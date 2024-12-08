США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади до неї, - Байден

Вашингтон має намір взаємодіяти із сирійською опозицією під час переходу влади до неї після падіння режиму диктатора Башара Асада.

Про це заявив чинний президент США Джо Байден, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті режим Асада впав. Цей режим знущався, катував і вбивав сотні тисяч невинних сирійців. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни", - сказав глава Білого дому.

Байден додав, що США взаємодіятимуть з партнерами з метою зниження ризиків, які походять від Сирії. Зокрема, Сполучені Штати підтримають Ізраїль, Йорданію, Ірак та Ліван у світлі можливих загроз з боку Сирії, а також проведуть консультації з їхнім керівництвом.

Також Байден пообіцяв забезпечити стабільність у східній Сирії та захистити персонал США.

"Ми взаємодіятимемо із сирійською опозицією, у тому числі в межах процесу під керівництвом ООН, під час переходу влади до неї", - сказав Байден.

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Окрім цього, чинний президент США зауважив, що роками головними союзниками Асада були Росія, Іран та "Хезболла".

"Але за останній тиждень їхня підтримка впала, всі вони сьогодні набагато слабші, ніж були тоді, коли я вступив на посаду. У результаті всього цього вперше ні Росія, ні Іран, ні "Хезболла" не змогли захистити цей огидний режим у Сирії", - заявив американський лідер.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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