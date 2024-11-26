РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5457 посетителей онлайн
Новости Война
10 280 42

РФ ударила по Днепру баллистической ракетой "Орешник" без взрывчатки, - Reuters

Ракета Орєшнік, яка атакувала Дніпро, несла боєголовки без вибухівки

Новая баллистическая ракета "Орешник", выпущенная Россией по Днепру 21 ноября, несла несколько боеголовок, но не содержала взрывчатки, и нанесла "ограниченный" ущерб.

Об этом заявили Reuters два высокопоставленных источника в украинском правительстве, передает Цензор.НЕТ.

Оба источника предоставили больше деталей о новом оружии, поскольку западные эксперты пытаются узнать больше о том, что американские официальные лица называют экспериментальной ракетой среднего радиуса действия.

По словам одного из собеседников агентства, ракета несла муляжи боеголовок, ущерб от которых "довольно незначительный".

Читайте также: Ракетная атака на Днепр – попытка России терроризировать и запугать, - Совет Україна-НАТО

"В этом случае (ракета. - Ред.) была без взрывчатки... Не было таких взрывов, которые мы ожидали. Что-то было, но не очень мощное", - сказал второй источник Reuters.

Эксперты объясняют, что отсутствие взрывчатки в головной части ракеты, которая обычно несет боеголовку, может означать наличие приборов для тестирования характеристик. Такие устройства используют во время испытаний ракетных технологий.

Однако была ли российская ракета оснащена таким оборудованием, пока неизвестно.

Смотрите также: СБУ показала обломки "Орешника", которым россияне ударили по Днепру. ФОТОрепортаж

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

Читайте также: ОБСЕ по просьбе Украины обсудит применение РФ баллистической ракеты "Орешник", - Сибига

Автор: 

Днепр (4408) россия (95441) баллистические ракеты (375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Ступінь відкрутили з старезного Піонера. Вийшов Рубіж.

Пофарбували Рубіж і списали гроші на "розробку". Вийшов Кедр.

Дотягнули до полігона і приладили на стенд з іншою наліпкою. Вийшов Орєшнік.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:39
+4
реально тупий шантаж. Кацапські коричневі лінії вже немає де малювати...
показать весь комментарий
26.11.2024 23:11
+3
Ця ракета розрахована лише на ядерну боєголовку або її муляж. Вона не має до себе боєголовки з вибухівкою. Це тоді був би неймовірно дорогий іскандєр. Тупі кацапи.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця ракета розрахована лише на ядерну боєголовку або її муляж. Вона не має до себе боєголовки з вибухівкою. Це тоді був би неймовірно дорогий іскандєр. Тупі кацапи.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:09 Ответить
З чого саме ти взяв, що " тупі"?
Дійсно, вони на реальному об'єкті проводили випробування ракети із розділяющимися боєголовками, можливо копіпастили США у розвитку гіперзвука.
На відео видно, що половина боєголовок зруйнувалися в атмосфері і впали кусками.
Щось можливо не зруйнувалось і долетіло цілим.
у будь- якому випадку нічого особливо " тупого" в випробуваннях небуло, не враховуючи, що це був Дніпро.
А от якби ще була можливість застосувати Пєтріот і подивитися на результат ураження боєголовок..
показать весь комментарий
26.11.2024 23:28 Ответить
Ніяке це не випробування. Тупі кацапи відкрутили в старезного Рубєжа одну ступінь і стрільнули тіпа мєжконтінєнталкою, щоб усіх настрахати.
Всралися, як завжди.
Ніхто не настрахався.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:32 Ответить
Ступінь відкрутили з старезного Піонера. Вийшов Рубіж.

Пофарбували Рубіж і списали гроші на "розробку". Вийшов Кедр.

Дотягнули до полігона і приладили на стенд з іншою наліпкою. Вийшов Орєшнік.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:39 Ответить
Ти не в ту стєп. Тут було саме випробування із демонстрацією.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:40 Ответить
давай, навалювай в стилі "в крлємльблє нє дуракі сідят"!
показать весь комментарий
27.11.2024 09:34 Ответить
Та да, одні "дуракі". Всі 30-ть років маніпулювали таким як ти "інтелектуалами", і ви ходили за комуністів, проти "НАТИ", садили в крісла Януковича і нинішній "продукт кремля Буратіно"
А ви були всі "розумні"
показать весь комментарий
27.11.2024 11:18 Ответить
***...
Каменюка, що входить в атмосфепу і падає на поверхню, техє гіперзвуковою.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:33 Ответить
Можливо.. Але, вільнопадаючі боєголовки справно нерозвалюючись розділяються і падають " каменюкою" із 70- х років минулого сторіччя. І всі ракети, що були виговлені і багато разів випробувані ще в срср стоять на озброєнні.
Тому спава не у дальності ракети, це у даному випадку третьоразрядне питання, а саме у боєголовках..
Чому мінімум 4 розвалилися в атмосфері як видно на відео?
показать весь комментарий
26.11.2024 23:39 Ответить
Це не гіперзвук.Просто боєголовки зруйнувалися.Ракета то тестова.Петріот не для таких ракет.Така швидко летить.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:34 Ответить
Ти навіть нерозумієш що саме обговорюється і про що ти пишеш...
показать весь комментарий
26.11.2024 23:56 Ответить
Балістичну ракету з роздільними блоками.Це не гіперзвук.
показать весь комментарий
27.11.2024 10:21 Ответить
реально тупий шантаж. Кацапські коричневі лінії вже немає де малювати...
показать весь комментарий
26.11.2024 23:11 Ответить
просто покажіть хоча б одну воронку, якщо мала - то точно без вибухівки. Нафіга мені ці іксперди з їх мнєніями?
показать весь комментарий
26.11.2024 23:12 Ответить
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

https://t.me/volyamedia/1241

https://t.me/volyamedia/1241

Удар по Днепру был проверкой для российских ракет

Ранним утром 21 ноября ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в городе Днепр.

По словам источников в ГШ ВС РФ, удар наносился не межконтинентальной баллистической ракетой, способной нести ядерный заряд, а ракетой средней дальности, также пригодной для доставки ядерного заряда к цели. При этом ракеты не несли ни фугасного, ни, тем более ядерного заряда. Их снабдили специальными заместителями веса. На видео видно, что после попадания ракет нет ни вспышек, ни клубов дыма.

Непубличная цель пуска заключалась в том, чтобы проверить, как этот тип вооружения вообще поведет себя в боевом применении. Публичная - «дать сигнал» США и ЕС, что такие же, как выразился офицер ГШ, «хреновины» могут прилететь по целям в Европе.

При этом уверенности в успешном применении ракеты не было до самого конца. Как нет у военных уверенности в том, что любой из возможных следующих пусков пройдет удачно.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:14 Ответить
це була анало-говнєтна бєтонобойна ракета - б\ч була з бєтону.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:24 Ответить
Наступний крок - перейменувати стаоий, як лайно мамонта, Скад у Бояришник і пуляти ним хоч кудись.

А!!! Стоп.
Це вже було. Хусейн так робив. А потім щось недобре з ним сталося.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:15 Ответить
Якщо би стояли війська нато цього удару б не було. Треба змусити нато ввести війська.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:15 Ответить
Ну так вже порахували, що кожен окремий пасивний елемент з тої ракети, впав на землю зі швидкістю, що надає йому енергетику десь 50-ти кг вибухівки, це мало?
показать весь комментарий
26.11.2024 23:17 Ответить
Тобто, десь з три десятка шахедів прилетіло.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:19 Ответить
британські вчоні рахували?
показать весь комментарий
26.11.2024 23:26 Ответить
Ні, може Солонін, але хтось, хто шарить.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:27 Ответить
Питань більше нема.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:30 Ответить
аа.... ну Солонін звичайно крутіший за британських вчоних. Він в усьому розбирається.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:31 Ответить
Ну, у фізиці явно краще тебе розбирається.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:43 Ответить
та я і не претендую, хоча вважаю, що Швець не гірше у фізиці розбирається. Спробуй ще його послухати з цього приводу.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:58 Ответить
Це не мало,щоб окремо когось вбити.Але щоб когось вбити,є дешевші ракети.Це просто був тест і щоб в світі про це говорили і все.Така ракета,виключно для ядерного заряду.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:37 Ответить
Про що взагалі мова? До чого тут вибухівка чи невибухівка? Кацапи запустили якусь ракету-ППО її не збила-ракета попала туди куди її запустили. Це поки все що вони хотіли показати.
ЗЕ ,де наші ракети? Де Грім-2 Сапсан? Оце головні питання,а не ті чи була вибухівка в московитській ракеті.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:25 Ответить
А куди саме вона попала?
показать весь комментарий
26.11.2024 23:31 Ответить
шматки бетону попадали у якійсь дачний коператив, який поряд із теріторією завода.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:35 Ответить
Ніяка ракета нікуди не падала. Впали 6 боєголовок, мінімум чотири з низ розвалилися на куски в атмофері.
Якби була з бойовим зарядом, нічого б не спрацювало мінімум у 4 боєголовок
показать весь комментарий
26.11.2024 23:32 Ответить
А шматки двигуна, які демонструвалися, та деталі з них, у повітри виловили?
показать весь комментарий
26.11.2024 23:48 Ответить
А де саме були знайдені ті " шматки"? На відео є 6 ударів, шістьмя боєголовками.
Чи 6 ракет було?
показать весь комментарий
26.11.2024 23:54 Ответить
Ось що було. https://www.youtube.com/watch?v=tgAYyST030U
показать весь комментарий
27.11.2024 10:41 Ответить
Підозри щодо досвідченого вбивці-канібала у прихованому вегетаріанстві є такими ж безпідставними та недоречними, як і зе-влади у боротьбі з корупцією.
показать весь комментарий
26.11.2024 23:35 Ответить
Тут два варіанти- або продовження буде , або кацаби прогнали дорогі понти...
показать весь комментарий
26.11.2024 23:49 Ответить
бачу лише один варіант - випробування пройшли успішно.
показать весь комментарий
27.11.2024 00:01 Ответить
Цікаво що будуть розказувати ці занепокоєні імпотенти, коли росія вдарить тактичною ядерною зброєю??
Ракета мирно собі летіла і не мала наміру завдати шкоди - шось в такому дусі!??
показать весь комментарий
27.11.2024 00:06 Ответить
вона ж по нам вдарить. На що їм переживати і щось розказувати?
показать весь комментарий
27.11.2024 01:26 Ответить
Вже всі давно зрозуміли, а їм тільки дійшло.
показать весь комментарий
27.11.2024 04:58 Ответить
показать весь комментарий
27.11.2024 08:29 Ответить
 
 