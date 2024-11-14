Ізраїль вивчає досвід України у боротьбі з іранськими дронами, - посол Бродський
Ізраїль уважно вивчає український досвід протидії ворожим дронам, особливо в умовах атак іранських безпілотників, які Росія активно використовує у війні проти України.
Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив на п'ятому Київському єврейському форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, зараз Ізраїль вивчає українські новітні військові технології, щоб користуватися ними в майбутньому.
"Ізраїль має вивчати цей досвід, має користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, бо ми зараз теж зіткнулися з тією самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі", - пояснив він.
Бродський додав, що Україна завжди була зацікавлена в ізраїльських технологіях, які можуть бути корисними й після війни.
Посол висловив упевненість у продовженні американської підтримки обом країнам, оскільки адміністрація Дональда Трампа зосередиться на завершенні війн.
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Вы меня развеселили. Я представил что у представителей народа распявшего Христа, и Украины могут быть общие цели. Сколько за 20 веков поменялось умников которые считали что евреи помогут им достичь своих целей.
Гегемон перестанет быть гегемоном. Про свою страну боюсь думать. А у еврея появятся новые, очередные союзники. Они прошли естественный отбор и доминируют на планете
первый встал того и тапкиопределил в оппоненте кацапа тот и прав.
.....народ ещё сильнее стал кричать да будет распят. Видя это, Пилат вынес смертный приговор - приговорил Иисуса к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C) распятию , а сам «умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего». На что народ воскликнул: «кровь Его на нас и на детях наших» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F Мф. https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#27:24 27:24-25 ).
Иудея была оккупирована Римом и не являлась самостоятельным государством, а Христос объявил себя царём иудейским - за это римляне его и распяли. Пилат лишь спросил у евреев - правда ли , что он царь. Те сказали, что он самозванец. Евреи верят, что однажды придёт мессия-спаситель и он автоматически станет царём Иудейским. Христос на этом и строил свои действия. Учи матчасть, кацап.
Кстати, католическая церковь на вселенском соборе 1965г сняла с еврейского народа абсурдное обвинение в убийстве бога. (Что это за бог, которого можно убить?), но православная церцовь, особенно московская, придерживается этих основ христианства - абсурдной ненависти к народу, давшему христианам библию.