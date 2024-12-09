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Новини Війна
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Війська Ізраїлю увійшли на територію Сирії, - NYT

ізраїльська армія

Після падіння режиму Башара Асада армія Ізраїлю перетнула демілітаризовану зону і увійшла на територію Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Джерела видання ствердужють, що війська Ізраїлю зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території, що необхідно для забезпечення безпеки кордонів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив у неділю, що він наказав військам "захопити буферну зону" між Ізраїлем і Сирією.

"Ми віддали ізраїльській армії наказ захопити ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться безпосередньо біля кордону Ізраїлю", – заявив він, додавши що заходи мають тимчасовий характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії, - Байден

На вихідних ізраїльська авіація також завдала ударів по сирійських військових об’єктах. За словами офіційних осіб, ці активи могли б потрапити в руки екстремістів.

"Цілі включали невеликі запаси хімічної зброї, в першу чергу іприту і газу VX, які, за словами чиновників, залишилися у Сирії, попри попередні домовленості про роззброєння. Ізраїльські військові також атакували оснащені радарами батареї і транспортні засоби зенітно-ракетних комплексів російського виробництва, а також запаси ракет "Скад", - йдеться в матеріалі.

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

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30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Читайте: США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади до неї, - Байден

Автор: 

Ізраїль (1639) Сирія (1857)


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Топ коментарі
+25
" чи залишити демілітаризовану зону без нагляду і підпустити впритул до своїх кордонів"

Це кацапська риторика. Це не "впритул до своїх кордонів", це територія іншої держави.
Тим більше, що переможці заявили, що планують розбудовувати з Ізраїлем добрососедські тосунки.
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09.12.2024 05:04
+12
що занадто? що Ізраїль розбомбив залишки асадівських ракет та хімічної зброї, які могли бути задіяні в будь який час проти Ізраїлю? чи залишити демілітаризовану зону без нагляду і підпустити впритул до своїх кордонів хто зна кого, щоб повторилось щось накшталт 7/10?
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09.12.2024 04:50
+12
У кровавого маніяка асада чогось не захоплювали видно він їм був ріднішим. А як тільки народ Сирії узяв владу так, під шумок і плутанину з владою можно урвати побільші чужої землі.
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09.12.2024 05:01
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взагалі-то араби - це "браття" Ізраїлю... "сводні" - Ізмаїл, від Агар... по Біблії
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09.12.2024 13:50 Відповісти
Ага, таки ж как козломордые - братья украинцам. Библия то собрание древнееврейских сказок, Ветхий завет писали люди, которые жили через 500-700 лет после событий, которые они описывали.
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09.12.2024 15:05 Відповісти
Заспокійся.... Нікого не цікавить твоє власне відношення. І ("історію України" писали точно так само, як і історії інших так званих держав... то що говорити про древні часи?)
А мова йде про "підстави для..."
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09.12.2024 15:25 Відповісти
".. а от в Ізраїлі..." )))
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09.12.2024 13:51 Відповісти
є різниця..
Ти маєш знищити їх усіх: хеттеїв, аморейців, хананейців, перизеїв, хівійців, євусеїв. Так велить тобі Господь, Бог твій".
тих всіх народів давним давно немає на тій землі!
отже, нвхто, крім євреїв (ізраїльтян) не може на неї претендувати!
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14.12.2024 05:20 Відповісти
так, таке як ти описуєш - є все описано в Біблії.. ось саме такі взаємостосунки і взаємоіснування "племен", коли ще не було такого поділу на "нації".
і тоді важливим були домовленості. "честь, гідність" і інші чесноти.. а не те що як зараз...
хоч населення не було так багато але про роди а Голову Роду - знали.
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14.12.2024 05:22 Відповісти
а те що по суті вчинили геноцид - то я з цим не сперечаюся...
але то було від того, що через голод вони перемістились в Єгипет, там потрапили в рабство, вицшли. а за 400 + років там наплодилось доволі достатньо по їхнім "досконалим міркам" усіляких "нечестивців", які любили трахатись, пити та веселитись.. тобто займалися адекватними людськими речами...
а ті себе вважали праведниками .. лицемірно, але як вже було.. бо природу не обманиш..
так от.. вони прицшли на ту землю, котру частично викупив Авраам та Яків.....
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14.12.2024 05:26 Відповісти
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