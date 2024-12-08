Сирійські повстанці увійшли до міста Хомс – третього за величиною в країні, - CNN

Сирійські опозиційні сили увійшли до міста Хомс. Це місто є третім за величиною в країні.

Про це пише CNN з посиланням на заяву одного із лідерів сирійських повстанців, підполковника Хасана Абдель Гані, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Хомс повністю звільнено", - заявив Гані.

Зазначається, що заява зроблена лише через два дні після захоплення повстанцями міста Хама на північ від Хомса та трохи більше ніж через тиждень після захоплення Алеппо.

Інші групи повстанців, які перебувають на півдні Сирії, намагаються оточити Дамаск.

CNN пише, що після того, як повстанці зайшли в Хомс, натовпи людей вийшли на вулиці міста. Вони почали зривати плакати із зображенням сирійського диктатора Башара Асада.

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Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

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