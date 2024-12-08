Падение диктатуры Асада свидетельствует о слабости России и Ирана, - Каллас
Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии. Она видит в этом слабость сторонников Асада - России и Сирии.
Об этом Каллас написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным событием. Это также свидетельствует о слабости сторонников Асада, России и Ирана", - заявила топ-дипломат.
По ее словам, сейчас приоритет ЕС заключается в обеспечении безопасности в регионе.
"Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе. Я нахожусь в тесном контакте с министрами из региона. Процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию", - написала глава дипломатии Европейского Союза.
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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«Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Белого Братства. Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся».
«Это Новое Учение,но построенное на основах старого. Старое здесь можно сравнить с корнями, а новое - как цветок, распустившийся на солнце».
"Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придет это время?» Нет, не скоро. ЕЩЕ СИРИЯ НЕ ПАЛА!"
1. геополітична точка впливу на близький схід і північну африку, за яку рашка балися десятиліття зазнала краху.
2. асад - 100% вассал кремля, шо публічно благав про допомогу і її не отримав - це втрата обличчя.
3. рашка показала свою безпорадність, а значить і слабкість, попри усі понти, шо кидала. значить її можна давити далі і більше. вони не такі сильні і їм дуже скрутно. це побачили всі, хто хотів.
4. поганий (насправді хороший) приклад для ірану. вісь зла почала гнутися.
5. рашка ніколи остаточно не відмовлялася від європейського ринку енергоносіїв. тепер повернення в Європу і дійсно примарне.
6. мінус точка нестабільності на близькому сході, що благотворно (для них) впливала на ціни.
7. постання нового геополітичного гравця - турції, що має свої плани також і на північний кавказ, і на середню азію. а там і казань недалеко.
8. потенційне повернення мільйонів мігрантів, що дасть передихнути самим туркам, а також дещо девальвує акції ультраправих в Європі.
дійсно, і навіщо був потрібен той ассад?
Проте, на питання, «чи розмовляв він з путіним?», Трамп відповів - «ні». За його словами, «це може перешкодити переговорам».
Військово-повітряна база РФ у Хмеймімі
А СЕЙЧАС ПОЧЕМУ НЕ СМЕЕТЕСЬ, НЕ СМЕШНО?? ЭТО РОССИЯ 🤣🤣🤣
Кацапи налом забашляють за "продовження оренди", а повстанцям бабло треба буде - навряд чи МВФ чи **** їм гроші будуть давати...