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Новости
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США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии, - Байден

Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

США нанесли воздушные удары по целям ИГИЛ в Сирии, чтобы не дать "Исламскому государству" восстановить свою позицию после падения режима диктатора Башара Асада.

Об этом заявил действующий президент США Джо Байден, пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Байден рассказал, что в воскресенье, 8 декабря, Вооруженные силы США приняли меры, чтобы уничтожить ячейки ИГИЛ, поскольку есть опасения, что хаос ближайших дней может дать возможность "Исламскому государству" восстановить себя как главную силу в Сирии.

"Мы хорошо понимаем, что ИГИЛ будет пытаться воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свою способность. Мы не допустим этого. Только сегодня силы США нанесли дюжину высокоточных ударов с воздуха в Сирии, нацеленных на лагеря ИГИЛ и боевиков ИГИЛ",- сказал глава Белого дома.

Больше каких-то деталей по этому поводу он не рассказал.

Во время выступления Байден также заявил, что Вашингтон намерен взаимодействовать с сирийской оппозицией во время перехода власти к ней после падения режима диктатора Башара Асада.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Автор: 

Байден Джо (2789) Сирия (3146) США (26620) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+32
Скажите дедушке Бидону что офис ИГИЛ в кремле, а не в пустыне между кактусами
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08.12.2024 22:46
+19
США тільки і можуть, що з папуасами воювати...
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08.12.2024 22:45
+17
По цілям рф в Україні - очко жим-хим...
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08.12.2024 22:38
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По цілям рф в Україні - очко жим-хим...
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08.12.2024 22:38 Ответить
Хіба немає цікавіших місць?
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08.12.2024 22:38 Ответить
США тільки і можуть, що з папуасами воювати...
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08.12.2024 22:45 Ответить
Скажите дедушке Бидону что офис ИГИЛ в кремле, а не в пустыне между кактусами
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08.12.2024 22:46 Ответить
А вообще США нужно сесть за стол перагаворав с ИГИЛ и дагаварицца пасередине ради мира. Вон дед Тампон и Папа Римский раскажет как надо просто перестать стрелять
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08.12.2024 22:49 Ответить
Так вони з таборів розпоросились по всіи краіні - це вже удари по хвостах - місяць раніше чого не вдарили?
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08.12.2024 22:50 Ответить
Бо тоді парашники не гарантували (у приватній розмові, звісно), що одна з ракет с-400 не влучить випадково по F-16.

А зараз дещо змінилося.
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08.12.2024 23:02 Ответить
А по Лубянці ввалить слабо?
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08.12.2024 23:03 Ответить
Насправді США проводять авіаудари по протурецьких силах, що повалили асадівський режим в Сирії, відганяючи їх від нафтоносних районів в Дейр-ез-Зор та Ракка, включно із західним берегом річки Євфрат., що наразі перебувають під контролем курдських військових формувань SDF - американських союзників в цьому регіоні.
В мережі зявилась https://x.com/clashreport/status/1865811690815729829 відеокарта 13 років війни в Сирії за 2 хвилини.
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08.12.2024 23:04 Ответить
Є більш важливіші цілі - це мАсква.
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08.12.2024 23:07 Ответить
По басмачам на віслюках. Та тут звісно герої....всраті.
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08.12.2024 23:16 Ответить
Пачему наша нефть лєжіт пад іхнім пєском 😸
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08.12.2024 23:32 Ответить
К власти в Сирии пришли исламисты
Как бы они не начали возвращать хиджабы
Запрещать женщинам учиться
Ну и далее по списку
Исламисты - вещь опасная
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08.12.2024 23:35 Ответить
ескалація, не?
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08.12.2024 23:43 Ответить
Підбурюють діда але він ще остаточно з глузду не зʼїхав.
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08.12.2024 23:51 Ответить
А по осередкам фашизму у москві не хочете завдати ударів?
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09.12.2024 00:50 Ответить
Чим далі в тил - тим "геройськіші" вояки...
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09.12.2024 01:06 Ответить
Глупая игра. Типа там на самом деле есть ИГИЛ. Желание примазаться к победе исламистов.
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09.12.2024 09:52 Ответить
 
 