Сирійські повстанці увійшли до міста Хомс – третього за величиною в країні, - CNN
Сирійські опозиційні сили увійшли до міста Хомс. Це місто є третім за величиною в країні.
Про це пише CNN з посиланням на заяву одного із лідерів сирійських повстанців, підполковника Хасана Абдель Гані, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто Хомс повністю звільнено", - заявив Гані.
Зазначається, що заява зроблена лише через два дні після захоплення повстанцями міста Хама на північ від Хомса та трохи більше ніж через тиждень після захоплення Алеппо.
Інші групи повстанців, які перебувають на півдні Сирії, намагаються оточити Дамаск.
CNN пише, що після того, як повстанці зайшли в Хомс, натовпи людей вийшли на вулиці міста. Вони почали зривати плакати із зображенням сирійського диктатора Башара Асада.
Що відбувається у Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
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По друге, Босфор на вхід закрит для кацапів, по Конвенції Монтре. Якщо повезуть, то довго, і на північ.
Бо постачання контингенту в Сирії відбувалось на 95% через Босфор. А саме техніку возили БДК, які ... утонули. Щось на фоні останніх подій я не дуже вірю в те, що Ердоган відкриє пролив для евакуації кацапів та їхньої техніки морем.
Звісно, все це "вилами по воді". Бо хєр зна, що ті "повстанці" утнуть завтра. Може вирішать з ізраїльтянами пободатись. Може зосередяться на Пальмірі та всіляких іранських довбограях. А може і на Тартус ломануться прямо зраночку понеділка.
І от якщо буде останнє - то в "повстанців" ще й С-300 з'являться на озброєнні. Бо вивезти одним рейсом все, впевнений, не вдасться. Та і нікуди - ніяких інших баз в Середземному морі в засрашки немає. Союзників, взагалі-то, інших, в порти як можна тимчасово відвезти хоч щось - немає. Везти все повз Іспанію - це навіть не смішно. Вони до цього фізично не готові.
З Ізраілєм ХТШ бодатись не будуть, вони навіть іранців зараз вільно випустили на схід, а християн та друзів на півдні Сірії запевнили що не будуть їх переслідувати у будь-якій формі. Кордони з Ізраілем вони признали, ба більше - вони признали кордон як палестинський. Думаю, що з росіянами можуть торгуватись щодо подальшого існування бази у Тартусі. А можуть і не торгуватись, а запросити миром покинути Тартус - тут моживі варіанти.
Як вони всі домовляться - хєр зна. Вірогідно - ніяк. Якщо не почнуть прямо зараз один одному гирлянки різати за трофеї - кацапам там остаточно кірдик. А якщо почнуть - хєр зна.
Тож конфлікт гарантований. Вірніше - нові конфлікти та гризня. Особисто я на "диво" (коаліція, швидке замирення, викидання засрашинців з території, відсутність ексцесів між курдами та турками тощо) - не сподіваюсь.
- будуть зростати політичні розбіжності між прибічниками ХТШ і частиною більш демократино налаштованого і світські орієнтованого сірійського суспільства. Чи може це переходити у якісь збройні ексцеси? Так, може. А може і ні. Це в значні мірі залежить від Джулані.
- росіяни остаточно не заберуться, і в певному вигляді на певних домовленностях залишать за собою військові бази у Хмеймімі і Тартусі. Принаймні прикладуть максимум зусиль до цього, і тут все залежить від позиції радикально налаштованих джихаистів (чи "пробачать" вони багаторічний геноцид росіян). і, можливо, від латентної політики Туреччини у питанні існування росіських баз поблизу своєї теріторії.
- майбутній конфлікт між курдами і Туреччиною майже гарантований, тому що зараз курди максимально наблизились до можливості створення своєї державності. А це не відповідаєсьогоденним інтересам турецької політики.
Це був би ще дебільніший вчинок ніж з "арєшніком".
Сенсу нуль, а наслідки *******.
Декабрь 2024: ВС РФ вместе с режимом Асада в панике бросают технику и сваливают.