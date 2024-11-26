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Новини
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Ізраїль та "Хезболла" прийняли угоду про припинення вогню в Лівані, - Байден

Ізраїль та ліванське угруповання "Хезболла" офіційно прийняли угоду про перемирʼя щодо припинення вогню в Лівані. Угода набере чинності зранку середи, 27 листопада.

Про це повідомив президент США Джо Байден у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я маю добрі новини з Близького Сходу. Я розмовляв з прем'єр-міністрами Лівану та Ізраїлю. І я радий повідомити: Вони прийняли пропозицію Сполучених Штатів про припинення руйнівного конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою", - написав він.

Байден оголосив про досягнення угоди щодо припинення вогню між Ізраїлем та Хезболла в Лівані

За словами Байдена, США, Франція та союзники пообіцяли співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном, щоб забезпечити повне виконання угоди. Однак американські війська не залучатимуть.

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"Прояснімо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати", - сказав Байден на брифінгу. 

Президент США додав, що з початку конфлікту понад 70 тисяч ізраїльтян та понад 300 тисяч ліванців стали біженцями.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю проголосував за угоду про припинення вогню для закінчення бойових дій з терористичним угрупованням "Хезболла" в Лівані.

Нагадаємо, що угода про припинення вогню в Лівані зобовʼяже Ізраїль вивести війська з півдня Лівану, а армію Лівану — розгорнути свої сили в регіоні. На це буде 60 днів. А "Хезболла" припинить свою збройну присутність уздовж кордону на південь від річки Літані приблизно на 30 кілометрів на північ від кордону.

Автор: 

Байден (2883) Ізраїль (1635) Ліван (122) перемир'я (886) Хезболла (34)


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Топ коментарі
+3
Це лише час для хезболи отримати московські ракети.
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26.11.2024 23:24
+3
Містер Байден в курсі, що Ліван та Хезболла - це не одне і те ж?
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26.11.2024 23:26
+2
Прояснімо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати", - сказав Байден на брифінгу.
===========
отакої! ніхто не хотів війни а вона сталася...А що хотіли? Тихенько повбивати одні одних?
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26.11.2024 23:32
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Це лише час для хезболи отримати московські ракети.
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26.11.2024 23:24 Відповісти
Містер Байден в курсі, що Ліван та Хезболла - це не одне і те ж?
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26.11.2024 23:26 Відповісти
Як палестина і хамас? Чи якось інакше?
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26.11.2024 23:35 Відповісти
Палестина не є суверенною державою.
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26.11.2024 23:44 Відповісти
Хезболла для Лівану - що чиряк на сраці... Видавить - боляче... Тому - терплять... Бо не хочуть, щоб Хезболла підняла заворушення в Лівані... Вони там і так "насилу дихають" бісля багаторічних війн та заворушень... Придушить та викинуть Хезболлу (як зробив це король Іорданії тоді, коли ХАМАС спробував учинить переворот в країні та захопить владу), у них немає. Це - "паразити" Лівану...
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26.11.2024 23:42 Відповісти
Цей чиряк має представництво в уряді.
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26.11.2024 23:43 Відповісти
У нас таке представництво мала донедавна і партія ОПЗЖ... Та й зараз цей вплив у наявності...
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26.11.2024 23:49 Відповісти
Не зовсім.
Члени Хезболли є у Лівані всюди, включно з регулярною армією. Вона, як рак - роз'їла арабську Швейцарію і перетворила її на звалище.

І поки викорінення Хезболли не стане державною політикою Лівану, до сраки ті домовленості.
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26.11.2024 23:59 Відповісти
А у нас ТАКОГО нема?
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27.11.2024 00:02 Відповісти
У нас якесь недержавне озброєне угруповання веде війну з іншою державою з нашої території, прикриваючися мирними мешканцями?
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27.11.2024 00:05 Відповісти
У нас купа колаборантів З ОПЗЖ та інших угрупувань служить окупантам... І зі зброєю в руках... Підпалює майно держави... Працює наводчиками...Чи надто сильно це різниться з становищем в Лівані?
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27.11.2024 00:11 Відповісти
Взагалі то дуже різниться.

Хезболла воює з Ізраїлем, а не з Ліваном.

От, якби ОПЗЖ з території України обстрілювала Польщу, то аналогія була б.
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27.11.2024 00:14 Відповісти
НУ, тобі видніше... Ти ж ближче до Лівану...
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27.11.2024 00:22 Відповісти
Цікаве спостереження. 😁

Може я просто трохи більше слідкую за перебігом тієї війни...
Та нє. Я з Лівану.
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27.11.2024 00:24 Відповісти
Я - на півночі України..
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27.11.2024 00:28 Відповісти
Ну, якщо без назв, то я теж.
Ілля Муромець тут у нас похований. 😉
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27.11.2024 00:36 Відповісти
А де він народився? Село Моровськ на Чернігівщині... Я маю історичну освіту. І завжди шанував вислів академіка Рибакова: "Былины - не миф... А опоэтизированная история нашего народа...". Так от - з топокартою в руках я пройшовся по билині "Ілля Муромець та Соловей- розбійник"... І точно визначив маршрут Іллі до Києва... Це так звана "Гончарівська" дорога. Вона пролягає від Моровська, вздовж правого берега Десни... Я теж її "з"їздив не раз (здебільшого - у службових справах) Тому - вивчив... Мені для цього треба було їхать до Києва на південний захід...
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27.11.2024 09:06 Відповісти
Прояснімо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати", - сказав Байден на брифінгу.
===========
отакої! ніхто не хотів війни а вона сталася...А що хотіли? Тихенько повбивати одні одних?
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26.11.2024 23:32 Відповісти
І на цій "високій" ноті Хезбола увечері масовано обстріляла північ Ізраїлю!
Тобто, усі російські "друзі", як от Хезбола, чи Хамас, чи Іран - однаково потребуют 3,14здюлін під час будь-яких перемовин 😆
(Атакамси Україні на поміч)!
Бо "добре слово та пістолет - краще аніж просто добре слово"(с)
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26.11.2024 23:39 Відповісти
хезболла починає потроху сцятись трампа.
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26.11.2024 23:40 Відповісти
Єдина надія - що Ізраїль не поверне тих запасів російської зброї, вилученої зі складів Хезболли... Їм та зброя і самим згодиться... Особливо ПТУР та ПЗРК...
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26.11.2024 23:45 Відповісти
Трусы. Слабаки
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27.11.2024 00:19 Відповісти
Та просто нахвалена Хезбола, з купою зброю, миттєво здулась, варто лише було знищити один за одним їх лідерів.
І це до речі тонкий такий натяк західним політикам, щодо перспектив війни з ерефією - варто лише грохнути одним за одним......
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27.11.2024 00:29 Відповісти
"зобовʼяже Ізраїль вивести війська з півдня Лівану, а армію Лівану - розгорнути свої сили в регіоні "

Це все вже було. Ізраїль вже виводив війська, а спеціальні міжнародні сили розгорталися в регіоні. Закінчилося це все тим, що Хезбола влаштовувала свої склади буквально в метрі від баз міжнародних сил і звідти обстрілювали територію Ізраїлю. А "миротворці" тіпа ніфіга не бачили.
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27.11.2024 10:44 Відповісти
 
 