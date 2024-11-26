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Новини
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Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню з "Хезболлою" в Лівані, - CNN

Ізраїль погодиться на припинення вогню з Хезболлою в Лівані

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю проголосував за угоду про припинення вогню для закінчення бойових дій з терористичним угрупованням "Хезболла" в Лівані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на ізраїльського чиновника.

Зазначається, що пропозиція має на меті досягти 60-денного припинення бойових дій з "Хезболлою", що може стати основою для довготривалого перемир'я.

Що кажуть в уряді Ізраїлю?

Як повідомляє видання Politico, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що припинення вогню з бойовим угрупованням "Хезболла" в Лівані стало "великим проривом у спробах запобігти ширшій війні в регіоні".

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Агентство Reuters пише, що Нетаньяху також сказав, що готовий виконати угоду про припинення вогню та додав, що "рішуче відповість на будь-які порушення" з боку "Хезболли".

Якщо "Хезболла" порушить угоду і спробує переозброїтися — ми атакуємо. На кожне порушення ми відповідатимемо силою", - наголосив Нетаньяху.

Він додав, що було три причини домагатися припинення вогню: зосередитись на Ірані, поповнити вичерпані запаси зброї та дати армії відпочити.

За даними The Times of Israel, президент США Джо Байден має виступити із промовою в Білому домі, в якій, ймовірно, буде говорити про перемир’я між Ізраїлем і "Хезболлою".

Видання додало, що угода про припинення вогню не містить чіткого формулювання щодо того, чи може Ізраїль відповідати на порушення з боку "Хезболли" на північ від річки Літан.

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Попередні умови угоди про перемир'я

Угода передбачає, що Ізраїль буде повідомляти про будь-яке таке порушення міжнародному органу під керівництвом США, який, як очікується, буде здійснювати нагляд за виконанням угоди, а потім збереться, щоб обговорити, наскільки серйозним є порушення.

Зазначається, що угода почне діяти завтра, 27 листопада, о 10-й ранку і планується на 60 днів.

Тепер угоду передадуть повному складу Кабінету Міністрів, затвердження якого, як очікується, буде формальністю. В уряді Лівану вже заявили, що підтримують угоду.

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Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Раніше Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

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Автор: 

Ізраїль (1635) Ліван (122) Нетаньяху (167) перемир'я (886) Хезболла (34)


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Топ коментарі
+5
Це в росіян потрібно питати. Чого вони напали у 2014 на незалежну державу і до сих пір не хочуть її залишити у спокої.
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26.11.2024 22:09
+3
Хіба Херсон і Запоріжжя у Лівані знаходяться?
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26.11.2024 22:10
+2
Чому ж не можуть досягнути такого ж самого припинення вогню на території України
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26.11.2024 22:05
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Мацква буде проти.
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26.11.2024 22:00 Відповісти
а ***** коли стане насраллі?
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26.11.2024 22:00 Відповісти
А Крим чий?
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26.11.2024 22:07 Відповісти
Твій.
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26.11.2024 22:10 Відповісти
Ти русскій?
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26.11.2024 22:12 Відповісти
Українець.
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26.11.2024 22:37 Відповісти
Хіба Херсон і Запоріжжя у Лівані знаходяться?
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26.11.2024 22:10 Відповісти
Чому ж не можуть досягнути такого ж самого припинення вогню на території України
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26.11.2024 22:05 Відповісти
Курська область це Україна?
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26.11.2024 22:08 Відповісти
Це в росіян потрібно питати. Чого вони напали у 2014 на незалежну державу і до сих пір не хочуть її залишити у спокої.
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26.11.2024 22:09 Відповісти
Цей відлік треба вести принаймні з 17-го століття.
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26.11.2024 22:12 Відповісти
Треба завжди говорити про щось конкретне, а не взагалі, бо взагалі, це ні про що.
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26.11.2024 22:14 Відповісти
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши близько 300 мільярдів доларів (з урахуванням інфляції) загальної економічної та військової допомоги.
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26.11.2024 22:19 Відповісти
Сподіваюсь, що угоду не в Мінську підписуватимуть.
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26.11.2024 22:10 Відповісти
Та вже підписали, у Стамбулі.
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26.11.2024 22:15 Відповісти

Стамбул чей?
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26.11.2024 23:14 Відповісти
Князь Олег казав, що наш.
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28.11.2024 09:42 Відповісти
+++
Сто баллов.
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28.11.2024 10:40 Відповісти
Пример древнего разворовывания бюджета.
Много лет князь выделял деньги на прокорм коня. Потом пошли посмотреть на того коня.
Волхвы одни вертаются, и чешут про змею.
Вы на природе были?
Степная гадюка и кирзовый сапог.
В 10 веке мягче кожу не выделывали
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28.11.2024 10:45 Відповісти
Слабаки...

Незавершена справа може бути гіршою за нерозпочату.
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26.11.2024 22:13 Відповісти
Знищили верхівку Хезболли, розбомбили склади зі збоєю, а тепер викрутили їм руки на премовинах. Нічого собі слабаки
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26.11.2024 23:17 Відповісти
Верхівку Хезболла нову виростить. Як ні, то КСІР сам буде керувати.
Зброю Хезболлі Іран та Роіся нову навезе.
Будь-які домовленості Хезболлі до сраки.
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26.11.2024 23:20 Відповісти
Ті, хто міг би стати новою верхівкою, кастрована вибухами пейджерів. Їм поки не до цього. На завіз зброї, потрібен час. На побудову нових бункерів, складів, підземних ходів, теж. Тим більш, що Росії та Ірану, зброя самим потрібна. Поки Хезболла прийде до тями, пройдуть роки. Почували би вони себе в силі, про які перемовини могла би бути мова?
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26.11.2024 23:29 Відповісти
Ливанцы прям точно откажутся стрелять. Ведь в этом была причина. Лол.
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26.11.2024 22:40 Відповісти
 
 