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Новини Війна в Сирії
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Путін особисто вирішив надати політичний притулок Асаду та його родині, - Пєсков

Путін надав політичний притулок Башару Асаду, який втік із Сирії після падіння свого режиму

Рішення про надання політичного притулку сирійському диктатору Башару Асаду та його сім'ї ухвалив особисто російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков, його цитують російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Подібні рішення без глави держави ухвалюватися не можуть. Це його рішення", - сказав Пєсков.

Однак повідомити точне місцеперебування Асада та коментувати ймовірність його зустрічі з Путіним речник Кремля відмовився.

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Російські інформаційні агентства з посиланням на неназване джерело у Кремлі 8 грудня повідомили, що Асад перебуває у Москві зі своєю родиною.

За словами Пєскова, в "офіційному графіку" Путіна нібито поки що немає зустрічі з Асадом.

Він додав, що Росія "аналізуватиме ситуацію в Сирії".

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Нагадаємо, напередодні ввечері російські державні ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про те, що Асад, який залишив Сирію після взяття повстанцями Дамаска та інших великих міст, прибув до Росії, де отримав притулок.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1612) путін володимир (23785) Сирія (1857) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+8
куда ви всі! ростов не резиновий.
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09.12.2024 15:09
+5
В Сирії це спрацювало, бо кацапи не мають можливості швидко підтягувати резерви через кордон. Нажаль, Україна має дуже довгий спільний кордон зі свинособаками, і це навряд чи зміниться.
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09.12.2024 15:24
+2
Події в Сирії це чітка відповідь на тупі питання кацапів "Як ви звільните окуповані нами території"
Ось, так і звільнемо. Як чуваки на мопедах , що змусили підтримиваний кацапами диктаторський режим впасти , а кацапів - тікати
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09.12.2024 15:10
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куда ви всі! ростов не резиновий.
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09.12.2024 15:09 Відповісти
Зуб даю. А ещё Гамсахурдия в 2007 в Ростове был. В госпитале на обследовании
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09.12.2024 15:40 Відповісти
буйло все своє гівн.... біологічєські отходи складає в чемоданчик і носить із собою

.
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09.12.2024 16:24 Відповісти
Події в Сирії це чітка відповідь на тупі питання кацапів "Як ви звільните окуповані нами території"
Ось, так і звільнемо. Як чуваки на мопедах , що змусили підтримиваний кацапами диктаторський режим впасти , а кацапів - тікати
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09.12.2024 15:10 Відповісти
В Сирії це спрацювало, бо кацапи не мають можливості швидко підтягувати резерви через кордон. Нажаль, Україна має дуже довгий спільний кордон зі свинособаками, і це навряд чи зміниться.
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09.12.2024 15:24 Відповісти
у нас є эксклюзинва перевага від сірійців - можливість массово, тисячами знищувати туристів з парашчини.
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09.12.2024 15:31 Відповісти
Ну і у нас слава богу не мопеди.
А кацапи - кінечні , інакше б не залучали війська Чучхе.

От тільки цікаво коли ЗеШапіто планує фінансувати власне ВПК ,а не марафон?
Хоча хто ж тоді розповідатиме про "поганий захід", вірно

Тим не меньш є прецедент і він показує , що якщо вміло користуватися "вікном можливостей" ,а не усувати найкращих генералів і замінювати їх на бездарних , але лояльних - то приходить успіх
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09.12.2024 15:32 Відповісти
Так. У нас аж цілих 31 абрамсів від США, і ще 49 списаних з Австралії. Ну і ще десятки три Леопардів залишилось. Не сильно корелює зі звільненням фронту в 1500 км
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09.12.2024 16:12 Відповісти
абрамси та лео зараз просто дорогезні ********

війна в Україні змінила пріоритети військової техніки:
масово,
дешево,
швидко

.
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09.12.2024 16:29 Відповісти
Воно наче й так, але посадки і нори зачищають спочатку технікою. І в цьому ще одна відмінність Сирії від України: в Сирії кацапи не окопуються. Там не було і немає чіткої лінії фронту.
А щодо "масово, дешево, швидко" - тут повністю погоджуюсь, бо саме тому кацапи стабільно рухаються вперед. Адже немає нічого дешевшого і простішого, ніж свинособача тушка.
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09.12.2024 16:54 Відповісти
Оголоси увесь список наданої зброї ,бо інакше це дешева маніпуляція рівня великого зомбофону.
І друге питання, а як там наш ВПК , який був потужно знищений у 2019-2021 роках , після відродження у 2015-2019

Ось до прикладу
Влада зупинила фінансування заводу, що виробляє ракетне паливо для оборони
От ,як зробите роботу над помилкою 2019 років , тоді і будете наративи про "поганий Захід" поширювати
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09.12.2024 21:04 Відповісти
Звільняти територію від пари десятків кацапських блок постів та звільняти територію від регулярної армії (піхота, танки, артилерія, авіація) - це зовсім різні речі і масштаби.
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09.12.2024 15:33 Відповісти
Вже відповідав. Цитую

АРТЕМ Булискерия 55fa506a

Ну і у нас слава богу не мопеди.
А кацапи - кінечні , інакше б не залучали війська Чучхе.

От тільки цікаво коли ЗеШапіто планує фінансувати власне ВПК ,а не марафон?
Хоча хто ж тоді розповідатиме про "поганий захід", вірно

Тим не меньш є прецедент і він показує , що якщо вміло користуватися "вікном можливостей" ,а не усувати найкращих генералів і замінювати їх на бездарних , але лояльних - то приходить успіх

09.12.2024 15:32 Відповісти Видалити
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09.12.2024 15:36 Відповісти
За рахунок масштабів, все трохи складніше. Якщо в Сирії все можна виміряти умовно кількістю мопедів і автоматів, то у нас лише бронемашине декілька десятків моделей/модифікацій. І не завжди те, що нагально потрібно - є під рукою.
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09.12.2024 15:51 Відповісти
Ну так і Сирійці не найбільша країна Європи при допомозі Заходу
Хоча , звичайно, я не чув щоб хтось з Сирійських лідерів, що звільнили країну від рашки і сосада марадерили так сильно ,як ЗеШапіто
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09.12.2024 21:05 Відповісти
Особисто з морозилки.досить перепощуватитфсбешну брехню справжнє фуйло здохло.плотнік з Могільову не має повноважень надавати притулки політичним лузерами.
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09.12.2024 15:10 Відповісти
Ну якщо у вас нарасєє уже прутні приймають самостійно рішення, про що з вами розмовляти?
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09.12.2024 15:12 Відповісти
волання з Ростову - Астанавітесь!!!
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09.12.2024 15:13 Відповісти
А само воно куди тікати збирається, чи одразу - на концерт до Кобзона?
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09.12.2024 15:18 Відповісти
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09.12.2024 15:20 Відповісти
Пуйло саме ходячий труп, як і піськов
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09.12.2024 15:24 Відповісти
69 😁
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09.12.2024 15:25 Відповісти
Казали,що путлєр в холодильнику ...Цілий "генерал" бачив,коли кефір брав з холодильника ...А тут якесь особисте рішення ....Може Асада теж до морозилки ??
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09.12.2024 15:35 Відповісти
За кефир и генерала 100500+
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09.12.2024 15:51 Відповісти
Асад - нова фаворітка старого збочинця !
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09.12.2024 15:37 Відповісти
І чо? І нічо. Реакції буде нуль. Він же поганий хлопець, йому можна. Нєт протів нєго мєтодов.
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09.12.2024 15:39 Відповісти
>Рішення про надання політичного притулку

А как пафосно звучит! Словно Асад - диссидент, пострадавший за высказывание своего мнения
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09.12.2024 15:48 Відповісти
Друзі, ця новина дуже показова. Як наші ЗМІ перетворюються у смітник. При всій повазі до гарних журналістів, я зазначаю, що редактори та ті, хто друкує новини - це кацапські рупори пропаганди. Що вчора ми бачили в ю-тубі на сторінках всіх каналів та інтернет-видань ? Асад мертвий, літак Асада збив СУ-24 кацапів, США ракетою збили літак з Асадом, знайшли труп Асада. І т.п. І раптом, Асад в кремлі живий і не пошкоджений. Як це вам, яка це, трясця, журналістика ??? Я жодне відео не подивився, де була подібна назва. Бо знав, що у понеділок все буде спростовано іншою Новиною. Сором бере за таку журналістику. Чи колір дитячого проносу вже у моді ?
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09.12.2024 15:50 Відповісти
Мадуро в чергу записався?
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09.12.2024 16:31 Відповісти
куда йому поперед Бацька в пекло пхатись

.?
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09.12.2024 16:42 Відповісти
Подонкі всіх країн об'єднуємося, ху... лостану таке потрібно, та легче одному подонку дати притулок, за його гроші, чім допомогати Сирії згідно взятим обов'язкам. Так що друзям ху....лостану слід задуматися
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09.12.2024 16:33 Відповісти
Тепер асада кинуть на передову відпрацьовувати захист.
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09.12.2024 18:45 Відповісти
Новый Янукович
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10.12.2024 10:38 Відповісти
 
 