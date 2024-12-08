РФ допомогла Асаду втекти з Сирії, прикриваючи це дезінформацією про авіакатастрофу, - ГУР
Росіяни допомогли сирійському диктатору Башару Асаду втекти із країни, прикриваючи це поширенням дезінформації про нібито аварію літака на борту з ним.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
У розвідці зазначили, що втеча Асада із Дамаска супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.
Однак, як стверджують в ГУР, вказану дезінформацію РФ використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.
"Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - йдеться у повідомленні української розвідки.
У ГУР також заявляють, що становище російського контингенту в Сирії - стабільно скрутне і скрушне. Залишки угруповання держави-агресора продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом.
За даними розвідки, першими Сирію покинули "шишки" російської армії. Зокрема, колишній та нинішній командувачі угруповання військ рф в Сирії Сергій Кісєль та Олександр Чайко.
"Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора", - додали в ГУР.
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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зроблять пластіку обличчя і відправлять в теплі краї
доживати вікудля зустрічі з льодорубом
ліліпутін на граблі януковіча два рази не наступить.
В сирії же російські олігархи організували плацдарм боротьби з американським олігархами...
Це абсолютно різні речі.
А про демократичні вибори в сирії - це такий жарт да?
В чому проблема?
Я добре пам'ятаю настрої людей в ті часи, лозунги, ідеї... Це НЕ заборонено - свідчити очевидцю про реальні події.
На території Сирії оточені і ізольовані військові підрозділи ЗС РФ в районах:
1. Авіабаза Хмеймім القاعدة الجوية الحميمين Латакія. Спорадичний вогонь зі стрілецької зброї, удари по території мінометів. Кількість оточених біля 100.
2. Північний захід від Саада(Холмс), вірогідніше всього підрозділи 120-ї артилерійської бригади ЗС РФ. Кількість оточених невідома. Гаубичний вогонь з території блокованих.
3. Авіабаза Хмеймім القاعدة الجوية الحميمين Латакія. Три-чотири зони опору. Кількість оточених невідома.
4. Летовище Эт-Тияс (араб. قاعدة طياس الجوية الملقب مطار التيفور) (Хомс). Опір чинять біля 300 осіб змішаного складу.
В етері постійно згадується якийсь російський генерал, що мов би потрапив у полон. але прізвище Рогач(ш\щ)ьов нам невідомо.
Остаточно визначимося через кілька тижнів, коли повстанці знайдуть(?) зниклий літак.
"Ну и естественно, если подавляющая часть аборигенов очень даже радо исламистам, и вообще не пытается за свою страну бороться, а скорее даже наоборот, то ты там много неназащищаешь."
За что и за кого нашим воинам там гибнуть сегодня никому непонятно."
Это не ест отшень карашо
Вы знаете разницу между штрафными батальонами и штрафными ротами?
Сергій Кисіль - украинский актер кино. Род. Хмельницкий
Вместе с х*уйлом, разумеется...
Может тогда мир вздохнет облегченно...
Казали що літак випадково збила ППО сирійської армії , тоді питання - навіщо і по кому вони взагалі стріляли , коли знали точно що в повстанців авіації ( та ще й транспортної ) не було й немає ?
Розвідник з ним на літаку летів. Доповідав онлайн.
І про каву в Криму - можливо це і правда була. Тільки не всім потрібно про це знати.