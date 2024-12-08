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Сирійські повстанці увійшли до міста Хомс – третього за величиною в країні, - CNN

У Сирії повстанці взяли ще одне велике місто

Сирійські опозиційні сили увійшли до міста Хомс. Це місто є третім за величиною в країні.

Про це пише CNN з посиланням на заяву одного із лідерів сирійських повстанців, підполковника Хасана Абдель Гані, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Хомс повністю звільнено", - заявив Гані.

Зазначається, що заява зроблена лише через два дні після захоплення повстанцями міста Хама на північ від Хомса та трохи більше ніж через тиждень після захоплення Алеппо. 

Інші групи повстанців, які перебувають на півдні Сирії, намагаються оточити Дамаск.

CNN пише, що після того, як повстанці зайшли в Хомс, натовпи людей вийшли на вулиці міста. Вони почали зривати плакати із зображенням сирійського диктатора Башара Асада.

Читайте також: В адміністрації Байдена допускають падіння режиму Асада за кілька днів,- CNN

Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

Читайте також: Асад через ОАЕ та Орбана намагається вийти на США, щоб спробувати зберегти владу у Сирії, - Bloomberg

Автор: 

Сирія (1857)


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Топ коментарі
+8
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08.12.2024 02:18
+7
"7 тисяч це в основному ППО і авіація" - бачу таки погано... там трохи більше 20 літаків, ППО там херня, більшість це охорона баз та флот, кацапські ССО, військова поліція, ЦНС ФСБ та військові радники.
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08.12.2024 03:50
+7
Декабрь 2017-го. Путин в Сирии: "Если террористы снова поднимут голову, армия РФ с баз в Тартусе и Хмеймими нанесет им такие удары, которых они пока не видели".

Декабрь 2024: ВС РФ вместе с режимом Асада в панике бросают технику и сваливают.
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08.12.2024 06:42
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тільки б нам від цього гірше не стало . якщо ***** виведе війська з Сирії то кине їх на нас .
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08.12.2024 02:17 Відповісти
які війська? геть зовсім погано? він давно вже їх вивів і кинув на нас! їх там зараз максимум тисяч 7
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08.12.2024 02:44 Відповісти
звісно що погано ! на Донбасі кожен день лізуть ,Сумщину обстрілюють , шахеди летять що гарного ? навіть якщо 7 тисяч це в основному ППО і авіація , а відповідно вона з'явиться на фронті . це думка цивільного можливо я щось не розумію .
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08.12.2024 03:35 Відповісти
"7 тисяч це в основному ППО і авіація" - бачу таки погано... там трохи більше 20 літаків, ППО там херня, більшість це охорона баз та флот, кацапські ССО, військова поліція, ЦНС ФСБ та військові радники.
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08.12.2024 03:50 Відповісти
З Хомса він вже нічого не виведе. Хіба тих хто влізе в останній літак...
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08.12.2024 08:42 Відповісти
цікаво куди кацапи повезуть С-300, у члєнінград чи у мурманськ.
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08.12.2024 02:18 Відповісти
можно і відразу у Крим, тільки Ірак може затрофеїти, бо тепер там битим кацапам кожний моджахед готовий встромити ніж в псіну.
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08.12.2024 08:03 Відповісти
По перше, не дуже є чим везти.
По друге, Босфор на вхід закрит для кацапів, по Конвенції Монтре. Якщо повезуть, то довго, і на північ.
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08.12.2024 08:17 Відповісти
я це розумію, просто у кацапа праворуч як завжди нема мапи, а про конвенцію Монтре він взагалі гадки не має.
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08.12.2024 08:32 Відповісти
Цікаве питання - чи є транспорт для погрузки тих С-300 та перевезення в члєнінград та мухосранськ.

Бо постачання контингенту в Сирії відбувалось на 95% через Босфор. А саме техніку возили БДК, які ... утонули. Щось на фоні останніх подій я не дуже вірю в те, що Ердоган відкриє пролив для евакуації кацапів та їхньої техніки морем.

Звісно, все це "вилами по воді". Бо хєр зна, що ті "повстанці" утнуть завтра. Може вирішать з ізраїльтянами пободатись. Може зосередяться на Пальмірі та всіляких іранських довбограях. А може і на Тартус ломануться прямо зраночку понеділка.

І от якщо буде останнє - то в "повстанців" ще й С-300 з'являться на озброєнні. Бо вивезти одним рейсом все, впевнений, не вдасться. Та і нікуди - ніяких інших баз в Середземному морі в засрашки немає. Союзників, взагалі-то, інших, в порти як можна тимчасово відвезти хоч щось - немає. Везти все повз Іспанію - це навіть не смішно. Вони до цього фізично не готові.
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08.12.2024 11:11 Відповісти
Техніку через босфор кацапи не тільки БДК возили, а і звичайними балкерами, просто на верхній палубі, Було багато фото і відео на той час. Думаю те що завантажать все ж повезуть через Гібралтар. Щодо готовності, то коли це зупиняло кацапів.
З Ізраілєм ХТШ бодатись не будуть, вони навіть іранців зараз вільно випустили на схід, а християн та друзів на півдні Сірії запевнили що не будуть їх переслідувати у будь-якій формі. Кордони з Ізраілем вони признали, ба більше - вони признали кордон як палестинський. Думаю, що з росіянами можуть торгуватись щодо подальшого існування бази у Тартусі. А можуть і не торгуватись, а запросити миром покинути Тартус - тут моживі варіанти.
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08.12.2024 11:57 Відповісти
ХТШ - це класно, типу. Найцивілізованіші з тих, хто горлянки власноруч ріже незгодним. Але там, в Сирії, не ХТШ найбільші перці, вірогідно. Є ще СНА. А Дамаск "взяли" ВСА. А ще на сході там базується СДС. А ще є курди. А ще є турки.

Як вони всі домовляться - хєр зна. Вірогідно - ніяк. Якщо не почнуть прямо зараз один одному гирлянки різати за трофеї - кацапам там остаточно кірдик. А якщо почнуть - хєр зна.
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08.12.2024 14:32 Відповісти
хто там найбільші пєрци - покаже час, але вже зараз видно як Джалани тягне ковдру на себе, тому не виключається політичний (для початку) конфлікт з ВСА. У СДС будуть свої проблеми з турками, бо там намічається Рожава. Дуже здивуюсь, якщо у наступному році не почнуть рвати теріторію на шматки.
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08.12.2024 14:52 Відповісти
ВСА "взяли" Дамаск. ХТШ - зробили 99% роботи реальної з повалення режиму. Курди з країни нікуди не ділися. Як і окупанти з Туреччини, які на півночі країни захопили декілька районів і йти нікуди не збираються.

Тож конфлікт гарантований. Вірніше - нові конфлікти та гризня. Особисто я на "диво" (коаліція, швидке замирення, викидання засрашинців з території, відсутність ексцесів між курдами та турками тощо) - не сподіваюсь.
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08.12.2024 17:23 Відповісти
те що я бачу у майбутньому:
- будуть зростати політичні розбіжності між прибічниками ХТШ і частиною більш демократино налаштованого і світські орієнтованого сірійського суспільства. Чи може це переходити у якісь збройні ексцеси? Так, може. А може і ні. Це в значні мірі залежить від Джулані.
- росіяни остаточно не заберуться, і в певному вигляді на певних домовленностях залишать за собою військові бази у Хмеймімі і Тартусі. Принаймні прикладуть максимум зусиль до цього, і тут все залежить від позиції радикально налаштованих джихаистів (чи "пробачать" вони багаторічний геноцид росіян). і, можливо, від латентної політики Туреччини у питанні існування росіських баз поблизу своєї теріторії.
- майбутній конфлікт між курдами і Туреччиною майже гарантований, тому що зараз курди максимально наблизились до можливості створення своєї державності. А це не відповідаєсьогоденним інтересам турецької політики.
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09.12.2024 09:12 Відповісти
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08.12.2024 02:18 Відповісти
ти цю дурню на кожній гілці будеш писати? які нахер "скоплєнія", яка "ядерка"?
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08.12.2024 02:46 Відповісти
По пустелі. 😁 По джипам з кулеметами.

Це був би ще дебільніший вчинок ніж з "арєшніком".
Сенсу нуль, а наслідки *******.
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08.12.2024 02:51 Відповісти
Китай заборонив ху∆лу використовувати ядерку.
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08.12.2024 02:50 Відповісти
Виходить, що ху∆ляндія втратить дві бази - Латакію та Тартус. Обороняти їх немає кому.
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08.12.2024 02:48 Відповісти
Що к чему? В ольгіно вже наркоманів набирають?
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08.12.2024 06:34 Відповісти
Сірожа іді дамой за паребрик, здесь водки не паливают.
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08.12.2024 07:22 Відповісти
Літак з Асадом був збитий ракетою. Он слішкам многа знал
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08.12.2024 05:25 Відповісти
Gunfire heard in Damascus as rebels say they are in the city
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08.12.2024 05:26 Відповісти
- Літак Іл-76Т з номером SYR9218, на борту якого ймовірно перебував Асад, розбився поблизу Аль-Сувейрі, свідчать дані FlightRadar,
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08.12.2024 06:08 Відповісти
👍👏👏👏
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08.12.2024 07:34 Відповісти
Дамаск наш
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08.12.2024 06:11 Відповісти
А Тартус коли? Там є чим поживитися...
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08.12.2024 06:31 Відповісти
путину приготуватися
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08.12.2024 06:38 Відповісти
Декабрь 2017-го. Путин в Сирии: "Если террористы снова поднимут голову, армия РФ с баз в Тартусе и Хмеймими нанесет им такие удары, которых они пока не видели".

Декабрь 2024: ВС РФ вместе с режимом Асада в панике бросают технику и сваливают.
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08.12.2024 06:42 Відповісти
"А что, Динамо бежит? Все бегут"
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08.12.2024 07:26 Відповісти
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08.12.2024 07:29 Відповісти
А як шибко луплять кацапів загарбників та колаборантів - терористів кривавого асада одне диво. Може попросити мужній сирійський народ, щоб допоміг і нам знищити кацапів окупантів та колаборантів - терористів. І допоміг звільнити нашу рідну, але тимчасово окуповану кремлем українську землю. А то на Трампа та на НАТО немає жодної надії.
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08.12.2024 07:36 Відповісти
Про захоплення української столиці до кінця березня у Кремлі вже ніхто й не думав, та навіть утримувати захоплені території Сумської, Чернігівської та Київської областей російські сили просто не могли. У Міноборони РФ прийняли рішення залишками окупаційних військ втекти на територію паРаші хоча б те, що залишилося від початкового військового окупаційного угруповання. Однак публічно у Кремлі це назвали "жестом доброї волі". Тепер і в Сирії кацапи окупанти проводять свій черговий жест доброї волі. Тобто вони біжать, рятуючи свою шкуру, як побиті шакали.
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08.12.2024 08:02 Відповісти
 
 