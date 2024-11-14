Израиль изучает опыт Украины относительно борьбы с иранскими дронами, - посол Бродский
Израиль внимательно изучает украинский опыт противодействия вражеским дронам, особенно в условиях атак иранских беспилотников, которые Россия активно использует в войне против Украины.
Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил на пятом Киевском еврейском форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, сейчас Израиль изучает украинские новейшие военные технологии, чтобы пользоваться ими в будущем.
"Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом, и мы это уже делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов у нас в Израиле", - пояснил он.
Бродский добавил, что Украина всегда была заинтересована в израильских технологиях, которые могут быть полезны и после войны.
Посол выразил уверенность в продолжении американской поддержки обеих стран, поскольку администрация Дональда Трампа сосредоточится на завершении войн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы меня развеселили. Я представил что у представителей народа распявшего Христа, и Украины могут быть общие цели. Сколько за 20 веков поменялось умников которые считали что евреи помогут им достичь своих целей.
Гегемон перестанет быть гегемоном. Про свою страну боюсь думать. А у еврея появятся новые, очередные союзники. Они прошли естественный отбор и доминируют на планете
первый встал того и тапкиопределил в оппоненте кацапа тот и прав.
.....народ ещё сильнее стал кричать да будет распят. Видя это, Пилат вынес смертный приговор - приговорил Иисуса к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C) распятию , а сам «умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего». На что народ воскликнул: «кровь Его на нас и на детях наших» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F Мф. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#27:24 27:24-25 ).
Иудея была оккупирована Римом и не являлась самостоятельным государством, а Христос объявил себя царём иудейским - за это римляне его и распяли. Пилат лишь спросил у евреев - правда ли , что он царь. Те сказали, что он самозванец. Евреи верят, что однажды придёт мессия-спаситель и он автоматически станет царём Иудейским. Христос на этом и строил свои действия. Учи матчасть, кацап.
Кстати, католическая церковь на вселенском соборе 1965г сняла с еврейского народа абсурдное обвинение в убийстве бога. (Что это за бог, которого можно убить?), но православная церцовь, особенно московская, придерживается этих основ христианства - абсурдной ненависти к народу, давшему христианам библию.