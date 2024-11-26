РФ ударила по Днепру баллистической ракетой "Орешник" без взрывчатки, - Reuters
Новая баллистическая ракета "Орешник", выпущенная Россией по Днепру 21 ноября, несла несколько боеголовок, но не содержала взрывчатки, и нанесла "ограниченный" ущерб.
Об этом заявили Reuters два высокопоставленных источника в украинском правительстве, передает Цензор.НЕТ.
Оба источника предоставили больше деталей о новом оружии, поскольку западные эксперты пытаются узнать больше о том, что американские официальные лица называют экспериментальной ракетой среднего радиуса действия.
По словам одного из собеседников агентства, ракета несла муляжи боеголовок, ущерб от которых "довольно незначительный".
"В этом случае (ракета. - Ред.) была без взрывчатки... Не было таких взрывов, которые мы ожидали. Что-то было, но не очень мощное", - сказал второй источник Reuters.
Эксперты объясняют, что отсутствие взрывчатки в головной части ракеты, которая обычно несет боеголовку, может означать наличие приборов для тестирования характеристик. Такие устройства используют во время испытаний ракетных технологий.
Однако была ли российская ракета оснащена таким оборудованием, пока неизвестно.
Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой
21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".
22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.
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Дійсно, вони на реальному об'єкті проводили випробування ракети із розділяющимися боєголовками, можливо копіпастили США у розвитку гіперзвука.
На відео видно, що половина боєголовок зруйнувалися в атмосфері і впали кусками.
Щось можливо не зруйнувалось і долетіло цілим.
у будь- якому випадку нічого особливо " тупого" в випробуваннях небуло, не враховуючи, що це був Дніпро.
А от якби ще була можливість застосувати Пєтріот і подивитися на результат ураження боєголовок..
Всралися, як завжди.
Ніхто не настрахався.
Пофарбували Рубіж і списали гроші на "розробку". Вийшов Кедр.
Дотягнули до полігона і приладили на стенд з іншою наліпкою. Вийшов Орєшнік.
А ви були всі "розумні"
Каменюка, що входить в атмосфепу і падає на поверхню, техє гіперзвуковою.
Тому спава не у дальності ракети, це у даному випадку третьоразрядне питання, а саме у боєголовках..
Чому мінімум 4 розвалилися в атмосфері як видно на відео?
https://t.me/volyamedia/1241
https://t.me/volyamedia/1241
Удар по Днепру был проверкой для российских ракет
Ранним утром 21 ноября ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в городе Днепр.
По словам источников в ГШ ВС РФ, удар наносился не межконтинентальной баллистической ракетой, способной нести ядерный заряд, а ракетой средней дальности, также пригодной для доставки ядерного заряда к цели. При этом ракеты не несли ни фугасного, ни, тем более ядерного заряда. Их снабдили специальными заместителями веса. На видео видно, что после попадания ракет нет ни вспышек, ни клубов дыма.
Непубличная цель пуска заключалась в том, чтобы проверить, как этот тип вооружения вообще поведет себя в боевом применении. Публичная - «дать сигнал» США и ЕС, что такие же, как выразился офицер ГШ, «хреновины» могут прилететь по целям в Европе.
При этом уверенности в успешном применении ракеты не было до самого конца. Как нет у военных уверенности в том, что любой из возможных следующих пусков пройдет удачно.
А!!! Стоп.
Це вже було. Хусейн так робив. А потім щось недобре з ним сталося.
ЗЕ ,де наші ракети? Де Грім-2 Сапсан? Оце головні питання,а не ті чи була вибухівка в московитській ракеті.
Якби була з бойовим зарядом, нічого б не спрацювало мінімум у 4 боєголовок
Чи 6 ракет було?
Ракета мирно собі летіла і не мала наміру завдати шкоди - шось в такому дусі!??