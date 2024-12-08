США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії, - Байден

США завдали повітряних ударів по цілях ІДІЛ у Сирії, щоб не дати "Ісламській державі" відновити свою позицію після падіння режиму диктатора Башара Асада.

Про це заявив чинний президент США Джо Байден, пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Байден розповів, що в неділю, 8 грудня, Збройні сили США вжили заходів, щоб знищити осередки ІДІЛ, оскільки є побоювання, що хаос найближчих днів може дати можливість "Ісламській державі" відновити себе як головну силу в Сирії.

"Ми добре розуміємо, що ІДІЛ намагатиметься скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність. Ми не допустимо цього. Лише сьогодні сили США завдали дюжини високоточних ударів з повітря в Сирії, націлених на табори ІДІЛ та бойовиків ІДІЛ",- сказав очільник Білого дому.

Більше якихось деталей щодо цього він не розповів.

Під час виступу Байден також заявив, що Вашингтон має намір взаємодіяти із сирійською опозицією під час переходу влади до неї після падіння режиму диктатора Башара Асада.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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