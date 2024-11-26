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Новости
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Израиль одобрил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой" в Ливане, - CNN

Ізраїль погодиться на припинення вогню з Хезболлою в Лівані

Кабинет министров безопасности Израиля проголосовал за соглашение о прекращении огня для окончания боевых действий с террористической группировкой "Хезболла" в Ливане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Отмечается, что предложение имеет целью достичь 60-дневного прекращения боевых действий с "Хезболлой", что может стать основой для долговременного перемирия.

Что говорят в правительстве Израиля?

Как сообщает издание Politico, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня с боевой группировкой "Хезболла" в Ливане стало "большим прорывом в попытках предотвратить более широкую войну в регионе".

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Агентство Reuters пишет, что Нетаньяху также сказал, что готов выполнить соглашение о прекращении огня и добавил, что "решительно ответит на любые нарушения" со стороны "Хезболлы".

Если "Хезболла" нарушит соглашение и попытается перевооружиться - мы атакуем. На каждое нарушение мы будем отвечать силой", - подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что было три причины добиваться прекращения огня: сосредоточиться на Иране, пополнить исчерпанные запасы оружия и дать армии отдохнуть.

По данным The Times of Israel, президент США Джо Байден должен выступить с речью в Белом доме, в которой, вероятно, будет говорить о перемирии между Израилем и "Хезболлой".

Издание добавило, что соглашение о прекращении огня не содержит четкой формулировки относительно того, может ли Израиль отвечать на нарушения со стороны "Хезболлы" к северу от реки Литан.

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Предварительные условия соглашения о перемирии

Соглашение предусматривает, что Израиль будет сообщать о любом таком нарушении международному органу под руководством США, который, как ожидается, будет осуществлять надзор за выполнением соглашения, а затем соберется, чтобы обсудить, насколько серьезным является нарушение.

Отмечается, что соглашение начнет действовать завтра, 27 ноября, в 10 утра и планируется на 60 дней.

Теперь соглашение передадут полному составу Кабинета Министров, утверждение которого, как ожидается, будет формальностью. В правительстве Ливана уже заявили, что поддерживают соглашение.

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Что предшествовало?

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.

Ранее Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

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Автор: 

Израиль (1922) Ливан (126) Нетаньяху Биньямин (181) перемирие (1588) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+5
Це в росіян потрібно питати. Чого вони напали у 2014 на незалежну державу і до сих пір не хочуть її залишити у спокої.
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26.11.2024 22:09
+3
Хіба Херсон і Запоріжжя у Лівані знаходяться?
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26.11.2024 22:10
+2
Чому ж не можуть досягнути такого ж самого припинення вогню на території України
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26.11.2024 22:05
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Правила форума Совет форумчан
Мацква буде проти.
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26.11.2024 22:00 Ответить
а ***** коли стане насраллі?
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26.11.2024 22:00 Ответить
А Крим чий?
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26.11.2024 22:07 Ответить
Твій.
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26.11.2024 22:10 Ответить
Ти русскій?
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26.11.2024 22:12 Ответить
Українець.
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26.11.2024 22:37 Ответить
Хіба Херсон і Запоріжжя у Лівані знаходяться?
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26.11.2024 22:10 Ответить
Чому ж не можуть досягнути такого ж самого припинення вогню на території України
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26.11.2024 22:05 Ответить
Курська область це Україна?
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26.11.2024 22:08 Ответить
Це в росіян потрібно питати. Чого вони напали у 2014 на незалежну державу і до сих пір не хочуть її залишити у спокої.
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26.11.2024 22:09 Ответить
Цей відлік треба вести принаймні з 17-го століття.
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26.11.2024 22:12 Ответить
Треба завжди говорити про щось конкретне, а не взагалі, бо взагалі, це ні про що.
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26.11.2024 22:14 Ответить
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши близько 300 мільярдів доларів (з урахуванням інфляції) загальної економічної та військової допомоги.
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26.11.2024 22:19 Ответить
Сподіваюсь, що угоду не в Мінську підписуватимуть.
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26.11.2024 22:10 Ответить
Та вже підписали, у Стамбулі.
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26.11.2024 22:15 Ответить

Стамбул чей?
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26.11.2024 23:14 Ответить
Князь Олег казав, що наш.
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28.11.2024 09:42 Ответить
+++
Сто баллов.
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28.11.2024 10:40 Ответить
Пример древнего разворовывания бюджета.
Много лет князь выделял деньги на прокорм коня. Потом пошли посмотреть на того коня.
Волхвы одни вертаются, и чешут про змею.
Вы на природе были?
Степная гадюка и кирзовый сапог.
В 10 веке мягче кожу не выделывали
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28.11.2024 10:45 Ответить
Слабаки...

Незавершена справа може бути гіршою за нерозпочату.
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26.11.2024 22:13 Ответить
Знищили верхівку Хезболли, розбомбили склади зі збоєю, а тепер викрутили їм руки на премовинах. Нічого собі слабаки
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26.11.2024 23:17 Ответить
Верхівку Хезболла нову виростить. Як ні, то КСІР сам буде керувати.
Зброю Хезболлі Іран та Роіся нову навезе.
Будь-які домовленості Хезболлі до сраки.
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26.11.2024 23:20 Ответить
Ті, хто міг би стати новою верхівкою, кастрована вибухами пейджерів. Їм поки не до цього. На завіз зброї, потрібен час. На побудову нових бункерів, складів, підземних ходів, теж. Тим більш, що Росії та Ірану, зброя самим потрібна. Поки Хезболла прийде до тями, пройдуть роки. Почували би вони себе в силі, про які перемовини могла би бути мова?
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26.11.2024 23:29 Ответить
Ливанцы прям точно откажутся стрелять. Ведь в этом была причина. Лол.
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26.11.2024 22:40 Ответить
 
 