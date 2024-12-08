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Новости
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После событий в Сирии мир должен понять, что Россию и ее союзников можно победить, - Туск

Туск про падіння режиму Асада

Глава польского правительства Дональд Туск отреагировал на падение в Сирии режима диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном.

Соответствующее заявление он сделал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Туска, падение диктатуры Асада в Сирии должно заставить мир осознать, что Россию и ее союзников можно победить.

"События в Сирии в очередной раз заставили мир осознать, или, по крайней мере, они должны были бы (заставить осознать. - Ред.), что даже самый жестокий режим может упасть и что Россия и ее союзники могут быть побеждены",- сказал глава правительства Польши.

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Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Автор: 

Иран (1794) россия (95502) Сирия (3146) Туск Дональд (733) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+20
Можна перемогти? - руками Украіни? -- підпрягтись ніхто не хоче?
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08.12.2024 21:01
+14
Тобто Перша Чеченська, коли кремляді вимушені були піти на перемир'я і де-факто визнали незалежність Ічкерії, то фігня незрозуміла і пройшло непоміченим? А відсіч України в 2014-2015, фактично без армії, то теж непомітно було?
Вони що там, історію не вчать? 🤔
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08.12.2024 21:00
+12
То хто вам заважає перемогти? Чи здатні тільки за спинами українців пафосні спічі штовхати?
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08.12.2024 21:21
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Тобто Перша Чеченська, коли кремляді вимушені були піти на перемир'я і де-факто визнали незалежність Ічкерії, то фігня незрозуміла і пройшло непоміченим? А відсіч України в 2014-2015, фактично без армії, то теж непомітно було?
Вони що там, історію не вчать? 🤔
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08.12.2024 21:00 Ответить
Вчити історію? Та вони далі свого носа не бачать…
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08.12.2024 21:12 Ответить
Можна перемогти? - руками Украіни? -- підпрягтись ніхто не хоче?
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08.12.2024 21:01 Ответить
Оно комусь треба? У нас добра половина населення живе у паралельній реальності і ця війна їм по барабану.
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08.12.2024 21:09 Ответить
Проблема не в тому, що половині населення пофіг, а в тому, що до цієї половини входить добра частина тих людей, від яких напряму залежить ведення цієї війни і яким ця війна часто приносить немалі дивіденди.
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08.12.2024 22:39 Ответить
От суки... європейські: дивляться як одного б'ють толпою, і думають, що їм не достанеться!... Таких людей називали сцикунами!...
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08.12.2024 21:06 Ответить
За "повстанцями" стоїть країна НАТО - Турція. Такий собі договорняк.

Сирійська збройна опозиція гарантувала безпеку російським військовим базам, а також усім дипломатичним установам.

Замість Сирії путін отримає захоплену в Україні територію і від Трампа зупинку військової допомоги Україні.
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08.12.2024 21:07 Ответить
Хто тобі таке сказав?
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08.12.2024 21:10 Ответить
Трамп це сам сказав, коли ще на вибори йшов (24години).
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08.12.2024 21:13 Ответить
Трамп в інтерв'ю NBC News (вийшло в ефір у неділю, 8 грудня) не виключив, що його нова адміністрація скоротить допомогу Україні, а також пригрозив, що США можуть вийти з НАТО.
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08.12.2024 21:27 Ответить
Отримає, куя в сраку…
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08.12.2024 21:13 Ответить
Особливо поляки переможуть.
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08.12.2024 21:12 Ответить
За словами Туска, падіння диктатури Асада в Сирії повинно змусити світ усвідомити, що Росію та її союзників можна перемогти. Джерело: https://censor.net/ua/n3524039
Завдяки нашому не дуже розумному, але мудрому наріду всі українці на собі відчувають цю перемогу вже одинадцятий рік.
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08.12.2024 21:14 Ответить
Можна перемогти. От тільки з унітазів прийдеться злізти.
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08.12.2024 21:15 Ответить
польський друг куйла - усвідомлює на третій рік кровопролитної війни в Україні і до усвідомлення призиває світ...3,14здець "по польскему,курва."
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08.12.2024 21:21 Ответить
То хто вам заважає перемогти? Чи здатні тільки за спинами українців пафосні спічі штовхати?
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08.12.2024 21:21 Ответить
То есть,до этого,вы не верили,что кацапов можно и нужно нагнуть???Инфантилы и терпилы **...е!!!
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08.12.2024 21:26 Ответить
Тільки з бойовими фермерами
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08.12.2024 21:29 Ответить
Для автора фрази "безглузді втрати українців" поясніть(
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08.12.2024 21:32 Ответить
But not with an Orange Clown stepping into the White House.
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08.12.2024 22:12 Ответить
Рольники польські ще ті воєни. Переможуть усіх далекобійників на танках.
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08.12.2024 22:23 Ответить
Ти диви,повилазили ЗЕгниди і вчать,що казати іноземному політику,обіжинки попущені,вибрали до влади в Україні ворогів, тепер льють ріки гімна на іших!
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08.12.2024 22:35 Ответить
Які незламні повилазили, коли росія задіяла всі свої ресурси в Україні, то її виявляється можна бити в інших місцях... Шо Ландсбергіс, що Туск, одні пиз**боли.
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08.12.2024 23:21 Ответить
Скільки довбнів повилазило в коментах.Спочатку обирають в президенти кацапського блазня,потім на виборах в раду меведчуковську ОПЗЖ і идебілятник "слуги народу",но звинувачують у всьому лідерів ЄС,США.
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09.12.2024 05:54 Ответить
 
 