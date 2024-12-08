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Новини
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РосЗМІ стверджують, що Асад з родиною прибув до Москви

Башар Асад

Диктатор Башар Ассад після втечі з Сирії прибув до Москви.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистське видання ТАСС.

"Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок", - повідомив ТАСС кремлівський чиновник.

Повідомлення про прибуття Асада в Москву

Також читайте: РФ допомогла Асаду втекти з Сирії, прикриваючи це дезінформацією про авіакатастрофу, - ГУР

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц вітає повалення режиму Асада в Сирії: Закон і порядок треба швидко відновити

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Читайте: Падіння диктатури Асада свідчить про слабкість Росії та Ірану, - Каллас

Автор: 

росія (65052) Сирія (1857) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+56
Кто бы сомневался, все отбросы как и пологается попадают в помойку!
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08.12.2024 20:05
+26
Нечисть пригріває нечисть.
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08.12.2024 20:06
+25
Усі відходи стікаються до мацькви. Слово "москва" з фінської мови - брудна вода.
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08.12.2024 20:10
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Кто бы сомневался, все отбросы как и пологается попадают в помойку!
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08.12.2024 20:05 Відповісти
Кацап'яче мичання теж має звучати лише на смітнику паРаші.
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08.12.2024 20:07 Відповісти
успішно прибув на паРашу

.
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08.12.2024 20:49 Відповісти
ну на місце Асада теж не зайчики прийшли.
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09.12.2024 08:33 Відповісти
Нечисть пригріває нечисть.
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08.12.2024 20:06 Відповісти
Домой в Дамаск он больше не вернётся.. как в песне.
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08.12.2024 20:06 Відповісти
іего встретіл лічно Прежнев
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08.12.2024 20:08 Відповісти
Цих два опудала ганебно профукали всі Близькосхідні війни
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08.12.2024 20:23 Відповісти
Ещё египетского не хватает...
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08.12.2024 20:31 Відповісти
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08.12.2024 20:31 Відповісти
Ну то ще з більшим остервінням повстанці будуть різати тих росіян, що знайдуть в Сірії
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08.12.2024 20:09 Відповісти
вони різатимуть не тільки русскіх, а усіх, хто проти них. Талібан 2.0
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09.12.2024 08:35 Відповісти
Клоака з покидьками.
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08.12.2024 20:09 Відповісти
Усі відходи стікаються до мацькви. Слово "москва" з фінської мови - брудна вода.
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08.12.2024 20:10 Відповісти
Взагалі-то, "вода" фінською -- це vesi.

"Чорна річка" -- це mustajoki. Будьмо точними!
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08.12.2024 20:24 Відповісти
Москва, Нева, Протва, Непрядва, Лысьва, Сосьва, Калитва, Сылва, Вильва, Койва… Здесь в основе каждого названия слово «ва», которое означает «вода» или «река» на одном из финно-угорских языков, а именно на современном коми-зырянском или древнем мерянском (народ меря соседствовал когда-то со славянскими и другими племенами, а затем растворился в них).

А какая это вода или река - Талая (Сылва), Новая (Вильва) или Птичья (Койва), - об этом говорит первый слог гидронима.

Ця ж назва річки, я думаю, походить від того, що вода смерділа, як дірка у бомжихи.

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08.12.2024 22:30 Відповісти
Скоріш просто моква.
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08.12.2024 20:44 Відповісти
А, якщо українською, то помийна яма.
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08.12.2024 21:46 Відповісти
растов абідіцца! ))
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08.12.2024 20:10 Відповісти

Не вносьте плутанину: добре відомо, що растов - нєрєзінавий!
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08.12.2024 20:49 Відповісти
По соседству с януковичем пристроят..
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08.12.2024 20:11 Відповісти
Асад в Ростов не захотел. Улетел в Тегеран. Боится,что Янукович тюбетейку сопрет.
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08.12.2024 21:43 Відповісти
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08.12.2024 20:12 Відповісти
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08.12.2024 20:18 Відповісти
Так це ж актор Юрій Яковлєв
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08.12.2024 20:22 Відповісти
Двайник??
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08.12.2024 20:25 Відповісти
Ніт, трайнік його онук.
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08.12.2024 20:50 Відповісти
Тут ще третього бракує:

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08.12.2024 20:53 Відповісти
"Передайте Путину, что я не Янукович и никуда из Сирии не уеду". Президент Сирии Башар Асад. https://www.unian.net/world/amp-904871-asad-zayavil-chto-on-ne-yanukovich-i-nikuda-ne-uedet-iz-stranyi.html 10 лет назад
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08.12.2024 20:36 Відповісти
В Ростов прямого рейса небыло?
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08.12.2024 20:13 Відповісти
Та які там "гуманітарні міркування", лицеміри! Ваш "гуманізм" по-справжньому проявив себе в Україні.
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08.12.2024 20:14 Відповісти
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08.12.2024 20:15 Відповісти
Сирійські опозиціонери будуть просто лохами,якщо пробачать Рашці варварські бомбардування,підтримку Асада і те,що Рашка приютила цього різника!
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08.12.2024 20:16 Відповісти
москва не резиновая хватить диктаторов принимать
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08.12.2024 20:17 Відповісти
А Вам шкода? Хай собі збираються докупи. Коли якийсь шахед "локаційно втратиться", імовірнішою буде більша ефективність тої "локаційної втрати".
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08.12.2024 20:56 Відповісти
З приводу, що в масквє збирається весь непотріб, є анекдот в тему:

Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, ******, на этот корабль три года собирал!

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08.12.2024 22:00 Відповісти
Рашка - Дім застарілих Диктаторів.
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08.12.2024 20:18 Відповісти
гереатрічне відділення
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09.12.2024 08:36 Відповісти
За "повстанцями" стоїть країна НАТО - Турція. Такий собі договорняк.

Сирійська збройна опозиція гарантувала безпеку російським військовим базам, а також усім дипломатичним установам.
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08.12.2024 20:18 Відповісти
І тому кацапи евакуюються, як з пожежі.
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08.12.2024 20:32 Відповісти
А-ха-х.

Дивлюсь кацапські ваєнкори зараз прям усираються розказуючи шо, - да, хоч расєюшку і викинули з Сирії як шолудивого кота але зробили це уважітєльно, по "дагаварняку з Турцієй". Паєтому вялічіє практічєскі нє пастрадало...
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08.12.2024 20:52 Відповісти
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09.12.2024 09:10 Відповісти
більше тікати було нікуди
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08.12.2024 20:20 Відповісти
Висновок - все світове лайно має золотий парашют на парашію. Виходить знищивши парашу можна радикально зменшити кількість лайна у всьому світі.
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08.12.2024 20:20 Відповісти
Скоро в этой помойке вынернут ещё пару *********....зелеДрочеры будут удивлены...
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08.12.2024 20:20 Відповісти
Поїхали в москву розгонити тоску
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08.12.2024 20:20 Відповісти
Пора в Ростове создать улицу Бывших диктаторов
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08.12.2024 20:20 Відповісти
Та краще вже той ростов перейменувати в Бувші диктатори.
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08.12.2024 21:04 Відповісти
І Сирію мокша профукала. За все що не візьмуться - все обгадять. Ціна - знищенні міста і сотні тисяч вбитих-поранених, втікачів из Сирії.
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08.12.2024 20:22 Відповісти
Ну втікачі з Сирії Москве только спасибо сказали. Без неё (Москвы) им бы ЕС не светило.
Я еще одних знаю которым тоже не подфартило бы, без войны
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08.12.2024 20:59 Відповісти
Всього лише новий етап дурної гри старих дітей, які називають себе світовими лідерами.
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08.12.2024 20:23 Відповісти
На барвиху из с витьком,и пенсион пожизненно
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08.12.2024 20:23 Відповісти
Вислизнув - а міг би стать поміняти
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08.12.2024 20:23 Відповісти
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08.12.2024 20:24 Відповісти
А куда Путин побежит в Северную Корею?
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08.12.2024 20:24 Відповісти
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08.12.2024 20:30 Відповісти
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08.12.2024 20:31 Відповісти
а як же народ Сирії ? кинутий напризволяще в піч імперіалізму .
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08.12.2024 20:32 Відповісти
Скільки оборонявся Дамаск? Він здався.На це розраховують москалі щодо Харкова,Запоріжжя,Одеси.Маячня? А як щодо Луганська та Донецька?(((
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08.12.2024 20:33 Відповісти
Хтось колекціонує марки, хтось монети, а ***** диктаторів.
Жаль бульбофюрер затримується...
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08.12.2024 20:38 Відповісти
Злі язики стверджують, що бульбофюреру було вже замало керувати якоюсь БССР. Він мріяв стати ****** Другим. А тут ***** Перший, курва, замість ціхо здохнути в Україну полізло.
І фсьопашлонєтак.
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08.12.2024 21:02 Відповісти
Тепер Асад і Вітя будуть разом жити!
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08.12.2024 20:42 Відповісти
Да там етих диктаторов не только ети двое. Там уже целое общежитие беглецов диктаторов и террористов из разных стран. Сосия теперь может подать в книгу рекордов Гиннеса по самому большому скоплению мразей со всего мира
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08.12.2024 20:46 Відповісти
На самом деле всё чуть не так. Сколько за последние пусть 70 лет перебежало в подмосковье со всех концов мира диктаторов считать не стоит. А вот бабло они все задолго до подсрачника стоговали в совок и потом в кацапию. Асад похоже возможно шапкокрада здесь опередил. Скорее и даже председатель радгоспу давно всё втрамбовал детям своим в том числе тоже, лукашенка имею в виду. Таких принимать дело выгодное.
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08.12.2024 20:43 Відповісти
Говорят Асад храбро прорывался в аеропорт в женском платье с двумя младенцами один спереди другой привязан к спине. Ну зато теперь будет спать с открытыми глазами пришлушиваясь к шагам в коридоре или щупая дверные ручки и трусы на предмет Новичка
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08.12.2024 20:43 Відповісти
Хто наступний, не зелебоба часом .
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08.12.2024 20:44 Відповісти
Буде в маскві "кладбіщє" диктаторів. Прийде час можна буде всіх сразу обісцяти.
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08.12.2024 20:49 Відповісти
Треба в Засрашці висушити болота та заснувати новий стольний град Ізгнанск,а може Диктаторск,ну,або Ізгойск!.
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08.12.2024 20:52 Відповісти
Вітя у Ростові, а Петю куди запхнуть? Два президенти і два виродки.
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08.12.2024 20:57 Відповісти
Раша відстійник режимних тіранів , ,а от Ізраель це відстійних для тих, хто вміє добре грабувати ,принаймі Україну ...гроші це фсьооо ,навіть на крові ...
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08.12.2024 21:08 Відповісти
теперь в рашке 2 обосравшихся-янек и он
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08.12.2024 21:16 Відповісти
Куди ж податись садисту, як не до колеги на московію?
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08.12.2024 21:16 Відповісти
А куди ж йому ще... Стоматологом працюватиме на рубльовці. Чи в барвісі...
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08.12.2024 21:21 Відповісти
Я б цьому лузерові свої зуби не довірив.
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08.12.2024 21:39 Відповісти
- Милости прошу к нашэму шалашу...

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08.12.2024 21:24 Відповісти
По сусідству з Януковичем поселять?
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08.12.2024 21:25 Відповісти
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08.12.2024 21:32 Відповісти
- В нашем доме поселілся
- Замєчатєльний сосєд .!

.
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08.12.2024 21:40 Відповісти
Козирна фраза - Асад із члєнами прибув.
В Ростові на одну шконку прибуде.
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08.12.2024 22:36 Відповісти
Легитимный.
Вторая серия.
" Сирии госпереворот. Самооборона. Самое время референдумы проводить."
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08.12.2024 22:40 Відповісти
Когда начнут утверждать, что новое правительство Сирии не легитимное?

или согласно заявления - попрощались навсгегда
Асад "дал указание осуществить передачу власти мирным путем", говорится далее в документе. "Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство
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08.12.2024 22:49 Відповісти
Двійник Асада прибув до двійника путіна.
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08.12.2024 23:27 Відповісти
отброси всього світу в 1 місці
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09.12.2024 00:33 Відповісти
Кацапи завжди брешуть. Може і не долетів. А, як що так, то будемйому санкція Малюка- Буданова, сам блище підібрався)))
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09.12.2024 03:02 Відповісти
Каждому ****** рассийское убежище.
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09.12.2024 09:56 Відповісти
 
 