Путин пообещал Лукашенко передать "Орешник" во второй половине 2025 года

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы "Орешник", которыми недавно била по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он заявил во время визита в Минск.

Так, самопровозглашенный "президент" Беларуси Лукашенко попросил у Путина разместить на территории РБ новые системы вооружений, в частности "Орешник".

Кремлевский диктатор заявил, что считает возможным размещение "Орешника" на территории Беларуси во второй половине 2025 года.

По словам Путина, комплексы "Орешник" будут поступать на вооружение России и параллельно будут поступать в Беларусь, а объекты поражения с территории Беларуси будет определять военно-политическое руководство Минска.

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Напомним, 6 декабря диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в Минск.

Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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