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Новости Война в Сирии
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Шольц приветствует свержение режима Асада в Сирии: Закон и порядок нужно быстро восстановить

Повалення режиму Асада

Падение режима Башара Асада и смена власти в Сирии является "хорошей новостью".

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц изданию Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Шольца, сирийский народ испытал ужасные страдания - свергнутый диктатор Асад "жестоко подавлял собственный народ".

"На его совести бесчисленное количество человеческих жизней и он заставил многих людей бежать из Сирии, многие из которых также прибыли в Германию", - сказал Шольц.

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Далее важно, по его словам, чтобы "закон и порядок были быстро восстановлены".

Все религиозные общины и меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем, подчеркнул канцлер.

Шольц считает, что политическое решение конфликта в Сирии остается возможным в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Резолюция, которая была принята в 2015 году, предусматривает разработку конституции и проведение выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций.

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"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

Читайте также: Асад через ОАЭ и Орбана пытается выйти на США, чтобы попытаться сохранить власть в Сирии, - Bloomberg

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Автор: 

Сирия (3146) Асад Башар (289) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+4
Шольц сподівається що тепер мільйони "нещасних" сирійців покинуть безкоштовне житло, гроші на 10 дітей і неробство в німеччині і повернуться додому в роздовбану сирію? та радше вони зроблять шаріатську державу Алеманія просто у Кьольні
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08.12.2024 17:59
+3
Многапалярний мір троха накрився відомим органом...
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08.12.2024 16:54
+3
Снова арабы напали, а Израиль просто защищался?
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08.12.2024 17:07
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Многапалярний мір троха накрився відомим органом...
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08.12.2024 16:54 Ответить
Ти то тут яким боком? Обійшлися без сопливих…
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08.12.2024 16:57 Ответить
Якщо ви про Шольца, то це дарма. Нам до цих "сопливих" ще доріжку і в ЄС і в НАТО протоптувати, років 20, 30, 40, 50... Точніше нам протоптувати, а їм затоптувати.)
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08.12.2024 17:13 Ответить
А точно треба, чого всі від них чекають? Воювати за нас вони не будуть, це вже ясно, з нашою корупцією боротись теж, треба самим, голосувати за нас на чергових виборах теж не будуть. Ніхто наші уроки за нас не вивчить…
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08.12.2024 18:11 Ответить
Військові бази русні в Тартусі і Латакії теж звільнені. Відомо, що і до них дістались повстанські війська.
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08.12.2024 17:03 Ответить
До бойових дій у Сирії активно підключився Ізраїль. ВПС ЦАХАЛу працюють по околицях Дамаску, а війська закріплюються в буферній зоні на Голланських висотах. Це сталось через відміну дії угоди між Ізраїлем і Сирією від 1974 року та відхід сирійських військ.
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08.12.2024 17:04 Ответить
Снова арабы напали, а Израиль просто защищался?
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08.12.2024 17:07 Ответить
"вітання шольца режиму башара в честь другого адвенту" ))
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08.12.2024 17:08 Ответить
Кожна, навіть жалюгідненька подія одразу і у кожного політика вмикає словесний пургомет.
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08.12.2024 17:20 Ответить
Вони ж все хотіли торгуватись та домовлятись, а тут зʼявився який чорт, і на підсрачниках виніс з країни режим який там 50 років панував, дивно…
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08.12.2024 18:16 Ответить
Шольц сподівається що тепер мільйони "нещасних" сирійців покинуть безкоштовне житло, гроші на 10 дітей і неробство в німеччині і повернуться додому в роздовбану сирію? та радше вони зроблять шаріатську державу Алеманія просто у Кьольні
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08.12.2024 17:59 Ответить
Ось тільки не треба ескалаціі, ескалаціі не треба!
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08.12.2024 18:18 Ответить
>> Шольц сподівається що тепер мільйони "нещасних" сирійців [...] повернуться додому в роздовбану сирію?

Так. 😁
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08.12.2024 18:31 Ответить
А Шольца ще краще проводжати будуть... Можливо навіть літаком
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08.12.2024 18:02 Ответить
Ну да, пора домой восстанавливать свободную от диктатора Сирию. Сейчас организуют коалиционное правительство, объявят Сирию мирной территорией и, по югославскому сценарию, отправят сирийцев самолетами домой. Югославов собирали полицией и сажали на самолеты. Операция отработана.
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08.12.2024 18:15 Ответить
Далі важливо, за його словами, щоб "закон і порядок були швидко відновлені". Три роки війни в Україні вказують на шольца ,як брехливого німця ,для котрого "гешефт"з рашистом на українській крові на першому місці.а не закон .порядок і справедливість....
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08.12.2024 18:20 Ответить
А країні завдяки якій сталася ця подія ні хто не хоче подякувати ? Якщо б ВС України не обезкровили війська головного військового союзника Асада цього свята могло і не статись.
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08.12.2024 19:03 Ответить
"Закон и порядок нужно бьіло востановить» и законом и порядком оказались исламские терористьі. А где же порядок и закон от Европьі и США?
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08.12.2024 19:06 Ответить
 
 