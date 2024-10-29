Израиль уничтожил все российские ЗРК С-300 во время массированного удара по Ирану 26 октября, - WSJ
Израиль уничтожил три российских зенитно-ракетных комплекса С-300, которые оставались на вооружении Тегерана, во время воздушных ударов по военным объектам на территории Ирана в субботу, 26 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.
Отмечается, что ЗРК С-300, которые были ключевым компонентом системы противовоздушной обороны Ирана, смогли перехватить не более нескольких сотен ракет, выпущенных по целям в Иране во время воздушной атаки, в которой участвовали около сотни израильских боевых самолетов.
Три из четырех комплексов, поставленных Россией Ирану, были уничтожены во время этой атаки. Четвертый был уничтожен ранее.
По данным издания, один из комплексов С-300 располагался рядом с тегеранским аэропортом, два других прикрывали объекты энергетической инфраструктуры - нефтяной порт, нефтеперерабатывающий завод и месторождение природного газа.
ЗРК С-300, стоящие на вооружении Ирана, являются модернизированной в конце 1990-х годов версией комплекса, поступившего на вооружение советской армии в конце 1970-х годов.
Как пишет издание, с потерей комплексов С-300 многие критически важные объекты Ирана остаются беззащитными перед ракетной атакой.
Возможностей получить от России более современные ЗРК С-400 у него нет, поскольку Москва использует все имеющиеся у нее резервы для ведения боевых действий против Украины.
Wall Street Journal отмечает, что этот эпизод, вместе с уничтожением нескольких российских комплексов C-300 украинской армией во время боевых действий в Украине и успешными ударами украинцев по ЗРК С-400, наносит серьезный ущерб репутации российской оборонной индустрии.
Издание цитирует аналитиков, которые говорят, что традиционные клиенты российского ВПК, вероятно, будут искать альтернативных поставщиков вооружений, из-за чего могут выиграть южнокорейские, израильские, американские и китайские производители вооружений.
Что предшествовало?
Напомним, в ночь на 26 октября Израиль нанес массированный удар по Ирану в ответ на ракетный обстрел 1 октября. В результате атаки из строя выведен важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.
