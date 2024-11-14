Израиль изучает опыт Украины относительно борьбы с иранскими дронами, - посол Бродский

Израиль внимательно изучает украинский опыт противодействия вражеским дронам, особенно в условиях атак иранских беспилотников, которые Россия активно использует в войне против Украины.

Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил на пятом Киевском еврейском форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас Израиль изучает украинские новейшие военные технологии, чтобы пользоваться ими в будущем.

"Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом, и мы это уже делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов у нас в Израиле", - пояснил он.

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Бродский добавил, что Украина всегда была заинтересована в израильских технологиях, которые могут быть полезны и после войны.

Посол выразил уверенность в продолжении американской поддержки обеих стран, поскольку администрация Дональда Трампа сосредоточится на завершении войн.

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