Ізраїль знищив усі російські ЗРК С-300 під час масованого удару по Ірану 26 жовтня, - WSJ
Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які залишалися на озброєнні Тегерану, під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.
Зазначається, що ЗРК С-300, які були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану, змогли перехопити кілька ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь близько сотні ізраїльських бойових літаків.
Три з чотирьох комплексів, поставлених Росією Ірану, були знищені під час цієї атаки. Четвертий був знищений раніше.
За даними видання, один із комплексів С-300 розташовувався поряд із тегеранським аеропортом, два інші прикривали об’єкти енергетичної інфраструктури – нафтовий порт, нафтопереробний завод та родовище природного газу.
ЗРК С-300, що стоять на озброєнні Ірану, є модернізованою наприкінці 1990-х років версією комплексу, який надійшов на озброєння радянської армії наприкінці 1970-х років.
Як пише видання, із втратою комплексів С-300 багато критично важливих об’єктів Ірану залишаються беззахисними перед ракетною атакою.
Можливостей отримати від Росії сучасніші ЗРК С-400 у нього немає, оскільки Москва використовує всі наявні в неї резерви для ведення бойових дій проти України.
Wall Street Journal наголошує, що цей епізод, разом зі знищенням кількох російських комплексів C-300 українською армією під час бойових дій в Україні та успішними ударами українців по ЗРК С-400, завдає серйозної шкоди репутації російської оборонної індустрії.
Видання цитує аналітиків, які кажуть, що традиційні клієнти російського ВПК, ймовірно, шукатимуть альтернативних постачальників озброєнь, через що можуть виграти південнокорейські, ізраїльські, американські та китайські виробники озброєнь.
Що передувало?
Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав масованого удару по Ірану у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня. Унаслідок атаки з ладу виведено найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет.
4тубуса*4установки=16*3системы=48ракет минимум
"...тому, що перезарядити вони вже не встигли..." - якщо встигли випустити
Да і з понадсотні боевих літакив що брали участь в міссії, не менше половини - забезпечення: розвідка, РЕБ, танкери, авварійно-рятувальні
По какой-то странной причине "Эль-Аль" (национальный авиаперевозчик Израиля) вдруг поотменял рейсы в Москву с формулировкой "из-за оперативный сложностей". Не умею сказать какие там "сложности", но на этом направлении "Эль-Аль" греб деньги даже не лопатой, а чем-то повместительнее - билет в Москву стоил дороже, чем в Лос-Анджелес, летали 777-е Боинги, забитые по самое не хочу..
Осмелюсь предположить, что "оперативные сложности" возникли в другом месте, а именно в Иране и не совсем с авиаперевозками. В последние часов 12 валом пошли сообщения, что доблестная израильская авиация грохнула в Иране самоновейший комплекс ПВО С-400. Официально их туда Орда не поставляла, но если припомнить срочные визиты Шойгу и незапланированные рейсы военно-транспортной авиации РФ, то картиночка-то начинает складывать в интересный пазл.
Если это предположение верно, то сейчас Москва ведет активные переговоры с Иерусалимом, чтобы это не просочилось никуда, иначе накрываются контракты на поставку С-400, кому теперь они нужны после такого.
Но есть и другой вариант. Совершенно официально С-400 стоит в Сирии, в Хмеймим. Это не секрет. Его радар видит все Восточное Средиземноморье и уж точно - всю территорию Израиля. То есть отследить взлет и направление движение израильских самолетов он мог совершенно спокойно, чтобы потом передать эти данные иранцам. При определенных условиях и интеграции систем, это может происходить в реальном времени. Это я к чему?
К тому, что наши могли вырубить этот радар, есть разные способы, не обязательно его бомбить, можно взломать, заспуфить, подавить электромагнитным излучением - после чего спокойно лететь, делать свои дела в Иране. Результат все тот же - позор и явное технологическое отставание российской ПВО.
Короче, пасьянс тут складывается интересный.
Ядерні об'єкти не бомбардували через те, що їх десятки і заглиблені в скелю на 60-70 метрів. Ізраїльська авіація одна з ними не впорається, їх треба руйнувати в коаліції зі США комбінованим авіаційно-ракетним масованим ударом.
Нафтові об'єкти не бомбардували через те, що рано чи пізно влада айятол впаде і нафто-газова промисловість буде основою нового пост-ісламського Ірану.
А що знищили?
По-перше, заводи з виробництва балістичних ракет. По-друге, завод з виробництва твердого палива для них та унікальні змішувачі для виробництва цього палива.
По-третє, практично знищено всі ППО/ПРО Ірану, де фізично знищено пускові та самі ракети, і на 100% знищено всі радари, без яких ППО перетворюється на металобрухт. Тобто натяк - заспокойтеся, бо цього разу ви нас помітили, але нічого зробити не змогли. А наступного разу ви просто нас не побачите
Я вже казав та можу повторити - почухаєтєсь коли 2 - 3 ядерних ********** мракобеси у вас підірвут.
А чуйність тут недочого, проста констатація факта.
Де ви такий "тютюн" забористий(чи парканистий?) берете?
Всі інші міркування того ж класу достовірності.
Постарайтеся писати про те, в чому розумієтеся.
У темі ви не знаєтеся, тому й сперечатися з вами я не буду. Думайте, як вам хочеться, на світовий баланс Добра і Зла це не впливає
В тому числі це вигідно Україні.
Мінус іранська нафта із загального балансу світового нафтовидобутку, і ціни у нафтотрейдерів злетять до 150 і вище за бочку. І хтось у Кремлі радісно переведе дух. Йух з ним, що дерев'яний уже більше ніж 97, головне, що нафта дорожчає, а значить гроші є і можна ще воювати.
рано чи пізно влада айятол впаде і нафто-газова промисловість буде основою нового пост-ісламського Ірану
Демократія не здатна перевиховати диктатуру, тим більше - релігійну. Доведено Афганістаном. І Газою, де змінити щось можуть лише життєдайні піздюлі.
Гарний принцип, реально-життєвий. На цьому відбулася Америка і стала Америкою, яку ми знаємо і пам'ятаємо. На жаль, вони цей принцип забули і сьогодні живуть за принципом - "Не дай нам Боже когось образити". Бандита не назви бандитом, дурня дурнем, ледаря ледарем...
Ніби і єврей при владі...хм ..