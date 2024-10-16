Ізраїль відкинув пропозицію України спільно протидіяти іранським "Шахедам", - посол Корнійчук

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що в Тель-Авіві відхилили попередню пропозицію Києва співпрацювати для протидії іранським ударним дронам.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Ynet, цитує Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат розповів, що ще в лютому 2023 року привіз до офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху уламки іранського безпілотника, яким Росія атакувала Київ. Тоді він застеріг, що без співпраці з Україною такі безпілотники можуть незабаром загрожувати й самому Ізраїлю.

"Я не хочу зараз говорити: "Так я і казав"", - зазначив Корнійчук, натякаючи на удар ліванського угруповання "Хезболла" по ізраїльській військовій базі за допомогою іранських БпЛА.

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Посол раніше критикував Ізраїль за його небажання надавати оборонне озброєння Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ, звинувачуючи державу у "тісній співпраці" з Москвою.

Попри те, що від початку нападу ХАМАСу на Ізраїль співпраця Києва та Тель-Авіва стала активнішою, на думку українського посла, могло бути зроблено більше, зокрема щодо обміну розвідувальними даними.

"Мені давно стало ясно, що ми воюємо з одним і тим же ворогом. Я можу сказати, що після нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня, Ізраїль прокинувся, але ще багато чого потрібно зробити", - додав Корнійчук.

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