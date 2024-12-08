Падение диктатуры Асада свидетельствует о слабости России и Ирана, - Каллас

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии. Она видит в этом слабость сторонников Асада - России и Сирии.

Об этом Каллас написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным событием. Это также свидетельствует о слабости сторонников Асада, России и Ирана", - заявила топ-дипломат.

По ее словам, сейчас приоритет ЕС заключается в обеспечении безопасности в регионе.

"Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе. Я нахожусь в тесном контакте с министрами из региона. Процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию", - написала глава дипломатии Европейского Союза.

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

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"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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