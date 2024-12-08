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Новини
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Після подій в Сирії світ має усвідомити, що Росію та її союзників можна перемогти, - Туск

Туск про падіння режиму Асада

Глава польського уряду Дональд Туск відреагував на падіння в Сирії режиму диктатора Башара Асада, підтримуваного Росією та Іраном.

Відповідну заяву він зробив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Туска, падіння диктатури Асада в Сирії повинно змусити світ усвідомити, що Росію та її союзників можна перемогти.

"Події в Сирії вкотре змусили світ усвідомити, або, принаймні, вони мали би (змусисти усвідомити, - ред.), що навіть найжорстокіший режим може впасти, і що Росія та її союзники можуть бути переможені",- сказав очільник уряду Польщі.

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Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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Автор: 

Іран (2023) росія (65052) Сирія (1857) Туск Дональд (514) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+20
Можна перемогти? - руками Украіни? -- підпрягтись ніхто не хоче?
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08.12.2024 21:01
+14
Тобто Перша Чеченська, коли кремляді вимушені були піти на перемир'я і де-факто визнали незалежність Ічкерії, то фігня незрозуміла і пройшло непоміченим? А відсіч України в 2014-2015, фактично без армії, то теж непомітно було?
Вони що там, історію не вчать? 🤔
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08.12.2024 21:00
+12
То хто вам заважає перемогти? Чи здатні тільки за спинами українців пафосні спічі штовхати?
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08.12.2024 21:21
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Тобто Перша Чеченська, коли кремляді вимушені були піти на перемир'я і де-факто визнали незалежність Ічкерії, то фігня незрозуміла і пройшло непоміченим? А відсіч України в 2014-2015, фактично без армії, то теж непомітно було?
Вони що там, історію не вчать? 🤔
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08.12.2024 21:00 Відповісти
Вчити історію? Та вони далі свого носа не бачать…
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08.12.2024 21:12 Відповісти
Можна перемогти? - руками Украіни? -- підпрягтись ніхто не хоче?
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08.12.2024 21:01 Відповісти
Оно комусь треба? У нас добра половина населення живе у паралельній реальності і ця війна їм по барабану.
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08.12.2024 21:09 Відповісти
Проблема не в тому, що половині населення пофіг, а в тому, що до цієї половини входить добра частина тих людей, від яких напряму залежить ведення цієї війни і яким ця війна часто приносить немалі дивіденди.
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08.12.2024 22:39 Відповісти
От суки... європейські: дивляться як одного б'ють толпою, і думають, що їм не достанеться!... Таких людей називали сцикунами!...
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08.12.2024 21:06 Відповісти
За "повстанцями" стоїть країна НАТО - Турція. Такий собі договорняк.

Сирійська збройна опозиція гарантувала безпеку російським військовим базам, а також усім дипломатичним установам.

Замість Сирії путін отримає захоплену в Україні територію і від Трампа зупинку військової допомоги Україні.
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08.12.2024 21:07 Відповісти
Хто тобі таке сказав?
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08.12.2024 21:10 Відповісти
Трамп це сам сказав, коли ще на вибори йшов (24години).
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08.12.2024 21:13 Відповісти
Трамп в інтерв'ю NBC News (вийшло в ефір у неділю, 8 грудня) не виключив, що його нова адміністрація скоротить допомогу Україні, а також пригрозив, що США можуть вийти з НАТО.
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08.12.2024 21:27 Відповісти
Отримає, куя в сраку…
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08.12.2024 21:13 Відповісти
Особливо поляки переможуть.
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08.12.2024 21:12 Відповісти
За словами Туска, падіння диктатури Асада в Сирії повинно змусити світ усвідомити, що Росію та її союзників можна перемогти. Джерело: https://censor.net/ua/n3524039
Завдяки нашому не дуже розумному, але мудрому наріду всі українці на собі відчувають цю перемогу вже одинадцятий рік.
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08.12.2024 21:14 Відповісти
Можна перемогти. От тільки з унітазів прийдеться злізти.
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08.12.2024 21:15 Відповісти
польський друг куйла - усвідомлює на третій рік кровопролитної війни в Україні і до усвідомлення призиває світ...3,14здець "по польскему,курва."
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08.12.2024 21:21 Відповісти
То хто вам заважає перемогти? Чи здатні тільки за спинами українців пафосні спічі штовхати?
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08.12.2024 21:21 Відповісти
То есть,до этого,вы не верили,что кацапов можно и нужно нагнуть???Инфантилы и терпилы **...е!!!
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08.12.2024 21:26 Відповісти
Тільки з бойовими фермерами
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08.12.2024 21:29 Відповісти
Для автора фрази "безглузді втрати українців" поясніть(
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08.12.2024 21:32 Відповісти
But not with an Orange Clown stepping into the White House.
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08.12.2024 22:12 Відповісти
Рольники польські ще ті воєни. Переможуть усіх далекобійників на танках.
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08.12.2024 22:23 Відповісти
Ти диви,повилазили ЗЕгниди і вчать,що казати іноземному політику,обіжинки попущені,вибрали до влади в Україні ворогів, тепер льють ріки гімна на іших!
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08.12.2024 22:35 Відповісти
Які незламні повилазили, коли росія задіяла всі свої ресурси в Україні, то її виявляється можна бити в інших місцях... Шо Ландсбергіс, що Туск, одні пиз**боли.
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08.12.2024 23:21 Відповісти
Скільки довбнів повилазило в коментах.Спочатку обирають в президенти кацапського блазня,потім на виборах в раду меведчуковську ОПЗЖ і идебілятник "слуги народу",но звинувачують у всьому лідерів ЄС,США.
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09.12.2024 05:54 Відповісти
 
 