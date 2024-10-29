Ізраїль знищив усі російські ЗРК С-300 під час масованого удару по Ірану 26 жовтня, - WSJ

Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які залишалися на озброєнні Тегерану, під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

Зазначається, що ЗРК С-300, які були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану, змогли перехопити кілька ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь близько сотні ізраїльських бойових літаків.

Три з чотирьох комплексів, поставлених Росією Ірану, були знищені під час цієї атаки. Четвертий був знищений раніше.

За даними видання, один із комплексів С-300 розташовувався поряд із тегеранським аеропортом, два інші прикривали об’єкти енергетичної інфраструктури – нафтовий порт, нафтопереробний завод та родовище природного газу.

ЗРК С-300, що стоять на озброєнні Ірану, є модернізованою наприкінці 1990-х років версією комплексу, який надійшов на озброєння радянської армії наприкінці 1970-х років.

Як пише видання, із втратою комплексів С-300 багато критично важливих об’єктів Ірану залишаються беззахисними перед ракетною атакою.

Можливостей отримати від Росії сучасніші ЗРК С-400 у нього немає, оскільки Москва використовує всі наявні в неї резерви для ведення бойових дій проти України.

Wall Street Journal наголошує, що цей епізод, разом зі знищенням кількох російських комплексів C-300 українською армією під час бойових дій в Україні та успішними ударами українців по ЗРК С-400, завдає серйозної шкоди репутації російської оборонної індустрії.

Видання цитує аналітиків, які кажуть, що традиційні клієнти російського ВПК, ймовірно, шукатимуть альтернативних постачальників озброєнь, через що можуть виграти південнокорейські, ізраїльські, американські та китайські виробники озброєнь.

Що передувало?

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав масованого удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня. Унаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.

