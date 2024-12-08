РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4399 посетителей онлайн
Новости Война
7 509 42

Сирийские повстанцы вошли в город Хомс – третий по величине в стране, - CNN

У Сирії повстанці взяли ще одне велике місто

Сирийские оппозиционные силы вошли в город Хомс. Этот город является третьим по величине в стране.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление одного из лидеров сирийских повстанцев, подполковника Хасана Абдель Гани, информирует Цензор.НЕТ.

"Город Хомс полностью освобожден", - заявил Гани.

Отмечается, что заявление сделано лишь через два дня после захвата повстанцами города Хама к северу от Хомса и чуть более чем через неделю после захвата Алеппо.

CNN пишет, что после того, как повстанцы зашли в Хомс, толпы людей вышли на улицы города. Они начали срывать плакаты с изображением сирийского диктатора Башара Асада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В администрации Байдена допускают падение режима Асада за несколько дней, - CNN

Что происходит в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад через ОАЭ и Орбана пытается выйти на США, чтобы попытаться сохранить власть в Сирии, - Bloomberg

Автор: 

Сирия (3146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
08.12.2024 02:18
+7
"7 тисяч це в основному ППО і авіація" - бачу таки погано... там трохи більше 20 літаків, ППО там херня, більшість це охорона баз та флот, кацапські ССО, військова поліція, ЦНС ФСБ та військові радники.
показать весь комментарий
08.12.2024 03:50
+7
Декабрь 2017-го. Путин в Сирии: "Если террористы снова поднимут голову, армия РФ с баз в Тартусе и Хмеймими нанесет им такие удары, которых они пока не видели".

Декабрь 2024: ВС РФ вместе с режимом Асада в панике бросают технику и сваливают.
показать весь комментарий
08.12.2024 06:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тільки б нам від цього гірше не стало . якщо ***** виведе війська з Сирії то кине їх на нас .
показать весь комментарий
08.12.2024 02:17 Ответить
які війська? геть зовсім погано? він давно вже їх вивів і кинув на нас! їх там зараз максимум тисяч 7
показать весь комментарий
08.12.2024 02:44 Ответить
звісно що погано ! на Донбасі кожен день лізуть ,Сумщину обстрілюють , шахеди летять що гарного ? навіть якщо 7 тисяч це в основному ППО і авіація , а відповідно вона з'явиться на фронті . це думка цивільного можливо я щось не розумію .
показать весь комментарий
08.12.2024 03:35 Ответить
"7 тисяч це в основному ППО і авіація" - бачу таки погано... там трохи більше 20 літаків, ППО там херня, більшість це охорона баз та флот, кацапські ССО, військова поліція, ЦНС ФСБ та військові радники.
показать весь комментарий
08.12.2024 03:50 Ответить
З Хомса він вже нічого не виведе. Хіба тих хто влізе в останній літак...
показать весь комментарий
08.12.2024 08:42 Ответить
цікаво куди кацапи повезуть С-300, у члєнінград чи у мурманськ.
показать весь комментарий
08.12.2024 02:18 Ответить
можно і відразу у Крим, тільки Ірак може затрофеїти, бо тепер там битим кацапам кожний моджахед готовий встромити ніж в псіну.
показать весь комментарий
08.12.2024 08:03 Ответить
По перше, не дуже є чим везти.
По друге, Босфор на вхід закрит для кацапів, по Конвенції Монтре. Якщо повезуть, то довго, і на північ.
показать весь комментарий
08.12.2024 08:17 Ответить
я це розумію, просто у кацапа праворуч як завжди нема мапи, а про конвенцію Монтре він взагалі гадки не має.
показать весь комментарий
08.12.2024 08:32 Ответить
Цікаве питання - чи є транспорт для погрузки тих С-300 та перевезення в члєнінград та мухосранськ.

Бо постачання контингенту в Сирії відбувалось на 95% через Босфор. А саме техніку возили БДК, які ... утонули. Щось на фоні останніх подій я не дуже вірю в те, що Ердоган відкриє пролив для евакуації кацапів та їхньої техніки морем.

Звісно, все це "вилами по воді". Бо хєр зна, що ті "повстанці" утнуть завтра. Може вирішать з ізраїльтянами пободатись. Може зосередяться на Пальмірі та всіляких іранських довбограях. А може і на Тартус ломануться прямо зраночку понеділка.

І от якщо буде останнє - то в "повстанців" ще й С-300 з'являться на озброєнні. Бо вивезти одним рейсом все, впевнений, не вдасться. Та і нікуди - ніяких інших баз в Середземному морі в засрашки немає. Союзників, взагалі-то, інших, в порти як можна тимчасово відвезти хоч щось - немає. Везти все повз Іспанію - це навіть не смішно. Вони до цього фізично не готові.
показать весь комментарий
08.12.2024 11:11 Ответить
Техніку через босфор кацапи не тільки БДК возили, а і звичайними балкерами, просто на верхній палубі, Було багато фото і відео на той час. Думаю те що завантажать все ж повезуть через Гібралтар. Щодо готовності, то коли це зупиняло кацапів.
З Ізраілєм ХТШ бодатись не будуть, вони навіть іранців зараз вільно випустили на схід, а християн та друзів на півдні Сірії запевнили що не будуть їх переслідувати у будь-якій формі. Кордони з Ізраілем вони признали, ба більше - вони признали кордон як палестинський. Думаю, що з росіянами можуть торгуватись щодо подальшого існування бази у Тартусі. А можуть і не торгуватись, а запросити миром покинути Тартус - тут моживі варіанти.
показать весь комментарий
08.12.2024 11:57 Ответить
ХТШ - це класно, типу. Найцивілізованіші з тих, хто горлянки власноруч ріже незгодним. Але там, в Сирії, не ХТШ найбільші перці, вірогідно. Є ще СНА. А Дамаск "взяли" ВСА. А ще на сході там базується СДС. А ще є курди. А ще є турки.

Як вони всі домовляться - хєр зна. Вірогідно - ніяк. Якщо не почнуть прямо зараз один одному гирлянки різати за трофеї - кацапам там остаточно кірдик. А якщо почнуть - хєр зна.
показать весь комментарий
08.12.2024 14:32 Ответить
хто там найбільші пєрци - покаже час, але вже зараз видно як Джалани тягне ковдру на себе, тому не виключається політичний (для початку) конфлікт з ВСА. У СДС будуть свої проблеми з турками, бо там намічається Рожава. Дуже здивуюсь, якщо у наступному році не почнуть рвати теріторію на шматки.
показать весь комментарий
08.12.2024 14:52 Ответить
ВСА "взяли" Дамаск. ХТШ - зробили 99% роботи реальної з повалення режиму. Курди з країни нікуди не ділися. Як і окупанти з Туреччини, які на півночі країни захопили декілька районів і йти нікуди не збираються.

Тож конфлікт гарантований. Вірніше - нові конфлікти та гризня. Особисто я на "диво" (коаліція, швидке замирення, викидання засрашинців з території, відсутність ексцесів між курдами та турками тощо) - не сподіваюсь.
показать весь комментарий
08.12.2024 17:23 Ответить
те що я бачу у майбутньому:
- будуть зростати політичні розбіжності між прибічниками ХТШ і частиною більш демократино налаштованого і світські орієнтованого сірійського суспільства. Чи може це переходити у якісь збройні ексцеси? Так, може. А може і ні. Це в значні мірі залежить від Джулані.
- росіяни остаточно не заберуться, і в певному вигляді на певних домовленностях залишать за собою військові бази у Хмеймімі і Тартусі. Принаймні прикладуть максимум зусиль до цього, і тут все залежить від позиції радикально налаштованих джихаистів (чи "пробачать" вони багаторічний геноцид росіян). і, можливо, від латентної політики Туреччини у питанні існування росіських баз поблизу своєї теріторії.
- майбутній конфлікт між курдами і Туреччиною майже гарантований, тому що зараз курди максимально наблизились до можливості створення своєї державності. А це не відповідаєсьогоденним інтересам турецької політики.
показать весь комментарий
09.12.2024 09:12 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2024 02:18 Ответить
ти цю дурню на кожній гілці будеш писати? які нахер "скоплєнія", яка "ядерка"?
показать весь комментарий
08.12.2024 02:46 Ответить
По пустелі. 😁 По джипам з кулеметами.

Це був би ще дебільніший вчинок ніж з "арєшніком".
Сенсу нуль, а наслідки *******.
показать весь комментарий
08.12.2024 02:51 Ответить
Китай заборонив ху∆лу використовувати ядерку.
показать весь комментарий
08.12.2024 02:50 Ответить
Виходить, що ху∆ляндія втратить дві бази - Латакію та Тартус. Обороняти їх немає кому.
показать весь комментарий
08.12.2024 02:48 Ответить
Що к чему? В ольгіно вже наркоманів набирають?
показать весь комментарий
08.12.2024 06:34 Ответить
Сірожа іді дамой за паребрик, здесь водки не паливают.
показать весь комментарий
08.12.2024 07:22 Ответить
Літак з Асадом був збитий ракетою. Он слішкам многа знал
показать весь комментарий
08.12.2024 05:25 Ответить
Gunfire heard in Damascus as rebels say they are in the city
показать весь комментарий
08.12.2024 05:26 Ответить
- Літак Іл-76Т з номером SYR9218, на борту якого ймовірно перебував Асад, розбився поблизу Аль-Сувейрі, свідчать дані FlightRadar,
показать весь комментарий
08.12.2024 06:08 Ответить
👍👏👏👏
показать весь комментарий
08.12.2024 07:34 Ответить
Дамаск наш
показать весь комментарий
08.12.2024 06:11 Ответить
А Тартус коли? Там є чим поживитися...
показать весь комментарий
08.12.2024 06:31 Ответить
путину приготуватися
показать весь комментарий
08.12.2024 06:38 Ответить
Декабрь 2017-го. Путин в Сирии: "Если террористы снова поднимут голову, армия РФ с баз в Тартусе и Хмеймими нанесет им такие удары, которых они пока не видели".

Декабрь 2024: ВС РФ вместе с режимом Асада в панике бросают технику и сваливают.
показать весь комментарий
08.12.2024 06:42 Ответить
"А что, Динамо бежит? Все бегут"
показать весь комментарий
08.12.2024 07:26 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2024 07:29 Ответить
А як шибко луплять кацапів загарбників та колаборантів - терористів кривавого асада одне диво. Може попросити мужній сирійський народ, щоб допоміг і нам знищити кацапів окупантів та колаборантів - терористів. І допоміг звільнити нашу рідну, але тимчасово окуповану кремлем українську землю. А то на Трампа та на НАТО немає жодної надії.
показать весь комментарий
08.12.2024 07:36 Ответить
Про захоплення української столиці до кінця березня у Кремлі вже ніхто й не думав, та навіть утримувати захоплені території Сумської, Чернігівської та Київської областей російські сили просто не могли. У Міноборони РФ прийняли рішення залишками окупаційних військ втекти на територію паРаші хоча б те, що залишилося від початкового військового окупаційного угруповання. Однак публічно у Кремлі це назвали "жестом доброї волі". Тепер і в Сирії кацапи окупанти проводять свій черговий жест доброї волі. Тобто вони біжать, рятуючи свою шкуру, як побиті шакали.
показать весь комментарий
08.12.2024 08:02 Ответить
 
 