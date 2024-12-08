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Новини
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РФ допомогла Асаду втекти з Сирії, прикриваючи це дезінформацією про авіакатастрофу, - ГУР

ГУР про втечу Асада

Росіяни допомогли сирійському диктатору Башару Асаду втекти із країни, прикриваючи це поширенням дезінформації про нібито аварію літака на борту з ним.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

У розвідці зазначили, що втеча Асада із Дамаска супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.

Однак, як стверджують в ГУР, вказану дезінформацію РФ використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

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"Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - йдеться у повідомленні української розвідки.

У ГУР також заявляють, що становище російського контингенту в Сирії - стабільно скрутне і скрушне. Залишки угруповання держави-агресора продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом.

За даними розвідки, першими Сирію покинули "шишки" російської армії. Зокрема, колишній та нинішній командувачі угруповання військ рф в Сирії Сергій Кісєль та Олександр Чайко. 

"Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора", - додали в ГУР.

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Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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Автор: 

втеча (220) росія (65052) літак (2900) Сирія (1857) Асад Башар (200) ГУР (495)


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Топ коментарі
+20
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08.12.2024 19:57
+17
Росія не захищала Сирію роками, як написав вчора у ТВІТТЕРі політичний лузер і двієчник Трамп, а руйнувала та терзала. Вона прийшла туди, так само як і в Афганістан, утримати там при владі нелегітимну династію Асадів, батечка та синочка, аналогів українського Януковича, яким сирійці мали вказати на чергових виборах на двері.
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08.12.2024 19:46
+13
Все світове лайно тікає на московію!
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08.12.2024 19:50
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Не розумію навіщо такі складнощі.
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08.12.2024 19:41 Відповісти
для росії асад - відпрацьований матеріал
зроблять пластіку обличчя і відправлять в теплі краї доживати віку для зустрічі з льодорубом
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08.12.2024 19:45 Відповісти
Нафіга? Певен, що у Асада були і засоби, і можливості з'їбатися самостійно.
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08.12.2024 19:47 Відповісти
Так він перед тим в москву втік, звідки його віником випхали назад в сирію...
ліліпутін на граблі януковіча два рази не наступить.
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08.12.2024 19:51 Відповісти
Росія не захищала Сирію роками, як написав вчора у ТВІТТЕРі політичний лузер і двієчник Трамп, а руйнувала та терзала. Вона прийшла туди, так само як і в Афганістан, утримати там при владі нелегітимну династію Асадів, батечка та синочка, аналогів українського Януковича, яким сирійці мали вказати на чергових виборах на двері.
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08.12.2024 19:46 Відповісти
Уточнення. В Афганістан росія увійшла, щоб врятувати збанкрутілого Бабрака Кармаля, який мав нульову підтримку в афганців.
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08.12.2024 19:49 Відповісти
В Афганістані ссср проводила інтернаціональну підтримку комуністичних поплічників - там була ІДЕЯ "світової революції за диктатуру пролетаріату".
В сирії же російські олігархи організували плацдарм боротьби з американським олігархами...
Це абсолютно різні речі.
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08.12.2024 19:54 Відповісти
Чому це Бабрак Кармаль, який жодного дня не був бізнєсменом став банкротом?
А про демократичні вибори в сирії - це такий жарт да?
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08.12.2024 20:04 Відповісти
в політичній термінології ссср "політичний банкрот" - ви не знайдете... достатньо тут методички мєдінского листати
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08.12.2024 20:10 Відповісти
цікавлюсь історією... тим паче, що я жив у ті часи і все бачив та читав у газетах ОСОБИСТО.
В чому проблема?
Я добре пам'ятаю настрої людей в ті часи, лозунги, ідеї... Це НЕ заборонено - свідчити очевидцю про реальні події.
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08.12.2024 20:15 Відповісти
08.‎12.‎2024

На території Сирії оточені і ізольовані військові підрозділи ЗС РФ в районах:

1. Авіабаза Хмеймім القاعدة الجوية الحميمين Латакія. Спорадичний вогонь зі стрілецької зброї, удари по території мінометів. Кількість оточених біля 100.

2. Північний захід від Саада(Холмс), вірогідніше всього підрозділи 120-ї артилерійської бригади ЗС РФ. Кількість оточених невідома. Гаубичний вогонь з території блокованих.

3. Авіабаза Хмеймім القاعدة الجوية الحميمين Латакія. Три-чотири зони опору. Кількість оточених невідома.

4. Летовище Эт-Тияс (араб. قاعدة طياس الجوية الملقب مطار التيفور‎) (Хомс). Опір чинять біля 300 осіб змішаного складу.

В етері постійно згадується якийсь російський генерал, що мов би потрапив у полон. але прізвище Рогач(ш\щ)ьов нам невідомо.
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08.12.2024 19:46 Відповісти
зараз і дізнаємося, чи є в Сирії бандерівці
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08.12.2024 20:30 Відповісти
До Яника у Ростов...
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08.12.2024 19:46 Відповісти
Все світове лайно тікає на московію!
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08.12.2024 19:50 Відповісти
щасливого лома в сраці тобі асаде….. а відосик хутіну передайте нехай з кабаїхою наніч подивляться….
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08.12.2024 19:53 Відповісти
і про Трампа поширюють дезінформацією , а у нас хавають
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08.12.2024 19:53 Відповісти
У данному випадку (на відміну від сповіщень ГУР про війну в Україні), я схильний більше довіряти ГУР.
Остаточно визначимося через кілька тижнів, коли повстанці знайдуть(?) зниклий літак.
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08.12.2024 19:54 Відповісти
Пропал Виктор Фёдрович . Теперь Асад не даст ему спокойно жить , своими намазами.
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08.12.2024 19:55 Відповісти
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08.12.2024 19:57 Відповісти
Пуйлу ніхто не допоможе.
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08.12.2024 19:58 Відповісти
Хіба що корейський пухляк на пару з бульбофюрером.
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08.12.2024 20:03 Відповісти
Нємного погуй...
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08.12.2024 20:00 Відповісти
Анальний бомбер знову ниє. Але головне, що вони вже готові розповідати своїй біомасі, що в Україні їх чекає така сама доля.
"Ну и естественно, если подавляющая часть аборигенов очень даже радо исламистам, и вообще не пытается за свою страну бороться, а скорее даже наоборот, то ты там много неназащищаешь."
За что и за кого нашим воинам там гибнуть сегодня никому непонятно."
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08.12.2024 20:08 Відповісти
кацапы пишут что асад с семьёй прибыл в москву.теперь в рашке 2 обосравшихся-янек и он?
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08.12.2024 20:16 Відповісти
Зольдат беглый у штрафбат на бамбас
Это не ест отшень карашо
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08.12.2024 20:20 Відповісти
Зольдат беглый у штрафбат
Вы знаете разницу между штрафными батальонами и штрафными ротами?
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08.12.2024 20:33 Відповісти
"нинішній командувачі угруповання військ рф в Сирії Сергій Кісєль та Олександр Чайко". Кисіль та Чайко - покручі, служки брудної кацапні.
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08.12.2024 20:25 Відповісти
Сергей Кисель (по версии филолога ihor ihor Кісєль) российской военный, командующий в Сирии. Род. (не смейтесь) Кизил Орда.
Сергій Кисіль - украинский актер кино. Род. Хмельницкий
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08.12.2024 20:45 Відповісти
Осталось расхерачить к чертям в Москве кубло диктаторов, бежавших из разных районов мира.
Вместе с х*уйлом, разумеется...
Может тогда мир вздохнет облегченно...
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08.12.2024 20:34 Відповісти
.. Ну от . Я так і знав . Все це з самого початку було дивним - Асад і транспортний літак ,, його дивний маршрут , якісь дивні розвороти у повітрі . Повстанці катастрофу літака не підтверджували ніде .
Казали що літак випадково збила ППО сирійської армії , тоді питання - навіщо і по кому вони взагалі стріляли , коли знали точно що в повстанців авіації ( та ще й транспортної ) не було й немає ?
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08.12.2024 20:44 Відповісти
Хіба можна було в цьому сумніватися? А інформагентства з таким натхненням рознесли дезу про можливе збиття.
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08.12.2024 21:23 Відповісти
Наша ГУР з Будановим все знає. Навіть про Асада. Який і нахер нікому не потрібен.
Розвідник з ним на літаку летів. Доповідав онлайн.
І про каву в Криму - можливо це і правда була. Тільки не всім потрібно про це знати.
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08.12.2024 21:39 Відповісти
Для чого ця "індича" поведінка з роздуваннями "щік"? Кому потрібна ця дитяча гра "я все знав, але мовчав"? ГУР "розродилося "всезнайством" коли літак з асадом вже був у мАЦкві і почалися повідомлення у ЗМІ, а не тоді коли він зник з радарів. Таким "псевдознайством" репутацію не заробиш - лише зіпсуєш... "Курам на сміх" ваше "викриття" дези паРаши, до речі, вони самі про це і заявили
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09.12.2024 00:32 Відповісти
 
 