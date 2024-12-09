Війська Ізраїлю увійшли на територію Сирії, - NYT

Після падіння режиму Башара Асада армія Ізраїлю перетнула демілітаризовану зону і увійшла на територію Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Джерела видання ствердужють, що війська Ізраїлю зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території, що необхідно для забезпечення безпеки кордонів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив у неділю, що він наказав військам "захопити буферну зону" між Ізраїлем і Сирією.

"Ми віддали ізраїльській армії наказ захопити ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться безпосередньо біля кордону Ізраїлю", – заявив він, додавши що заходи мають тимчасовий характер.

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На вихідних ізраїльська авіація також завдала ударів по сирійських військових об’єктах. За словами офіційних осіб, ці активи могли б потрапити в руки екстремістів.

"Цілі включали невеликі запаси хімічної зброї, в першу чергу іприту і газу VX, які, за словами чиновників, залишилися у Сирії, попри попередні домовленості про роззброєння. Ізраїльські військові також атакували оснащені радарами батареї і транспортні засоби зенітно-ракетних комплексів російського виробництва, а також запаси ракет "Скад", - йдеться в матеріалі.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

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30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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