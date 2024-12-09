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Новости Война в Сирии
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РФ просит Турцию помочь вывести свои войска из Сирии, - CNN Türk

РФ просить Туреччину допомогти вивести свої війська із Сирії

Россия ищет способы, чтобы вывести свои войска из Сирии. РФ обратилась к Турции с призывом о помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN Türk.

"Россия обратилась к Турции за поддержкой для безопасного выхода российских войск из Сирии. Похоже на то, что они выведут своих солдат из региона, за исключением военно-морской базы Тартус и авиабазы Хмеймим", - пишет издание.

Подразделения РФ отправят в регион, где находятся военные Турции, а затем отправят в Россию на самолетах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска Израиля зашли на территорию Сирии, - NYT

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Также читайте: США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии, - Байден

Автор: 

россия (95502) Сирия (3146) Турция (3379)


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Топ комментарии
+54
Країна НАТО допомагає кацапам евакуювати війська з Сирії...Туреччина надійний партнер по НАТО як швейцарські часи зроблені в Китаї
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09.12.2024 10:08
+31
А потім ті виродки (рф) направлять ці додаткові війська на війну з Україною. І це завдяки Туретчині?!..
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09.12.2024 10:08
+29
Нехай повстанці-опозиція організують кацапам "зелений коридор" до моря і там їх всіїх втоплять, буде менше зла на Землі.
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09.12.2024 10:10
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09.12.2024 10:05 Ответить
Ага, стільки триматись за крісло "вершителя судєб" мало кому вдається. Цивілізований світ намагається не допускати розвитку авторитаризму отакими "сідєльцами" у вищих кріслах більше 4-8 років, а ці кінчені автократи-диктатори сидять в своїх кріслах по 15-30 років...
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10.12.2024 16:46 Ответить
Кекконен, Урхо Калева
1 березня 1956 - 27 січня 1982

Президент Фінляндії
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10.12.2024 17:52 Ответить
Я ж і написав "мало кому вдається" та "намагається".

Цікава, до речі, людина. В вікіпедії про нього: "У часи його президентства та з його ініціативи майже всіх перебіжчиків із СРСР арештовували та відсилали назад до Радянського Союзу" бо "Деякі дослідники звинувачують Кекконена у співпраці з КДБ. ... Кекконен був завербований 1948 та отримав кодове ім'я «Кіма»".

Дядько тримався крісла дуже цупко.
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10.12.2024 18:17 Ответить
сирійці вже забули рашиські бомбардування Алеппо ?

і ще й залишать два гнойника "севастополя" в своїй країні ?

коротка пам'ять

.
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09.12.2024 12:39 Ответить
друга армія світу обісралась
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09.12.2024 10:07 Ответить
...й обісралася не перший раз.
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09.12.2024 10:14 Ответить
Кацапи йдіть на йух, ви ще не відповіли за чавлені, на болотах, турецьуі помідори! 😁
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09.12.2024 10:07 Ответить
Тільки коли зжерете усі помідори які в турків є…
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09.12.2024 10:08 Ответить
А потім ті виродки (рф) направлять ці додаткові війська на війну з Україною. І це завдяки Туретчині?!..
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09.12.2024 10:08 Ответить
Там майе немає військ вони все забрали на війну з Україною, тому сирійці і здались так швидко.

Вони і б раніше ще пару років назад здались якби не авіація орків, ніхто не хоче воювати за корумпованих диктаторів.
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09.12.2024 10:40 Ответить
Все вірно - кацапи повинні залишитися в сирійському піску на глибині метра два...
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09.12.2024 12:55 Ответить
В них там залишилось буквально з пару десятків літаків з обслугою та декілька тисяч напівцивільного персоналу (інженери, інтенданти, охоронці складів). Навіть РЛС/ППО - досить рудиментарне. За українськими масштабами - тими, кого вони евакуюють з Сирії, вони не зможуть суттєво "підсилити" навіть 1 напрямок. Вони 2.5 роки звідти забирали підрозділи (і не тільки в Україну - тих же вагнерів вони перекинули в Африку - і там їх теж вже частково покрошили). І всі, хто міг воювати проти України з сирійського контингенту, вже давно або воюють в Україні, або здохли в донбаських степах.
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10.12.2024 16:51 Ответить
А з України ***** вивести не хоче?
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09.12.2024 10:08 Ответить
Країна НАТО допомагає кацапам евакуювати війська з Сирії...Туреччина надійний партнер по НАТО як швейцарські часи зроблені в Китаї
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09.12.2024 10:08 Ответить
Довоювались, підари кацапські! "Покорітєлі міра"! 😁
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09.12.2024 10:08 Ответить
Со знаменами, НО БЕЗ ОРУЖИЯ? Пусть валят ( в лагеря интернированных в Турции).
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09.12.2024 10:10 Ответить
Офіцери - "прі шпвґах".
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09.12.2024 11:56 Ответить
Краще в турецькі табори сирійських біженців, будуть їм розповідати, навіщо вони 13 років бомбардували Алеппо.
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09.12.2024 12:15 Ответить
Нехай повстанці-опозиція організують кацапам "зелений коридор" до моря і там їх всіїх втоплять, буде менше зла на Землі.
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09.12.2024 10:10 Ответить
На жаль, "сирійська революція" фінансується на гроші Ердогана, саудитів тощо. Мається на увазі - там тільки курди "самі за себе", а більшість інших - чиїсь пси/проксі в більшому або меншому ступеню.

Тож нинішні "переможці" - ХТШ - просто як слухняні цуцики виконують все, що їм накаже "поважний дядько" - Ердоган.

І те, що кацапи 9 років бомбили лікарні, також застосовували ОВ проти цивільних - нікого зараз не хвилює. Там зараз країну ділять. А ви про долю купки якихось найманців, яких до того ж можна і використати якось, подоїти тощо.
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10.12.2024 16:56 Ответить
Готов допомоги висилаю вашого Мойсея
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09.12.2024 10:11 Ответить
Всі козирі в руках Ердогана. може )(уйлом вертіти
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09.12.2024 10:12 Ответить
Турки мають ПОСПИШАТИ МЕДЛЕННО , щоб цю російську армию ГИВНЮКІВ І НАСИЛЬНИКІВ більше знищили
Взагалі кацапи розкрали майно звичайних сирійців і вивозили літаками до своїх сраних домівок.
Сирійська опозиція має світ просити робити трибунал над рашею за геноцид, за нищення домівок. І РЕПАРАЦІЇ,
І це треба заявляти зараз , пока раша не зліпила якусь нову коалицію по перемовинам асада з Европою . А раша зараз прилетить Німеччину, Бразилію, Китай щоб зачепитись за Сирію .
ЯКЩО БУДЕ СТВОРЕН ШВИДКО ТРИБУНАЛ, то политики побояться з рашею мати справу
ЩОДО РЕПАРАЦІЙ - ЕВРОСОЮЗ має теж потребувати з раши репарації за затрати на сирійських біженців.
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09.12.2024 10:12 Ответить
А нахєр там москалів з базами залишати?(
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09.12.2024 10:14 Ответить
Щоб використовувати? Доїти? Залучати проти своїх ворогів?

Нащо Асад їх там тримав? ***** похєру, кого бомбити - він за збереження баз підпишеться на будь-які вже злочини. А Сирія вже 15 років - як бочка з крисами. Там всі гризуться зі всіма.

От дивіться: ХТШ захопило Алєпо, Хомс і Хаму. Зробило 90% роботи ніби з усунення диктатора і йшли з півночі. А Дамаск (столицю) без бою захопили бойовики з ВСА, які майже не воювали останні 4 роки, за тиждень "відновились нізвідки" (бо це організація, яка "типу замирилась з Асадом").

Вже величезний привід для гризні. І це не згадуючи про релігійні та політичні питання тощо.
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10.12.2024 17:03 Ответить
Підрозділи РФ відправлять до регіону, де перебувають військові Туреччини, а потім відправлять до Росії на літаках.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А потом из россии в Украину на фронт.
Турция этого хочет?
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09.12.2024 10:14 Ответить
Турції начхати. Не начхати тільки на свій зиск. Виміняли азовців - отримали від України бакшиш. Пропустять через свої бази засрашинців - отримають від ***** бакшиш. А скільки там українців загине і засрашинців здохне - їм начхати. Аби і тих, і інших - побільше. Не буде конкурентів за регіональне лідерство.
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10.12.2024 17:06 Ответить
Грузинам потрібно просити допомоги Єрдогана
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09.12.2024 10:16 Ответить
Щось мені підказує, що з хєром ***** в роті нічого і ні в кого іншого вони вже не попросять.
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10.12.2024 17:07 Ответить
Жест "доброй воли"?
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09.12.2024 10:18 Ответить
Сирия просто старая и никому не нужная, не очень то и хотелось. 😁
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09.12.2024 10:40 Ответить
"Всі задачі виконані". Нахєр вона після цього потрібна?

А міфи ("сіла рускава оружія", "древня пальміра", "братній сирійський наріт") можна і інші по зомбоящику розповідати.
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10.12.2024 17:09 Ответить
пудінг, вивєді вАйска "на рот побєдітєля"..
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09.12.2024 10:19 Ответить
Любимая жена Ердогана после того как ее поимели слезно просит не бросать ее?
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09.12.2024 10:20 Ответить
турецькі бази НАТО,,,для базування орашистських вбивць .о плять
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09.12.2024 10:23 Ответить
Якщо турки їх при евакуації роздягнуть до спіднього то до них претензій не буде.
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09.12.2024 10:28 Ответить
Претензії будуть поки їх не каструють
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09.12.2024 12:13 Ответить
У кацапні криша їде конкретно. Я іноді через VPN заходжу на кацапсячі новини і дивлюсь шо вони пишуть по тій чи іншій темі. І ось зайшовши хвилит 10 тому почитати шо вони пишуть по цій темі і шо я бачу?
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09.12.2024 10:37 Ответить
В новині фото нашого кабміну
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09.12.2024 10:38 Ответить
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09.12.2024 12:06 Ответить
А ПОВСТАНЦЫ ИХ ИХ ЖЕ МЕЧЁМ ДА ПРОМЕЖГЛАЗ !)
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09.12.2024 10:42 Ответить
Ердоганушка це такий під-рас як і путло.
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09.12.2024 10:43 Ответить
Хіба ж так просять? Отак ж треба просити
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09.12.2024 10:45 Ответить
Рыжий тоже в недоумении - вова мой друг и такое попадалово. Х....в 2021 всем приказывал-собирайте манатки и вшывайтесь! А в 24 уже сам просит османов - помогите сберечь наши родненькие манатки.
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09.12.2024 11:11 Ответить
Хай Туретчина запросить наших ССО зробити їм зелений коридор до кобзона.
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09.12.2024 11:29 Ответить
Туреччині варто було б обміняти військових рф на полонених кримських татар.
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09.12.2024 11:47 Ответить
Цю наволоч потрібно не виводити, а засудити по законах шаріата
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09.12.2024 12:11 Ответить
Чого НАТО не використає цю лінію для схилення кацапів до припинення війни-дуже дивно...
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09.12.2024 12:20 Ответить
Бо не дуже й хоче припинення. Ще не весь хлам утилізували.
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09.12.2024 12:43 Ответить
Росияне убили столько мирных жителей. И теперь их просто так отпускать. Они должны понести неаказание за свои действия по законам военного времени. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.12.2024 12:40 Ответить
Нащо та морока - віддайте місцевим, вони знають що робити. Відео з кувалдою там добре пам'ятають.
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09.12.2024 13:39 Ответить
Путин на пузе подползает к Эрдогану и услужливо просит помочь. Типичная шпана, перед сильным пресмыкается, на слабом отыгрывается.
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09.12.2024 16:16 Ответить
Цю побиту сволоту треба туркам не пропускати ,а интернувати,щоб не потрапили на своє сво...Де там наше МЗС..?
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09.12.2024 20:24 Ответить
А СКОЛЬКО У НИХ СТРАХОВКА И ЕСТЬ ЛИ ВИЗЫ !!!????
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10.12.2024 03:53 Ответить
SİGORTALARI NE KADAR!!!??? VE VİZELERİ VAR MI!!!??? YOKSA SİZ BİRİNİZ MİSİNİZ!!!???
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10.12.2024 03:54 Ответить
 
 