УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5958 відвідувачів онлайн
Новини
12 168 114

Ізраїль відкинув пропозицію України спільно протидіяти іранським "Шахедам", - посол Корнійчук

Посол України заявив, що Ізраїль відмовився спільно протидіяти іранським дронам

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в Тель-Авіві відхилили попередню пропозицію Києва співпрацювати для протидії іранським ударним дронам. 

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Ynet, цитує Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат розповів, що ще в лютому 2023 року привіз до офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху уламки іранського безпілотника, яким Росія атакувала Київ. Тоді він застеріг, що без співпраці з Україною такі безпілотники можуть незабаром загрожувати й самому Ізраїлю.

"Я не хочу зараз говорити: "Так я і казав"", - зазначив Корнійчук, натякаючи на удар ліванського угруповання "Хезболла" по ізраїльській військовій базі за допомогою іранських БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадяни України не зверталися по допомогу з евакуацією з Ізраїлю, - посол Корнійчук 

Посол раніше критикував Ізраїль за його небажання надавати оборонне озброєння Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ, звинувачуючи державу у "тісній співпраці" з Москвою.

Попри те, що від початку нападу ХАМАСу на Ізраїль співпраця Києва та Тель-Авіва стала активнішою, на думку українського посла, могло бути зроблено більше, зокрема щодо обміну розвідувальними даними.

"Мені давно стало ясно, що ми воюємо з одним і тим же ворогом. Я можу сказати, що після нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня, Ізраїль прокинувся, але ще багато чого потрібно зробити", - додав Корнійчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не розміщуватимуть біля України систему ППО THAAD, як в Ізраїлі, бо це різні війни, - Пентагон

Автор: 

Ізраїль (1657) Іран (2063) Корнійчук (65) Шахед (1136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
А про систему раннього оповіщення повітряної тривоги що нам оті кляті євреї передали а ми її не підключили не хочеш згадати?
показати весь коментар
16.10.2024 08:47
+26
а при Пороху було погоджено модернізацію совіцьких мігів новою ізраїльською електронікою.

думайТЄ
показати весь коментар
16.10.2024 08:47
+18
А чи є віра слован єрмаківського дипломата?І,до речі,памятається ізраїль заявляв що передавав нам систему раннього оповіщення повітряної загрози але ми її до сих пір не встановили?То чомусь я більше євреям вірю.
показати весь коментар
16.10.2024 08:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Проскочив один. Це не показник. В Україні їх проскакує набагато більше. А ракетний удар Ірану відбили дуже добре. Хоча ракет там в десять разів більше було ніж зазвичай пуляють по Україні. Але не це головне. Головне те, що Україна не має нічого, чим би могла допомогти Ізраїлю в цьому питанні. ППО України - застарілі савецькі ЗРК, застарілі "петріоти", древні як гімно мамонта "хавки" (чи як їх там) і кілька штук ******** "Ірісів". Все, окрім савєцької спадщини, надано зза бугра. То про яку блін співпрацю може йти мова?
показати весь коментар
16.10.2024 13:28 Відповісти
По-перше, Ізраїль уже допоміг Україні, розбомбивши іранські заводи з виробництва "шахедів" у Сирії. Це якщо хтось забув.
По-друге, Ізраїль рік тому передав Україні систему раннього сповіщення про запуск ракет. Але її чомусь в Україні досі не встановили.
А щодо нібито відмови Ізраїлю співпрацювати з Україною, то треба частіше дивитися в дзеркало. Наводжу факти.
1992 р. - визнання Україною Палестини.
2001 р. - відкриття посольства Палестини у Києві.
2007 р. - відкриття посольства України в Рамаллі. 2005 р. - Україна відмовилася визнати Хамас терористичною організацією.
2016 р. - Україна підтримала резолюцію Ради Безпеки ООН із засудженням створення ізраїльських поселень на території Палестини. Представник України в ООН порівняв ізраїльські поселення на Західному Березі із російською окупацією Криму.
Постійне голосування в ООН проти Ізраїлю з перманентною перервою на «утрималися» після того, як Палестина визнала анексію Криму.
2017 р. - Україна в ООН проголосувала проти визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.
2022 р. - Україна проголосувала за те, щоб відібрати ядерну зброю в Ізраїлю.
2022 р. - Україна проголосувала за те, що Ізраїль потрібно судити за те, що він окупант своїх же територій.
2024 р. - Україна заявила, що Ізраїль має припинити війну в Газі, визнала Палестину та заявила, що «Україна зробить усе, щоб Ізраїль зупинився».
На Євробачення Україна Ізраїлю дала - 0(!) голосів. Нуль! Жодного голосу... І це ж не президент голосував, ні політики, а ті, хто звичайно ж, не мають жодного відношення до політики. Так дивно, а результат практично той самий вийшов. Ніякої підтримки. Нуль!
27.09.2024 під час виступу Нетаніяху на генасамблеї ООН українська делегація разом із деякими арабськими делегаціями залишила залу засідань.
показати весь коментар
16.10.2024 10:38 Відповісти
а список підлоти який зробив ізраїль Україні ви не хочете накатати? він буде ще довший! починаючи від чорної невдячності коли наші переховували євреїв, закінуючи ходками з дідами на палочках по маскві з путіним, продажу озброєнь росії, чи хлібом який с*ка жид*ка кинула на землю, коли її пригощали в Києві. Там список ого-го.
показати весь коментар
16.10.2024 23:55 Відповісти
ніхто і ніколи у світі не хотів і не хоче мати справу із зрадниками.Ті котрі,збиралися зрадою здати національні інтереси України на переговорах в Стамбулі, на котрих були і Ізраїльські представники,і відають "зелену зраду" ніколи не будуть з ними співпрацювати саме тому.що при першій -кращій нагоді(за гроші), вони зрадять і співпрацю з Ізраїлем
показати весь коментар
16.10.2024 10:43 Відповісти
Дурня.
показати весь коментар
16.10.2024 10:55 Відповісти
Ні не дурня.Ізраїль ніколи не буде мати справу з тими в кому сумнівається .
показати весь коментар
16.10.2024 14:22 Відповісти
Ізраїль теж потрібно зачислити до вісі зла: усе, що він робить, іде нам на шкоду. Він теж під шумок вирішив "прірасті тєріторіями". Вони ідеологічно близькі до кацапів - кагал або комуна, це їх національні скрєпи
показати весь коментар
16.10.2024 10:53 Відповісти
Ви не праві. Зараз Ізраїль по один бік барикад з Україною. Тож треба це цінувати, підтримувати і розширювати, а не сратися.
показати весь коментар
16.10.2024 13:29 Відповісти
і рядом він не по 1 бік
показати весь коментар
16.10.2024 23:48 Відповісти
Ф чому Тель-Авів, а не Єрусалим?
показати весь коментар
16.10.2024 12:14 Відповісти
не забывайте, что одна из причин этой войны это жиди...в частности бенин Оманский Нарик....
показати весь коментар
16.10.2024 13:29 Відповісти
Також Ізраїль міг відкинути допомогу західної армади які збили 99% всіх балістичних ракет і шахедів іранських які летіли на Ізраїль.Слабо?
показати весь коментар
16.10.2024 13:47 Відповісти
Якось всі призабули як Ізраїль дружив з рашею. І як відморожувався про військову допомогу Україні.
показати весь коментар
16.10.2024 14:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 