США будут взаимодействовать с сирийской оппозицией при переходе власти к ней, - Байден

Вашингтон намерен взаимодействовать с сирийской оппозицией во время перехода власти к ней после падения режима диктатора Башара Асада.

Об этом заявил действующий президент США Джо Байден, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец-то режим Асада пал. Этот режим издевался, пытал и убивал сотни тысяч невинных сирийцев. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", - сказал глава Белого дома.

Байден добавил, что США будут взаимодействовать с партнерами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии. В частности, Соединенные Штаты поддержат Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан в свете возможных угроз со стороны Сирии, а также проведут консультации с их руководством.

Также Байден пообещал обеспечить стабильность в восточной Сирии и защитить персонал США.

"Мы будем взаимодействовать с сирийской оппозицией, в том числе в рамках процесса под руководством ООН, во время перехода власти к ней", - сказал Байден.

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Кроме того, действующий президент США отметил, что в течение многих лет главными союзниками Асада были Россия, Иран и "Хезболла".

"Но за последнюю неделю их поддержка упала, все они сегодня гораздо слабее, чем были тогда, когда я вступил в должность. В результате всего этого впервые ни Россия, ни Иран, ни "Хезболла" не смогли защитить этот отвратительный режим в Сирии", – заявил американский лидер.

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События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

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