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Новини Війна в Сирії
13 105 57

РФ просить Туреччину допомогти вивести свої війська із Сирії, - CNN Türk

РФ просить Туреччину допомогти вивести свої війська із Сирії

Росія шукає способи, щоб вивести свої війська із Сирії. РФ звернулася до Туреччини із закликом про допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN Türk.

"Росія звернулася до Туреччини по підтримку для безпечного виходу російських військ із Сирії. Схоже на те, що вони виведуть своїх солдатів з регіону, за винятком військово-морської бази Тартус та авіабази Хмеймім", - пише видання.

Підрозділи РФ відправлять до регіону, де перебувають військові Туреччини, а потім відправлять до Росії на літаках.

Читайте: Війська Ізраїлю увійшли на територію Сирії, - NYT

Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Також читайте: США взаємодіятимуть із сирійською опозицією під час переходу влади до неї, - Байден

Автор: 

росія (65052) Сирія (1857) Туреччина (3499)


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Топ коментарі
+54
Країна НАТО допомагає кацапам евакуювати війська з Сирії...Туреччина надійний партнер по НАТО як швейцарські часи зроблені в Китаї
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09.12.2024 10:08
+31
А потім ті виродки (рф) направлять ці додаткові війська на війну з Україною. І це завдяки Туретчині?!..
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09.12.2024 10:08
+29
Нехай повстанці-опозиція організують кацапам "зелений коридор" до моря і там їх всіїх втоплять, буде менше зла на Землі.
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09.12.2024 10:10
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09.12.2024 10:05 Відповісти
Ага, стільки триматись за крісло "вершителя судєб" мало кому вдається. Цивілізований світ намагається не допускати розвитку авторитаризму отакими "сідєльцами" у вищих кріслах більше 4-8 років, а ці кінчені автократи-диктатори сидять в своїх кріслах по 15-30 років...
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10.12.2024 16:46 Відповісти
Кекконен, Урхо Калева
1 березня 1956 - 27 січня 1982

Президент Фінляндії
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10.12.2024 17:52 Відповісти
Я ж і написав "мало кому вдається" та "намагається".

Цікава, до речі, людина. В вікіпедії про нього: "У часи його президентства та з його ініціативи майже всіх перебіжчиків із СРСР арештовували та відсилали назад до Радянського Союзу" бо "Деякі дослідники звинувачують Кекконена у співпраці з КДБ. ... Кекконен був завербований 1948 та отримав кодове ім'я «Кіма»".

Дядько тримався крісла дуже цупко.
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10.12.2024 18:17 Відповісти
сирійці вже забули рашиські бомбардування Алеппо ?

і ще й залишать два гнойника "севастополя" в своїй країні ?

коротка пам'ять

.
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09.12.2024 12:39 Відповісти
друга армія світу обісралась
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09.12.2024 10:07 Відповісти
...й обісралася не перший раз.
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09.12.2024 10:14 Відповісти
Кацапи йдіть на йух, ви ще не відповіли за чавлені, на болотах, турецьуі помідори! 😁
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09.12.2024 10:07 Відповісти
Тільки коли зжерете усі помідори які в турків є…
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09.12.2024 10:08 Відповісти
А потім ті виродки (рф) направлять ці додаткові війська на війну з Україною. І це завдяки Туретчині?!..
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09.12.2024 10:08 Відповісти
Там майе немає військ вони все забрали на війну з Україною, тому сирійці і здались так швидко.

Вони і б раніше ще пару років назад здались якби не авіація орків, ніхто не хоче воювати за корумпованих диктаторів.
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09.12.2024 10:40 Відповісти
Все вірно - кацапи повинні залишитися в сирійському піску на глибині метра два...
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09.12.2024 12:55 Відповісти
В них там залишилось буквально з пару десятків літаків з обслугою та декілька тисяч напівцивільного персоналу (інженери, інтенданти, охоронці складів). Навіть РЛС/ППО - досить рудиментарне. За українськими масштабами - тими, кого вони евакуюють з Сирії, вони не зможуть суттєво "підсилити" навіть 1 напрямок. Вони 2.5 роки звідти забирали підрозділи (і не тільки в Україну - тих же вагнерів вони перекинули в Африку - і там їх теж вже частково покрошили). І всі, хто міг воювати проти України з сирійського контингенту, вже давно або воюють в Україні, або здохли в донбаських степах.
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10.12.2024 16:51 Відповісти
А з України ***** вивести не хоче?
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09.12.2024 10:08 Відповісти
Країна НАТО допомагає кацапам евакуювати війська з Сирії...Туреччина надійний партнер по НАТО як швейцарські часи зроблені в Китаї
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09.12.2024 10:08 Відповісти
Довоювались, підари кацапські! "Покорітєлі міра"! 😁
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09.12.2024 10:08 Відповісти
Со знаменами, НО БЕЗ ОРУЖИЯ? Пусть валят ( в лагеря интернированных в Турции).
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09.12.2024 10:10 Відповісти
Офіцери - "прі шпвґах".
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09.12.2024 11:56 Відповісти
Краще в турецькі табори сирійських біженців, будуть їм розповідати, навіщо вони 13 років бомбардували Алеппо.
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09.12.2024 12:15 Відповісти
Нехай повстанці-опозиція організують кацапам "зелений коридор" до моря і там їх всіїх втоплять, буде менше зла на Землі.
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09.12.2024 10:10 Відповісти
На жаль, "сирійська революція" фінансується на гроші Ердогана, саудитів тощо. Мається на увазі - там тільки курди "самі за себе", а більшість інших - чиїсь пси/проксі в більшому або меншому ступеню.

Тож нинішні "переможці" - ХТШ - просто як слухняні цуцики виконують все, що їм накаже "поважний дядько" - Ердоган.

І те, що кацапи 9 років бомбили лікарні, також застосовували ОВ проти цивільних - нікого зараз не хвилює. Там зараз країну ділять. А ви про долю купки якихось найманців, яких до того ж можна і використати якось, подоїти тощо.
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10.12.2024 16:56 Відповісти
Готов допомоги висилаю вашого Мойсея
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09.12.2024 10:11 Відповісти
Всі козирі в руках Ердогана. може )(уйлом вертіти
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09.12.2024 10:12 Відповісти
Турки мають ПОСПИШАТИ МЕДЛЕННО , щоб цю російську армию ГИВНЮКІВ І НАСИЛЬНИКІВ більше знищили
Взагалі кацапи розкрали майно звичайних сирійців і вивозили літаками до своїх сраних домівок.
Сирійська опозиція має світ просити робити трибунал над рашею за геноцид, за нищення домівок. І РЕПАРАЦІЇ,
І це треба заявляти зараз , пока раша не зліпила якусь нову коалицію по перемовинам асада з Европою . А раша зараз прилетить Німеччину, Бразилію, Китай щоб зачепитись за Сирію .
ЯКЩО БУДЕ СТВОРЕН ШВИДКО ТРИБУНАЛ, то политики побояться з рашею мати справу
ЩОДО РЕПАРАЦІЙ - ЕВРОСОЮЗ має теж потребувати з раши репарації за затрати на сирійських біженців.
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09.12.2024 10:12 Відповісти
А нахєр там москалів з базами залишати?(
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09.12.2024 10:14 Відповісти
Щоб використовувати? Доїти? Залучати проти своїх ворогів?

Нащо Асад їх там тримав? ***** похєру, кого бомбити - він за збереження баз підпишеться на будь-які вже злочини. А Сирія вже 15 років - як бочка з крисами. Там всі гризуться зі всіма.

От дивіться: ХТШ захопило Алєпо, Хомс і Хаму. Зробило 90% роботи ніби з усунення диктатора і йшли з півночі. А Дамаск (столицю) без бою захопили бойовики з ВСА, які майже не воювали останні 4 роки, за тиждень "відновились нізвідки" (бо це організація, яка "типу замирилась з Асадом").

Вже величезний привід для гризні. І це не згадуючи про релігійні та політичні питання тощо.
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10.12.2024 17:03 Відповісти
Підрозділи РФ відправлять до регіону, де перебувають військові Туреччини, а потім відправлять до Росії на літаках.
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А потом из россии в Украину на фронт.
Турция этого хочет?
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09.12.2024 10:14 Відповісти
Турції начхати. Не начхати тільки на свій зиск. Виміняли азовців - отримали від України бакшиш. Пропустять через свої бази засрашинців - отримають від ***** бакшиш. А скільки там українців загине і засрашинців здохне - їм начхати. Аби і тих, і інших - побільше. Не буде конкурентів за регіональне лідерство.
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10.12.2024 17:06 Відповісти
Грузинам потрібно просити допомоги Єрдогана
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09.12.2024 10:16 Відповісти
Щось мені підказує, що з хєром ***** в роті нічого і ні в кого іншого вони вже не попросять.
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10.12.2024 17:07 Відповісти
Жест "доброй воли"?
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09.12.2024 10:18 Відповісти
Сирия просто старая и никому не нужная, не очень то и хотелось. 😁
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09.12.2024 10:40 Відповісти
"Всі задачі виконані". Нахєр вона після цього потрібна?

А міфи ("сіла рускава оружія", "древня пальміра", "братній сирійський наріт") можна і інші по зомбоящику розповідати.
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10.12.2024 17:09 Відповісти
пудінг, вивєді вАйска "на рот побєдітєля"..
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09.12.2024 10:19 Відповісти
Любимая жена Ердогана после того как ее поимели слезно просит не бросать ее?
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09.12.2024 10:20 Відповісти
турецькі бази НАТО,,,для базування орашистських вбивць .о плять
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09.12.2024 10:23 Відповісти
Якщо турки їх при евакуації роздягнуть до спіднього то до них претензій не буде.
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09.12.2024 10:28 Відповісти
Претензії будуть поки їх не каструють
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09.12.2024 12:13 Відповісти
У кацапні криша їде конкретно. Я іноді через VPN заходжу на кацапсячі новини і дивлюсь шо вони пишуть по тій чи іншій темі. І ось зайшовши хвилит 10 тому почитати шо вони пишуть по цій темі і шо я бачу?
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09.12.2024 10:37 Відповісти
В новині фото нашого кабміну
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09.12.2024 10:38 Відповісти
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09.12.2024 12:06 Відповісти
А ПОВСТАНЦЫ ИХ ИХ ЖЕ МЕЧЁМ ДА ПРОМЕЖГЛАЗ !)
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09.12.2024 10:42 Відповісти
Ердоганушка це такий під-рас як і путло.
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09.12.2024 10:43 Відповісти
Хіба ж так просять? Отак ж треба просити
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09.12.2024 10:45 Відповісти
Рыжий тоже в недоумении - вова мой друг и такое попадалово. Х....в 2021 всем приказывал-собирайте манатки и вшывайтесь! А в 24 уже сам просит османов - помогите сберечь наши родненькие манатки.
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09.12.2024 11:11 Відповісти
Хай Туретчина запросить наших ССО зробити їм зелений коридор до кобзона.
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09.12.2024 11:29 Відповісти
Туреччині варто було б обміняти військових рф на полонених кримських татар.
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09.12.2024 11:47 Відповісти
Цю наволоч потрібно не виводити, а засудити по законах шаріата
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09.12.2024 12:11 Відповісти
Чого НАТО не використає цю лінію для схилення кацапів до припинення війни-дуже дивно...
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09.12.2024 12:20 Відповісти
Бо не дуже й хоче припинення. Ще не весь хлам утилізували.
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09.12.2024 12:43 Відповісти
Росияне убили столько мирных жителей. И теперь их просто так отпускать. Они должны понести неаказание за свои действия по законам военного времени. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.12.2024 12:40 Відповісти
Нащо та морока - віддайте місцевим, вони знають що робити. Відео з кувалдою там добре пам'ятають.
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09.12.2024 13:39 Відповісти
Путин на пузе подползает к Эрдогану и услужливо просит помочь. Типичная шпана, перед сильным пресмыкается, на слабом отыгрывается.
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09.12.2024 16:16 Відповісти
Цю побиту сволоту треба туркам не пропускати ,а интернувати,щоб не потрапили на своє сво...Де там наше МЗС..?
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09.12.2024 20:24 Відповісти
А СКОЛЬКО У НИХ СТРАХОВКА И ЕСТЬ ЛИ ВИЗЫ !!!????
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10.12.2024 03:53 Відповісти
SİGORTALARI NE KADAR!!!??? VE VİZELERİ VAR MI!!!??? YOKSA SİZ BİRİNİZ MİSİNİZ!!!???
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10.12.2024 03:54 Відповісти
 
 