США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии, - Байден

США нанесли воздушные удары по целям ИГИЛ в Сирии, чтобы не дать "Исламскому государству" восстановить свою позицию после падения режима диктатора Башара Асада.

Об этом заявил действующий президент США Джо Байден, пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Байден рассказал, что в воскресенье, 8 декабря, Вооруженные силы США приняли меры, чтобы уничтожить ячейки ИГИЛ, поскольку есть опасения, что хаос ближайших дней может дать возможность "Исламскому государству" восстановить себя как главную силу в Сирии.

"Мы хорошо понимаем, что ИГИЛ будет пытаться воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свою способность. Мы не допустим этого. Только сегодня силы США нанесли дюжину высокоточных ударов с воздуха в Сирии, нацеленных на лагеря ИГИЛ и боевиков ИГИЛ",- сказал глава Белого дома.

Больше каких-то деталей по этому поводу он не рассказал.

Во время выступления Байден также заявил, что Вашингтон намерен взаимодействовать с сирийской оппозицией во время перехода власти к ней после падения режима диктатора Башара Асада.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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