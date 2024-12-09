РФ просит Турцию помочь вывести свои войска из Сирии, - CNN Türk
Россия ищет способы, чтобы вывести свои войска из Сирии. РФ обратилась к Турции с призывом о помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN Türk.
"Россия обратилась к Турции за поддержкой для безопасного выхода российских войск из Сирии. Похоже на то, что они выведут своих солдат из региона, за исключением военно-морской базы Тартус и авиабазы Хмеймим", - пишет издание.
Подразделения РФ отправят в регион, где находятся военные Турции, а затем отправят в Россию на самолетах.
События в Сирии
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1 березня 1956 - 27 січня 1982
Президент Фінляндії
Цікава, до речі, людина. В вікіпедії про нього: "У часи його президентства та з його ініціативи майже всіх перебіжчиків із СРСР арештовували та відсилали назад до Радянського Союзу" бо "Деякі дослідники звинувачують Кекконена у співпраці з КДБ. ... Кекконен був завербований 1948 та отримав кодове ім'я «Кіма»".
Дядько тримався крісла дуже цупко.
і ще й залишать два гнойника "севастополя" в своїй країні ?
коротка пам'ять
.
Вони і б раніше ще пару років назад здались якби не авіація орків, ніхто не хоче воювати за корумпованих диктаторів.
Тож нинішні "переможці" - ХТШ - просто як слухняні цуцики виконують все, що їм накаже "поважний дядько" - Ердоган.
І те, що кацапи 9 років бомбили лікарні, також застосовували ОВ проти цивільних - нікого зараз не хвилює. Там зараз країну ділять. А ви про долю купки якихось найманців, яких до того ж можна і використати якось, подоїти тощо.
Взагалі кацапи розкрали майно звичайних сирійців і вивозили літаками до своїх сраних домівок.
Сирійська опозиція має світ просити робити трибунал над рашею за геноцид, за нищення домівок. І РЕПАРАЦІЇ,
І це треба заявляти зараз , пока раша не зліпила якусь нову коалицію по перемовинам асада з Европою . А раша зараз прилетить Німеччину, Бразилію, Китай щоб зачепитись за Сирію .
ЯКЩО БУДЕ СТВОРЕН ШВИДКО ТРИБУНАЛ, то политики побояться з рашею мати справу
ЩОДО РЕПАРАЦІЙ - ЕВРОСОЮЗ має теж потребувати з раши репарації за затрати на сирійських біженців.
Нащо Асад їх там тримав? ***** похєру, кого бомбити - він за збереження баз підпишеться на будь-які вже злочини. А Сирія вже 15 років - як бочка з крисами. Там всі гризуться зі всіма.
От дивіться: ХТШ захопило Алєпо, Хомс і Хаму. Зробило 90% роботи ніби з усунення диктатора і йшли з півночі. А Дамаск (столицю) без бою захопили бойовики з ВСА, які майже не воювали останні 4 роки, за тиждень "відновились нізвідки" (бо це організація, яка "типу замирилась з Асадом").
Вже величезний привід для гризні. І це не згадуючи про релігійні та політичні питання тощо.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А потом из россии в Украину на фронт.
Турция этого хочет?
А міфи ("сіла рускава оружія", "древня пальміра", "братній сирійський наріт") можна і інші по зомбоящику розповідати.