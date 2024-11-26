Ізраїль та "Хезболла" прийняли угоду про припинення вогню в Лівані, - Байден
Ізраїль та ліванське угруповання "Хезболла" офіційно прийняли угоду про перемирʼя щодо припинення вогню в Лівані. Угода набере чинності зранку середи, 27 листопада.
Про це повідомив президент США Джо Байден у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: Вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", - написав він.
За словами Байдена, США, Франція та союзники пообіцяли співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном, щоб забезпечити повне виконання угоди. Однак американські війська не залучатимуть.
"Прояснімо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати", - сказав Байден на брифінгу.
Президент США додав, що з початку конфлікту понад 70 тисяч ізраїльтян та понад 300 тисяч ліванців стали біженцями.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю проголосував за угоду про припинення вогню для закінчення бойових дій з терористичним угрупованням "Хезболла" в Лівані.
Нагадаємо, що угода про припинення вогню в Лівані зобовʼяже Ізраїль вивести війська з півдня Лівану, а армію Лівану — розгорнути свої сили в регіоні. На це буде 60 днів. А "Хезболла" припинить свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані приблизно на 30 кілометрів на північ від кордону.
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Члени Хезболли є у Лівані всюди, включно з регулярною армією. Вона, як рак - роз'їла арабську Швейцарію і перетворила її на звалище.
І поки викорінення Хезболли не стане державною політикою Лівану, до сраки ті домовленості.
Хезболла воює з Ізраїлем, а не з Ліваном.
От, якби ОПЗЖ з території України обстрілювала Польщу, то аналогія була б.
Може я просто трохи більше слідкую за перебігом тієї війни...
Та нє. Я з Лівану.
Ілля Муромець тут у нас похований. 😉
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отакої! ніхто не хотів війни а вона сталася...А що хотіли? Тихенько повбивати одні одних?
Тобто, усі російські "друзі", як от Хезбола, чи Хамас, чи Іран - однаково потребуют 3,14здюлін під час будь-яких перемовин 😆
(Атакамси Україні на поміч)!
Бо "добре слово та пістолет - краще аніж просто добре слово"(с)
І це до речі тонкий такий натяк західним політикам, щодо перспектив війни з ерефією - варто лише грохнути одним за одним......
Це все вже було. Ізраїль вже виводив війська, а спеціальні міжнародні сили розгорталися в регіоні. Закінчилося це все тим, що Хезбола влаштовувала свої склади буквально в метрі від баз міжнародних сил і звідти обстрілювали територію Ізраїлю. А "миротворці" тіпа ніфіга не бачили.