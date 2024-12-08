Шольц приветствует свержение режима Асада в Сирии: Закон и порядок нужно быстро восстановить
Падение режима Башара Асада и смена власти в Сирии является "хорошей новостью".
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц изданию Spiegel, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Шольца, сирийский народ испытал ужасные страдания - свергнутый диктатор Асад "жестоко подавлял собственный народ".
"На его совести бесчисленное количество человеческих жизней и он заставил многих людей бежать из Сирии, многие из которых также прибыли в Германию", - сказал Шольц.
Далее важно, по его словам, чтобы "закон и порядок были быстро восстановлены".
Все религиозные общины и меньшинства должны пользоваться защитой сейчас и в будущем, подчеркнул канцлер.
Шольц считает, что политическое решение конфликта в Сирии остается возможным в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Резолюция, которая была принята в 2015 году, предусматривает разработку конституции и проведение выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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