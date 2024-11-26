РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік" без вибухівки, - Reuters

Нова балістична ракета "Орєшнік", випущена Росією по Дніпру 21 листопада, несла кілька боєголовок, але не містила вибухівки, і завдала "обмеженої" шкоди.

Про це заявили Reuters два високопоставлені джерела в українському уряді, передає Цензор.НЕТ.

Обидва джерела надали більше деталей про нову зброю, оскільки західні експерти намагаються дізнатися більше про те, що американські офіційні особи називають експериментальною ракетою середнього радіусу дії.

За словами одного зі співрозмовників агентства, ракета несла муляжі боєголовок, збитки від яких "доволі незначні".

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"У цьому випадку (ракета - ред.) була без вибухівки… Не було таких вибухів, які ми очікували. Щось було, але не дуже потужне", - сказало друге джерело Reuters.

Експерти пояснюють, що відсутність вибухівки у головній частині ракети, яка зазвичай несе боєголовку, може означати наявність приладів для тестування характеристик. Такі пристрої використовують під час випробувань ракетних технологій.

Однак чи була російська ракета оснащена таким обладнанням, наразі невідомо.

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Удар РФ по Україні новою балістичною ракетою

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.

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