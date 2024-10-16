Израиль отверг предложение Украины совместно противодействовать иранским "Шахедам", - посол Корнийчук
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Израиле отклонили предыдущее предложение Киева сотрудничать для противодействия иранским ударным дронам.
Об этом он сказал в интервью изданию Ynet, цитирует Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат рассказал, что еще в феврале 2023 года привез в офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху обломки иранского беспилотника, которым Россия атаковала Киев. Тогда он предостерег, что без сотрудничества с Украиной такие беспилотники могут вскоре угрожать и самому Израилю.
"Я не хочу сейчас говорить: "Так я и говорил"", - отметил Корнийчук, намекая на удар ливанской группировки "Хезболла" по израильской военной базе с помощью иранских БпЛА.
Посол ранее критиковал Израиль за его нежелание предоставлять оборонительное вооружение Украине после начала полномасштабного вторжения РФ, обвиняя Израиль в "тесном сотрудничестве" с Москвой.
Несмотря на то, что с начала нападения ХАМАСа на Израиль сотрудничество Киева и Израиля стало более активным, по мнению украинского посла, могло быть сделано больше, в частности по обмену разведывательными данными.
"Мне давно стало ясно, что мы воюем с одним и тем же врагом. Я могу сказать, что после нападения на Израиль, которое произошло 7 октября, Израиль проснулся, но еще многое нужно сделать", - добавил Корнийчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-друге, Ізраїль рік тому передав Україні систему раннього сповіщення про запуск ракет. Але її чомусь в Україні досі не встановили.
А щодо нібито відмови Ізраїлю співпрацювати з Україною, то треба частіше дивитися в дзеркало. Наводжу факти.
1992 р. - визнання Україною Палестини.
2001 р. - відкриття посольства Палестини у Києві.
2007 р. - відкриття посольства України в Рамаллі. 2005 р. - Україна відмовилася визнати Хамас терористичною організацією.
2016 р. - Україна підтримала резолюцію Ради Безпеки ООН із засудженням створення ізраїльських поселень на території Палестини. Представник України в ООН порівняв ізраїльські поселення на Західному Березі із російською окупацією Криму.
Постійне голосування в ООН проти Ізраїлю з перманентною перервою на «утрималися» після того, як Палестина визнала анексію Криму.
2017 р. - Україна в ООН проголосувала проти визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.
2022 р. - Україна проголосувала за те, щоб відібрати ядерну зброю в Ізраїлю.
2022 р. - Україна проголосувала за те, що Ізраїль потрібно судити за те, що він окупант своїх же територій.
2024 р. - Україна заявила, що Ізраїль має припинити війну в Газі, визнала Палестину та заявила, що «Україна зробить усе, щоб Ізраїль зупинився».
На Євробачення Україна Ізраїлю дала - 0(!) голосів. Нуль! Жодного голосу... І це ж не президент голосував, ні політики, а ті, хто звичайно ж, не мають жодного відношення до політики. Так дивно, а результат практично той самий вийшов. Ніякої підтримки. Нуль!
27.09.2024 під час виступу Нетаніяху на генасамблеї ООН українська делегація разом із деякими арабськими делегаціями залишила залу засідань.