Сирийские повстанцы вошли в город Хомс – третий по величине в стране, - CNN
Сирийские оппозиционные силы вошли в город Хомс. Этот город является третьим по величине в стране.
Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление одного из лидеров сирийских повстанцев, подполковника Хасана Абдель Гани, информирует Цензор.НЕТ.
"Город Хомс полностью освобожден", - заявил Гани.
Отмечается, что заявление сделано лишь через два дня после захвата повстанцами города Хама к северу от Хомса и чуть более чем через неделю после захвата Алеппо.
CNN пишет, что после того, как повстанцы зашли в Хомс, толпы людей вышли на улицы города. Они начали срывать плакаты с изображением сирийского диктатора Башара Асада.
Что происходит в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
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По друге, Босфор на вхід закрит для кацапів, по Конвенції Монтре. Якщо повезуть, то довго, і на північ.
Бо постачання контингенту в Сирії відбувалось на 95% через Босфор. А саме техніку возили БДК, які ... утонули. Щось на фоні останніх подій я не дуже вірю в те, що Ердоган відкриє пролив для евакуації кацапів та їхньої техніки морем.
Звісно, все це "вилами по воді". Бо хєр зна, що ті "повстанці" утнуть завтра. Може вирішать з ізраїльтянами пободатись. Може зосередяться на Пальмірі та всіляких іранських довбограях. А може і на Тартус ломануться прямо зраночку понеділка.
І от якщо буде останнє - то в "повстанців" ще й С-300 з'являться на озброєнні. Бо вивезти одним рейсом все, впевнений, не вдасться. Та і нікуди - ніяких інших баз в Середземному морі в засрашки немає. Союзників, взагалі-то, інших, в порти як можна тимчасово відвезти хоч щось - немає. Везти все повз Іспанію - це навіть не смішно. Вони до цього фізично не готові.
З Ізраілєм ХТШ бодатись не будуть, вони навіть іранців зараз вільно випустили на схід, а християн та друзів на півдні Сірії запевнили що не будуть їх переслідувати у будь-якій формі. Кордони з Ізраілем вони признали, ба більше - вони признали кордон як палестинський. Думаю, що з росіянами можуть торгуватись щодо подальшого існування бази у Тартусі. А можуть і не торгуватись, а запросити миром покинути Тартус - тут моживі варіанти.
Як вони всі домовляться - хєр зна. Вірогідно - ніяк. Якщо не почнуть прямо зараз один одному гирлянки різати за трофеї - кацапам там остаточно кірдик. А якщо почнуть - хєр зна.
Тож конфлікт гарантований. Вірніше - нові конфлікти та гризня. Особисто я на "диво" (коаліція, швидке замирення, викидання засрашинців з території, відсутність ексцесів між курдами та турками тощо) - не сподіваюсь.
- будуть зростати політичні розбіжності між прибічниками ХТШ і частиною більш демократино налаштованого і світські орієнтованого сірійського суспільства. Чи може це переходити у якісь збройні ексцеси? Так, може. А може і ні. Це в значні мірі залежить від Джулані.
- росіяни остаточно не заберуться, і в певному вигляді на певних домовленностях залишать за собою військові бази у Хмеймімі і Тартусі. Принаймні прикладуть максимум зусиль до цього, і тут все залежить від позиції радикально налаштованих джихаистів (чи "пробачать" вони багаторічний геноцид росіян). і, можливо, від латентної політики Туреччини у питанні існування росіських баз поблизу своєї теріторії.
- майбутній конфлікт між курдами і Туреччиною майже гарантований, тому що зараз курди максимально наблизились до можливості створення своєї державності. А це не відповідаєсьогоденним інтересам турецької політики.
Це був би ще дебільніший вчинок ніж з "арєшніком".
Сенсу нуль, а наслідки *******.
Декабрь 2024: ВС РФ вместе с режимом Асада в панике бросают технику и сваливают.