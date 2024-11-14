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Израиль изучает опыт Украины относительно борьбы с иранскими дронами, - посол Бродский

Ізраїль вивчає український досвід боротьби з іранськими дронами

Израиль внимательно изучает украинский опыт противодействия вражеским дронам, особенно в условиях атак иранских беспилотников, которые Россия активно использует в войне против Украины.

Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил на пятом Киевском еврейском форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас Израиль изучает украинские новейшие военные технологии, чтобы пользоваться ими в будущем.

"Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом, и мы это уже делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов у нас в Израиле", - пояснил он.

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Бродский добавил, что Украина всегда была заинтересована в израильских технологиях, которые могут быть полезны и после войны.

Посол выразил уверенность в продолжении американской поддержки обеих стран, поскольку администрация Дональда Трампа сосредоточится на завершении войн.

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Автор: 

беспилотник (3564) Израиль (1922) Бродский посол (30) Шахед (960)


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Топ комментарии
+14
а Україна вивчає рашистські дрони зібрані в 3,14дерації,по ізраїльській ліцензії...
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14.11.2024 22:34
+3
ги.. які способні.. а нейтральний статус до війни эта другоє, да?
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14.11.2024 22:46
+2
ну мы и не против поделиться опытом... стараемся... ребята молодцы, из того, что есть бьют по ним... ну толку особого нету, так что и поделиться особо нечем. в данный момент Одессу бьют этими дронами... и к сожалению, сбить... ну такое... вот весь опыт...
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14.11.2024 22:50
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Посол - і таке коментує...?
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14.11.2024 22:33 Ответить
а Україна вивчає рашистські дрони зібрані в 3,14дерації,по ізраїльській ліцензії...
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14.11.2024 22:34 Ответить
""не на часі..."
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14.11.2024 22:39 Ответить
ги.. які способні.. а нейтральний статус до війни эта другоє, да?
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14.11.2024 22:46 Ответить
так, бо в Ізраїлі війсковий стан з моменту заснування держави Ізраїль!
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14.11.2024 23:00 Ответить
В Ізраїлі "надзвичайний стан".
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14.11.2024 23:22 Ответить
ну мы и не против поделиться опытом... стараемся... ребята молодцы, из того, что есть бьют по ним... ну толку особого нету, так что и поделиться особо нечем. в данный момент Одессу бьют этими дронами... и к сожалению, сбить... ну такое... вот весь опыт...
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14.11.2024 22:50 Ответить
а поділитись харупами нє?
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14.11.2024 23:01 Ответить
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши приблизно 310 мільярдів доларів загальної економічної та військової допомоги, незважаючи на те, що США надавали великі пакети допомоги іншим країнам.

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15.11.2024 00:44 Ответить
Вообще Израиль нам никогда союзником не был. Нет у нас общих задач и целей. Я не понимаю зачем Украина заглядывает в глаза Израилю, и спешит делиться накопленным кровью опытом.
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15.11.2024 04:57 Ответить
Израиль и Украина союзники ровно в том же смысле общих задач и целей, как и с США
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15.11.2024 10:23 Ответить
Друг моего друга мой друг.
Вы меня развеселили. Я представил что у представителей народа распявшего Христа, и Украины могут быть общие цели. Сколько за 20 веков поменялось умников которые считали что евреи помогут им достичь своих целей.
Гегемон перестанет быть гегемоном. Про свою страну боюсь думать. А у еврея появятся новые, очередные союзники. Они прошли естественный отбор и доминируют на планете
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15.11.2024 19:04 Ответить
Кацап, США друг Израиля - значит США враг Украины? И да, Христа распяли римляне - учи матчасть.
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15.11.2024 21:49 Ответить
Кто первый встал того и тапки определил в оппоненте кацапа тот и прав.
.....народ ещё сильнее стал кричать да будет распят. Видя это, Пилат вынес смертный приговор - приговорил Иисуса к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C) распятию , а сам «умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего». На что народ воскликнул: «кровь Его на нас и на детях наших» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F Мф. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#27:24 27:24-25 ).
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16.11.2024 05:16 Ответить
"На что народ воскликнул: «кровь Его на нас и на детях наших»" - и видео есть? 😎

Иудея была оккупирована Римом и не являлась самостоятельным государством, а Христос объявил себя царём иудейским - за это римляне его и распяли. Пилат лишь спросил у евреев - правда ли , что он царь. Те сказали, что он самозванец. Евреи верят, что однажды придёт мессия-спаситель и он автоматически станет царём Иудейским. Христос на этом и строил свои действия. Учи матчасть, кацап.
Кстати, католическая церковь на вселенском соборе 1965г сняла с еврейского народа абсурдное обвинение в убийстве бога. (Что это за бог, которого можно убить?), но православная церцовь, особенно московская, придерживается этих основ христианства - абсурдной ненависти к народу, давшему христианам библию.
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16.11.2024 12:39 Ответить
 
 