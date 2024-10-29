УКР
Новини
Ізраїль знищив усі російські ЗРК С-300 під час масованого удару по Ірану 26 жовтня, - WSJ

Ізраїль знищив в Ірані усі зенітні установки С-300, поставлені РФ

Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які залишалися на озброєнні Тегерану, під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

Зазначається, що ЗРК С-300, які були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану, змогли перехопити кілька ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь близько сотні ізраїльських бойових літаків.

Три з чотирьох комплексів, поставлених Росією Ірану, були знищені під час цієї атаки. Четвертий був знищений раніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїльський удар паралізував виробництво балістичних ракет в Ірані, - Axios

За даними видання, один із комплексів С-300 розташовувався поряд із тегеранським аеропортом, два інші прикривали об’єкти енергетичної інфраструктури – нафтовий порт, нафтопереробний завод та родовище природного газу.

ЗРК С-300, що стоять на озброєнні Ірану, є модернізованою наприкінці 1990-х років версією комплексу, який надійшов на озброєння радянської армії наприкінці 1970-х років.

Як пише видання, із втратою комплексів С-300 багато критично важливих об’єктів Ірану залишаються беззахисними перед ракетною атакою.

Можливостей отримати від Росії сучасніші ЗРК С-400 у нього немає, оскільки Москва використовує всі наявні в неї резерви для ведення бойових дій проти України.

Читайте також: Сили оборони вдарили по російському ЗРК С-300 в Ростовській області, - Генштаб

Wall Street Journal наголошує, що цей епізод, разом зі знищенням кількох російських комплексів C-300 українською армією під час бойових дій в Україні та успішними ударами українців по ЗРК С-400, завдає серйозної шкоди репутації російської оборонної індустрії.

Видання цитує аналітиків, які кажуть, що традиційні клієнти російського ВПК, ймовірно, шукатимуть альтернативних постачальників озброєнь, через що можуть виграти південнокорейські, ізраїльські, американські та китайські виробники озброєнь.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав масованого удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня. Унаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Іран поки що не передав РФ ракети, але про це ведуться переговори

Автор: 

Ізраїль (1828) Іран (2334) С-300 (9)
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По какой-то странной причине "Эль-Аль" (национальный авиаперевозчик Израиля) вдруг поотменял рейсы в Москву с формулировкой "из-за оперативный сложностей". Не умею сказать какие там "сложности", но на этом направлении "Эль-Аль" греб деньги даже не лопатой, а чем-то повместительнее - билет в Москву стоил дороже, чем в Лос-Анджелес, летали 777-е Боинги, забитые по самое не хочу..

Осмелюсь предположить, что "оперативные сложности" возникли в другом месте, а именно в Иране и не совсем с авиаперевозками. В последние часов 12 валом пошли сообщения, что доблестная израильская авиация грохнула в Иране самоновейший комплекс ПВО С-400. Официально их туда Орда не поставляла, но если припомнить срочные визиты Шойгу и незапланированные рейсы военно-транспортной авиации РФ, то картиночка-то начинает складывать в интересный пазл.

Если это предположение верно, то сейчас Москва ведет активные переговоры с Иерусалимом, чтобы это не просочилось никуда, иначе накрываются контракты на поставку С-400, кому теперь они нужны после такого.

Но есть и другой вариант. Совершенно официально С-400 стоит в Сирии, в Хмеймим. Это не секрет. Его радар видит все Восточное Средиземноморье и уж точно - всю территорию Израиля. То есть отследить взлет и направление движение израильских самолетов он мог совершенно спокойно, чтобы потом передать эти данные иранцам. При определенных условиях и интеграции систем, это может происходить в реальном времени. Это я к чему?

К тому, что наши могли вырубить этот радар, есть разные способы, не обязательно его бомбить, можно взломать, заспуфить, подавить электромагнитным излучением - после чего спокойно лететь, делать свои дела в Иране. Результат все тот же - позор и явное технологическое отставание российской ПВО.

Короче, пасьянс тут складывается интересный.
29.10.2024 09:20 Відповісти
Кацапи, дайте їм ще. У Ізраїлю непогано виходить.
29.10.2024 09:25 Відповісти
Хороша така ппо, Індія з Китаєм дуже задоволенні.
29.10.2024 09:17 Відповісти
29.10.2024 09:17 Відповісти
І Туреччина.
показати весь коментар
29.10.2024 09:25 Відповісти
Не "кількасот", а кілька ракет...
показати весь коментар
29.10.2024 09:18 Відповісти
Я теж "ахрєнев"... Бо перехопить двома десятками ракет СОТНІ, навть у фантастичних фільмах, неможливо!
показати весь коментар
29.10.2024 09:22 Відповісти
ЗРС С-300 - огневое подразделение, которое способно самостоятельно вести боевые действия. Может включать четыре пусковые установки и более.

4тубуса*4установки=16*3системы=48ракет минимум
показати весь коментар
29.10.2024 09:24 Відповісти
Для гарантованого ураження ракети по ній випускають 2 протиракети. Тому 24, а не 48 і не мінімум, а максимум, тому, що перезарядити вони вже не встигли.
показати весь коментар
29.10.2024 09:54 Відповісти
Цитата: "...Может включать четыре пусковые установки и более...",
"...тому, що перезарядити вони вже не встигли..." - якщо встигли випустити
Да і з понадсотні боевих літакив що брали участь в міссії, не менше половини - забезпечення: розвідка, РЕБ, танкери, авварійно-рятувальні
показати весь коментар
29.10.2024 10:12 Відповісти
Кацапе! Які "аварійно-рятувальні? І де? Над територією Сирії та Іраку? І як вони когось "рятуватимуть"? Сідатимуть на території чужої країни?
показати весь коментар
04.11.2024 10:52 Відповісти
29.10.2024 09:20 Відповісти
Там щоденно вилітало ще до 30 бортів з електронікою та шахедами, якщо що.
показати весь коментар
29.10.2024 09:41 Відповісти
29.10.2024 09:25 Відповісти
Непогано, але ж гора Сіон породила мишу. А був же шанс покінчити з мракобесами. До речі, Серожа, Ауслендер, ви ж казали шо вдарити так шо перськи бабусі будуть лякати онуків цім ударом і перси будуть жити у ком'яному віку. І шо? Здаєтся мені шо лякати не будуть.
показати весь коментар
29.10.2024 09:27 Відповісти
Гора Сіон свого часу породила не мишу, а Йєшу(вам він більше відомий як Ісус).
Ядерні об'єкти не бомбардували через те, що їх десятки і заглиблені в скелю на 60-70 метрів. Ізраїльська авіація одна з ними не впорається, їх треба руйнувати в коаліції зі США комбінованим авіаційно-ракетним масованим ударом.
Нафтові об'єкти не бомбардували через те, що рано чи пізно влада айятол впаде і нафто-газова промисловість буде основою нового пост-ісламського Ірану.
А що знищили?
По-перше, заводи з виробництва балістичних ракет. По-друге, завод з виробництва твердого палива для них та унікальні змішувачі для виробництва цього палива.
По-третє, практично знищено всі ППО/ПРО Ірану, де фізично знищено пускові та самі ракети, і на 100% знищено всі радари, без яких ППО перетворюється на металобрухт. Тобто натяк - заспокойтеся, бо цього разу ви нас помітили, але нічого зробити не змогли. А наступного разу ви просто нас не побачите
показати весь коментар
29.10.2024 10:03 Відповісти
Так чим перськи бабушки онуків будуть лякати? Оцім шо ви перерахували?
Я вже казав та можу повторити - почухаєтєсь коли 2 - 3 ядерних ********** мракобеси у вас підірвут.
показати весь коментар
29.10.2024 10:22 Відповісти
І вам усього найкращого, хороша та чуйна ви людина
показати весь коментар
29.10.2024 11:09 Відповісти
В нас все "хороше" почалось у 2014 році а з 2019 так "похорошело" шо слів нема, окрім матюків.
А чуйність тут недочого, проста констатація факта.
показати весь коментар
29.10.2024 11:20 Відповісти
а чого ви з кацапами і дальше продовжуєте підтримувати зв'язки? особливо після 7.10. це ж кацапня за тим всім стоїть, а не хамас чи аятоли. та й Ханію в Тегерані мочканули з подачі кацапів, бо Ханія був не проти за допомогою переговорів ту війну розрулити. а проти переговорів була кацапня, яка і науськала спеців грохнути Ханію, щоб далі хамасом керував Сінвар. до того ж після зачистки на півдні Лівану у підземних сховках були знайдені гори новітньої кацапської зброї, від стрілкової до ПТУРів.. і тут літають якісь секретні борти з кацапії і сідають у Бен-Гуріоні. що, Бібі і далі продовжує з ху йлом свої шури-мури?
показати весь коментар
29.10.2024 12:20 Відповісти
Ні, я таке не курю.
Де ви такий "тютюн" забористий(чи парканистий?) берете?
показати весь коментар
29.10.2024 12:43 Відповісти
конкретніше. а що не так я написав, що ви відразу на тютюн?
показати весь коментар
29.10.2024 13:20 Відповісти
Та про "миротворця" Ханію. Цікаво як цьому кривавому людожеру в пеклі відчувається після того, як ви його голубком миру назвали.
Всі інші міркування того ж класу достовірності.
Постарайтеся писати про те, в чому розумієтеся.
показати весь коментар
29.10.2024 13:30 Відповісти
та ніякий Ханія не миротворець. він головний терорист хамасу, бо керував його ідейним політичним крилом. а Сінвар відповідав більше за військові операції. тобто виконував накази Ханії... було кілька інформаційних вкидів, що Ханію мочканули з подачі кацапів, бо в Катарі переговори, принаймні про припинення вогню могли бути підписані. а русні таке невигідно зовсім. їм вигідно, щоб і далі вирувала війна на Близькому Сході, щоб таким чином американців відволікати від України. тобто в мережі ходить інфа, що того Ханію в Тегерані мочканули спецслужби квір по проханню каців. наскільки це правда - невідомо, проте логічність такої версії відкидати теж не можна. та ладно, біс із тим ханією, нехай вариться в смолі по заслузі, незважаючи хто саме його ліквідував.. питання в іншому. після виявлення тих величезних сховків кацапської зброї у тунелях Хезболи в Лівані, за кілька днів після цього виявлення в аеропорту Бен-Гуріон приземлявся кацапський урядовий літак. що він там робив у вас? а ті всі дзвінки, які і зараз Бібі проводить із ху йлом - це як пояснити? а такі розмови час від часу відбуваються, шила у мішку не сховаєш.. тут гори руснявої зброї, яка вбиває ізраїльтян, а тут сідають урядові кацапські літаки в Ізраїлі. що це таке? то якщо Гутерріша по заслугам зробили персноною нон-грата в Ізраїлі, то кацапів і ху йла ви мали би навіть ще раніше зробити такими персонами..
показати весь коментар
29.10.2024 14:07 Відповісти
Все, що ви написали, це не тема для дискусії, а звичайні дурниці.
У темі ви не знаєтеся, тому й сперечатися з вами я не буду. Думайте, як вам хочеться, на світовий баланс Добра і Зла це не впливає
показати весь коментар
29.10.2024 14:55 Відповісти
не як хочеться, а спираючись на факти. факт знаходження гори кацапської зброї у сховках Хезболи є? є. факт прильоту урядового кацапського борта в аеропорт Бен-Гуріон є? є. факт оголошення Гутеррішу бану на в'їзд в Ізраїль є? є. факту оголошення бану кацапським урядовим бортам в Ізраїль нема? нема. раніше там працювали якісь куоуарні домовленості між ху йлом і Бібі про те, щоб узгоджувати свої позиції по Сирії аби уникнути прямих боєзіткнень між собою. це логічно і мудро. питань нема. і як би українцям був неприємний той факт, що Бібі їздив до ху йла на парад пабєди, це його справа. Бо Бібі може їздити куди хоче чи куди його запрошують.. проте після 07.10. коли хамас з подачі ху йла, з допомогою ху йловських інструкторів вагнеровців і за допомогою кацапської зброї здійснив варварський напад на Ізраїль, відношення до кацапів у Бібі і його прихильників з почуття гідності і справедливості мало би кардинально змінитись. як мінімум, на рівні того, щоб не приймати в Бен-Гуріоні кацапські урядові борти. і якщо ху йлу немає сміливості оголосити такий самий бан, як оголосили Гутеррішу, то хоча би мали публічно викликати кацапскього посла і запитати у нього як кацапська зброя опинилася у руках визнаних терористів хамасу і хехболи... баланси. баланси добра і зла. то що, кацапи тоді виходять як добро, раз Бібі літає до них на пабєдобєсіє? чи не лицемірно це?
показати весь коментар
29.10.2024 15:24 Відповісти
та все може бути значно простіше. не будуть аятоли створювати ядерну бімбу, бо нема у них на це наукового та інженерного потенціалу... і та вся шуміха навколо ядерної програми Ірану дійсно може бути просто шуміхою, під яку кацапи спокійнесенько передадуть аятолам свої вже готові ядерні боєголовки.
показати весь коментар
29.10.2024 11:56 Відповісти
Чуйка у мене, шо вже передали.
показати весь коментар
29.10.2024 12:01 Відповісти
так отож. все може бути..
показати весь коментар
29.10.2024 12:11 Відповісти
З нафтою, впевнений, інші причини, чому не бомбили.
В тому числі це вигідно Україні.
показати весь коментар
29.10.2024 10:32 Відповісти
У тому числі це також.
Мінус іранська нафта із загального балансу світового нафтовидобутку, і ціни у нафтотрейдерів злетять до 150 і вище за бочку. І хтось у Кремлі радісно переведе дух. Йух з ним, що дерев'яний уже більше ніж 97, головне, що нафта дорожчає, а значить гроші є і можна ще воювати.
показати весь коментар
29.10.2024 11:15 Відповісти
І ще одне.
рано чи пізно влада айятол впаде і нафто-газова промисловість буде основою нового пост-ісламського Ірану
Демократія не здатна перевиховати диктатуру, тим більше - релігійну. Доведено Афганістаном. І Газою, де змінити щось можуть лише життєдайні піздюлі.
показати весь коментар
29.10.2024 11:29 Відповісти
"Добре слово і пістолет діють значно сильніше, ніж одне лише добре слово".
Гарний принцип, реально-життєвий. На цьому відбулася Америка і стала Америкою, яку ми знаємо і пам'ятаємо. На жаль, вони цей принцип забули і сьогодні живуть за принципом - "Не дай нам Боже когось образити". Бандита не назви бандитом, дурня дурнем, ледаря ледарем...
показати весь коментар
29.10.2024 11:37 Відповісти
А чому не знищили дронові заводи там де Шахеди виробляють? Чи знищили
показати весь коментар
29.10.2024 12:19 Відповісти
Цікаво а чи може Україна бути як Ізраїль?
Ніби і єврей при владі...хм ..
показати весь коментар
29.10.2024 10:21 Відповісти
Ну що один єврей може зробити?...
показати весь коментар
29.10.2024 10:58 Відповісти
Він не єврей. Хоча може і народився в сім'ї євреїв. Він і не українець, хоч усе життя прожив в Україні, він не московит, хоча десяткі років виступає та веде свій бізнес на московії. Він совковий гопник, хоча при совку прожив років з 10 і ніц його не пам'ятає.
показати весь коментар
29.10.2024 12:13 Відповісти
Це той зенітний комплекс з якого було збито над Тегераном український літак з пасажирами під час зєліної подорожі до Оману. Досі компенсацій від Ірану не отримано
показати весь коментар
29.10.2024 10:25 Відповісти
Давно вже розплатились по бартеру і з доставкою (ішакєдами).
показати весь коментар
29.10.2024 10:33 Відповісти
Пусть орки компенсируют убытки этим бородатым ишакам салом.
показати весь коментар
29.10.2024 11:16 Відповісти
Заяви хороші, але є одне але. Ніяких незалежних підтверджень нема. Зараз є лише супутникові знімки де видно ураження якоїсь цистерни та пари якихось будівель(як кажуть ізраілетяни дуже важливих) в пустелі. Спочатку казали що жодну ракету не перехопили, зараз WSJ вже пише що могли перехопити "до сотні". Я б не сильно радів і не вважав кацапів і іранців такими немічними.
показати весь коментар
29.10.2024 14:49 Відповісти
Кацапе! "Барана" шукай у дзеркалі... Бо, на відміну від тебе, я ЗНАЮ, що таке "рятувальні операції" екіпажу збитого повітряного судна (в тому числі - над чужою територією)... Непогано "вчив матчастину"...
показати весь коментар
04.11.2024 12:42 Відповісти
 
 