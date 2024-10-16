Израиль отверг предложение Украины совместно противодействовать иранским "Шахедам", - посол Корнийчук

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Израиле отклонили предыдущее предложение Киева сотрудничать для противодействия иранским ударным дронам.

Об этом он сказал в интервью изданию Ynet, цитирует Times of Israel, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат рассказал, что еще в феврале 2023 года привез в офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху обломки иранского беспилотника, которым Россия атаковала Киев. Тогда он предостерег, что без сотрудничества с Украиной такие беспилотники могут вскоре угрожать и самому Израилю.

"Я не хочу сейчас говорить: "Так я и говорил"", - отметил Корнийчук, намекая на удар ливанской группировки "Хезболла" по израильской военной базе с помощью иранских БпЛА.

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Посол ранее критиковал Израиль за его нежелание предоставлять оборонительное вооружение Украине после начала полномасштабного вторжения РФ, обвиняя Израиль в "тесном сотрудничестве" с Москвой.

Несмотря на то, что с начала нападения ХАМАСа на Израиль сотрудничество Киева и Израиля стало более активным, по мнению украинского посла, могло быть сделано больше, в частности по обмену разведывательными данными.

"Мне давно стало ясно, что мы воюем с одним и тем же врагом. Я могу сказать, что после нападения на Израиль, которое произошло 7 октября, Израиль проснулся, но еще многое нужно сделать", - добавил Корнийчук.

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