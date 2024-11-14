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Новости Помощь Украине
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Запуск в Украине системы раннего оповещения от Израиля уже на финальной стадии, - посол Корнийчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук

Израиль уже предоставил Украине все необходимое для развертывания системы раннего оповещения. Ее запуск находится на финальном этапе.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал во время Kyiv Jewish Forum, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, часть израильской системы сейчас уже используют украинские военные - в частности, речь идет о трехмерных радарах производства Израиля. Эти радары возможно закупить в больших объемах, crfpfk дипломат.

Также Корнийчук рассказал и то, что президент Украины Владимир Зеленский предложил сотрудничество главе израильского правительства Беньямину Нетаньяху в вопросе уничтожения иранских дронов.

Также читайте: Израиль уничтожил все российские ЗРК С-300 во время массированного удара по Ирану 26 октября, - WSJ

"Мы видим, что наши две войны очень сильно связаны. У нас общие партнеры... и общие враги - Иран и его прокси, за которыми стоит Российская Федерация. Огромные склады российского оружия, свежего, производства прошлого года, были задействованы в Ливане. Я не удивлюсь, если завтра там будут найдены северокорейские ракеты. Потому что это - части одной оси зла на сегодня", - добавил посол Украины в Израиле.

Что предшествовало?

Напомним, в июне 2022 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Киев хочет приобрести израильский "Железный купол" и подобные средства защиты. Он говорил, что считает эту систему ПВО не оружием, а инструментом, который будет спасать жизни мирного населения.

Уже в январе 2023 года Корнийчук рассказывал о передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением о ракетах и дронах. Тогда, по его словам, процесс продолжался, а в Украине систему полностью должны получить "через определенное время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль отверг предложение Украины совместно противодействовать иранским "Шахедам", - посол Корнийчук

Автор: 

Израиль (1922) Корнийчук Евгений (136) воздушная тревога (782)


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Колись й не думав, що український письменник Натан Рибак єврей...думав, що творча людина, взяв собі такий псевдонім...
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14.11.2024 15:16 Ответить
Не пройшло і трьох років. Дуже добре, тим більше що вже скоро запустять.
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14.11.2024 15:18 Ответить
Про Хрущова колись казали, що він запустив дві речі, - людину в космос, і сільське господарство.

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14.11.2024 16:25 Ответить
І не кажіть. Не було б Хрущева - не було б в сільського господарства.
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14.11.2024 16:32 Ответить
Микита Сергійович винайшов кукурузу. Якби не він, то й попкорну не було б...
А як тоді кіно без попкорну дивитися?

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14.11.2024 16:44 Ответить
Корнійчук на кого працює...???
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14.11.2024 15:47 Ответить
а нахрена він нам у прифронтовій зоні донецька ''поки'''що потрібна ніхто не ховаеться да і нікуди
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14.11.2024 15:55 Ответить
ну коли через 3 роки будете на фіналі фінальної стадії - пишіть (я посплю)
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14.11.2024 15:57 Ответить
Це робиться не для нас а для тих хто буде після на цей території.
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14.11.2024 16:00 Ответить
 
 