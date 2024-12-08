Падіння режиму Асада в Сирії: росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма, - ГУР. КАРТА
Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, у столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.
Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку.
"8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" чорноморського флоту РФ та вантажне судно "Інженер тТрубін" північного флоту РФ. Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі. Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя - ймовірна втрата росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході", - наголошують у ГУР.
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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... вот іменно такой ПРЕЗІДЕНТ нужон росііі - давайте віберем владімір владіміровіча презідентом!!!
... что? в смісле он 20 лет прехзіден???
АфрікаСірія нам нє нужна" (с)
- Кто говорит?
- Он!
- Откуда?
- Откуда надо! Позовите к телефону Асада!!
- Этот ужасный Асад подтер демократией зад!
А потом позвонили сирийцы
- На нас нападают убийцы,
Иранцы, повстанцы, засранцы и всякие американцы!
Не могли бы вы их побомбить, чтоб заставить их нас полюбить?
А потом позвонили зайчата
- Пришлите быстрей автоматы!
А потом звонили вороны
- Пришлите скорее патроны!..." (с) Орлуша
немає знизу підпису бАданова а вверху підпису Боневтіка....
Тєпєрь то Кієв за трі дня гарантірован...
Та нема там в кацапів нічого критичного. Ескадрілія сушок, пару С-300/400, декілька станцій РЕБ, 30 БТРів і два-три батальони обслуги і охорони на цих базах.
А класно бумеранг повернувся ,, правда ж ??
Шо з є.лом ?
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В Афгані Штати вивели війська і режим посипався. В Сирії він посипався в присутності кацапів які замість допомоги тупо драпанули...
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Співробітники Держприкордонслужби оформили 94 осіб, які прибули спецрейсом із Китаю. На борту літака - 22 осіб-членів екіпажу і супровідного медперсоналу, а також 72 пасажири.
Серед пасажирів, які будуть направленні на обсервацію, 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).
А потім президентський борт злітав по даму з собачкою.
Президент пообіцяв дівчині знайти способи і кошти для повернення її до України разом із улюбленицею.
Ось такий у нас добрєйшєй душі чєлавєк!