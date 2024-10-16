Ізраїль відкинув пропозицію України спільно протидіяти іранським "Шахедам", - посол Корнійчук
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в Тель-Авіві відхилили попередню пропозицію Києва співпрацювати для протидії іранським ударним дронам.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню Ynet, цитує Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Дипломат розповів, що ще в лютому 2023 року привіз до офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху уламки іранського безпілотника, яким Росія атакувала Київ. Тоді він застеріг, що без співпраці з Україною такі безпілотники можуть незабаром загрожувати й самому Ізраїлю.
"Я не хочу зараз говорити: "Так я і казав"", - зазначив Корнійчук, натякаючи на удар ліванського угруповання "Хезболла" по ізраїльській військовій базі за допомогою іранських БпЛА.
Посол раніше критикував Ізраїль за його небажання надавати оборонне озброєння Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ, звинувачуючи державу у "тісній співпраці" з Москвою.
Попри те, що від початку нападу ХАМАСу на Ізраїль співпраця Києва та Тель-Авіва стала активнішою, на думку українського посла, могло бути зроблено більше, зокрема щодо обміну розвідувальними даними.
"Мені давно стало ясно, що ми воюємо з одним і тим же ворогом. Я можу сказати, що після нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня, Ізраїль прокинувся, але ще багато чого потрібно зробити", - додав Корнійчук.
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По-друге, Ізраїль рік тому передав Україні систему раннього сповіщення про запуск ракет. Але її чомусь в Україні досі не встановили.
А щодо нібито відмови Ізраїлю співпрацювати з Україною, то треба частіше дивитися в дзеркало. Наводжу факти.
1992 р. - визнання Україною Палестини.
2001 р. - відкриття посольства Палестини у Києві.
2007 р. - відкриття посольства України в Рамаллі. 2005 р. - Україна відмовилася визнати Хамас терористичною організацією.
2016 р. - Україна підтримала резолюцію Ради Безпеки ООН із засудженням створення ізраїльських поселень на території Палестини. Представник України в ООН порівняв ізраїльські поселення на Західному Березі із російською окупацією Криму.
Постійне голосування в ООН проти Ізраїлю з перманентною перервою на «утрималися» після того, як Палестина визнала анексію Криму.
2017 р. - Україна в ООН проголосувала проти визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.
2022 р. - Україна проголосувала за те, щоб відібрати ядерну зброю в Ізраїлю.
2022 р. - Україна проголосувала за те, що Ізраїль потрібно судити за те, що він окупант своїх же територій.
2024 р. - Україна заявила, що Ізраїль має припинити війну в Газі, визнала Палестину та заявила, що «Україна зробить усе, щоб Ізраїль зупинився».
На Євробачення Україна Ізраїлю дала - 0(!) голосів. Нуль! Жодного голосу... І це ж не президент голосував, ні політики, а ті, хто звичайно ж, не мають жодного відношення до політики. Так дивно, а результат практично той самий вийшов. Ніякої підтримки. Нуль!
27.09.2024 під час виступу Нетаніяху на генасамблеї ООН українська делегація разом із деякими арабськими делегаціями залишила залу засідань.