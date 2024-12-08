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США будут взаимодействовать с сирийской оппозицией при переходе власти к ней, - Байден

Байден про падіння режиму Асада

Вашингтон намерен взаимодействовать с сирийской оппозицией во время перехода власти к ней после падения режима диктатора Башара Асада.

Об этом заявил действующий президент США Джо Байден, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то режим Асада пал. Этот режим издевался, пытал и убивал сотни тысяч невинных сирийцев. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", - сказал глава Белого дома.

Байден добавил, что США будут взаимодействовать с партнерами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии. В частности, Соединенные Штаты поддержат Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан в свете возможных угроз со стороны Сирии, а также проведут консультации с их руководством.

Также Байден пообещал обеспечить стабильность в восточной Сирии и защитить персонал США.

"Мы будем взаимодействовать с сирийской оппозицией, в том числе в рамках процесса под руководством ООН, во время перехода власти к ней", - сказал Байден.

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Кроме того, действующий президент США отметил, что в течение многих лет главными союзниками Асада были Россия, Иран и "Хезболла".

"Но за последнюю неделю их поддержка упала, все они сегодня гораздо слабее, чем были тогда, когда я вступил в должность. В результате всего этого впервые ни Россия, ни Иран, ни "Хезболла" не смогли защитить этот отвратительный режим в Сирии", – заявил американский лидер.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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Автор: 

Байден Джо (2789) США (26620) Асад Башар (289)


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Топ комментарии
+13
А ведь оппозиция в Сирии неправильно действовала. Им надо было разоружаться, заглядывать диктаторам в глаза очко в поисках там мира, строить дороги для танков Асада и параши, отводить войска, запускать шаттлы и резать барашков на майские шашлычки. А они вон как- Ху#лу с Асадом да по яплу, да с ноги.
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08.12.2024 21:40
+5
Надо вот что ещё добавить: сейчас в Турции и в Сирии с новой силой начнутся теракты, автором которых в мире в последние 100 лет на 90% являлась параша. Ничего нового...
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08.12.2024 22:08
+3
CNN

Американський чиновник надав додаткову інформацію про авіаудари, які американські війська завдали в центральній Сирії в неділю 2024-12-08, які були націлені на «лідерів ІДІЛ, оперативників і табори» з використанням численних засобів ВПС, включаючи бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 і літаки A-10, сказав чиновник.

Удари «були завдані в рамках поточної місії з підриву, деградації та розгрому ІДІЛ, щоб перешкодити терористичному угрупованню проводити зовнішні операції та гарантувати, що ІДІЛ не прагне скористатися поточною ситуацією в центральній Сирії для відновлення в центральній Сирії».
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08.12.2024 21:46
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Правила форума Совет форумчан
А ведь оппозиция в Сирии неправильно действовала. Им надо было разоружаться, заглядывать диктаторам в глаза очко в поисках там мира, строить дороги для танков Асада и параши, отводить войска, запускать шаттлы и резать барашков на майские шашлычки. А они вон как- Ху#лу с Асадом да по яплу, да с ноги.
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08.12.2024 21:40 Ответить
Надо вот что ещё добавить: сейчас в Турции и в Сирии с новой силой начнутся теракты, автором которых в мире в последние 100 лет на 90% являлась параша. Ничего нового...
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08.12.2024 22:08 Ответить
Може шось і вииде в Сиріі - в Лівіі теж після вбивства Кадафі теж надіялись на світську державу а виишли якісь напів - бандитські угрупування
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08.12.2024 21:41 Ответить
А від кого залежить - вийде, чи не вийде?
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08.12.2024 21:45 Ответить
👍
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08.12.2024 21:52 Ответить
Від переможців - але там публіка дуже різношерстна - Іділ - курди - інтереси Турціі - Ірану
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08.12.2024 21:59 Ответить
Ясно. Інтересів Сирії у сирійців нема.
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08.12.2024 22:01 Ответить
Десь через місяць буде видно чи вдастя ім почати ліпити одне ціле
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08.12.2024 22:07 Ответить
Трамп до Сирії байдужий. В нього зовсім інакші інтереси.
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08.12.2024 21:44 Ответить
А як думаєш, які?
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08.12.2024 21:56 Ответить
Ніт. Оскільки Сирія - то пряма сфера інтересів його друга Раджепа. Скоріш за все, Раджеп пообіцяв йому якийсь профіт
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08.12.2024 21:57 Ответить
CNN

Американський чиновник надав додаткову інформацію про авіаудари, які американські війська завдали в центральній Сирії в неділю 2024-12-08, які були націлені на «лідерів ІДІЛ, оперативників і табори» з використанням численних засобів ВПС, включаючи бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 і літаки A-10, сказав чиновник.

Удари «були завдані в рамках поточної місії з підриву, деградації та розгрому ІДІЛ, щоб перешкодити терористичному угрупованню проводити зовнішні операції та гарантувати, що ІДІЛ не прагне скористатися поточною ситуацією в центральній Сирії для відновлення в центральній Сирії».
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08.12.2024 21:46 Ответить
Хайят Тахрір аш-Шам, завбачливо вийшов з ІДІЛу. І заявив, що такими мерзенними покидьками, нічого спільного не має
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08.12.2024 22:01 Ответить
Хайят Тахрір аш-Шам став турецьким спецназом(бородатим), під назвою "повстанці".
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08.12.2024 22:08 Ответить
Якщо якась імперія і буде відновлена в результаті агресії путіна, то не російська, а турецька. У будь-якому разі, чистим бенефіціаром російсько-української війни поки що є Ердоган.
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08.12.2024 22:48 Ответить
Интересно с какого боку США вдруг на все готовенькое нарисовались с ложками? Всю жизнь молча наблюдали как ***** массово убивает и издевается над сирийцами и ничего не сделали а тут вдруг приперлись со своими гарантиями которых никогда не выполняют. Лучше сирийцам с Ердоганом дружить чем с США.
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08.12.2024 22:02 Ответить
США помогли курдам отжать у игиловцев нефтеносные земли и нефтеперерабатывающие заводы и установить над ними контроль. А это самое главное там.
Помните неудачную попытку вагнеровцев захватить один из таких заводов?
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09.12.2024 06:25 Ответить
Діду,йди спати.
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08.12.2024 22:04 Ответить
Current time in Washington, District of Columbia, United States ‎(UTC-5)‎
3:13 p.m.

Дід ще не обідав
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08.12.2024 22:13 Ответить
 
 