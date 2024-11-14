Израиль уже предоставил Украине все необходимое для развертывания системы раннего оповещения. Ее запуск находится на финальном этапе.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал во время Kyiv Jewish Forum, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, часть израильской системы сейчас уже используют украинские военные - в частности, речь идет о трехмерных радарах производства Израиля. Эти радары возможно закупить в больших объемах, crfpfk дипломат.

Также Корнийчук рассказал и то, что президент Украины Владимир Зеленский предложил сотрудничество главе израильского правительства Беньямину Нетаньяху в вопросе уничтожения иранских дронов.

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"Мы видим, что наши две войны очень сильно связаны. У нас общие партнеры... и общие враги - Иран и его прокси, за которыми стоит Российская Федерация. Огромные склады российского оружия, свежего, производства прошлого года, были задействованы в Ливане. Я не удивлюсь, если завтра там будут найдены северокорейские ракеты. Потому что это - части одной оси зла на сегодня", - добавил посол Украины в Израиле.

Что предшествовало?

Напомним, в июне 2022 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Киев хочет приобрести израильский "Железный купол" и подобные средства защиты. Он говорил, что считает эту систему ПВО не оружием, а инструментом, который будет спасать жизни мирного населения.

Уже в январе 2023 года Корнийчук рассказывал о передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением о ракетах и дронах. Тогда, по его словам, процесс продолжался, а в Украине систему полностью должны получить "через определенное время".

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