Сирийские повстанцы вошли в город Хомс – третий по величине в стране, - CNN

Сирийские оппозиционные силы вошли в город Хомс. Этот город является третьим по величине в стране.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление одного из лидеров сирийских повстанцев, подполковника Хасана Абдель Гани, информирует Цензор.НЕТ.

"Город Хомс полностью освобожден", - заявил Гани.

Отмечается, что заявление сделано лишь через два дня после захвата повстанцами города Хама к северу от Хомса и чуть более чем через неделю после захвата Алеппо.

CNN пишет, что после того, как повстанцы зашли в Хомс, толпы людей вышли на улицы города. Они начали срывать плакаты с изображением сирийского диктатора Башара Асада.

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Что происходит в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

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