Після подій в Сирії світ має усвідомити, що Росію та її союзників можна перемогти, - Туск

Глава польського уряду Дональд Туск відреагував на падіння в Сирії режиму диктатора Башара Асада, підтримуваного Росією та Іраном.

Відповідну заяву він зробив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Туска, падіння диктатури Асада в Сирії повинно змусити світ усвідомити, що Росію та її союзників можна перемогти.

"Події в Сирії вкотре змусили світ усвідомити, або, принаймні, вони мали би (змусисти усвідомити, - ред.), що навіть найжорстокіший режим може впасти, і що Росія та її союзники можуть бути переможені",- сказав очільник уряду Польщі.

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Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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