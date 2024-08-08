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Новини
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Громадяни України не зверталися по допомогу з евакуацією з Ізраїлю, - посол Корнійчук

Євген Корнійчук

Наразі посольство України в Ізраїлі не отримувало звернень від українців з проханням про допомогу в евакуації з Ізраїлю через загострення безпекової ситуації.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час онлайн-брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усе відбувається у штатному режимі, ніяких суттєвих застережень і звернень громадян щодо евакуації не надходило", - сказав дипломат.

Він зазначив, що попри те, що ізраїльтяни вже понад тиждень перебувають у стані "перманентного залякування" після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії, ситуація у країні наразі спокійна, люди живуть звичайним життям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль не зацікавлений у великій війні на Близькому Сході, - посол Бродський

Водночас посол нагадав, що зараз дійсно небажано планувати поїздки до Ізраїлю і з безпекових, і з логістичних питань, оскільки більшість іноземних авіакомпаній скасували рейси до країни. У цьому контексті Корнійчук поінформував, що були звернення до посольства від наших співвітчизників із запитаннями, що робити у разі скасування авіарейсів.

"Якщо наші громадяни опинилися в Ізраїлі і не можуть виїхати, ми радимо всім купувати авіаквитки ізраїльських авіакомпаній, які літають безперешкодно", - поінформував посол України.

Що передувало?

Нагадаємо, що лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію та його охоронця було ліквідовано в результаті обстрілу їхньої резиденції в Тегерані.

Крім цього, 30 липня ЗМІ повідомляли, що ЦАХАЛ завдав цілеспрямованого удару по столиці Лівану Бейруту, де, за даними ізраїльської армії, перебував командир угруповання "Хезболла" Фуад Шукр, відповідальний за вбивство дітей на Голанських висотах.

У середу, 31 липня, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав "завдати прямого удару по Ізраїлю" через ліквідацію в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Адміністрація президента США Байдена вважає, що Іран найближчим часом збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Також читайте: Іран почав підготовку до війни проти Ізраїлю: звернувся до РФ з проханням надати радари та засоби ППО, - NYT

Також повідомлялось, що очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив у понеділок, 5 серпня, що Іран вирішив атакувати Ізраїль.

Автор: 

Ізраїль (1637) Корнійчук (65) евакуація (2304)


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Топ коментарі
+4
"Ситуация перманентного запугивания"... Это наверное то состояние когда на угрозы персии и ее ливанской шестерки наСралы израильтянам как обычно похрен?

Запугивать продуктивно раз или два. Дальше на запугивателя кладут болт. На Иран и Ливан болт положен настолько давно что уже и мхом порос и превратился в обьект всемирного наследия Юнеско
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08.08.2024 17:00
+3
Ніхто не прагне евакуюватися в "країну мрії"?
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08.08.2024 15:38
+3
Вашої ! Страуси не дадуть збрехати!
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08.08.2024 16:30
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Ніхто не прагне евакуюватися в "країну мрії"?
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08.08.2024 15:38 Відповісти
Чиєї мрії?
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08.08.2024 16:26 Відповісти
Вашої ! Страуси не дадуть збрехати!
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08.08.2024 16:30 Відповісти
Звідки ти знаєш, що говорять страуси? ти страус?
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08.08.2024 19:19 Відповісти
Нє вєлі казніть!!!
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08.08.2024 19:40 Відповісти
Они сразу напрямую в ТЦК звонили..
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08.08.2024 17:03 Відповісти
Дуже дивно невже Українці з воюйочого Ізраїлю не хочуть повертатися в рідній країні аби тут стати кріпаками
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08.08.2024 15:47 Відповісти
Українці заснували Ізраїль...чого їм повертатись?
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08.08.2024 19:20 Відповісти
А так званих ліванців, як справжніх українців, з флагами України, вивезли в Польшу. Де логіка ? І ще мабуть безкоштовно. І ще мабуть зараз з українськими паспортами облаштовуються в ЕС як біженці Українці. Логіка не бачу взагалі !
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08.08.2024 16:00 Відповісти
не вивезли , а перелетіли.. не з флагами, а прапорами... не так званих ліванців, а одновірян гудка та на літаку команди "Шахтар"...
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08.08.2024 16:53 Відповісти
А от громадяни КурНР звернулися по допомогу, і якісь "ввічливі люди" не змогли відмовити
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08.08.2024 16:06 Відповісти
Прикинь те, що люди не хочуть вертатись з країни, на яку скоріш за все нападе Іран... Це для гавнокомандуючого повинен бути дзвіночок, що якщо людина вибирає де померти, то вже точно не в Україні...
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08.08.2024 16:21 Відповісти
не звертались, мабуть тому що вони там на телефон не відповідають, як завжди за кордоном ...
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08.08.2024 16:27 Відповісти
Або на повідомлення в ICQ не відповіли
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08.08.2024 16:31 Відповісти
"Ситуация перманентного запугивания"... Это наверное то состояние когда на угрозы персии и ее ливанской шестерки наСралы израильтянам как обычно похрен?

Запугивать продуктивно раз или два. Дальше на запугивателя кладут болт. На Иран и Ливан болт положен настолько давно что уже и мхом порос и превратился в обьект всемирного наследия Юнеско
показати весь коментар
08.08.2024 17:00 Відповісти
 
 