза, що алавіти, - це в основному нащадки вірмен, які здавна жили у Сірії і Кілікії, - ще з часів Великої Вірменії. Це більше 2 тисяч років.

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08.12.2024 14:46 Відповісти
Саме ці "залишки озброєння" і будуть кошмарити нашу Україну. Сирія як те дишло, куди повернеш туди й вийшло...
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08.12.2024 13:40 Відповісти
Как ві думаєте - нє могла лі ето біть многодовочка мудрейшего Владім Владіміровічя чтоб вівєсті вайска із Сіріі і пєрєбросіть на Донбас?
Тєпєрь то Кієв за трі дня гарантірован...
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08.12.2024 14:07 Відповісти
Много ходов очка (по-нашому крутити задницею) завжди закінчується одним - виїбуть.
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08.12.2024 17:43 Відповісти
А можна чимось оті кацапсячі корита прямо на базі іПануть?
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08.12.2024 13:41 Відповісти
Не можна... Бо вони їх уже в море вивели... Можливо - в нейтральні води... Крім того - повстанці не з кацапами воюють - а з "асадитами"... Кацапів вони лише блокують чи витісняють... У перестрілки вступають лише тоді, коли кацапня по них стрілять починає...
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08.12.2024 13:45 Відповісти
А як вони їх у Чорне море заведуть? А ніяк.
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08.12.2024 13:55 Відповісти
Я про це вже писав... Єдине місце - Балтика... Або Кенігсберг, або СПБ... Ну - можуть ще на Мурманськ з Сєвєроморськом погнать...
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08.12.2024 14:00 Відповісти
через ирак в иран и по каспию на оркостан
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08.12.2024 14:47 Відповісти
У кацапів прислів"я є - "За морем телушка - "полушка"... Да рубль - перевозу..."
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08.12.2024 14:57 Відповісти
Пока Тунис. Дальше будет видно
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08.12.2024 16:17 Відповісти
А жаль... Краще б іПануть...
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08.12.2024 13:56 Відповісти
Магурами б їх пригостити було чудово...
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08.12.2024 14:54 Відповісти
А скільки пафосу було:"Защіщяєм родіну на дальніх рубєжах", "Наше прісутствіє в Средізємном морє і на Бліжнєм Востокє", "Всє задачі будут виполнєни", "Ми можем там тренироваться бесконєчно долго" та інша лабуда...А скльки гівнофільмів пафосних про "узкіх чудо-богатирєй" зняли:"Пальмира", "Небо", "Сирийская соната" та інший шлак...
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08.12.2024 13:52 Відповісти
От тільки хор зря потонув. Той шо канцерт в Пальмірі давав в честь вєлікай пабєди...
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08.12.2024 14:09 Відповісти
)) а от хор потонув не зря!! він щас з кабздохом такі концерти пєстні та пляски закатує!
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08.12.2024 14:36 Відповісти
А скільки пафосу було:"Защіщяєм родіну на дальніх рубєжах"

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08.12.2024 14:18 Відповісти
Пуйло ж казав ми в Сирії тренуємось,потім поліз в Україну.Може вони знов тренуються як драпати з України.
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08.12.2024 14:28 Відповісти
"Люлёк! Как там в Чили - я волнуюсь!" (с)
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08.12.2024 13:52 Відповісти
Накрылась вся геополитика Путина в Африке. А не надо было Пригожина убивать. Кретин привык мочить всех, кто против него.
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08.12.2024 13:52 Відповісти
В Африці то туареги, не плутайте..
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08.12.2024 13:55 Відповісти
Путин использовал Сирию как перевалочную базу для Африки.
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08.12.2024 13:56 Відповісти
А ты ботяра злой что путя убил другого головореза прихожина? Иди бухни и под унитаз!!!
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08.12.2024 15:05 Відповісти
Кацапи драпають з Сирії, аж лапті ******* по дорозі
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08.12.2024 13:55 Відповісти
а скільки ж дурне ***** вгатило туди бабок ойййййй, треба збивати всі літаки і топити лоханки *****, повстанцям потрібні пзрк і малі торпедоносці негайно
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08.12.2024 13:57 Відповісти
Короче, повстанці проти руских не нагнітають і не ескалірують, дають їм цілими втекти, для нас це погано
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08.12.2024 13:57 Відповісти
Буданову догана! Чому в Середньоземному морі дронів "Магура-5" немає?
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08.12.2024 13:59 Відповісти
Сейчас ***** будет продавливать перемирие с Украиной потому что ему нужно все ети корабли в Черное море завести. Но пока горячая фаза войны проход в Черное море Турция закрыла.
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08.12.2024 14:04 Відповісти
😀
Та нема там в кацапів нічого критичного. Ескадрілія сушок, пару С-300/400, декілька станцій РЕБ, 30 БТРів і два-три батальони обслуги і охорони на цих базах.
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08.12.2024 14:04 Відповісти
Русня , а пам'ятаєш як ти знущалася з американців , які виходили з Афгану .
А класно бумеранг повернувся ,, правда ж ??
Шо з є.лом ?
.
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08.12.2024 14:10 Відповісти
Ситуаціі не схожі навіть близько.
В Афгані Штати вивели війська і режим посипався. В Сирії він посипався в присутності кацапів які замість допомоги тупо драпанули...
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08.12.2024 14:15 Відповісти
Мова не про схожість ситуацій .
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08.12.2024 14:18 Відповісти
Какоє унилоє ***** у етой ********!
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08.12.2024 14:20 Відповісти
це того, шо вона боброєдством не увлєкається )))
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08.12.2024 14:38 Відповісти
головне, що б до нас не бігли
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08.12.2024 14:19 Відповісти
Це все направиться до нас на війну
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08.12.2024 14:21 Відповісти
Яким чином? Туреччина хіба пропустить ("за конвенцією Монтрьо") військові кораблі країни, що воює, через Босфор?
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08.12.2024 15:00 Відповісти
за літаки мова, реб, ппо
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09.12.2024 01:06 Відповісти
Хотілося що б така долдя спіткала кривавого терориста путіна і всю його злочину банду ,але кацапи надто тупий народ і далі будуть здихати за царя.
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08.12.2024 14:25 Відповісти
Вже зараз має працювати українська дипломатічя з їхнфм лідером аль джулаєм щоб мочити якомога більше русні в Сирії... бо вони всі прийдуть до України..
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08.12.2024 14:26 Відповісти
Цікаво, а куди і чим будуть перевозити озброєння з Сирії? До Балтики далеко, а через Чорне море не можна, хіба прикинуться дурнями і повезуть як турецькі помідори. Можна такий вантаж з помідорами та бананами втопити.
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08.12.2024 14:27 Відповісти
Тут хтось жалів, що у Середземному морі наших БЕК немає... А, можливо, вони, яв вовки, зачаїлися на виході з Босфору (у нейтральних водах) І чекають, коли там з"являться судна "сирійського експресу"... Вести свої кораблі з Туапсе і Новоросійська, для їх конвоювання, кацапня боїться. Так само боїться і вести їх самостійно... Значить - поженуть на Балтику ...
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08.12.2024 17:17 Відповісти
Очень жаль что им удалось сбежать. Пролили реки крови и не ответили за єто.
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08.12.2024 14:28 Відповісти
Ты прав. Всем этим преступникам удалось убежать. И Асаду и расейским пилотам которые убивали сирийцев а также иранским батальонам фанатикам!! Все они в добром здравии бежали. И никто их не накажут за пролитые крови простых сириицев..
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08.12.2024 15:10 Відповісти
Своіх нє брасаєм ) , так русня ??
..
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08.12.2024 14:30 Відповісти
Бабы выправят демографию, лет эдак через 200-300, при условии, если свинособакти и дальше не будут дохнуть вот так, по-сруцки, нелепо в Алеппо. Справка: в 2010(2011) Пыня, в вояже по Ставрополью, пел дифирамбы кавказским и среднеазиатским нацменшинам, мол, виват по приросту населения. Типо (для того времени) , в позапрошлом году нацменшин в нарабсее было 17%, а в 2010(2011?) стало 20% . Не трудно подсчитать, что при такой арифметике в дальнейшем, лица кацапского происхождения станут 2-х - 3-х процентной нацменшиной уже в 2060 году. Но видно эта дата передвигается к 2040-ому году , в связи с мясными штурмами племенными отарами свинособак.
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08.12.2024 14:43 Відповісти
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08.12.2024 16:13 Відповісти
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08.12.2024 16:14 Відповісти
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08.12.2024 16:45 Відповісти
Можливо "найвеличніший" відправить президентський борт в Сирію і вивезе братів по-духу, як він це зробив під час пандемії коронавірусу. 19 лютого літак прибув до Китаю, а 20 лютого о 9:36 авіалайнер SkyUp рейсу PQ 7302 приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Співробітники Держприкордонслужби оформили 94 осіб, які прибули спецрейсом із Китаю. На борту літака - 22 осіб-членів екіпажу і супровідного медперсоналу, а також 72 пасажири.

Серед пасажирів, які будуть направленні на обсервацію, 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).
А потім президентський борт злітав по даму з собачкою.
Президент пообіцяв дівчині знайти способи і кошти для повернення її до України разом із улюбленицею.
Ось такий у нас добрєйшєй душі чєлавєк!
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08.12.2024 15:05 Відповісти
Где это видано, где это слыхано - Тартус не сруцкий, пыне - УРА !!!
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08.12.2024 14:31 Відповісти
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08.12.2024 15:09 Відповісти
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08.12.2024 16:16 Відповісти
Мені не здається, що тут росія багато програла, ось через деякий час дізнаємось, що і бази російські залишаться, і з "повстанцями" почнуть дружити. Кацапам завжди краще вдавалось будувати відносини з диктаторами і релігійними фанатиками, ніж з режимами, що намагались бодай в очах Заходу виглядати світськими, як той же Асад.
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08.12.2024 15:10 Відповісти
А от Пєрдоганов потирає свої турєцкіє ручьонки від задоволення...)
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08.12.2024 15:17 Відповісти
В свій час , коцапи клєймілі позором Талібан,а зараз прямо не разлєй друзья.
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08.12.2024 15:18 Відповісти
Не бачу чому радіти! Питання риторичне - а саме куди перекидають озброєння, "контингент" і т.д.?! Здогадатися не важко "саме куди"!
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08.12.2024 16:27 Відповісти
російське прислівʼя "скатертью дорога" на мові перекладається "пішли нах@@р"
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08.12.2024 16:53 Відповісти
 
 