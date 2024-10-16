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Израиль отверг предложение Украины совместно противодействовать иранским "Шахедам", - посол Корнийчук

Посол України заявив, що Ізраїль відмовився спільно протидіяти іранським дронам

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Израиле отклонили предыдущее предложение Киева сотрудничать для противодействия иранским ударным дронам.

Об этом он сказал в интервью изданию Ynet, цитирует Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат рассказал, что еще в феврале 2023 года привез в офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху обломки иранского беспилотника, которым Россия атаковала Киев. Тогда он предостерег, что без сотрудничества с Украиной такие беспилотники могут вскоре угрожать и самому Израилю.

"Я не хочу сейчас говорить: "Так я и говорил"", - отметил Корнийчук, намекая на удар ливанской группировки "Хезболла" по израильской военной базе с помощью иранских БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины не обращались за помощью с эвакуацией из Израиля, - посол Корнийчук

Посол ранее критиковал Израиль за его нежелание предоставлять оборонительное вооружение Украине после начала полномасштабного вторжения РФ, обвиняя Израиль в "тесном сотрудничестве" с Москвой.

Несмотря на то, что с начала нападения ХАМАСа на Израиль сотрудничество Киева и Израиля стало более активным, по мнению украинского посла, могло быть сделано больше, в частности по обмену разведывательными данными.

"Мне давно стало ясно, что мы воюем с одним и тем же врагом. Я могу сказать, что после нападения на Израиль, которое произошло 7 октября, Израиль проснулся, но еще многое нужно сделать", - добавил Корнийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не будут размещать на территории Украины систему ПВО THAAD, как в Израиле, потому что это разные войны, - Пентагон

Автор: 

Израиль (1939) Иран (1825) Корнийчук Евгений (136) Шахед (1141)


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Топ комментарии
+31
А про систему раннього оповіщення повітряної тривоги що нам оті кляті євреї передали а ми її не підключили не хочеш згадати?
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16.10.2024 08:47
+26
а при Пороху було погоджено модернізацію совіцьких мігів новою ізраїльською електронікою.

думайТЄ
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16.10.2024 08:47
+18
А чи є віра слован єрмаківського дипломата?І,до речі,памятається ізраїль заявляв що передавав нам систему раннього оповіщення повітряної загрози але ми її до сих пір не встановили?То чомусь я більше євреям вірю.
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16.10.2024 08:46
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Проскочив один. Це не показник. В Україні їх проскакує набагато більше. А ракетний удар Ірану відбили дуже добре. Хоча ракет там в десять разів більше було ніж зазвичай пуляють по Україні. Але не це головне. Головне те, що Україна не має нічого, чим би могла допомогти Ізраїлю в цьому питанні. ППО України - застарілі савецькі ЗРК, застарілі "петріоти", древні як гімно мамонта "хавки" (чи як їх там) і кілька штук ******** "Ірісів". Все, окрім савєцької спадщини, надано зза бугра. То про яку блін співпрацю може йти мова?
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16.10.2024 13:28 Ответить
По-перше, Ізраїль уже допоміг Україні, розбомбивши іранські заводи з виробництва "шахедів" у Сирії. Це якщо хтось забув.
По-друге, Ізраїль рік тому передав Україні систему раннього сповіщення про запуск ракет. Але її чомусь в Україні досі не встановили.
А щодо нібито відмови Ізраїлю співпрацювати з Україною, то треба частіше дивитися в дзеркало. Наводжу факти.
1992 р. - визнання Україною Палестини.
2001 р. - відкриття посольства Палестини у Києві.
2007 р. - відкриття посольства України в Рамаллі. 2005 р. - Україна відмовилася визнати Хамас терористичною організацією.
2016 р. - Україна підтримала резолюцію Ради Безпеки ООН із засудженням створення ізраїльських поселень на території Палестини. Представник України в ООН порівняв ізраїльські поселення на Західному Березі із російською окупацією Криму.
Постійне голосування в ООН проти Ізраїлю з перманентною перервою на «утрималися» після того, як Палестина визнала анексію Криму.
2017 р. - Україна в ООН проголосувала проти визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.
2022 р. - Україна проголосувала за те, щоб відібрати ядерну зброю в Ізраїлю.
2022 р. - Україна проголосувала за те, що Ізраїль потрібно судити за те, що він окупант своїх же територій.
2024 р. - Україна заявила, що Ізраїль має припинити війну в Газі, визнала Палестину та заявила, що «Україна зробить усе, щоб Ізраїль зупинився».
На Євробачення Україна Ізраїлю дала - 0(!) голосів. Нуль! Жодного голосу... І це ж не президент голосував, ні політики, а ті, хто звичайно ж, не мають жодного відношення до політики. Так дивно, а результат практично той самий вийшов. Ніякої підтримки. Нуль!
27.09.2024 під час виступу Нетаніяху на генасамблеї ООН українська делегація разом із деякими арабськими делегаціями залишила залу засідань.
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16.10.2024 10:38 Ответить
а список підлоти який зробив ізраїль Україні ви не хочете накатати? він буде ще довший! починаючи від чорної невдячності коли наші переховували євреїв, закінуючи ходками з дідами на палочках по маскві з путіним, продажу озброєнь росії, чи хлібом який с*ка жид*ка кинула на землю, коли її пригощали в Києві. Там список ого-го.
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16.10.2024 23:55 Ответить
ніхто і ніколи у світі не хотів і не хоче мати справу із зрадниками.Ті котрі,збиралися зрадою здати національні інтереси України на переговорах в Стамбулі, на котрих були і Ізраїльські представники,і відають "зелену зраду" ніколи не будуть з ними співпрацювати саме тому.що при першій -кращій нагоді(за гроші), вони зрадять і співпрацю з Ізраїлем
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16.10.2024 10:43 Ответить
Дурня.
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16.10.2024 10:55 Ответить
Ні не дурня.Ізраїль ніколи не буде мати справу з тими в кому сумнівається .
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16.10.2024 14:22 Ответить
Ізраїль теж потрібно зачислити до вісі зла: усе, що він робить, іде нам на шкоду. Він теж під шумок вирішив "прірасті тєріторіями". Вони ідеологічно близькі до кацапів - кагал або комуна, це їх національні скрєпи
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16.10.2024 10:53 Ответить
Ви не праві. Зараз Ізраїль по один бік барикад з Україною. Тож треба це цінувати, підтримувати і розширювати, а не сратися.
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16.10.2024 13:29 Ответить
і рядом він не по 1 бік
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16.10.2024 23:48 Ответить
Ф чому Тель-Авів, а не Єрусалим?
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16.10.2024 12:14 Ответить
не забывайте, что одна из причин этой войны это жиди...в частности бенин Оманский Нарик....
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16.10.2024 13:29 Ответить
Також Ізраїль міг відкинути допомогу західної армади які збили 99% всіх балістичних ракет і шахедів іранських які летіли на Ізраїль.Слабо?
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16.10.2024 13:47 Ответить
Якось всі призабули як Ізраїль дружив з рашею. І як відморожувався про військову допомогу Україні.
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16.10.2024 14:58 Ответить
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