РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6071 посетитель онлайн
Новости
8 914 44

Израиль уничтожил все российские ЗРК С-300 во время массированного удара по Ирану 26 октября, - WSJ

Ізраїль знищив в Ірані усі зенітні установки С-300, поставлені РФ

Израиль уничтожил три российских зенитно-ракетных комплекса С-300, которые оставались на вооружении Тегерана, во время воздушных ударов по военным объектам на территории Ирана в субботу, 26 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

Отмечается, что ЗРК С-300, которые были ключевым компонентом системы противовоздушной обороны Ирана, смогли перехватить не более нескольких сотен ракет, выпущенных по целям в Иране во время воздушной атаки, в которой участвовали около сотни израильских боевых самолетов.

Три из четырех комплексов, поставленных Россией Ирану, были уничтожены во время этой атаки. Четвертый был уничтожен ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране, - Axios

По данным издания, один из комплексов С-300 располагался рядом с тегеранским аэропортом, два других прикрывали объекты энергетической инфраструктуры - нефтяной порт, нефтеперерабатывающий завод и месторождение природного газа.

ЗРК С-300, стоящие на вооружении Ирана, являются модернизированной в конце 1990-х годов версией комплекса, поступившего на вооружение советской армии в конце 1970-х годов.

Как пишет издание, с потерей комплексов С-300 многие критически важные объекты Ирана остаются беззащитными перед ракетной атакой.

Возможностей получить от России более современные ЗРК С-400 у него нет, поскольку Москва использует все имеющиеся у нее резервы для ведения боевых действий против Украины.

Читайте также: Силы обороны ударили по российскому ЗРК С-300 в Ростовской области, - Генштаб

Wall Street Journal отмечает, что этот эпизод, вместе с уничтожением нескольких российских комплексов C-300 украинской армией во время боевых действий в Украине и успешными ударами украинцев по ЗРК С-400, наносит серьезный ущерб репутации российской оборонной индустрии.

Издание цитирует аналитиков, которые говорят, что традиционные клиенты российского ВПК, вероятно, будут искать альтернативных поставщиков вооружений, из-за чего могут выиграть южнокорейские, израильские, американские и китайские производители вооружений.

Что предшествовало?

Напомним, в ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября. В результате атаки из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Иран пока не передал РФ ракеты, но об этом ведутся переговоры

Автор: 

Израиль (2097) Иран (2075) С-300 (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По какой-то странной причине "Эль-Аль" (национальный авиаперевозчик Израиля) вдруг поотменял рейсы в Москву с формулировкой "из-за оперативный сложностей". Не умею сказать какие там "сложности", но на этом направлении "Эль-Аль" греб деньги даже не лопатой, а чем-то повместительнее - билет в Москву стоил дороже, чем в Лос-Анджелес, летали 777-е Боинги, забитые по самое не хочу..

Осмелюсь предположить, что "оперативные сложности" возникли в другом месте, а именно в Иране и не совсем с авиаперевозками. В последние часов 12 валом пошли сообщения, что доблестная израильская авиация грохнула в Иране самоновейший комплекс ПВО С-400. Официально их туда Орда не поставляла, но если припомнить срочные визиты Шойгу и незапланированные рейсы военно-транспортной авиации РФ, то картиночка-то начинает складывать в интересный пазл.

Если это предположение верно, то сейчас Москва ведет активные переговоры с Иерусалимом, чтобы это не просочилось никуда, иначе накрываются контракты на поставку С-400, кому теперь они нужны после такого.

Но есть и другой вариант. Совершенно официально С-400 стоит в Сирии, в Хмеймим. Это не секрет. Его радар видит все Восточное Средиземноморье и уж точно - всю территорию Израиля. То есть отследить взлет и направление движение израильских самолетов он мог совершенно спокойно, чтобы потом передать эти данные иранцам. При определенных условиях и интеграции систем, это может происходить в реальном времени. Это я к чему?

К тому, что наши могли вырубить этот радар, есть разные способы, не обязательно его бомбить, можно взломать, заспуфить, подавить электромагнитным излучением - после чего спокойно лететь, делать свои дела в Иране. Результат все тот же - позор и явное технологическое отставание российской ПВО.

Короче, пасьянс тут складывается интересный.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:20 Ответить
+12
Кацапи, дайте їм ще. У Ізраїлю непогано виходить.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:25 Ответить
+11
Хороша така ппо, Індія з Китаєм дуже задоволенні.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хороша така ппо, Індія з Китаєм дуже задоволенні.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:17 Ответить
І Туреччина.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:25 Ответить
Не "кількасот", а кілька ракет...
показать весь комментарий
29.10.2024 09:18 Ответить
Я теж "ахрєнев"... Бо перехопить двома десятками ракет СОТНІ, навть у фантастичних фільмах, неможливо!
показать весь комментарий
29.10.2024 09:22 Ответить
ЗРС С-300 - огневое подразделение, которое способно самостоятельно вести боевые действия. Может включать четыре пусковые установки и более.

4тубуса*4установки=16*3системы=48ракет минимум
показать весь комментарий
29.10.2024 09:24 Ответить
Для гарантованого ураження ракети по ній випускають 2 протиракети. Тому 24, а не 48 і не мінімум, а максимум, тому, що перезарядити вони вже не встигли.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:54 Ответить
Цитата: "...Может включать четыре пусковые установки и более...",
"...тому, що перезарядити вони вже не встигли..." - якщо встигли випустити
Да і з понадсотні боевих літакив що брали участь в міссії, не менше половини - забезпечення: розвідка, РЕБ, танкери, авварійно-рятувальні
показать весь комментарий
29.10.2024 10:12 Ответить
Кацапе! Які "аварійно-рятувальні? І де? Над територією Сирії та Іраку? І як вони когось "рятуватимуть"? Сідатимуть на території чужої країни?
показать весь комментарий
04.11.2024 10:52 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По какой-то странной причине "Эль-Аль" (национальный авиаперевозчик Израиля) вдруг поотменял рейсы в Москву с формулировкой "из-за оперативный сложностей". Не умею сказать какие там "сложности", но на этом направлении "Эль-Аль" греб деньги даже не лопатой, а чем-то повместительнее - билет в Москву стоил дороже, чем в Лос-Анджелес, летали 777-е Боинги, забитые по самое не хочу..

Осмелюсь предположить, что "оперативные сложности" возникли в другом месте, а именно в Иране и не совсем с авиаперевозками. В последние часов 12 валом пошли сообщения, что доблестная израильская авиация грохнула в Иране самоновейший комплекс ПВО С-400. Официально их туда Орда не поставляла, но если припомнить срочные визиты Шойгу и незапланированные рейсы военно-транспортной авиации РФ, то картиночка-то начинает складывать в интересный пазл.

Если это предположение верно, то сейчас Москва ведет активные переговоры с Иерусалимом, чтобы это не просочилось никуда, иначе накрываются контракты на поставку С-400, кому теперь они нужны после такого.

Но есть и другой вариант. Совершенно официально С-400 стоит в Сирии, в Хмеймим. Это не секрет. Его радар видит все Восточное Средиземноморье и уж точно - всю территорию Израиля. То есть отследить взлет и направление движение израильских самолетов он мог совершенно спокойно, чтобы потом передать эти данные иранцам. При определенных условиях и интеграции систем, это может происходить в реальном времени. Это я к чему?

К тому, что наши могли вырубить этот радар, есть разные способы, не обязательно его бомбить, можно взломать, заспуфить, подавить электромагнитным излучением - после чего спокойно лететь, делать свои дела в Иране. Результат все тот же - позор и явное технологическое отставание российской ПВО.

Короче, пасьянс тут складывается интересный.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:20 Ответить
Там щоденно вилітало ще до 30 бортів з електронікою та шахедами, якщо що.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:41 Ответить
Кацапи, дайте їм ще. У Ізраїлю непогано виходить.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:25 Ответить
Непогано, але ж гора Сіон породила мишу. А був же шанс покінчити з мракобесами. До речі, Серожа, Ауслендер, ви ж казали шо вдарити так шо перськи бабусі будуть лякати онуків цім ударом і перси будуть жити у ком'яному віку. І шо? Здаєтся мені шо лякати не будуть.
показать весь комментарий
29.10.2024 09:27 Ответить
Гора Сіон свого часу породила не мишу, а Йєшу(вам він більше відомий як Ісус).
Ядерні об'єкти не бомбардували через те, що їх десятки і заглиблені в скелю на 60-70 метрів. Ізраїльська авіація одна з ними не впорається, їх треба руйнувати в коаліції зі США комбінованим авіаційно-ракетним масованим ударом.
Нафтові об'єкти не бомбардували через те, що рано чи пізно влада айятол впаде і нафто-газова промисловість буде основою нового пост-ісламського Ірану.
А що знищили?
По-перше, заводи з виробництва балістичних ракет. По-друге, завод з виробництва твердого палива для них та унікальні змішувачі для виробництва цього палива.
По-третє, практично знищено всі ППО/ПРО Ірану, де фізично знищено пускові та самі ракети, і на 100% знищено всі радари, без яких ППО перетворюється на металобрухт. Тобто натяк - заспокойтеся, бо цього разу ви нас помітили, але нічого зробити не змогли. А наступного разу ви просто нас не побачите
показать весь комментарий
29.10.2024 10:03 Ответить
Так чим перськи бабушки онуків будуть лякати? Оцім шо ви перерахували?
Я вже казав та можу повторити - почухаєтєсь коли 2 - 3 ядерних ********** мракобеси у вас підірвут.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:22 Ответить
І вам усього найкращого, хороша та чуйна ви людина
показать весь комментарий
29.10.2024 11:09 Ответить
В нас все "хороше" почалось у 2014 році а з 2019 так "похорошело" шо слів нема, окрім матюків.
А чуйність тут недочого, проста констатація факта.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:20 Ответить
а чого ви з кацапами і дальше продовжуєте підтримувати зв'язки? особливо після 7.10. це ж кацапня за тим всім стоїть, а не хамас чи аятоли. та й Ханію в Тегерані мочканули з подачі кацапів, бо Ханія був не проти за допомогою переговорів ту війну розрулити. а проти переговорів була кацапня, яка і науськала спеців грохнути Ханію, щоб далі хамасом керував Сінвар. до того ж після зачистки на півдні Лівану у підземних сховках були знайдені гори новітньої кацапської зброї, від стрілкової до ПТУРів.. і тут літають якісь секретні борти з кацапії і сідають у Бен-Гуріоні. що, Бібі і далі продовжує з ху йлом свої шури-мури?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:20 Ответить
Ні, я таке не курю.
Де ви такий "тютюн" забористий(чи парканистий?) берете?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:43 Ответить
конкретніше. а що не так я написав, що ви відразу на тютюн?
показать весь комментарий
29.10.2024 13:20 Ответить
Та про "миротворця" Ханію. Цікаво як цьому кривавому людожеру в пеклі відчувається після того, як ви його голубком миру назвали.
Всі інші міркування того ж класу достовірності.
Постарайтеся писати про те, в чому розумієтеся.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:30 Ответить
та ніякий Ханія не миротворець. він головний терорист хамасу, бо керував його ідейним політичним крилом. а Сінвар відповідав більше за військові операції. тобто виконував накази Ханії... було кілька інформаційних вкидів, що Ханію мочканули з подачі кацапів, бо в Катарі переговори, принаймні про припинення вогню могли бути підписані. а русні таке невигідно зовсім. їм вигідно, щоб і далі вирувала війна на Близькому Сході, щоб таким чином американців відволікати від України. тобто в мережі ходить інфа, що того Ханію в Тегерані мочканули спецслужби квір по проханню каців. наскільки це правда - невідомо, проте логічність такої версії відкидати теж не можна. та ладно, біс із тим ханією, нехай вариться в смолі по заслузі, незважаючи хто саме його ліквідував.. питання в іншому. після виявлення тих величезних сховків кацапської зброї у тунелях Хезболи в Лівані, за кілька днів після цього виявлення в аеропорту Бен-Гуріон приземлявся кацапський урядовий літак. що він там робив у вас? а ті всі дзвінки, які і зараз Бібі проводить із ху йлом - це як пояснити? а такі розмови час від часу відбуваються, шила у мішку не сховаєш.. тут гори руснявої зброї, яка вбиває ізраїльтян, а тут сідають урядові кацапські літаки в Ізраїлі. що це таке? то якщо Гутерріша по заслугам зробили персноною нон-грата в Ізраїлі, то кацапів і ху йла ви мали би навіть ще раніше зробити такими персонами..
показать весь комментарий
29.10.2024 14:07 Ответить
Все, що ви написали, це не тема для дискусії, а звичайні дурниці.
У темі ви не знаєтеся, тому й сперечатися з вами я не буду. Думайте, як вам хочеться, на світовий баланс Добра і Зла це не впливає
показать весь комментарий
29.10.2024 14:55 Ответить
не як хочеться, а спираючись на факти. факт знаходження гори кацапської зброї у сховках Хезболи є? є. факт прильоту урядового кацапського борта в аеропорт Бен-Гуріон є? є. факт оголошення Гутеррішу бану на в'їзд в Ізраїль є? є. факту оголошення бану кацапським урядовим бортам в Ізраїль нема? нема. раніше там працювали якісь куоуарні домовленості між ху йлом і Бібі про те, щоб узгоджувати свої позиції по Сирії аби уникнути прямих боєзіткнень між собою. це логічно і мудро. питань нема. і як би українцям був неприємний той факт, що Бібі їздив до ху йла на парад пабєди, це його справа. Бо Бібі може їздити куди хоче чи куди його запрошують.. проте після 07.10. коли хамас з подачі ху йла, з допомогою ху йловських інструкторів вагнеровців і за допомогою кацапської зброї здійснив варварський напад на Ізраїль, відношення до кацапів у Бібі і його прихильників з почуття гідності і справедливості мало би кардинально змінитись. як мінімум, на рівні того, щоб не приймати в Бен-Гуріоні кацапські урядові борти. і якщо ху йлу немає сміливості оголосити такий самий бан, як оголосили Гутеррішу, то хоча би мали публічно викликати кацапскього посла і запитати у нього як кацапська зброя опинилася у руках визнаних терористів хамасу і хехболи... баланси. баланси добра і зла. то що, кацапи тоді виходять як добро, раз Бібі літає до них на пабєдобєсіє? чи не лицемірно це?
показать весь комментарий
29.10.2024 15:24 Ответить
та все може бути значно простіше. не будуть аятоли створювати ядерну бімбу, бо нема у них на це наукового та інженерного потенціалу... і та вся шуміха навколо ядерної програми Ірану дійсно може бути просто шуміхою, під яку кацапи спокійнесенько передадуть аятолам свої вже готові ядерні боєголовки.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:56 Ответить
Чуйка у мене, шо вже передали.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:01 Ответить
так отож. все може бути..
показать весь комментарий
29.10.2024 12:11 Ответить
З нафтою, впевнений, інші причини, чому не бомбили.
В тому числі це вигідно Україні.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:32 Ответить
У тому числі це також.
Мінус іранська нафта із загального балансу світового нафтовидобутку, і ціни у нафтотрейдерів злетять до 150 і вище за бочку. І хтось у Кремлі радісно переведе дух. Йух з ним, що дерев'яний уже більше ніж 97, головне, що нафта дорожчає, а значить гроші є і можна ще воювати.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:15 Ответить
І ще одне.
рано чи пізно влада айятол впаде і нафто-газова промисловість буде основою нового пост-ісламського Ірану
Демократія не здатна перевиховати диктатуру, тим більше - релігійну. Доведено Афганістаном. І Газою, де змінити щось можуть лише життєдайні піздюлі.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:29 Ответить
"Добре слово і пістолет діють значно сильніше, ніж одне лише добре слово".
Гарний принцип, реально-життєвий. На цьому відбулася Америка і стала Америкою, яку ми знаємо і пам'ятаємо. На жаль, вони цей принцип забули і сьогодні живуть за принципом - "Не дай нам Боже когось образити". Бандита не назви бандитом, дурня дурнем, ледаря ледарем...
показать весь комментарий
29.10.2024 11:37 Ответить
А чому не знищили дронові заводи там де Шахеди виробляють? Чи знищили
показать весь комментарий
29.10.2024 12:19 Ответить
Цікаво а чи може Україна бути як Ізраїль?
Ніби і єврей при владі...хм ..
показать весь комментарий
29.10.2024 10:21 Ответить
Ну що один єврей може зробити?...
показать весь комментарий
29.10.2024 10:58 Ответить
Він не єврей. Хоча може і народився в сім'ї євреїв. Він і не українець, хоч усе життя прожив в Україні, він не московит, хоча десяткі років виступає та веде свій бізнес на московії. Він совковий гопник, хоча при совку прожив років з 10 і ніц його не пам'ятає.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:13 Ответить
Це той зенітний комплекс з якого було збито над Тегераном український літак з пасажирами під час зєліної подорожі до Оману. Досі компенсацій від Ірану не отримано
показать весь комментарий
29.10.2024 10:25 Ответить
Давно вже розплатились по бартеру і з доставкою (ішакєдами).
показать весь комментарий
29.10.2024 10:33 Ответить
Пусть орки компенсируют убытки этим бородатым ишакам салом.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:16 Ответить
Заяви хороші, але є одне але. Ніяких незалежних підтверджень нема. Зараз є лише супутникові знімки де видно ураження якоїсь цистерни та пари якихось будівель(як кажуть ізраілетяни дуже важливих) в пустелі. Спочатку казали що жодну ракету не перехопили, зараз WSJ вже пише що могли перехопити "до сотні". Я б не сильно радів і не вважав кацапів і іранців такими немічними.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:49 Ответить
Кацапе! "Барана" шукай у дзеркалі... Бо, на відміну від тебе, я ЗНАЮ, що таке "рятувальні операції" екіпажу збитого повітряного судна (в тому числі - над чужою територією)... Непогано "вчив матчастину"...
показать весь комментарий
04.11.2024 12:42 Ответить
 
 