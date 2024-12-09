Путін особисто вирішив надати політичний притулок Асаду та його родині, - Пєсков

Рішення про надання політичного притулку сирійському диктатору Башару Асаду та його сім'ї ухвалив особисто російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков, його цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Подібні рішення без глави держави ухвалюватися не можуть. Це його рішення", - сказав Пєсков.

Однак повідомити точне місцеперебування Асада та коментувати ймовірність його зустрічі з Путіним речник Кремля відмовився.

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Російські інформаційні агентства з посиланням на неназване джерело у Кремлі 8 грудня повідомили, що Асад перебуває у Москві зі своєю родиною.

За словами Пєскова, в "офіційному графіку" Путіна нібито поки що немає зустрічі з Асадом.

Він додав, що Росія "аналізуватиме ситуацію в Сирії".

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Нагадаємо, напередодні ввечері російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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