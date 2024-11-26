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РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік" без вибухівки, - Reuters

Ракета Орєшнік, яка атакувала Дніпро, несла боєголовки без вибухівки

Нова балістична ракета "Орєшнік", випущена Росією по Дніпру 21 листопада, несла кілька боєголовок, але не містила вибухівки, і завдала "обмеженої" шкоди. 

Про це заявили Reuters два високопоставлені джерела в українському уряді, передає Цензор.НЕТ.

Обидва джерела надали більше деталей про нову зброю, оскільки західні експерти намагаються дізнатися більше про те, що американські офіційні особи називають експериментальною ракетою середнього радіусу дії.

За словами одного зі співрозмовників агентства, ракета несла муляжі боєголовок, збитки від яких "доволі незначні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака на Дніпро - спроба Росії тероризувати та залякати, - Рада Україна-НАТО

"У цьому випадку (ракета - ред.) була без вибухівки… Не було таких вибухів, які ми очікували. Щось було, але не дуже потужне", - сказало друге джерело Reuters.

Експерти пояснюють, що відсутність вибухівки у головній частині ракети, яка зазвичай несе боєголовку, може означати наявність приладів для тестування характеристик. Такі пристрої використовують під час випробувань ракетних технологій.

Однак чи була російська ракета оснащена таким обладнанням, наразі невідомо.

Читайте також: СБУ показала уламки "Орєшніка", яким росіяни вдарили по Дніпру. ФОТОрепортаж 

Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ на прохання України обговорить застосування РФ балістичної ракети "Орєшнік", - Сибіга

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Дніпро (3246) росія (64871) балістичні ракети (390)


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Топ коментарі
+6
Ступінь відкрутили з старезного Піонера. Вийшов Рубіж.

Пофарбували Рубіж і списали гроші на "розробку". Вийшов Кедр.

Дотягнули до полігона і приладили на стенд з іншою наліпкою. Вийшов Орєшнік.
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26.11.2024 23:39
+4
реально тупий шантаж. Кацапські коричневі лінії вже немає де малювати...
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26.11.2024 23:11
+3
Ця ракета розрахована лише на ядерну боєголовку або її муляж. Вона не має до себе боєголовки з вибухівкою. Це тоді був би неймовірно дорогий іскандєр. Тупі кацапи.
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26.11.2024 23:09
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Ця ракета розрахована лише на ядерну боєголовку або її муляж. Вона не має до себе боєголовки з вибухівкою. Це тоді був би неймовірно дорогий іскандєр. Тупі кацапи.
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26.11.2024 23:09 Відповісти
З чого саме ти взяв, що " тупі"?
Дійсно, вони на реальному об'єкті проводили випробування ракети із розділяющимися боєголовками, можливо копіпастили США у розвитку гіперзвука.
На відео видно, що половина боєголовок зруйнувалися в атмосфері і впали кусками.
Щось можливо не зруйнувалось і долетіло цілим.
у будь- якому випадку нічого особливо " тупого" в випробуваннях небуло, не враховуючи, що це був Дніпро.
А от якби ще була можливість застосувати Пєтріот і подивитися на результат ураження боєголовок..
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26.11.2024 23:28 Відповісти
Ніяке це не випробування. Тупі кацапи відкрутили в старезного Рубєжа одну ступінь і стрільнули тіпа мєжконтінєнталкою, щоб усіх настрахати.
Всралися, як завжди.
Ніхто не настрахався.
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26.11.2024 23:32 Відповісти
Ступінь відкрутили з старезного Піонера. Вийшов Рубіж.

Пофарбували Рубіж і списали гроші на "розробку". Вийшов Кедр.

Дотягнули до полігона і приладили на стенд з іншою наліпкою. Вийшов Орєшнік.
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26.11.2024 23:39 Відповісти
Ти не в ту стєп. Тут було саме випробування із демонстрацією.
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26.11.2024 23:40 Відповісти
давай, навалювай в стилі "в крлємльблє нє дуракі сідят"!
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27.11.2024 09:34 Відповісти
Та да, одні "дуракі". Всі 30-ть років маніпулювали таким як ти "інтелектуалами", і ви ходили за комуністів, проти "НАТИ", садили в крісла Януковича і нинішній "продукт кремля Буратіно"
А ви були всі "розумні"
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27.11.2024 11:18 Відповісти
***...
Каменюка, що входить в атмосфепу і падає на поверхню, техє гіперзвуковою.
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26.11.2024 23:33 Відповісти
Можливо.. Але, вільнопадаючі боєголовки справно нерозвалюючись розділяються і падають " каменюкою" із 70- х років минулого сторіччя. І всі ракети, що були виговлені і багато разів випробувані ще в срср стоять на озброєнні.
Тому спава не у дальності ракети, це у даному випадку третьоразрядне питання, а саме у боєголовках..
Чому мінімум 4 розвалилися в атмосфері як видно на відео?
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26.11.2024 23:39 Відповісти
Це не гіперзвук.Просто боєголовки зруйнувалися.Ракета то тестова.Петріот не для таких ракет.Така швидко летить.
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26.11.2024 23:34 Відповісти
Ти навіть нерозумієш що саме обговорюється і про що ти пишеш...
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26.11.2024 23:56 Відповісти
Балістичну ракету з роздільними блоками.Це не гіперзвук.
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27.11.2024 10:21 Відповісти
реально тупий шантаж. Кацапські коричневі лінії вже немає де малювати...
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26.11.2024 23:11 Відповісти
просто покажіть хоча б одну воронку, якщо мала - то точно без вибухівки. Нафіга мені ці іксперди з їх мнєніями?
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26.11.2024 23:12 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

https://t.me/volyamedia/1241

https://t.me/volyamedia/1241

Удар по Днепру был проверкой для российских ракет

Ранним утром 21 ноября ВС РФ нанесли удар по заводу «Южмаш» в городе Днепр.

По словам источников в ГШ ВС РФ, удар наносился не межконтинентальной баллистической ракетой, способной нести ядерный заряд, а ракетой средней дальности, также пригодной для доставки ядерного заряда к цели. При этом ракеты не несли ни фугасного, ни, тем более ядерного заряда. Их снабдили специальными заместителями веса. На видео видно, что после попадания ракет нет ни вспышек, ни клубов дыма.

Непубличная цель пуска заключалась в том, чтобы проверить, как этот тип вооружения вообще поведет себя в боевом применении. Публичная - «дать сигнал» США и ЕС, что такие же, как выразился офицер ГШ, «хреновины» могут прилететь по целям в Европе.

При этом уверенности в успешном применении ракеты не было до самого конца. Как нет у военных уверенности в том, что любой из возможных следующих пусков пройдет удачно.
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26.11.2024 23:14 Відповісти
це була анало-говнєтна бєтонобойна ракета - б\ч була з бєтону.
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26.11.2024 23:24 Відповісти
Наступний крок - перейменувати стаоий, як лайно мамонта, Скад у Бояришник і пуляти ним хоч кудись.

А!!! Стоп.
Це вже було. Хусейн так робив. А потім щось недобре з ним сталося.
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26.11.2024 23:15 Відповісти
Якщо би стояли війська нато цього удару б не було. Треба змусити нато ввести війська.
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26.11.2024 23:15 Відповісти
Ну так вже порахували, що кожен окремий пасивний елемент з тої ракети, впав на землю зі швидкістю, що надає йому енергетику десь 50-ти кг вибухівки, це мало?
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26.11.2024 23:17 Відповісти
Тобто, десь з три десятка шахедів прилетіло.
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26.11.2024 23:19 Відповісти
британські вчоні рахували?
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26.11.2024 23:26 Відповісти
Ні, може Солонін, але хтось, хто шарить.
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26.11.2024 23:27 Відповісти
Питань більше нема.
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26.11.2024 23:30 Відповісти
аа.... ну Солонін звичайно крутіший за британських вчоних. Він в усьому розбирається.
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26.11.2024 23:31 Відповісти
Ну, у фізиці явно краще тебе розбирається.
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26.11.2024 23:43 Відповісти
та я і не претендую, хоча вважаю, що Швець не гірше у фізиці розбирається. Спробуй ще його послухати з цього приводу.
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26.11.2024 23:58 Відповісти
Це не мало,щоб окремо когось вбити.Але щоб когось вбити,є дешевші ракети.Це просто був тест і щоб в світі про це говорили і все.Така ракета,виключно для ядерного заряду.
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26.11.2024 23:37 Відповісти
Про що взагалі мова? До чого тут вибухівка чи невибухівка? Кацапи запустили якусь ракету-ППО її не збила-ракета попала туди куди її запустили. Це поки все що вони хотіли показати.
ЗЕ ,де наші ракети? Де Грім-2 Сапсан? Оце головні питання,а не ті чи була вибухівка в московитській ракеті.
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26.11.2024 23:25 Відповісти
А куди саме вона попала?
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26.11.2024 23:31 Відповісти
шматки бетону попадали у якійсь дачний коператив, який поряд із теріторією завода.
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26.11.2024 23:35 Відповісти
Ніяка ракета нікуди не падала. Впали 6 боєголовок, мінімум чотири з низ розвалилися на куски в атмофері.
Якби була з бойовим зарядом, нічого б не спрацювало мінімум у 4 боєголовок
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26.11.2024 23:32 Відповісти
А шматки двигуна, які демонструвалися, та деталі з них, у повітри виловили?
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26.11.2024 23:48 Відповісти
А де саме були знайдені ті " шматки"? На відео є 6 ударів, шістьмя боєголовками.
Чи 6 ракет було?
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26.11.2024 23:54 Відповісти
Ось що було. https://www.youtube.com/watch?v=tgAYyST030U
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27.11.2024 10:41 Відповісти
Підозри щодо досвідченого вбивці-канібала у прихованому вегетаріанстві є такими ж безпідставними та недоречними, як і зе-влади у боротьбі з корупцією.
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26.11.2024 23:35 Відповісти
Тут два варіанти- або продовження буде , або кацаби прогнали дорогі понти...
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26.11.2024 23:49 Відповісти
бачу лише один варіант - випробування пройшли успішно.
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27.11.2024 00:01 Відповісти
Цікаво що будуть розказувати ці занепокоєні імпотенти, коли росія вдарить тактичною ядерною зброєю??
Ракета мирно собі летіла і не мала наміру завдати шкоди - шось в такому дусі!??
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27.11.2024 00:06 Відповісти
вона ж по нам вдарить. На що їм переживати і щось розказувати?
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27.11.2024 01:26 Відповісти
Вже всі давно зрозуміли, а їм тільки дійшло.
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27.11.2024 04:58 Відповісти
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27.11.2024 08:29 Відповісти
 
 