Войска Израиля зашли на территорию Сирии, - NYT
После падения режима Башара Асада армия Израиля пересекла демилитаризованную зону и вошла на территорию Сирии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Источники издания утверждают, что войска Израиля заняли стратегически важные позиции на горе Гермон и других участках сирийской территории, что необходимо для обеспечения безопасности границ.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в воскресенье, что он приказал войскам "захватить буферную зону" между Израилем и Сирией.
"Мы отдали израильской армии приказ захватить эти позиции, чтобы гарантировать, что ни одна вражеская сила не закрепится непосредственно у границы Израиля", - заявил он, добавив что меры носят временный характер.
На выходных израильская авиация также нанесла удары по сирийским военным объектам. По словам официальных лиц, эти активы могли бы попасть в руки экстремистов.
"Цели включали небольшие запасы химического оружия, в первую очередь иприта и газа VX, которые, по словам чиновников, остались в Сирии, несмотря на предыдущие договоренности о разоружении. Израильские военные также атаковали оснащенные радарами батареи и транспортные средства зенитно-ракетных комплексов российского производства, а также запасы ракет "Скад", - говорится в материале.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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А мова йде про "підстави для..."
Ти маєш знищити їх усіх: хеттеїв, аморейців, хананейців, перизеїв, хівійців, євусеїв. Так велить тобі Господь, Бог твій".
тих всіх народів давним давно немає на тій землі!
отже, нвхто, крім євреїв (ізраїльтян) не може на неї претендувати!
і тоді важливим були домовленості. "честь, гідність" і інші чесноти.. а не те що як зараз...
хоч населення не було так багато але про роди а Голову Роду - знали.
але то було від того, що через голод вони перемістились в Єгипет, там потрапили в рабство, вицшли. а за 400 + років там наплодилось доволі достатньо по їхнім "досконалим міркам" усіляких "нечестивців", які любили трахатись, пити та веселитись.. тобто займалися адекватними людськими речами...
а ті себе вважали праведниками .. лицемірно, але як вже було.. бо природу не обманиш..
так от.. вони прицшли на ту землю, котру частично викупив Авраам та Яків.....