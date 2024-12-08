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Новини Війна в Сирії
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Шольц вітає повалення режиму Асада в Сирії: Закон і порядок треба швидко відновити

Повалення режиму Асада

Падіння режиму Башара Асада та зміна влади в Сирії є "доброю новиною".

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц виданню Spiegel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Шольца, сирійський народ зазнав жахливих страждань - повалений диктатор Асад "жорстоко пригнічував власний народ".

"На його совісті незліченна кількість людських життів і він змусив багатьох людей тікати з Сирії, багато з яких також прибули до Німеччини", - сказав Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асад пав. Так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна, - Сибіга

Далі важливо, за його словами, щоб "закон і порядок були швидко відновлені".

Всі релігійні громади і меншини повинні користуватися захистом зараз і в майбутньому, наголосив канцлер.

Шольц вважає, що політичне вирішення конфлікту в Сирії залишається можливим відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2254. Резолюція, яка була прийнята в 2015 році, передбачає розробку конституції і проведення виборів під наглядом Організації Об'єднаних Націй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Падіння режиму Асада в Сирії: росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма, - ГУР. КАРТА

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

Читайте також: Асад через ОАЕ та Орбана намагається вийти на США, щоб спробувати зберегти владу у Сирії, - Bloomberg

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Автор: 

Сирія (1857) Асад Башар (200) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+4
Шольц сподівається що тепер мільйони "нещасних" сирійців покинуть безкоштовне житло, гроші на 10 дітей і неробство в німеччині і повернуться додому в роздовбану сирію? та радше вони зроблять шаріатську державу Алеманія просто у Кьольні
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08.12.2024 17:59
+3
Многапалярний мір троха накрився відомим органом...
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08.12.2024 16:54
+3
Снова арабы напали, а Израиль просто защищался?
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08.12.2024 17:07
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Многапалярний мір троха накрився відомим органом...
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08.12.2024 16:54 Відповісти
Ти то тут яким боком? Обійшлися без сопливих…
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08.12.2024 16:57 Відповісти
Якщо ви про Шольца, то це дарма. Нам до цих "сопливих" ще доріжку і в ЄС і в НАТО протоптувати, років 20, 30, 40, 50... Точніше нам протоптувати, а їм затоптувати.)
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08.12.2024 17:13 Відповісти
А точно треба, чого всі від них чекають? Воювати за нас вони не будуть, це вже ясно, з нашою корупцією боротись теж, треба самим, голосувати за нас на чергових виборах теж не будуть. Ніхто наші уроки за нас не вивчить…
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08.12.2024 18:11 Відповісти
Військові бази русні в Тартусі і Латакії теж звільнені. Відомо, що і до них дістались повстанські війська.
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08.12.2024 17:03 Відповісти
До бойових дій у Сирії активно підключився Ізраїль. ВПС ЦАХАЛу працюють по околицях Дамаску, а війська закріплюються в буферній зоні на Голланських висотах. Це сталось через відміну дії угоди між Ізраїлем і Сирією від 1974 року та відхід сирійських військ.
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08.12.2024 17:04 Відповісти
Снова арабы напали, а Израиль просто защищался?
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08.12.2024 17:07 Відповісти
"вітання шольца режиму башара в честь другого адвенту" ))
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08.12.2024 17:08 Відповісти
Кожна, навіть жалюгідненька подія одразу і у кожного політика вмикає словесний пургомет.
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08.12.2024 17:20 Відповісти
Вони ж все хотіли торгуватись та домовлятись, а тут зʼявився який чорт, і на підсрачниках виніс з країни режим який там 50 років панував, дивно…
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08.12.2024 18:16 Відповісти
Шольц сподівається що тепер мільйони "нещасних" сирійців покинуть безкоштовне житло, гроші на 10 дітей і неробство в німеччині і повернуться додому в роздовбану сирію? та радше вони зроблять шаріатську державу Алеманія просто у Кьольні
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08.12.2024 17:59 Відповісти
Ось тільки не треба ескалаціі, ескалаціі не треба!
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08.12.2024 18:18 Відповісти
>> Шольц сподівається що тепер мільйони "нещасних" сирійців [...] повернуться додому в роздовбану сирію?

Так. 😁
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08.12.2024 18:31 Відповісти
А Шольца ще краще проводжати будуть... Можливо навіть літаком
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08.12.2024 18:02 Відповісти
Ну да, пора домой восстанавливать свободную от диктатора Сирию. Сейчас организуют коалиционное правительство, объявят Сирию мирной территорией и, по югославскому сценарию, отправят сирийцев самолетами домой. Югославов собирали полицией и сажали на самолеты. Операция отработана.
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08.12.2024 18:15 Відповісти
Далі важливо, за його словами, щоб "закон і порядок були швидко відновлені". Три роки війни в Україні вказують на шольца ,як брехливого німця ,для котрого "гешефт"з рашистом на українській крові на першому місці.а не закон .порядок і справедливість....
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08.12.2024 18:20 Відповісти
А країні завдяки якій сталася ця подія ні хто не хоче подякувати ? Якщо б ВС України не обезкровили війська головного військового союзника Асада цього свята могло і не статись.
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08.12.2024 19:03 Відповісти
"Закон и порядок нужно бьіло востановить» и законом и порядком оказались исламские терористьі. А где же порядок и закон от Европьі и США?
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08.12.2024 19:06 Відповісти
 
 