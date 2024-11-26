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Новости
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Израиль и "Хезболла" приняли соглашение о прекращении огня в Ливане, - Байден

Израиль и ливанская группировка "Хезболла" официально приняли соглашение о перемирии и прекращении огня в Ливане. Соглашение вступит в силу утром среды, 27 ноября.

Об этом сообщил президент США Джо Байден в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я имею хорошие новости с Ближнего Востока. Я разговаривал с премьер-министрами Ливана и Израиля. И я рад сообщить: Они приняли предложение Соединенных Штатов о прекращении разрушительного конфликта между Израилем и "Хезболлой", - написал он.

Байден оголосив про досягнення угоди щодо припинення вогню між Ізраїлем та Хезболла в Лівані

По словам Байдена, США, Франция и союзники пообещали сотрудничать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полное выполнение соглашения. Однако американские войска не будут привлекать.

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"Давайте проясним: Израиль не начинал эту войну, ливанский народ также не стремился к этой войне, как и Соединенные Штаты", - сказал Байден на брифинге.

Президент США добавил, что с начала конфликта более 70 тысяч израильтян и более 300 тысяч ливанцев стали беженцами.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров безопасности Израиля проголосовал за соглашение о прекращении огня для окончания боевых действий с террористической группировкой "Хезболла" в Ливане.

Напомним, что соглашение о прекращении огня в Ливане обяжет Израиль вывести войска с юга Ливана, а армию Ливана - развернуть свои силы в регионе. На это будет 60 дней. А "Хезболла" прекратит свое вооруженное присутствие вдоль границы к югу от реки Литани примерно на 30 километров к северу от границы.

Автор: 

Байден Джо (2785) Израиль (1922) Ливан (126) перемирие (1588) Хезболла (33)


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Топ комментарии
+3
Це лише час для хезболи отримати московські ракети.
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26.11.2024 23:24
+3
Містер Байден в курсі, що Ліван та Хезболла - це не одне і те ж?
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26.11.2024 23:26
+2
Прояснімо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати", - сказав Байден на брифінгу.
===========
отакої! ніхто не хотів війни а вона сталася...А що хотіли? Тихенько повбивати одні одних?
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26.11.2024 23:32
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Правила форума Совет форумчан
Це лише час для хезболи отримати московські ракети.
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26.11.2024 23:24 Ответить
Містер Байден в курсі, що Ліван та Хезболла - це не одне і те ж?
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26.11.2024 23:26 Ответить
Як палестина і хамас? Чи якось інакше?
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26.11.2024 23:35 Ответить
Палестина не є суверенною державою.
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26.11.2024 23:44 Ответить
Хезболла для Лівану - що чиряк на сраці... Видавить - боляче... Тому - терплять... Бо не хочуть, щоб Хезболла підняла заворушення в Лівані... Вони там і так "насилу дихають" бісля багаторічних війн та заворушень... Придушить та викинуть Хезболлу (як зробив це король Іорданії тоді, коли ХАМАС спробував учинить переворот в країні та захопить владу), у них немає. Це - "паразити" Лівану...
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26.11.2024 23:42 Ответить
Цей чиряк має представництво в уряді.
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26.11.2024 23:43 Ответить
У нас таке представництво мала донедавна і партія ОПЗЖ... Та й зараз цей вплив у наявності...
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26.11.2024 23:49 Ответить
Не зовсім.
Члени Хезболли є у Лівані всюди, включно з регулярною армією. Вона, як рак - роз'їла арабську Швейцарію і перетворила її на звалище.

І поки викорінення Хезболли не стане державною політикою Лівану, до сраки ті домовленості.
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26.11.2024 23:59 Ответить
А у нас ТАКОГО нема?
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27.11.2024 00:02 Ответить
У нас якесь недержавне озброєне угруповання веде війну з іншою державою з нашої території, прикриваючися мирними мешканцями?
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27.11.2024 00:05 Ответить
У нас купа колаборантів З ОПЗЖ та інших угрупувань служить окупантам... І зі зброєю в руках... Підпалює майно держави... Працює наводчиками...Чи надто сильно це різниться з становищем в Лівані?
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27.11.2024 00:11 Ответить
Взагалі то дуже різниться.

Хезболла воює з Ізраїлем, а не з Ліваном.

От, якби ОПЗЖ з території України обстрілювала Польщу, то аналогія була б.
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27.11.2024 00:14 Ответить
НУ, тобі видніше... Ти ж ближче до Лівану...
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27.11.2024 00:22 Ответить
Цікаве спостереження. 😁

Може я просто трохи більше слідкую за перебігом тієї війни...
Та нє. Я з Лівану.
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27.11.2024 00:24 Ответить
Я - на півночі України..
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27.11.2024 00:28 Ответить
Ну, якщо без назв, то я теж.
Ілля Муромець тут у нас похований. 😉
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27.11.2024 00:36 Ответить
А де він народився? Село Моровськ на Чернігівщині... Я маю історичну освіту. І завжди шанував вислів академіка Рибакова: "Былины - не миф... А опоэтизированная история нашего народа...". Так от - з топокартою в руках я пройшовся по билині "Ілля Муромець та Соловей- розбійник"... І точно визначив маршрут Іллі до Києва... Це так звана "Гончарівська" дорога. Вона пролягає від Моровська, вздовж правого берега Десни... Я теж її "з"їздив не раз (здебільшого - у службових справах) Тому - вивчив... Мені для цього треба було їхать до Києва на південний захід...
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27.11.2024 09:06 Ответить
Прояснімо: Ізраїль не розпочинав цієї війни, ліванський народ також не прагнув цієї війни, як і Сполучені Штати", - сказав Байден на брифінгу.
===========
отакої! ніхто не хотів війни а вона сталася...А що хотіли? Тихенько повбивати одні одних?
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26.11.2024 23:32 Ответить
І на цій "високій" ноті Хезбола увечері масовано обстріляла північ Ізраїлю!
Тобто, усі російські "друзі", як от Хезбола, чи Хамас, чи Іран - однаково потребуют 3,14здюлін під час будь-яких перемовин 😆
(Атакамси Україні на поміч)!
Бо "добре слово та пістолет - краще аніж просто добре слово"(с)
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26.11.2024 23:39 Ответить
хезболла починає потроху сцятись трампа.
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26.11.2024 23:40 Ответить
Єдина надія - що Ізраїль не поверне тих запасів російської зброї, вилученої зі складів Хезболли... Їм та зброя і самим згодиться... Особливо ПТУР та ПЗРК...
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26.11.2024 23:45 Ответить
Трусы. Слабаки
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27.11.2024 00:19 Ответить
Та просто нахвалена Хезбола, з купою зброю, миттєво здулась, варто лише було знищити один за одним їх лідерів.
І це до речі тонкий такий натяк західним політикам, щодо перспектив війни з ерефією - варто лише грохнути одним за одним......
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27.11.2024 00:29 Ответить
"зобовʼяже Ізраїль вивести війська з півдня Лівану, а армію Лівану - розгорнути свої сили в регіоні "

Це все вже було. Ізраїль вже виводив війська, а спеціальні міжнародні сили розгорталися в регіоні. Закінчилося це все тим, що Хезбола влаштовувала свої склади буквально в метрі від баз міжнародних сил і звідти обстрілювали територію Ізраїлю. А "миротворці" тіпа ніфіга не бачили.
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27.11.2024 10:44 Ответить
 
 