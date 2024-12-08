Шольц вітає повалення режиму Асада в Сирії: Закон і порядок треба швидко відновити

Падіння режиму Башара Асада та зміна влади в Сирії є "доброю новиною".

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц виданню Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Шольца, сирійський народ зазнав жахливих страждань - повалений диктатор Асад "жорстоко пригнічував власний народ".

"На його совісті незліченна кількість людських життів і він змусив багатьох людей тікати з Сирії, багато з яких також прибули до Німеччини", - сказав Шольц.

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Далі важливо, за його словами, щоб "закон і порядок були швидко відновлені".

Всі релігійні громади і меншини повинні користуватися захистом зараз і в майбутньому, наголосив канцлер.

Шольц вважає, що політичне вирішення конфлікту в Сирії залишається можливим відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2254. Резолюція, яка була прийнята в 2015 році, передбачає розробку конституції і проведення виборів під наглядом Організації Об'єднаних Націй.

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Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

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8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.