РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4409 посетителей онлайн
Новости Война
22 819 107

Войска Израиля зашли на территорию Сирии, - NYT

ізраїльська армія

После падения режима Башара Асада армия Израиля пересекла демилитаризованную зону и вошла на территорию Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Источники издания утверждают, что войска Израиля заняли стратегически важные позиции на горе Гермон и других участках сирийской территории, что необходимо для обеспечения безопасности границ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в воскресенье, что он приказал войскам "захватить буферную зону" между Израилем и Сирией.

"Мы отдали израильской армии приказ захватить эти позиции, чтобы гарантировать, что ни одна вражеская сила не закрепится непосредственно у границы Израиля", - заявил он, добавив что меры носят временный характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии, - Байден

На выходных израильская авиация также нанесла удары по сирийским военным объектам. По словам официальных лиц, эти активы могли бы попасть в руки экстремистов.

"Цели включали небольшие запасы химического оружия, в первую очередь иприта и газа VX, которые, по словам чиновников, остались в Сирии, несмотря на предыдущие договоренности о разоружении. Израильские военные также атаковали оснащенные радарами батареи и транспортные средства зенитно-ракетных комплексов российского производства, а также запасы ракет "Скад", - говорится в материале.

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль и "Хезболла" приняли соглашение о прекращении огня в Ливане, - Байден

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Также читайте: Пример Сирии показывает, что Россию можно прогнать, – глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

Израиль (1923) Сирия (3146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
" чи залишити демілітаризовану зону без нагляду і підпустити впритул до своїх кордонів"

Це кацапська риторика. Це не "впритул до своїх кордонів", це територія іншої держави.
Тим більше, що переможці заявили, що планують розбудовувати з Ізраїлем добрососедські тосунки.
показать весь комментарий
09.12.2024 05:04
+12
що занадто? що Ізраїль розбомбив залишки асадівських ракет та хімічної зброї, які могли бути задіяні в будь який час проти Ізраїлю? чи залишити демілітаризовану зону без нагляду і підпустити впритул до своїх кордонів хто зна кого, щоб повторилось щось накшталт 7/10?
показать весь комментарий
09.12.2024 04:50
+12
У кровавого маніяка асада чогось не захоплювали видно він їм був ріднішим. А як тільки народ Сирії узяв владу так, під шумок і плутанину з владою можно урвати побільші чужої землі.
показать весь комментарий
09.12.2024 05:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
взагалі-то араби - це "браття" Ізраїлю... "сводні" - Ізмаїл, від Агар... по Біблії
показать весь комментарий
09.12.2024 13:50 Ответить
Ага, таки ж как козломордые - братья украинцам. Библия то собрание древнееврейских сказок, Ветхий завет писали люди, которые жили через 500-700 лет после событий, которые они описывали.
показать весь комментарий
09.12.2024 15:05 Ответить
Заспокійся.... Нікого не цікавить твоє власне відношення. І ("історію України" писали точно так само, як і історії інших так званих держав... то що говорити про древні часи?)
А мова йде про "підстави для..."
показать весь комментарий
09.12.2024 15:25 Ответить
".. а от в Ізраїлі..." )))
показать весь комментарий
09.12.2024 13:51 Ответить
є різниця..
Ти маєш знищити їх усіх: хеттеїв, аморейців, хананейців, перизеїв, хівійців, євусеїв. Так велить тобі Господь, Бог твій".
тих всіх народів давним давно немає на тій землі!
отже, нвхто, крім євреїв (ізраїльтян) не може на неї претендувати!
показать весь комментарий
14.12.2024 05:20 Ответить
так, таке як ти описуєш - є все описано в Біблії.. ось саме такі взаємостосунки і взаємоіснування "племен", коли ще не було такого поділу на "нації".
і тоді важливим були домовленості. "честь, гідність" і інші чесноти.. а не те що як зараз...
хоч населення не було так багато але про роди а Голову Роду - знали.
показать весь комментарий
14.12.2024 05:22 Ответить
а те що по суті вчинили геноцид - то я з цим не сперечаюся...
але то було від того, що через голод вони перемістились в Єгипет, там потрапили в рабство, вицшли. а за 400 + років там наплодилось доволі достатньо по їхнім "досконалим міркам" усіляких "нечестивців", які любили трахатись, пити та веселитись.. тобто займалися адекватними людськими речами...
а ті себе вважали праведниками .. лицемірно, але як вже було.. бо природу не обманиш..
так от.. вони прицшли на ту землю, котру частично викупив Авраам та Яків.....
показать весь комментарий
14.12.2024 05:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 