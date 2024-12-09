РФ просит Турцию помочь вывести свои войска из Сирии, - CNN Türk

Россия ищет способы, чтобы вывести свои войска из Сирии. РФ обратилась к Турции с призывом о помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN Türk.

"Россия обратилась к Турции за поддержкой для безопасного выхода российских войск из Сирии. Похоже на то, что они выведут своих солдат из региона, за исключением военно-морской базы Тартус и авиабазы Хмеймим", - пишет издание.

Подразделения РФ отправят в регион, где находятся военные Турции, а затем отправят в Россию на самолетах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска Израиля зашли на территорию Сирии, - NYT

События в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Также читайте: США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии, - Байден