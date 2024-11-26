Израиль одобрил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой" в Ливане, - CNN
Кабинет министров безопасности Израиля проголосовал за соглашение о прекращении огня для окончания боевых действий с террористической группировкой "Хезболла" в Ливане.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.
Отмечается, что предложение имеет целью достичь 60-дневного прекращения боевых действий с "Хезболлой", что может стать основой для долговременного перемирия.
Что говорят в правительстве Израиля?
Как сообщает издание Politico, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня с боевой группировкой "Хезболла" в Ливане стало "большим прорывом в попытках предотвратить более широкую войну в регионе".
Агентство Reuters пишет, что Нетаньяху также сказал, что готов выполнить соглашение о прекращении огня и добавил, что "решительно ответит на любые нарушения" со стороны "Хезболлы".
Если "Хезболла" нарушит соглашение и попытается перевооружиться - мы атакуем. На каждое нарушение мы будем отвечать силой", - подчеркнул Нетаньяху.
Он добавил, что было три причины добиваться прекращения огня: сосредоточиться на Иране, пополнить исчерпанные запасы оружия и дать армии отдохнуть.
По данным The Times of Israel, президент США Джо Байден должен выступить с речью в Белом доме, в которой, вероятно, будет говорить о перемирии между Израилем и "Хезболлой".
Издание добавило, что соглашение о прекращении огня не содержит четкой формулировки относительно того, может ли Израиль отвечать на нарушения со стороны "Хезболлы" к северу от реки Литан.
Предварительные условия соглашения о перемирии
Соглашение предусматривает, что Израиль будет сообщать о любом таком нарушении международному органу под руководством США, который, как ожидается, будет осуществлять надзор за выполнением соглашения, а затем соберется, чтобы обсудить, насколько серьезным является нарушение.
Отмечается, что соглашение начнет действовать завтра, 27 ноября, в 10 утра и планируется на 60 дней.
Теперь соглашение передадут полному составу Кабинета Министров, утверждение которого, как ожидается, будет формальностью. В правительстве Ливана уже заявили, что поддерживают соглашение.
Что предшествовало?
Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась в сентябре.
Ранее Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
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Стамбул чей?
Сто баллов.
Много лет князь выделял деньги на прокорм коня. Потом пошли посмотреть на того коня.
Волхвы одни вертаются, и чешут про змею.
Вы на природе были?
Степная гадюка и кирзовый сапог.
В 10 веке мягче кожу не выделывали
Незавершена справа може бути гіршою за нерозпочату.
Зброю Хезболлі Іран та Роіся нову навезе.
Будь-які домовленості Хезболлі до сраки.