Громадяни України не зверталися по допомогу з евакуацією з Ізраїлю, - посол Корнійчук

Наразі посольство України в Ізраїлі не отримувало звернень від українців з проханням про допомогу в евакуації з Ізраїлю через загострення безпекової ситуації.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усе відбувається у штатному режимі, ніяких суттєвих застережень і звернень громадян щодо евакуації не надходило", - сказав дипломат.

Він зазначив, що попри те, що ізраїльтяни вже понад тиждень перебувають у стані "перманентного залякування" після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії, ситуація у країні наразі спокійна, люди живуть звичайним життям.

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Водночас посол нагадав, що зараз дійсно небажано планувати поїздки до Ізраїлю і з безпекових, і з логістичних питань, оскільки більшість іноземних авіакомпаній скасували рейси до країни. У цьому контексті Корнійчук поінформував, що були звернення до посольства від наших співвітчизників із запитаннями, що робити у разі скасування авіарейсів.

"Якщо наші громадяни опинилися в Ізраїлі і не можуть виїхати, ми радимо всім купувати авіаквитки ізраїльських авіакомпаній, які літають безперешкодно", - поінформував посол України.

Що передувало?

Нагадаємо, що лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію та його охоронця було ліквідовано в результаті обстрілу їхньої резиденції в Тегерані.

Крім цього, 30 липня ЗМІ повідомляли, що ЦАХАЛ завдав цілеспрямованого удару по столиці Лівану Бейруту, де, за даними ізраїльської армії, перебував командир угруповання "Хезболла" Фуад Шукр, відповідальний за вбивство дітей на Голанських висотах.

У середу, 31 липня, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав "завдати прямого удару по Ізраїлю" через ліквідацію в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Адміністрація президента США Байдена вважає, що Іран найближчим часом збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

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Також повідомлялось, що очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив у понеділок, 5 серпня, що Іран вирішив атакувати Ізраїль.