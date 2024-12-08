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Падение диктатуры Асада свидетельствует о слабости России и Ирана, - Каллас

Каллас про падіння режиму Асада в Сирії

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на свержение режима Башара Асада в Сирии. Она видит в этом слабость сторонников Асада - России и Сирии.

Об этом Каллас написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным событием. Это также свидетельствует о слабости сторонников Асада, России и Ирана", - заявила топ-дипломат.

По ее словам, сейчас приоритет ЕС заключается в обеспечении безопасности в регионе.

"Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе. Я нахожусь в тесном контакте с министрами из региона. Процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию", - написала глава дипломатии Европейского Союза.

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

Читайте также: Сирийские повстанцы вошли в город Хомс – третий по величине в стране, - CNN

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Читайте также: Асад пал. Так будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина, - Сибига

Автор: 

Иран (1794) россия (95502) Сирия (3146) Асад Башар (289) Каллас Кая (196)


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Топ комментарии
+3
А земля так біг до Парижа на зустріч з Трампом, нехтуючи дрес кодом, щоб сказати що згоден на капітуляцію на умовах пуйла. Так біг, що мало лапті не загубив. Їжте зебілятка не обляпайтесь.
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08.12.2024 16:56
+3
морська база в середземному морі не потрібно ?
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08.12.2024 17:29
+2
скрепи репнули
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08.12.2024 17:05
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Правила форума Совет форумчан
А земля так біг до Парижа на зустріч з Трампом, нехтуючи дрес кодом, щоб сказати що згоден на капітуляцію на умовах пуйла. Так біг, що мало лапті не загубив. Їжте зебілятка не обляпайтесь.
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08.12.2024 16:56 Ответить
«Снова придет Христос в белых одеждах.Наступает время, когда определенные души почувствуют возвращение Христа своим сердцем. Вначале он явится России, потом - всему миру».
«Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Белого Братства. Как белый цветок, покроет оно Землю, и благодаря этому люди спасутся».
«Это Новое Учение,но построенное на основах старого. Старое здесь можно сравнить с корнями, а новое - как цветок, распустившийся на солнце».
"Скоро придет в мир древнейшее учение. Меня спрашивают: «Скоро ли придет это время?» Нет, не скоро. ЕЩЕ СИРИЯ НЕ ПАЛА!"
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08.12.2024 16:57 Ответить
Яке Біле Братство? Там уже повна клініка.
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08.12.2024 18:16 Ответить
Це до Ванги.
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08.12.2024 18:25 Ответить
скрепи репнули
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08.12.2024 17:05 Ответить
морська база в середземному морі не потрібно ?
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08.12.2024 17:29 Ответить
о, під'їхали методички: та не сильно і нада, та х-ло того асада сам здав, та то все договорняк...
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08.12.2024 19:32 Ответить
ну ось кілька міркувань:
1. геополітична точка впливу на близький схід і північну африку, за яку рашка балися десятиліття зазнала краху.
2. асад - 100% вассал кремля, шо публічно благав про допомогу і її не отримав - це втрата обличчя.
3. рашка показала свою безпорадність, а значить і слабкість, попри усі понти, шо кидала. значить її можна давити далі і більше. вони не такі сильні і їм дуже скрутно. це побачили всі, хто хотів.
4. поганий (насправді хороший) приклад для ірану. вісь зла почала гнутися.
5. рашка ніколи остаточно не відмовлялася від європейського ринку енергоносіїв. тепер повернення в Європу і дійсно примарне.
6. мінус точка нестабільності на близькому сході, що благотворно (для них) впливала на ціни.
7. постання нового геополітичного гравця - турції, що має свої плани також і на північний кавказ, і на середню азію. а там і казань недалеко.
8. потенційне повернення мільйонів мігрантів, що дасть передихнути самим туркам, а також дещо девальвує акції ультраправих в Європі.

дійсно, і навіщо був потрібен той ассад?
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08.12.2024 21:55 Ответить
Трамп обіцяє дотриматись слів «завершити війну в Україні за 24 години» - про це він заявив в інтервʼю

Проте, на питання, «чи розмовляв він з путіним?», Трамп відповів - «ні». За його словами, «це може перешкодити переговорам».
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08.12.2024 17:31 Ответить
"Велична" втеча путіна з Сирії - росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма".

Військово-повітряна база РФ у Хмеймімі
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08.12.2024 17:43 Ответить
7 грудня на авіабазі Хмеймім з'явилися військово-транспортні літаки Іл-76 та Ан-124, призначені для перекидання особового складу та важкої техніки для повернення до Росії.
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08.12.2024 17:55 Ответить
А как же они стебались над США когда те из Афганистана выходили, и тапки они там теряли так быстро бежали, и армия не дееспособная и много чего всякого про их выход.
А СЕЙЧАС ПОЧЕМУ НЕ СМЕЕТЕСЬ, НЕ СМЕШНО?? ЭТО РОССИЯ 🤣🤣🤣
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08.12.2024 18:13 Ответить
Почекаємо трохи. Не факт, що повстанці виженуть кацапські бази з Сирії.
Кацапи налом забашляють за "продовження оренди", а повстанцям бабло треба буде - навряд чи МВФ чи **** їм гроші будуть давати...
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08.12.2024 18:44 Ответить
це свідчить про те що ***** стало насрати на асада, зараз пріорітет це ми! а базу у Середземному морі ***** може облаштувати у тій же Лівії!
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08.12.2024 18:56 Ответить
 
 