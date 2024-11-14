Ізраїль вивчає досвід України у боротьбі з іранськими дронами, - посол Бродський

Ізраїль уважно вивчає український досвід протидії ворожим дронам, особливо в умовах атак іранських безпілотників, які Росія активно використовує у війні проти України.

Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив на п'ятому Київському єврейському форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зараз Ізраїль вивчає українські новітні військові технології, щоб користуватися ними в майбутньому.

"Ізраїль має вивчати цей досвід, має користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, бо ми зараз теж зіткнулися з тією самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі", - пояснив він.

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Бродський додав, що Україна завжди була зацікавлена в ізраїльських технологіях, які можуть бути корисними й після війни.

Посол висловив упевненість у продовженні американської підтримки обом країнам, оскільки адміністрація Дональда Трампа зосередиться на завершенні війн.

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