РосЗМІ стверджують, що Асад з родиною прибув до Москви
Диктатор Башар Ассад після втечі з Сирії прибув до Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пропагандистське видання ТАСС.
"Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок", - повідомив ТАСС кремлівський чиновник.
Події в Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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"Чорна річка" -- це mustajoki. Будьмо точними!
А какая это вода или река - Талая (Сылва), Новая (Вильва) или Птичья (Койва), - об этом говорит первый слог гидронима.
Ця ж назва річки, я думаю, походить від того, що вода смерділа, як дірка у бомжихи.
Не вносьте плутанину: добре відомо, що растов - нєрєзінавий!
трайнікйого онук.
Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
- Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она опять в порыве отчаяния восклицает:
- Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
- Да я вас, ******, на этот корабль три года собирал!
Сирійська збройна опозиція гарантувала безпеку російським військовим базам, а також усім дипломатичним установам.
Дивлюсь кацапські ваєнкори зараз прям усираються розказуючи шо, - да, хоч расєюшку і викинули з Сирії як шолудивого кота але зробили це уважітєльно, по "дагаварняку з Турцієй". Паєтому вялічіє практічєскі нє пастрадало...
Я еще одних знаю которым тоже не подфартило бы, без войны
Жаль бульбофюрер затримується...
І фсьопашлонєтак.
- Замєчатєльний сосєд .!
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В Ростові на одну шконку прибуде.
Вторая серия.
" Сирии госпереворот. Самооборона. Самое время референдумы проводить."
или согласно заявления - попрощались навсгегда
Асад "дал указание осуществить передачу власти мирным путем", говорится далее в документе. "Россия в этих переговорах не участвовала. При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство