РФ ударила по Днепру баллистической ракетой "Орешник" без взрывчатки, - Reuters

Новая баллистическая ракета "Орешник", выпущенная Россией по Днепру 21 ноября, несла несколько боеголовок, но не содержала взрывчатки, и нанесла "ограниченный" ущерб.

Об этом заявили Reuters два высокопоставленных источника в украинском правительстве, передает Цензор.НЕТ.

Оба источника предоставили больше деталей о новом оружии, поскольку западные эксперты пытаются узнать больше о том, что американские официальные лица называют экспериментальной ракетой среднего радиуса действия.

По словам одного из собеседников агентства, ракета несла муляжи боеголовок, ущерб от которых "довольно незначительный".

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"В этом случае (ракета. - Ред.) была без взрывчатки... Не было таких взрывов, которые мы ожидали. Что-то было, но не очень мощное", - сказал второй источник Reuters.

Эксперты объясняют, что отсутствие взрывчатки в головной части ракеты, которая обычно несет боеголовку, может означать наличие приборов для тестирования характеристик. Такие устройства используют во время испытаний ракетных технологий.

Однако была ли российская ракета оснащена таким оборудованием, пока неизвестно.

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Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр в четверг.

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