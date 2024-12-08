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Новини
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США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії, - Байден

Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

США завдали повітряних ударів по цілях ІДІЛ у Сирії, щоб не дати "Ісламській державі" відновити свою позицію після падіння режиму диктатора Башара Асада.

Про це заявив чинний президент США Джо Байден, пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Байден розповів, що в неділю, 8 грудня, Збройні сили США вжили заходів, щоб знищити осередки ІДІЛ, оскільки є побоювання, що хаос найближчих днів може дати можливість "Ісламській державі" відновити себе як головну силу в Сирії.

"Ми добре розуміємо, що ІДІЛ намагатиметься скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність. Ми не допустимо цього. Лише сьогодні сили США завдали дюжини високоточних ударів з повітря в Сирії, націлених на табори ІДІЛ та бойовиків ІДІЛ",- сказав очільник Білого дому.

Більше якихось деталей щодо цього він не розповів.

Під час виступу Байден також заявив, що Вашингтон має намір взаємодіяти із сирійською опозицією під час переходу влади до неї після падіння режиму диктатора Башара Асада.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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Автор: 

Байден Джо (2885) Сирія (1857) США (22685) ІДІЛ (307)


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Топ коментарі
+32
Скажите дедушке Бидону что офис ИГИЛ в кремле, а не в пустыне между кактусами
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08.12.2024 22:46
+19
США тільки і можуть, що з папуасами воювати...
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08.12.2024 22:45
+17
По цілям рф в Україні - очко жим-хим...
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08.12.2024 22:38
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По цілям рф в Україні - очко жим-хим...
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08.12.2024 22:38 Відповісти
Хіба немає цікавіших місць?
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08.12.2024 22:38 Відповісти
США тільки і можуть, що з папуасами воювати...
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08.12.2024 22:45 Відповісти
Скажите дедушке Бидону что офис ИГИЛ в кремле, а не в пустыне между кактусами
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08.12.2024 22:46 Відповісти
А вообще США нужно сесть за стол перагаворав с ИГИЛ и дагаварицца пасередине ради мира. Вон дед Тампон и Папа Римский раскажет как надо просто перестать стрелять
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08.12.2024 22:49 Відповісти
Так вони з таборів розпоросились по всіи краіні - це вже удари по хвостах - місяць раніше чого не вдарили?
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08.12.2024 22:50 Відповісти
Бо тоді парашники не гарантували (у приватній розмові, звісно), що одна з ракет с-400 не влучить випадково по F-16.

А зараз дещо змінилося.
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08.12.2024 23:02 Відповісти
А по Лубянці ввалить слабо?
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08.12.2024 23:03 Відповісти
Насправді США проводять авіаудари по протурецьких силах, що повалили асадівський режим в Сирії, відганяючи їх від нафтоносних районів в Дейр-ез-Зор та Ракка, включно із західним берегом річки Євфрат., що наразі перебувають під контролем курдських військових формувань SDF - американських союзників в цьому регіоні.
В мережі зявилась https://x.com/clashreport/status/1865811690815729829 відеокарта 13 років війни в Сирії за 2 хвилини.
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08.12.2024 23:04 Відповісти
Є більш важливіші цілі - це мАсква.
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08.12.2024 23:07 Відповісти
По басмачам на віслюках. Та тут звісно герої....всраті.
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08.12.2024 23:16 Відповісти
Пачему наша нефть лєжіт пад іхнім пєском 😸
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08.12.2024 23:32 Відповісти
К власти в Сирии пришли исламисты
Как бы они не начали возвращать хиджабы
Запрещать женщинам учиться
Ну и далее по списку
Исламисты - вещь опасная
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08.12.2024 23:35 Відповісти
ескалація, не?
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08.12.2024 23:43 Відповісти
Підбурюють діда але він ще остаточно з глузду не зʼїхав.
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08.12.2024 23:51 Відповісти
А по осередкам фашизму у москві не хочете завдати ударів?
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09.12.2024 00:50 Відповісти
Чим далі в тил - тим "геройськіші" вояки...
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09.12.2024 01:06 Відповісти
Глупая игра. Типа там на самом деле есть ИГИЛ. Желание примазаться к победе исламистов.
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09.12.2024 09:52 Відповісти
 
 