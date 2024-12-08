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Новини
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США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади до неї, - Байден

Байден про падіння режиму Асада

Вашингтон має намір взаємодіяти із сирійською опозицією під час переходу влади до неї після падіння режиму диктатора Башара Асада.

Про це заявив чинний президент США Джо Байден, пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті режим Асада впав. Цей режим знущався, катував і вбивав сотні тисяч невинних сирійців. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни", - сказав глава Білого дому.

Байден додав, що США взаємодіятимуть з партнерами з метою зниження ризиків, які походять від Сирії. Зокрема, Сполучені Штати підтримають Ізраїль, Йорданію, Ірак та Ліван у світлі можливих загроз з боку Сирії, а також проведуть консультації з їхнім керівництвом.

Також Байден пообіцяв забезпечити стабільність у східній Сирії та захистити персонал США.

"Ми взаємодіятимемо із сирійською опозицією, у тому числі в межах процесу під керівництвом ООН, під час переходу влади до неї", - сказав Байден.

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Окрім цього, чинний президент США зауважив, що роками головними союзниками Асада були Росія, Іран та "Хезболла". 

"Але за останній тиждень їхня підтримка впала, всі вони сьогодні набагато слабші, ніж були тоді, коли я вступив на посаду. У результаті всього цього вперше ні Росія, ні Іран, ні "Хезболла" не змогли захистити цей огидний режим у Сирії", - заявив американський лідер.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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Автор: 

Байден Джо (2885) Сирія (1857) США (22685) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+13
А ведь оппозиция в Сирии неправильно действовала. Им надо было разоружаться, заглядывать диктаторам в глаза очко в поисках там мира, строить дороги для танков Асада и параши, отводить войска, запускать шаттлы и резать барашков на майские шашлычки. А они вон как- Ху#лу с Асадом да по яплу, да с ноги.
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08.12.2024 21:40
+5
Надо вот что ещё добавить: сейчас в Турции и в Сирии с новой силой начнутся теракты, автором которых в мире в последние 100 лет на 90% являлась параша. Ничего нового...
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08.12.2024 22:08
+3
CNN

Американський чиновник надав додаткову інформацію про авіаудари, які американські війська завдали в центральній Сирії в неділю 2024-12-08, які були націлені на «лідерів ІДІЛ, оперативників і табори» з використанням численних засобів ВПС, включаючи бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 і літаки A-10, сказав чиновник.

Удари «були завдані в рамках поточної місії з підриву, деградації та розгрому ІДІЛ, щоб перешкодити терористичному угрупованню проводити зовнішні операції та гарантувати, що ІДІЛ не прагне скористатися поточною ситуацією в центральній Сирії для відновлення в центральній Сирії».
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08.12.2024 21:46
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А ведь оппозиция в Сирии неправильно действовала. Им надо было разоружаться, заглядывать диктаторам в глаза очко в поисках там мира, строить дороги для танков Асада и параши, отводить войска, запускать шаттлы и резать барашков на майские шашлычки. А они вон как- Ху#лу с Асадом да по яплу, да с ноги.
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08.12.2024 21:40 Відповісти
Надо вот что ещё добавить: сейчас в Турции и в Сирии с новой силой начнутся теракты, автором которых в мире в последние 100 лет на 90% являлась параша. Ничего нового...
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08.12.2024 22:08 Відповісти
Може шось і вииде в Сиріі - в Лівіі теж після вбивства Кадафі теж надіялись на світську державу а виишли якісь напів - бандитські угрупування
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08.12.2024 21:41 Відповісти
А від кого залежить - вийде, чи не вийде?
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08.12.2024 21:45 Відповісти
👍
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08.12.2024 21:52 Відповісти
Від переможців - але там публіка дуже різношерстна - Іділ - курди - інтереси Турціі - Ірану
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08.12.2024 21:59 Відповісти
Ясно. Інтересів Сирії у сирійців нема.
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08.12.2024 22:01 Відповісти
Десь через місяць буде видно чи вдастя ім почати ліпити одне ціле
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08.12.2024 22:07 Відповісти
Трамп до Сирії байдужий. В нього зовсім інакші інтереси.
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08.12.2024 21:44 Відповісти
А як думаєш, які?
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08.12.2024 21:56 Відповісти
Ніт. Оскільки Сирія - то пряма сфера інтересів його друга Раджепа. Скоріш за все, Раджеп пообіцяв йому якийсь профіт
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08.12.2024 21:57 Відповісти
CNN

Американський чиновник надав додаткову інформацію про авіаудари, які американські війська завдали в центральній Сирії в неділю 2024-12-08, які були націлені на «лідерів ІДІЛ, оперативників і табори» з використанням численних засобів ВПС, включаючи бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 і літаки A-10, сказав чиновник.

Удари «були завдані в рамках поточної місії з підриву, деградації та розгрому ІДІЛ, щоб перешкодити терористичному угрупованню проводити зовнішні операції та гарантувати, що ІДІЛ не прагне скористатися поточною ситуацією в центральній Сирії для відновлення в центральній Сирії».
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08.12.2024 21:46 Відповісти
Хайят Тахрір аш-Шам, завбачливо вийшов з ІДІЛу. І заявив, що такими мерзенними покидьками, нічого спільного не має
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08.12.2024 22:01 Відповісти
Хайят Тахрір аш-Шам став турецьким спецназом(бородатим), під назвою "повстанці".
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08.12.2024 22:08 Відповісти
Якщо якась імперія і буде відновлена в результаті агресії путіна, то не російська, а турецька. У будь-якому разі, чистим бенефіціаром російсько-української війни поки що є Ердоган.
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08.12.2024 22:48 Відповісти
Интересно с какого боку США вдруг на все готовенькое нарисовались с ложками? Всю жизнь молча наблюдали как ***** массово убивает и издевается над сирийцами и ничего не сделали а тут вдруг приперлись со своими гарантиями которых никогда не выполняют. Лучше сирийцам с Ердоганом дружить чем с США.
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08.12.2024 22:02 Відповісти
США помогли курдам отжать у игиловцев нефтеносные земли и нефтеперерабатывающие заводы и установить над ними контроль. А это самое главное там.
Помните неудачную попытку вагнеровцев захватить один из таких заводов?
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09.12.2024 06:25 Відповісти
Діду,йди спати.
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08.12.2024 22:04 Відповісти
Current time in Washington, District of Columbia, United States ‎(UTC-5)‎
3:13 p.m.

Дід ще не обідав
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08.12.2024 22:13 Відповісти
 
 