Израиль и "Хезболла" приняли соглашение о прекращении огня в Ливане, - Байден
Израиль и ливанская группировка "Хезболла" официально приняли соглашение о перемирии и прекращении огня в Ливане. Соглашение вступит в силу утром среды, 27 ноября.
Об этом сообщил президент США Джо Байден в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: Они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой", - написал он.
По словам Байдена, США, Франция и союзники пообещали сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения. Однако американские войска не будут привлекать.
"Давайте проясним: Израиль не начинал эту войну, ливанский народ также не стремился к этой войне, как и Соединенные Штаты", - сказал Байден на брифинге.
Президент США добавил, что с начала конфликта более 70 тысяч израильтян и более 300 тысяч ливанцев стали беженцами.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров безопасности Израиля проголосовал за соглашение о прекращении огня для окончания боевых действий с террористической группировкой "Хезболла" в Ливане.
Напомним, что соглашение о прекращении огня в Ливане обяжет Израиль вывести войска с юга Ливана, а армию Ливана - развернуть свои силы в регионе. На это будет 60 дней. А "Хезболла" прекратит свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани примерно на 30 километров к северу от границы.
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Члени Хезболли є у Лівані всюди, включно з регулярною армією. Вона, як рак - роз'їла арабську Швейцарію і перетворила її на звалище.
І поки викорінення Хезболли не стане державною політикою Лівану, до сраки ті домовленості.
Хезболла воює з Ізраїлем, а не з Ліваном.
От, якби ОПЗЖ з території України обстрілювала Польщу, то аналогія була б.
Може я просто трохи більше слідкую за перебігом тієї війни...
Та нє. Я з Лівану.
Ілля Муромець тут у нас похований. 😉
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отакої! ніхто не хотів війни а вона сталася...А що хотіли? Тихенько повбивати одні одних?
Тобто, усі російські "друзі", як от Хезбола, чи Хамас, чи Іран - однаково потребуют 3,14здюлін під час будь-яких перемовин 😆
(Атакамси Україні на поміч)!
Бо "добре слово та пістолет - краще аніж просто добре слово"(с)
І це до речі тонкий такий натяк західним політикам, щодо перспектив війни з ерефією - варто лише грохнути одним за одним......
Це все вже було. Ізраїль вже виводив війська, а спеціальні міжнародні сили розгорталися в регіоні. Закінчилося це все тим, що Хезбола влаштовувала свої склади буквально в метрі від баз міжнародних сил і звідти обстрілювали територію Ізраїлю. А "миротворці" тіпа ніфіга не бачили.