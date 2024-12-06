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Новости Война
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Путин пообещал Лукашенко передать "Орешник" во второй половине 2025 года

Путін дасть Лукашенку комплекси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передаст Беларуси комплексы "Орешник", которыми недавно била по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом он заявил во время визита в Минск.

Так, самопровозглашенный "президент" Беларуси Лукашенко попросил у Путина разместить на территории РБ новые системы вооружений, в частности "Орешник".

Кремлевский диктатор заявил, что считает возможным размещение "Орешника" на территории Беларуси во второй половине 2025 года.

По словам Путина, комплексы "Орешник" будут поступать на вооружение России и параллельно будут поступать в Беларусь, а объекты поражения с территории Беларуси будет определять военно-политическое руководство Минска.

Путін дасть Лукашенку комплекси "Орешник": коли?

Читайте также: РФ ударила по Днепру баллистической ракетой "Орешник" без взрывчатки, - Reuters

Напомним, 6 декабря диктатор Владимир Путин прибыл с визитом в Минск.

Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Также читайте: Россия запустила по Украине "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу, - британская разведка

Автор: 

Беларусь (7888) россия (95418) баллистические ракеты (370)


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Топ комментарии
+16
А Лукашенко, в свою чергу, пообіцяв ху@лофюреру комплекси «Картошник».
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06.12.2024 16:22
+14
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06.12.2024 16:21
+9
Передаст передаст передасту Пюрешнік?
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06.12.2024 16:22
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Орєшнік на россаду? а чи приживеться ?
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06.12.2024 16:19 Ответить
" самопроголошений "президент" Білорусі лукашенко попросив у путіна розмістити на території РБ нові системи озброєнь" пуйло бульбашу; "я нє магу тєбя тра...ть просто так, ти мєня должен об етом папрасіть"...
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06.12.2024 17:59 Ответить
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06.12.2024 16:21 Ответить
А Лукашенко, в свою чергу, пообіцяв ху@лофюреру комплекси «Картошник».
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06.12.2024 16:22 Ответить
Передаст передаст передасту Пюрешнік?
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06.12.2024 16:22 Ответить
ти @уйло ще таргану вусатому сармати відсип - ті, які у тебе на старті їпашать пускові шахти
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06.12.2024 16:23 Ответить
Разом з полігоном передасть?!
Бо без полігону воно не стартує.
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06.12.2024 16:23 Ответить
Так цей бояришнік наче ж на основі рубєжу рс-26 зроблено ? А рубєж тягає колісна колимага.
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06.12.2024 17:37 Ответить
розкажіть про це шольцу
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06.12.2024 16:23 Ответить
Передасть насіння ліщини? Це ж скільки років доведеться на фундук чекати?
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06.12.2024 16:25 Ответить
Шість років.
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06.12.2024 19:34 Ответить
Хай ще кокошнік передасть
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06.12.2024 16:26 Ответить
Але нато загрожує мордору.
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06.12.2024 16:27 Ответить
Шось затихло все про далекобійні ракети
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06.12.2024 16:27 Ответить
Ракети ******* тишу..
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06.12.2024 16:55 Ответить
Треба по ним пустити ракєту Пєрдєшнік
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06.12.2024 16:29 Ответить
Це меседж нато та европі і як ще один козир для перемовин націлений на европу
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06.12.2024 16:30 Ответить
С таким бульбофюрером ху...лу надо замислитися куди він буде спрямований . Да і сам орешник може забажати до дому
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06.12.2024 16:31 Ответить
Хороший надувной макет , только , он может передать ...
Как же ***** жалок и убогий в своей п@@ВАТАсти ...
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06.12.2024 16:32 Ответить
кацапцявий зараз мапу покаже з накуда на нього українці майже наступили... - знімаємо носочкі і на лавку!
**** опозиція!
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06.12.2024 16:35 Ответить
Вы же не подумайте ето же не ескалация и не нарушение договора о распространения ЯО, передавать террористическому режиму Бульбофюрера ядерное и балистическое оружие и устанавливать его прямо у границ Европы. А вот НАТО правацирует к третьей мировой войне поставляя Украине ракеты с 300км дальностью. Как говорится, остановите Землю я сойду.
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06.12.2024 16:40 Ответить
Хтось там про нерозповсюдження зброї розповідав. І в України саме під таким ''соусом'' відібрали потужну зброю! Чого тепер не хочуть в бульбашів відібрати зброю? Відібрати в тих хто надає? Язики в дупу позасовували!
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06.12.2024 16:42 Ответить
Мешками с картохой зарядят боеголовки?
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06.12.2024 16:44 Ответить
"Бояришник" вже давно полюбився білим з русі! Плануємо наступну партію у 2025 році..шукаємо тільки належні флакони!!
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06.12.2024 16:46 Ответить
Це для русні тепер такий фетіш. Бойтєсь, піндоси, а то слєдующімі опєраторамі абсолютного оружія будут йємєнскіє хусіти. Вот попляшєтє под дудку полотєнцєголових.
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06.12.2024 16:46 Ответить
Як там - "К бліжайшєму арєшніку за новою мєтлой..."
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06.12.2024 16:56 Ответить
Он шёл по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой (с)
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06.12.2024 17:00 Ответить
Передаст "Орешник" с 30-летним качественно прогнившим ЯО.
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06.12.2024 16:59 Ответить
Сирійська армія повністю виводить війська з міста Хомс, а русня на цьому тлі «прощається» з військовою базою в Середземному морі - ЗМІ

Морська база в Тартусі, є ключовим об'єктом для ВМФ рф та відіграє важливу стратегічну роль. Росія вже вивела свої кораблі та підводний човен звідти.

Відомо, що сирійські демократичні сили також взяли під контроль військовий
аеропорт у Дейр-ез-Зорі на сході Сирії.
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06.12.2024 17:01 Ответить
Черговий кацапський висер ні про що!
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06.12.2024 17:07 Ответить
Бацька займеться на пенсії збором кольорових металів ?
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06.12.2024 17:18 Ответить
Кокошнік переплутав з Орєшніком?
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06.12.2024 17:21 Ответить
арєшнік, то метеорит, що гарячіше за сонце!
а як перевести арєшнік, англійською? ну, так що б піндоси обдристались.
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06.12.2024 17:23 Ответить
Жалюгідні сцикливі недофюрери, їм вже до котлів у Пеклі пора, а вони про той химерний орєшнік все...
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06.12.2024 17:23 Ответить
І знову у нас тільки хіхі та ха-ха, та пофіг як називається те гівно, воно всерівно летить та вбиває.
P.s. під час останнього конфлікту за нагірний карбах часто бачив вірменські мультфільми де з алієва ржали, результат я думаю відомий. ************ навряд переможемо
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06.12.2024 17:26 Ответить
Це не хі-хі та ха-ха ! І мультики по барабану. Як ще показати двом дятлам, що авантюризм - це інструмент слабаків. Сміхом та зневагою !
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06.12.2024 17:59 Ответить
Два більшовики понтуються на очах Європи. лукашку цей Горіх не потрібен. Проте він підігрує *****. Лякати Європу, так налякати до поносу ! Нехай тішать себе думками, що європейці повірили в їх авантюру. Звісно, що це не смішно, але й не страшно.
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06.12.2024 17:56 Ответить
Реальна кацапська ракета - "Дегенерат-2". Перша стартова ступінь- прокисла картопля з капустою.
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06.12.2024 18:05 Ответить
Мареня двох кінчених виродків ,коли світ позбудется цих злочинців ?,один найбільший світовий терорист інший його маріонетка.
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06.12.2024 18:17 Ответить
Хай головний кацап дикої орди пуйло не лякає світ, бо в нього тих "орєшніків" може бути не більше 3-х штук, які пофарбовані і легенько модернізовані з радянських "Рубежів, що робили в Дніпрі на ЮМЗ.
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06.12.2024 19:12 Ответить
Захід вже стурбувався чи це не схоже на ескалацію ?
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06.12.2024 19:16 Ответить
Їх вже сам чорт Кабзон не розбере, чи "бульбашник" смокче в "орешника", чи "орешник" приймає від "бульбашника".
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06.12.2024 19:56 Ответить
Два старі імпотенти міряються мошонками .
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06.12.2024 21:33 Ответить
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07.12.2024 18:28 Ответить
 
 