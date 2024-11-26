РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік" без вибухівки, - Reuters
Нова балістична ракета "Орєшнік", випущена Росією по Дніпру 21 листопада, несла кілька боєголовок, але не містила вибухівки, і завдала "обмеженої" шкоди.
Про це заявили Reuters два високопоставлені джерела в українському уряді, передає Цензор.НЕТ.
Обидва джерела надали більше деталей про нову зброю, оскільки західні експерти намагаються дізнатися більше про те, що американські офіційні особи називають експериментальною ракетою середнього радіусу дії.
За словами одного зі співрозмовників агентства, ракета несла муляжі боєголовок, збитки від яких "доволі незначні".
"У цьому випадку (ракета - ред.) була без вибухівки… Не було таких вибухів, які ми очікували. Щось було, але не дуже потужне", - сказало друге джерело Reuters.
Експерти пояснюють, що відсутність вибухівки у головній частині ракети, яка зазвичай несе боєголовку, може означати наявність приладів для тестування характеристик. Такі пристрої використовують під час випробувань ракетних технологій.
Однак чи була російська ракета оснащена таким обладнанням, наразі невідомо.
Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою
21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".
22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".
Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дійсно, вони на реальному об'єкті проводили випробування ракети із розділяющимися боєголовками, можливо копіпастили США у розвитку гіперзвука.
На відео видно, що половина боєголовок зруйнувалися в атмосфері і впали кусками.
Щось можливо не зруйнувалось і долетіло цілим.
у будь- якому випадку нічого особливо " тупого" в випробуваннях небуло, не враховуючи, що це був Дніпро.
А от якби ще була можливість застосувати Пєтріот і подивитися на результат ураження боєголовок..
Всралися, як завжди.
Ніхто не настрахався.
Пофарбували Рубіж і списали гроші на "розробку". Вийшов Кедр.
Дотягнули до полігона і приладили на стенд з іншою наліпкою. Вийшов Орєшнік.
А ви були всі "розумні"
Каменюка, що входить в атмосфепу і падає на поверхню, техє гіперзвуковою.
Тому спава не у дальності ракети, це у даному випадку третьоразрядне питання, а саме у боєголовках..
Чому мінімум 4 розвалилися в атмосфері як видно на відео?
https://t.me/volyamedia/1241
https://t.me/volyamedia/1241
Удар по Днепру был проверкой для российских ракет
Ранним утром 21 ноября ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в городе Днепр.
По словам источников в ГШ ВС РФ, удар наносился не межконтинентальной баллистической ракетой, способной нести ядерный заряд, а ракетой средней дальности, также пригодной для доставки ядерного заряда к цели. При этом ракеты не несли ни фугасного, ни, тем более ядерного заряда. Их снабдили специальными заместителями веса. На видео видно, что после попадания ракет нет ни вспышек, ни клубов дыма.
Непубличная цель пуска заключалась в том, чтобы проверить, как этот тип вооружения вообще поведет себя в боевом применении. Публичная - «дать сигнал» США и ЕС, что такие же, как выразился офицер ГШ, «хреновины» могут прилететь по целям в Европе.
При этом уверенности в успешном применении ракеты не было до самого конца. Как нет у военных уверенности в том, что любой из возможных следующих пусков пройдет удачно.
А!!! Стоп.
Це вже було. Хусейн так робив. А потім щось недобре з ним сталося.
ЗЕ ,де наші ракети? Де Грім-2 Сапсан? Оце головні питання,а не ті чи була вибухівка в московитській ракеті.
Якби була з бойовим зарядом, нічого б не спрацювало мінімум у 4 боєголовок
Чи 6 ракет було?
Ракета мирно собі летіла і не мала наміру завдати шкоди - шось в такому дусі!??