РФ просить Туреччину допомогти вивести свої війська із Сирії, - CNN Türk
Росія шукає способи, щоб вивести свої війська із Сирії. РФ звернулася до Туреччини із закликом про допомогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN Türk.
"Росія звернулася до Туреччини по підтримку для безпечного виходу російських військ із Сирії. Схоже на те, що вони виведуть своїх солдатів з регіону, за винятком військово-морської бази Тартус та авіабази Хмеймім", - пише видання.
Підрозділи РФ відправлять до регіону, де перебувають військові Туреччини, а потім відправлять до Росії на літаках.
Події в Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.
Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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1 березня 1956 - 27 січня 1982
Президент Фінляндії
Цікава, до речі, людина. В вікіпедії про нього: "У часи його президентства та з його ініціативи майже всіх перебіжчиків із СРСР арештовували та відсилали назад до Радянського Союзу" бо "Деякі дослідники звинувачують Кекконена у співпраці з КДБ. ... Кекконен був завербований 1948 та отримав кодове ім'я «Кіма»".
Дядько тримався крісла дуже цупко.
і ще й залишать два гнойника "севастополя" в своїй країні ?
коротка пам'ять
.
Вони і б раніше ще пару років назад здались якби не авіація орків, ніхто не хоче воювати за корумпованих диктаторів.
Тож нинішні "переможці" - ХТШ - просто як слухняні цуцики виконують все, що їм накаже "поважний дядько" - Ердоган.
І те, що кацапи 9 років бомбили лікарні, також застосовували ОВ проти цивільних - нікого зараз не хвилює. Там зараз країну ділять. А ви про долю купки якихось найманців, яких до того ж можна і використати якось, подоїти тощо.
Взагалі кацапи розкрали майно звичайних сирійців і вивозили літаками до своїх сраних домівок.
Сирійська опозиція має світ просити робити трибунал над рашею за геноцид, за нищення домівок. І РЕПАРАЦІЇ,
І це треба заявляти зараз , пока раша не зліпила якусь нову коалицію по перемовинам асада з Европою . А раша зараз прилетить Німеччину, Бразилію, Китай щоб зачепитись за Сирію .
ЯКЩО БУДЕ СТВОРЕН ШВИДКО ТРИБУНАЛ, то политики побояться з рашею мати справу
ЩОДО РЕПАРАЦІЙ - ЕВРОСОЮЗ має теж потребувати з раши репарації за затрати на сирійських біженців.
Нащо Асад їх там тримав? ***** похєру, кого бомбити - він за збереження баз підпишеться на будь-які вже злочини. А Сирія вже 15 років - як бочка з крисами. Там всі гризуться зі всіма.
От дивіться: ХТШ захопило Алєпо, Хомс і Хаму. Зробило 90% роботи ніби з усунення диктатора і йшли з півночі. А Дамаск (столицю) без бою захопили бойовики з ВСА, які майже не воювали останні 4 роки, за тиждень "відновились нізвідки" (бо це організація, яка "типу замирилась з Асадом").
Вже величезний привід для гризні. І це не згадуючи про релігійні та політичні питання тощо.
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А потом из россии в Украину на фронт.
Турция этого хочет?
А міфи ("сіла рускава оружія", "древня пальміра", "братній сирійський наріт") можна і інші по зомбоящику розповідати.