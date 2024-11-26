Израиль и "Хезболла" приняли соглашение о прекращении огня в Ливане, - Байден

Израиль и ливанская группировка "Хезболла" официально приняли соглашение о перемирии и прекращении огня в Ливане. Соглашение вступит в силу утром среды, 27 ноября.

Об этом сообщил президент США Джо Байден в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: Они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой", - написал он.

По словам Байдена, США, Франция и союзники пообещали сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения. Однако американские войска не будут привлекать.

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"Давайте проясним: Израиль не начинал эту войну, ливанский народ также не стремился к этой войне, как и Соединенные Штаты", - сказал Байден на брифинге.

Президент США добавил, что с начала конфликта более 70 тысяч израильтян и более 300 тысяч ливанцев стали беженцами.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров безопасности Израиля проголосовал за соглашение о прекращении огня для окончания боевых действий с террористической группировкой "Хезболла" в Ливане.

Напомним, что соглашение о прекращении огня в Ливане обяжет Израиль вывести войска с юга Ливана, а армию Ливана - развернуть свои силы в регионе. На это будет 60 дней. А "Хезболла" прекратит свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани примерно на 30 километров к северу от границы.