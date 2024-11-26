Ізраїль та "Хезболла" прийняли угоду про припинення вогню в Лівані, - Байден

Ізраїль та ліванське угруповання "Хезболла" офіційно прийняли угоду про перемирʼя щодо припинення вогню в Лівані. Угода набере чинності зранку середи, 27 листопада.

Про це повідомив президент США Джо Байден у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: Вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", - написав він.

За словами Байдена, США, Франція та союзники пообіцяли співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном, щоб забезпечити повне виконання угоди. Однак американські війська не залучатимуть.

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"Прояснімо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати", - сказав Байден на брифінгу.

Президент США додав, що з початку конфлікту понад 70 тисяч ізраїльтян та понад 300 тисяч ліванців стали біженцями.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю проголосував за угоду про припинення вогню для закінчення бойових дій з терористичним угрупованням "Хезболла" в Лівані.

Нагадаємо, що угода про припинення вогню в Лівані зобовʼяже Ізраїль вивести війська з півдня Лівану, а армію Лівану — розгорнути свої сили в регіоні. На це буде 60 днів. А "Хезболла" припинить свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані приблизно на 30 кілометрів на північ від кордону.