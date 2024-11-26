Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню з "Хезболлою" в Лівані, - CNN

Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю проголосував за угоду про припинення вогню для закінчення бойових дій з терористичним угрупованням "Хезболла" в Лівані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на ізраїльського чиновника.

Зазначається, що пропозиція має на меті досягти 60-денного припинення бойових дій з "Хезболлою", що може стати основою для довготривалого перемир'я.

Що кажуть в уряді Ізраїлю?

Як повідомляє видання Politico, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що припинення вогню з бойовим угрупованням "Хезболла" в Лівані стало "великим проривом у спробах запобігти ширшій війні в регіоні".

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Агентство Reuters пише, що Нетаньяху також сказав, що готовий виконати угоду про припинення вогню та додав, що "рішуче відповість на будь-які порушення" з боку "Хезболли".

Якщо "Хезболла" порушить угоду і спробує переозброїтися — ми атакуємо. На кожне порушення ми відповідатимемо силою", - наголосив Нетаньяху.

Він додав, що було три причини домагатися припинення вогню: зосередитись на Ірані, поповнити вичерпані запаси зброї та дати армії відпочити.

За даними The Times of Israel, президент США Джо Байден має виступити із промовою в Білому домі, в якій, ймовірно, буде говорити про перемир’я між Ізраїлем і "Хезболлою".

Видання додало, що угода про припинення вогню не містить чіткого формулювання щодо того, чи може Ізраїль відповідати на порушення з боку "Хезболли" на північ від річки Літан.

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Попередні умови угоди про перемир'я

Угода передбачає, що Ізраїль буде повідомляти про будь-яке таке порушення міжнародному органу під керівництвом США, який, як очікується, буде здійснювати нагляд за виконанням угоди, а потім збереться, щоб обговорити, наскільки серйозним є порушення.

Зазначається, що угода почне діяти завтра, 27 листопада, о 10-й ранку і планується на 60 днів.

Тепер угоду передадуть повному складу Кабінету Міністрів, затвердження якого, як очікується, буде формальністю. В уряді Лівану вже заявили, що підтримують угоду.

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Що передувало?

Ситуація між Ізраїлем і "Хезболлою" загострилася у вересні.

Раніше Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

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