США будут взаимодействовать с сирийской оппозицией при переходе власти к ней, - Байден
Вашингтон намерен взаимодействовать с сирийской оппозицией во время перехода власти к ней после падения режима диктатора Башара Асада.
Об этом заявил действующий президент США Джо Байден, пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Наконец-то режим Асада пал. Этот режим издевался, пытал и убивал сотни тысяч невинных сирийцев. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", - сказал глава Белого дома.
Байден добавил, что США будут взаимодействовать с партнерами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии. В частности, Соединенные Штаты поддержат Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан в свете возможных угроз со стороны Сирии, а также проведут консультации с их руководством.
Также Байден пообещал обеспечить стабильность в восточной Сирии и защитить персонал США.
"Мы будем взаимодействовать с сирийской оппозицией, в том числе в рамках процесса под руководством ООН, во время перехода власти к ней", - сказал Байден.
Кроме того, действующий президент США отметил, что в течение многих лет главными союзниками Асада были Россия, Иран и "Хезболла".
"Но за последнюю неделю их поддержка упала, все они сегодня гораздо слабее, чем были тогда, когда я вступил в должность. В результате всего этого впервые ни Россия, ни Иран, ни "Хезболла" не смогли защитить этот отвратительный режим в Сирии", – заявил американский лидер.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
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глазаочко в поисках там мира, строить дороги для танков Асада и параши, отводить войска, запускать шаттлы и резать барашков на майские шашлычки. А они вон как- Ху#лу с Асадом да по яплу, да с ноги.
Американський чиновник надав додаткову інформацію про авіаудари, які американські війська завдали в центральній Сирії в неділю 2024-12-08, які були націлені на «лідерів ІДІЛ, оперативників і табори» з використанням численних засобів ВПС, включаючи бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 і літаки A-10, сказав чиновник.
Удари «були завдані в рамках поточної місії з підриву, деградації та розгрому ІДІЛ, щоб перешкодити терористичному угрупованню проводити зовнішні операції та гарантувати, що ІДІЛ не прагне скористатися поточною ситуацією в центральній Сирії для відновлення в центральній Сирії».
Помните неудачную попытку вагнеровцев захватить один из таких заводов?
3:13 p.m.
Дід ще не обідав