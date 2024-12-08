После событий в Сирии мир должен понять, что Россию и ее союзников можно победить, - Туск
Глава польского правительства Дональд Туск отреагировал на падение в Сирии режима диктатора Башара Асада, поддерживаемого Россией и Ираном.
Соответствующее заявление он сделал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Туска, падение диктатуры Асада в Сирии должно заставить мир осознать, что Россию и ее союзников можно победить.
"События в Сирии в очередной раз заставили мир осознать, или, по крайней мере, они должны были бы (заставить осознать. - Ред.), что даже самый жестокий режим может упасть и что Россия и ее союзники могут быть побеждены",- сказал глава правительства Польши.
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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Вони що там, історію не вчать? 🤔
Сирійська збройна опозиція гарантувала безпеку російським військовим базам, а також усім дипломатичним установам.
Замість Сирії путін отримає захоплену в Україні територію і від Трампа зупинку військової допомоги Україні.
Завдяки нашому не дуже розумному, але мудрому наріду всі українці на собі відчувають цю перемогу вже одинадцятий рік.